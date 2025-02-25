Развал и гниение власти в России

В Туве глава региона и отделения партии «Единая Россия» Ховалыг руками главы столицы единоросски Казанцевой пытается уволить ставленника «Единой России» мэра г.Кызыла и своего родственника Сагаан-оола. Эта нетипичная история уже наделала много шума. Но дело в том, что очень похожий случай с разборками внутри правящей партии происходят и в других городах. Самый живой пример – выборы мэра г. Березовского в Свердловской области, которые выиграла начальник отдела мэрии Юлия Маслакова. А выиграла она выборы не у кого попало, а у действующего мэра ставленника «Единой России» Евгения Писцова. При этом против мэра проголосовали именно депутаты от ЕР, что само по себе странно. Чиновницу поддержали 17 депутатов, действующего мэра – 6.

Но самое интересное случилось потом, после того, как были объявлены итоги голосования. Маслакова, выигравшая конкурс на пост мэра города, вместо того, чтобы принести присягу на верность горожанам, занять начальственное кресло и приступить к исполнению своих обязанностей по исполнению программы, представленной депутатам, пропала с радаров и перестала выходить на связь. А затем и вовсе подала в суд заявление, требуя признать выборы недействительными. Горожане в недоумении, а депутаты хитро улыбаются и отказываются комментировать ситуацию...

Так что всё же случилось в маленьком городке с 60 тысячами жителей? Может, действующий мэр просто запугал или подкупил Маслакову? А если нет, то что могло заставить женщину отказаться от должности, к которой она вроде как стремилась?

А дело оказалось в том, что Маслакова быть мэром вовсе и не собиралась. Её вполне устраивала должность начальника отдела инвестиционного развития администрации Березовского. Полномочия мэра города истекли ещё осенью 2024 года, однако конкурс на замещение должности был проведён только в январе 2025-го. На этом конкурсе она являлась всего лишь «техническим кандидатом», для «галочки». И выдвинул её сам мэр Писцов, который руководит мэрией вот уже 14 лет.

Помимо Писцова, на пост градоначальника претендовали ещё девять человек. Однако в финальный этап допустили только Писцова и Маслакову, что вызвало недовольство среди депутатов. В городской думе представителям «Единой России», принадлежит 19 мест, которых в избытке хватало для переизбрания Писцова. Но депутаты выступили «против» Писцова, указав на проблемы эффективности его работы. Тогда Маслакова попыталась снять свою кандидатуру, но ей разъяснили, что на этапе голосования это невозможно. Как сейчас говорят депутаты, они голосовали не столько за неё, сколько против Писцова. Теперь Маслакова заявляет, что «не хочет работать в атмосфере конфликта» и «отказывается от должности». Но в этом ей не верят хотя бы потому, что она – супруга личного водителя мэра Писцова, с которым мэр любит отдыхать на природе с шашлычком или на рыбалке. И её участие в качестве «технического» кандидата было всего лишь уловкой, обманом депутатов, «игрой в демократию», чего они не могли не заметить.

Избирательная лихорадка сотрясала Березовский не один месяц. Ещё с прошлого лета начали судачить об интересах к территории бизнесмена и депутата Законодательного собрания В. Брозовского – бывшего в «нулевые» годы мэром Березовского, который в своё время «крышевал» Писцова. В городе расположено несколько десятков подконтрольных ему компаний. Но в последние годы между ними «пробежала кошка». И Писцову было предложено оставить кресло. Но он воспротивился. Брозовский воспользовался тем, что большинство депутатов городской думы были настроены против Писцова, и «прокатил» его на выборах. И теперь в городе будут назначены перевыборы мэра.

Ни для кого не является секретом, что демократические процедуры в России давно выхолощены. Они только создают впечатление некой политической конкуренции. А на самом деле организация всех выборов построена таким образом, чтобы настоящих кандидатов, имеющих свою политическую платформу, до голосования обычно не доходили. И «победителями» становятся те, кого уже заранее отобрали.

Например, в Сургуте главу города также выбирают депутаты муниципальной думы. С тех пор, как это нововведение было принято, ни один градоначальник не завершил свой срок полномочий: Дмитрий Попов в 2016 году ушёл добровольно в связи с заведённым на него уголовным делом, Вадим Шувалов в 2020 году отправился сначала в окружные органы власти, а затем в Госдуму, Андрей Филатов покинул должность в 2024 году «по собственному желанию», а затем стал фигурантом уголовного дела.

А в Кызыле главой города была Дина Оюн, про которую в СМИ писали, что она ранее подрабатывала проституцией. Но это ей не повредило, и она впоследствии стала членом Совета Федерации России. В настоящее время она ещё исполняет обязанности сенатора, поскольку не решён вопрос её замены. На её место наметился бывший первый заместитель министра обороны страны генерал Руслан Цаликов, но в Кремле никак не могут решить, как с ним быть. То ли отправить в СИЗО к его коллеге генералу Иванову, обвинив в краже 11 трлн. рублей оборонного бюджета, то ли в Совет Федерации, где он станет законодателем.

Редакция