    Коротко

Тува снова на последнем месте в рейтинге качества жизни

По данным исследования РИА Новости, республика по итогам 2024 года набрала 30,1 балла и заняла 85-е место. В 2023 году Тува также занимала 85-е место, набрав 26,5 баллов.

Первое место заняла Москва с рейтинговым баллом в 84, второе – Санкт-Петербург (83,3). В конце списка оказались также Еврейская автономная область и Республика Ингушетия.

Среди сибирских регионов самые высокие места заняли Новосибирская область (21 место) и Красноярский край (40). Худшие помимо Тувы – Забайкальский край (82), Бурятия (81), республика Алтай (78).

При составлении рейтинга проанализировано 66 показателей, которые объединены в 11 групп: уровень доходов населения, занятость и рынок труда, жилищные условия, безопасность проживания, демографическая ситуация, экологические и климатические условия, здоровье и уровень образования, обеспеченность объектами социальной инфраструктуры, уровень экономического развития, уровень развития малого бизнеса, освоенность территории и развитие транспортной инфраструктуры.

По всей России за год закрыли 160 больниц

Российские власти запустили новую волну «оптимизации» в здравоохранении на фоне сокращения медицинских расходов бюджета, в котором каждый третий рубль уходит на армию и СВО.

По итогам 2024 года в различных субъектах РФ были ликвидированы не менее 160 государственных больниц, клиник, медпунктов, диспансеров, роддомов и других медицинских учреждений, подсчитали журналисты на основании приказов региональных Минздравов и сообщений чиновников. Темпы закрытия больниц по сравнению с предыдущими годами увеличились более чем в 5 раз: по данным Счетной палаты, с 2021-го по октябрь 2023-й в России закрыли 88 больниц, то есть в среднем около 30 в год.

Чаще всего под ликвидацию попадали сельские медицинские учреждения. Прекратили работу 25 районных и межрайонных больниц, которые обслуживали сотни человек из расположенных вокруг небольших населенных пунктов. Также были ликвидированы как минимум 15 фельдшерско-акушерских пунктов и сельских амбулаторий.

Волна «оптимизации» прокатилась по региональным больницам после резкого сокращения расходов на нацпроект «Здравоохранение», с помощью которого Владимир Путин в 2018 году обещал увеличить продолжительность жизни россиян до 80 лет. В 2024 году расходы бюджета на проект были срезаны на 10% – с 321,3 до 289,9 млрд. рублей. Финансирование федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения», было уменьшено на 14%, финансирование детской медицины – вдвое, а первичной медпомощи – на 20%.

Сотрудников медучреждения массово уволили в тувинском селе

В селе Торгалыг 12 человек уволены из-за закрытия санаторного отделения для детей группы риска с туберкулёзом в государственном Улуг-Хемском межкожуунном (межрайонном) медицинском центре, сообщает «108 канал».

«На наши устные вопросы о причине закрытия и нашего массового увольнения, главный врач Куулар Л. Ывыевна ответила, что указание сверху! Что мы сами виноваты в этом. До сегодняшнего дня мы не знаем причину закрытия отделения, нам не выдали приказ об увольнении» – заявили сотрудники.

Улуг-Хемский межкожуунный медицинский центр принадлежит минздраву Тувы. Медучреждение возглавляет Лариса Куулар, которая прежде руководила республиканской консультативно-диагностической поликлиникой и НИИ медико-социальных проблем и управления региона.

«Проблему нехватки узких специалистов пытаемся решить совместно с руководством района, пытаясь создавать благоприятные условия работы и проживания для выпускников медвузов. Довольно трудно привлечь молодежь даже в райцентр, не говоря уже о труднодоступных селах, которые есть в каждом районе нашей республики, – уверяла ещё в 2018 году Куулар. – Но жители не остаются без медпомощи благодаря реализации федерального проекта «Развитие санитарной авиации».

50 триллионов «из воздуха». В России надулся рекордный за два десятилетия «пузырь» денежной массы

Рекордные со времен СССР расходы на армию, раздача денег контрактникам и триллионные вливания в мегапроекты Кремля надули в российской экономике «пузырь» денежной массы, которого она не видела с 2000-х гг.

По итогам 2024 года денежный агрегат М2, который включает наличные в обращении и все средства на банковских счетах, вырос на 19,2% и достиг 117,2 трлн. рублей следует из статистики ЦБ РФ.

Годом ранее объем рублей в экономике увеличился на 19,4%, в 2022 году – на 24,4%, а накопленным итогом с начала СВО в Украине – на 77%.

Таких темпов роста денежной массы за сопоставимый период в России не было с 2009-11 гг. (тогда М2 «раздулся» на 86% за три года), а такого, чтобы денежная масса росла темпами около 20% или выше три года подряд, статистика Центробанка не фиксировала с 2000-х.

Из новой рублевой массы почти две трети – 31,1 трлн. рублей – осело «на руках» у российских граждан, следует из статистики ЦБ. Еще на 15 трлн. рублей «разбогатели» компании. Однако товаров под дополнительные рубли в экономике не появилось. Объемы импорта – $294 млрд. в год – остаются ниже 2021 года ($301 млрд.), а отечественное производство стагнирует во всех отраслях, кроме военных, с середины 2023 года, отмечают эксперты ЦМАКП.

Минфин предупредил о возможности нового повышения налогов

Повышение налогов с этого года может оказаться не последним. Минфин выступает за стабильность налоговой системы, сохранение ее параметров до 2030 г., как поручил Владимир Путин, но жизнь может внести коррективы, заявил директор департамента налоговой политики Данил Волков. «Налоговая политика – это не самостоятельная эфемерная субстанция, это неотъемлемая часть общей государственной политики Мы прекрасно понимаем, что реалии текущего момента будут вносить коррективы в наши планы, потому что на них в любом случае придется реагировать и каким-то образом решать», – заявил чиновник, отметив, что речь идет не только об увеличении налоговой нагрузки, но и о реализации антисанкционных мер, когда цель изменений в налоговое законодательство – решение определенных проблем бизнеса.

С этого года повышен налог на прибыль компаний, введены прогрессивная шкала НДФЛ, а также НДС для компаний и ИП с выручкой более 60 млн. руб., использующих упрощенную систему налогообложения. Это должно принести бюджету примерно 2,6 трлн. руб. в этом году (а всего до 2025 года – 17 триллионов), чтобы покрыть астрономические военные расходы, которые приближаются к 40% бюджета.

Россияне стали экономить на похоронах после резкого роста цен на гробы

Жители России урезали расходы на погребение родственников из-за сильного подорожания ритуальных услуг в связи с СВО против Украины. Это привело к росту спроса на кремацию, поскольку она обходится дешевле захоронения в могилу, пишет «Коммерсантъ». В крупных городах ее сегодня выбирают в 60-70% случаев. Средняя стоимость услуги оставляет 19-20 тыс. рублей, сообщил президент Ассоциации крематориев Алексей Сулоев. По его словам, захоронение в землю обойдется как минимум в половину дороже. Так, в октябре-декабре 2024 года на традиционные похороны нужно было потратить в среднем 25,1 тыс. рублей – почти на 15% больше, чем в 2023-м, подсчитали в «Такскоме».

Согласно данным Росстата, в октябре 2024 года гроб в среднем по России стоил 7,7 тыс. рублей. Для сравнения: до СВО, в январе 2022-го, цена составляла примерно 4,4 тыс. рублей. В целом, за 2022 год гробы подорожали на 48%, за 2023-й – почти на 12%, а за 9 месяцев 2024-го – еще на 10%. Увеличилась и стоимость рытья могил: в январе 2022 года эта услуга обходилась в 7,7 тыс. рублей, а в октябре 2024-го – уже почти в 10 тыс. Рост составил 30%. Другие способы погребения тоже дорожают. Из-за этого в России возникло такое явление, как «кремационная миграция», когда люди едут в соседние регионы, где эта процедура стоит дешевле, рассказал Сулоев.

В России выросла стоимость приёма у врача

Государственные и частные клиники резко повысили стоимость первичной консультации у врачей-специалистов в 2024 году. За год эта услуга в среднем подорожала на 17%, что почти вдвое выше общего уровня инфляции (9,52%). Это следует из подсчета Национального рейтингового агентства (НРА) на основе данных Росстата, пишут «Ведомости».

Согласно официальной статистике, средняя стоимость первого приема у врача по стране увеличилась с 1111 до 1298 руб. за год. Однако в Республике Алтай цена выросла на 56%, в Ульяновской области – на 52%, а в Челябинской – на 50%. Как уточнили в НРА, в этих регионах услуга подорожала с 750 руб. практически до 1150 руб. за одно посещение. Также резко выросли цены на лечебный массаж (на 13%, до 563 руб. за сеанс) и гастроскопию (на 11%, до 2432 руб. за процедуру). В целом же разброс цен между регионами значителен, отмечают в НРА. Это связано с распределением услуг между частной и государственной медициной, наличием специалистов, а также стоимостью закупок материалов и комплектующих, пояснили аналитики.

Естественная убыль населения в России увеличилась на 20%

По итогам 2024 года естественная убыль населения России, то есть разница между числом умерших и родившихся, составила 596,2 тыс. человек. Такие данные приводит Росстат. Этот показатель на 20,4% превышает уровень 2023 года, когда естественная убыль населения составляла 495,2 тыс. человек.

Число новорожденных в 2024 году продолжило сокращаться и достигло 1,222 млн. человек, что на 3,4% меньше, чем в 2023 году (1,265 млн.). Более низкий уровень рождаемости был зафиксирован лишь в 1999 году, когда на свет появилось 1,215 млн. детей. Коэффициент рождаемости (количество рождений на 1 тыс. человек населения) снизился с 8,7 в 2023 году до 8,4 в 2024-м. Рост рождаемости в минувшем году отмечался только в Чечне, Дагестане, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Адыгее, а также в аннексированном Крыму, следует из данных Росстата.