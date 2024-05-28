Выборы в Туве: Закон – ничто, власть – всё!

Всё ближе подбирается дата проведения очередных выборов депутатов тувинского парламента. Уже 6 июня ожидается Указ о назначении выборов, которые должны пройти в начале сентября текущего года. Обдумывая вероятный ход выборов и их результат, следует понимать, что Тува в этом плане – особый регион. У нас выборы парламента обычно протекают совсем не по заранее расписанному сценарию. В 1998 году, казалось, ничто не предвещало катастрофы. Матёрый политик Шериг-оол Ооржак был уверен, что население республики на его стороне. Он полагал, что ему не составит труда сформировать послушный Верховный Хурал республики. Но тут как нельзя некстати возник феномен Александра Кашина, который сумел поставить республику на уши. Когда началась предвыборная заварушка, Шериг-оол Дизижикович так увлёкся персональной борьбой с ним, что напрочь прозевал консолидацию сил, оппозиционных республиканским властям, вокруг набирающих силу политиков типа Генриха Эппа. И фактически те выборы проиграл.

Кстати, тогда оппозиционный политик Кашин не только с первого тура голосования был избран мэром Кызыла, но заодно и с огромным запасом был избран депутатом парламента республики. Он там спутал Ооржаку все карты, когда в межклановой борьбе предложил депутатам избрать спикером начинающего общественного деятеля из бизнес-среды Шолбана Кара-оола. Тот неожиданно для главы республики получил поддержку депутатов и возглавил парламент республики. С этого, собственно, и началось восхождение по карьерной лестнице нынешнего девятого вице-спикера Государственной Думы России. А тогда борьба с ненавистным мэром на четыре года парализовала работу правительства Тувы.

ИСТОРИЯ ПОБЕДЫ ОППОЗИЦИИ В ТУВЕ

Затем наступило некоторое затишье, связанное со смертью Кашина, пока в 2006 году не возник феномен Василия Оюна. Он сумел объединить вокруг себя группу активистов, включая действующих депутатов парламента, и нанёс действующему главе республики критический удар. Потом Ооржак в своих воспоминаниях назовёт это событие «заговором генералов». Объясняя, что прибывшие в республику два генерала армии сибирский полпред президента Анатолий Квашнин и министр по чрезвычайным ситуациям РФ Сергей Шойгу угрозами заставили досрочно уйти в отставку действующего главу Шериг-оола Ооржака и «через колено» принудили депутатов проголосовать за избрание главой республики вместо него Шолбана Кара-оола. Хотя тогда за него готово было голосовать только три депутата – он сам, его брат Юрий да скандально известный бывший прокурор республики, потерявший табельное оружие, Анатолий Дамба-Хуурак. Тогда беспринципный карьерист-счетовод Глухов умудрился при 16 депутатах в зале насчитать 17 голосов «ЗА» Кара-оола. Так тот был «избран» главой республики, просидев в этом кресле 14 лет.

Уже потом стало известно, что те выборы 2006 года с неожиданным результатом за партию «Единая Россия» шли по неофициальному сценарию, утверждённому нашим замечательным земляком Шойгу. В соответствии с ним на выборах в рядах «Единой России» работали две команды с противоположными целями. Одной из них руководил штаб Ооржака, а другой – тандем Кара-оола и Иргита под патронажем представителя Генерального Совета партии Сергея Неверова. Интересы у них действительно очень разнились. Ооржаку была нужна сокрушительная победа на выборах «Единой России», которая бы явилась поражением «Партии Жизни» и похоронила карьеру восходящей политической звезды республики Василия Оюна. Поражение планировалось настолько сокрушительное, чтобы Василий Оюн навсегда забыл о своих амбициях и уже не мог составить ему конкуренцию во власти. В общем, смысл действий Ооржака заключался в уничтожении политика Оюна.

А у Кара-оола с Иргитом в планах было получение такого результата за «Единую Россию», который бы окончательно подорвал позиции действующего главы республики Ооржака. То есть фактически речь шла о том, чтобы «Единая Россия» показала на выборах низкий результат. Но не настолько слабый, чтобы Оюн мог в результате выборов претендовать на что-нибудь серьёзное. Они подсчитали, что 25-30% голосов «Партии Жизни» будет достаточно для того, чтобы Шойгу мог скомпрометировать Ооржака перед Путиным и наглядно показать президенту, что «Ооржак состарился и устал». Поэтому ему пора на покой. А для того, чтобы власть в республике была незыблемой, требуется обновление руководства регионом, поэтому нужно подыскать ему более свежую замену. И тут, как «рояль в кустах», появляется шустрый Кара-оол, который в партийном списке «Единой России» стоял вторым номером после Ооржака. По должности он также был вторым лицом за председателем правительства РТ. По замыслу Шойгу, при таких раскладах будет несложно уговорить Путина поменять престарелого Ооржака на молодого Кара-оола.

Но тут в планах обнаружился роковой просчёт. Оюн оказался не так слаб, как все думали. И его команда набрала на выборах не 25-30% голосов по списку «Партии Жизни», а 32%. Но это не было критичным. Основная неприятность ожидала Ооржака в итогах выборов по одномандатным округам. А там команда Оюна оказалась на высоте. И в итоге у «Единой России» и «Партии Жизни» оказалось по 16 мандатов в парламенте. То есть поровну. Но когда Сергей Сафрин, баллотировавшийся от «Единой России», перешёл в команду Оюна, расклад превратился в 17 против 15 в пользу «Партии Жизни». Педроссы запаниковали. Подключили Шойгу, и им удалось отменить в Верховном суде Тувы и РФ итоги выборов по четырём округам. В том числе и по округу, где баллотировался Сафрин. Теперь 17 депутатских мест в парламенте не собиралось ни у одной из сторон. А поскольку депутаты от «Партии Жизни» в знак протеста отказались участвовать в работе хурала, в Туве наступил парламентский кризис. Всё это было на руку Кара-оолу, который всё время сидел в засаде и ждал своего момента. Скандалы окончательно разрушили ореол великого политика Ооржака, и всем стало ясно, что теперь ему в кресле главы не усидеть.

Пришлось объявлять дополнительные выборы на весну 2007 года, которые снова со свистом выиграл Оюн. В результате событий 2006-07 года авторитет Оюна в республике вырос настолько, что он имел в парламенте большинство не из 17 депутатов, как до кризиса, а все 22. И у него появился реальный шанс возглавить республику. Но тут вступила в бой кремлёвская дипломатия. Оюну были даны гарантии самим Сурковым, которые, как все знают, очень быстро были забыты. А затем Шойгу с Квашниным усадили в кресло главы республики Шолбана Кара-оола, убедив Оюна довольствоваться креслом спикера Законодательной палаты Великого Хурала РТ...

ВПЕРЁД – ПО СТАРЫМ ГРАБЛЯМ!

Я не случайно так подробно описал подзабытые выборы 1998 и 2006 года. И сделал это потому, что нынешние выборы в парламент во многом напоминают ситуацию, которая сложилась в то время. Во-первых, республика, как и тогда, переживала жёсткий раскол элит. Тогда это был раскол между Ооржаком и поддерживаемым со стороны Шойгу Кара-оолом, сейчас что-то подобное наблюдается во взаимоотношениях действующего главы республики В.Ховалыга и экс-главы республики, заместителя председателя Государственной Думы Ш.Кара-оола. Во-вторых, и тогда, и сейчас они принадлежали к разным политическим тусовкам в рамках одной политической силы – «Единой России».

Впрочем, подобный расклад сил в республике уже был, когда решался вопрос с мэром столицы. Тогда зампред по внутренней политике Айдын Чюдюк предложил главе республике Ховалыгу незатейливую схему смещения мэра Кызыла Сагаан-оола посредством фальсификации выборов депутатов Кызылского городского хурала. Он убедил Ховалыга, что если удастся сформировать городской хурал из послушных республиканской власти марионеток, то будет несложно через подконтрольный хурал убрать племянника Кара-оола с должности мэра и вместо него посадить в мэрское кресло своего послушного человечка. Но схема оказалась порочной и нерасчётливой. Тогда в их планы входило продвижение на должность мэра очень пьющего и весьма нечистого на руку деятеля шовинистического толка с криминальным прошлым Аяса Лопсана. И получилось так, что Чюдюк те выборы успешно «нарисовал», однако в итоге Ховалыг своё противостояние с Сагаан-оолом проиграл: когда в бой вступили кремлёвские силы, то оказалось, что о Лопсане в Москве всё знают. Оттуда по линии руководства партией пришло указание не мудрить и оставить в кресле мэра Карима Сагаан-оола. Что в итоге и случилось. И тот продолжил возглавлять мэрию Кызыла. Но отношения между мэром и главой, благодаря Чюдюку, были окончательно испорчены. Так что теперь у правительства Тувы постоянная головная боль – как выстроить отношения с новым-старым мэром столицы.

Но таков уж наш зампред Чюдюк, что он не учится даже на собственных ошибках. Просто не учится – и всё! И вот он снова по старому шаблону скроил планы предстоящих выборов депутатов Верховного Хурала Республики Тыва. И, видимо, убедил своего шефа в том, что только такой путь приведёт к нужному результату.

ПОЛИТИЧЕСКИЙ РАСКЛАД НАКАНУНЕ СТАРТА ВЫБОРОВ

Снова упор делается на тотальную фальсификацию итогов голосования, в соответствии с которыми «Единая Россия» должна получить более 80% голосов избирателей. В соответствии с этим планом в предстоящих выборах должны участвовать только две политические силы – коммунисты и единороссы. А поскольку лидер тувинских коммунистов гастарбайтер-красноярец Роман Тамоев и раньше-то не пользовался уважением не только среди избирателей республики, но и в коммунистической среде, то сейчас одно-два места в парламенте его вполне устроят. Это для него может стать даже настоящим триумфом, позволяющим ему перебраться в Москву в центральный аппарат партии. И это понятно, поскольку последние годы он с переменным успехом соревновался в своём политическом бессилии с Ренатом Ооржаком, имея в активе 2-3% голосов избирателей. Так что, попав в парламент с помощью фальсификаций, организованных Чюдюком, они и голосовать-то будут строго по указке из правительства.

А по другим региональным партийным организациям ситуация складывается следующая.

Тувинское региональное отделение политической партии «Новые Люди» находится в стадии регистрации в Минюсте. Чюдюк предложил назначенному Москвой руководителю передать полномочия по управлению отделением указанному им человеку. Но получил закономерный отказ. И теперь он предпринимает усилия к тому, чтобы до выборов регистрации в Минюсте регионального отделения этой партии не состоялось.

Ну, а в Тувинском региональном отделении ЛДПР царит настоящий хаос. Там рядовые члены партии судятся с лидером отделения Арланмай, обвиняя её во всех смертных грехах от хищений партийных средств кучкой родственников Арланмай, свивших там гнёзда, до незаконного увольнения с работы. И потому Арланмай вообще не до выборов. Шолбан Кара-оол подсуетился и предложил руководству ЛДПР назначить координатором отделения ветерана СВО Очура Монгуша. Однако у Чюдюка с ним по понятным причинам взаимодействие не получается. Правительство категорически против такого назначения. И Чюдюк пытается этому воспрепятствовать. Так что фактически в настоящее время работа отделения заблокирована.

В сухом остатке остаётся отделение партии «Справедливая Россия – За Правду!». Ею до недавнего времени руководил мелкий сотрудник правительства малозаметный политик Ренат Ооржак. Правда, особого успеха он на этом поприще не имел и набирал на выборах не более 2% голосов. В связи с чем лидер партии Сергей Миронов принял решение о его замене. Решением ЦС партии выбор пал на известного в республике человека – Василия Оюна. В связи с чем Ооржак был отправлен в отставку и передал партийные атрибуты Оюну. Но когда тот провёл конференции «первичек», и его избрали на республиканской конференции, вдруг возникли препятствия с регистрацией в Минюсте. Выяснилось, что Ренат Ооржак (скорее всего – «по просьбе» Айдына Чюдюка) организовал заявления в суд о том, что якобы конференция, избравшая Оюна лидером, была проведена с нарушением Устава партии. И потому просили в регистрации документов партии «Справедливая Россия – За Жизнь!» отказать. А до принятия окончательного решения судом наложить обеспечительные меры в виде запрета регистрации Минюстом документов партии. Таким образом, они, видимо, собираются волокитить дело до тех пор, пока не закончится регистрация кандидатов в депутаты. Так Чюдюк намеревается сорвать участие «Справедливой России» и лично Василия Оюна в региональных выборах.

Таким образом, организатор этого предвыборного бардака пытается свести выборы депутатов Верховного Хурала Тувы к участию двух команд – правительственной под флагом «Единой России» и как бы оппозиционной коммунистической, составленной из кандидатов, за которых априори никто на выборах голосовать не станет. Получится у него таким образом организовать выборы или нет, покажет время.

Сразу хочу пояснить читателям, что такой подход к выборам не только противоречит принципам демократии, но вообще неприемлем по одной простой причине – у центральных партийных властей имеется возможность в обход региональных подразделений Минюста самим утверждать партийные списки кандидатов и регистрировать их на выборах без участия региональных отделений партий. Судя по всему, об этом либо не знает, либо забыл главный руководитель по внутренней политике Чюдюк. Главе республике Ховалыгу не до таких тонкостей партийного строительства, и он вынужден полагаться на своего заместителя. Однако даже провал годичной давности с формированием городской власти их ничему не научил. Губернатор до сих пор находится в неведении относительно того, как на самом деле могут сложиться итоги выборов. А менять Чюдюка на кого-то другого уже поздно – выборы на носу.

А расклад совсем не сложный. К примеру, известно, что у Василия Оюна уже имеется карт-бланш на формирование предвыборного списка. Его никакой Чюдюк не в силах сломать. Что же до возможностей в фальсификации итогов голосования в пользу «Единой России», то Шериг-оол Ооржак в 2006 году тоже надеялся, что избирательные комиссии его не подведут. А они взяли да и «подвели». Но, как говорится, не будем спешить.

СЕРОСТЬ КАРДИНАЛА ТУВИНСКОЙ ПОЛИТИКИ

Но в настоящее время главная предвыборная интрига состоит в том, каким будет выглядеть список кандидатов от правящей партии. И вот почему.

Айдын Чюдюк и Адыгжы Донгак продолжают работать по накатанному варианту. Они составили нужный им список кандидатов и двинули его на праймериз «Единой России». Это такое смешное мероприятие, как бы демонстрирующее демократию в рядах партийцев. Составляют список и объявляют голосование по каждой кандидатуре. А потом, кто больше голосов набрал, тот и имеет больше прав на выдвижение от партии власти. Ветеранам СВО при этом автоматически добавляют 25% голосов. Это как бы гарантированный результат на выборах с учётом того, что их двигают от партии на выборах. И контролируемая правительством избирательная комиссия обязана обеспечить им нужные голоса и формальную победу на выборах. Вот Чюдюк и Донгак составили свой список, выставили его на партийный праймериз и успокоились, потому что уверены: за кого бы ни проголосовали избиратели, именно их ставленники в итоге станут депутатами. А когда такой становится депутатом, можно будет не сомневаться – это будет их верный человек. Будучи депутатом, будет им в рот заглядывать по любому вопросу.

Но, как говорится, гладко было на бумаге... Рассчитав всё по мелочам, Чюдюк снова ошибся в главном. В последний момент неожиданно для него на праймериз записалась солидная команда, не имеющая к нему никакого отношения. Это хотя и спорные, но без сомнения весьма солидные в республике люди, среди которых такие, как Хопуя, Иргит, Лапшакова, Дамба-Хуурак, Монгал, Д.Оюн, Балбан-оол и пр. Но главной ударной группой в этом списке являются ветераны СВО, которые наделены льготами при выдвижении. Таких из общего списка участников праймериз в 183 кандидата насчитывается 12 – достаточно много, учитывая, что по списку в Верховный Хурал будет избрано только 16 депутатов. При этом ни один из них не проходил «собеседования» с Чюдюком и не присягал ему на верность.

И тут сложилась такая ситуация, что известные в республике ветераны СВО, в числе которых легендарный Герой России Чалым Чулдум-оол, скорее всего, наберут больше голосов, чем те серенькие кандидаты, которых подобрал Чюдюк. Он вполне обоснованно заволновался. Специальные люди начали искать телефоны кандидатов-ветеранов и убеждать их, что им совсем не нужно участвовать в этих выборах, поскольку они «несогласованные». Когда административное давление на ветеранов боевых действий достигло определённой силы, ветераны обратились к вице-спикеру Госдумы координатору по линии СВО Шолбану Кара-оолу с жалобой на то, что их пытаются «выдавить» с выборов. А тот в свою очередь придал огласке ситуацию вокруг участия ветеранов СВО на парламентских выборах в Туве. Он заявил, что «я хотел бы предостеречь от ошибки некоторых молодых лиц в пиджаках, которые звонят бойцам СВО, угрожая выдать им волчий билет, если они не снимут свои кандидатуры».

Разразился грандиозный скандал, в который было втянуто руководство ЕР в Москве. Власти республики немедленно отреклись от действий Чюдюка и заявили, что никакого давления на ветеранов СВО в республике нет, и не будет. А поскольку на праймериз выдвинулись в основном действительно яркие претенденты, то сомневаться в результатах предварительного голосования, если Чюдюку не удастся коренным образом фальсифицировать их итоги, будут в пользу ветеранов СВО. Но уже сейчас между ними и Чюдюком сложились откровенно недружественные отношения, можно предположить, за кем они потом пойдут, когда станут депутатами.

Но дело не только в том, кто на каком месте будет по итогам предварительного голосования. Ни для кого не секрет, что окончательное слово при формировании партийного списка «Единой России» будет принадлежать нашему замечательному земляку Сергею Шойгу. А его отношения с Шолбаном Кара-оолом секретом ни для кого не являются. Он хоть теперь и не министр обороны, но его позиции в руководстве «Единой России» остались прежними. Тут аппаратные связи и возможности Сергея Кужугетовича могут оказаться реальным фактором в определении того, кто какое стартовое место займёт в списках ЕР на выборах и кому достанутся депутатские мандаты в результате фальсификации итогов голосования на выборах. От этого зависит, кто в парламенте Тувы будет представлять интересы правительства Тувы, а кто при голосовании будет прислушиваться к мнению Шолбана Кара-оола.

Может так статься, что мандаты депутатов от ЕР распределятся приблизительно поровну между правительством и Шолбаном Кара-оолом. Тогда исход голосования может стать зависимым от мнения депутатов, представляющих другие партии, которые сейчас зампред Чюдюк пытается устранить с выборов.

Вот такой ребус складывается на выборах в Туве. Я ещё вернусь к этой теме и буду держать читателей газеты в курсе событий.

Кондрат Пчёлкин