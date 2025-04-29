Прокуроры в роли «крыши» тувинской сельхозмафии

Тува, как известно – регион сельскохозяйственный. Таким он был всегда, таким и остаётся на долгие годы, сколько бы сил власти республики ни прикладывали для превращения тувинской земли в горнорудные терриконы. С этим не поспоришь. При этом животноводство – это не просто ремесло подавляющей части тувинцев, но ещё и образ жизни коренного населения, которое по каким-то причинам не увлечено наркобизнесом или скотокрадством. И не состоит в органах власти. Так что если кто-то на селе не имеет возможности применить свои способности вести своё хозяйство, но боится заниматься криминальным ремеслом, он остаётся за бортом не только хозяйственных связей, но и общественных. Поэтому развитие сельского хозяйства республики должно было бы стать приоритетным для руководства Тувы. На самом деле мы замечаем, что глава правительства В.Ховалыг занимается совсем другим. Порою даже противоположным.

Он увлечённо кормит население пустыми обещаниями реализации различных маниловских проектов, повторяя путь своего предшественника и родственника Ш.Кара-оола, который 14 лет обещал железную дорогу то «Курагино – Кызыл», то «Кызыл – Монголия – Китай – Индия». И всё это время пытался развивать в республике горнорудную промышленность, игнорируя общее мнение, что она наверняка разрушит экологию региона и будет препятствовать сельскохозяйственной деятельности.

При этом из республики в Москву шли липовые отчёты о неком неуклонном росте поголовья скота, которого в натуре никогда не было. Да и вряд ли когда появится. Всё это привело к тому, что инициативная часть сельского населения, не подрабатывающая сбором конопли, мигрировала из районов в столицу, тем самым усиливая в Кызыле и без того непростую социальную напряжённость и формируя условия для появления липовых статотчётов о мнимых тучных стадах.

Этим же занимается и преемник Шолбана Кара-оола нынешний руководитель республики и родной по духу и крови глава правительства Владислав Ховалыг. Но это – только часть того криминального, чем занимается власть. Другая часть вредительства состоит в формировании коррупционных цепочек на местах. А вот по этой части, не в пример реального сектора экономики, он, похоже, преуспевает.

Впрочем, вряд ли Владислав Товарищтайович согласится с такой оценкой его деятельности. Поэтому, чтобы не быть голословным, расскажу одну весьма типичную историю, наглядно демонстрирующую, каким образом власть использует тувинскую землю сельскохозяйственного назначения. Делает это она не для увеличения объёма сельхозпродукции, а ради извлечения собственной выгоды. Идеологом этого процесса можно смело назвать доверенного приятеля главы и вечного его спутника Уран-оола Ондара.

ВИНОВНЫ ЧИНОВНИКИ, НО ПОСТРАДАЛ ФЕРМЕР

Итак, в арбитражном суде рассматривается дело, связанное с арендными отношениями фермера и районной администрации, в ходе которого и выявилось, каким образом в республике районные власти распоряжаются сельхозземлями, предназначенными для выпаса скота. А заодно и то, в чьих интересах прокуратура республики осуществляет надзор за законностью по этой части. Так вот, в ходе судебного разбирательства стали очевидными не только коррупционные цепочки в районной Администрации, но и вопиющая беспринципность в судах сросшейся с исполнительной властью нечистоплотной коррумпированной прокуратуры.

Сама история такова. Администрация Тандинского района (далее – «Администрация») 18 марта 2024 года в соответствии с договором №44 передала в аренду сроком на 11 месяцев крестьянско-фермерскому хозяйству (далее – КФХ) земельный участок сельхозназначения общей площадью в 500 га с кадастровым номером, заканчивающимся числом «612», расположенный с восточной стороны озера Чагытай. Поначалу всё было чинно и благородно и как бы в интересах развития сельского хозяйства. Однако идиллия длилась недолго и менее чем через три месяца – 05.06.2024г. – не дожидаясь окончания действия договора аренды, Администрация вдруг передумала и в одностороннем порядке, без уведомления арендатора расторгла договор с КФХ. И немедленно заключила новый договор аренды этой земли с новым арендатором – ООО «МТС Западная». Запомним название нового арендатора – оно нам ещё пригодится.

Почему власти даже не удосужились уведомить арендатора – КФХ – о том, что они изъяли землю из его распоряжения и передали новому арендатору, большой вопрос. Он узнал о коварстве Тандинской администрации, обнаружив новых хозяев на арендованном и оплаченном по договору земельном участке самостоятельно, когда новый арендатор принялся «осваивать» землю, засеивая её рапсом. Запомним и это важное обстоятельство, поскольку назначение земли – «для ведения животноводства».

Так как действия Администрации были очевидно незаконными, КФХ обратилось в арбитражный суд, требуя признать её действия незаконными. И обязать устранить допущенные нарушения закона, ущемляющие права арендатора.

Кто-то, наверное, может мне не поверить, но начну с того, судья А.Х.Чамзы-Ооржак девять месяцев добивалась того, чтобы ответчик – Администрация района – соизволила явиться в суд для дачи объяснений. Хотя по закону именно она обязана доказывать суду и обосновывать законность своих действий. Но она упорно отказывалась от этого даже под угрозой штрафа. И вот, наконец, 24 апреля 2025 года случилось чудо – в суд явился-таки некий работник Администрации по фамилии Оюн. Который, правда, не смог ответить по существу практически ни на один вопрос суда. Он только посыпал свою голову пеплом, признавая, что действительно арендный договор с КФХ был заключён незаконно, поскольку:

• указанный земельный участок с номером 612 имеет площадь в 1500 га, а не в 500 га, как в нём указанно;

• срок аренды земельного участка в 11 месяцев не соответствует законодательству, которое предусматривает такие договора сроком не менее трёх лет;

• официально разрешённый вид деятельности данного земельного участка – для ведения скотоводства, что соответствует профилю деятельности КФХ, однако Администрация почему-то записала в договор назначение как для выращивания зерновых;

и потому договор подлежал расторжению.

Сразу возникли вопросы. Зачем нужно было расторгать договор аренды, а не исправить неточности в существующем документе? Почему при расторжении договора не уведомили арендатора об этом. Однако на эти вопросы представитель Администрации ответить не смог. Как не смог пояснить, кто и как наказан за подготовку некорректного арендного договора и чем фактически занимается на спорной земле новый арендатор – «МТС Западная».

ПРОКУРАТУРА НА ЗАЩИТЕ ИНТЕРЕСОВ НЕРАДИВЫХ ЧИНОВНИКОВ?

Затем пришёл черед представлять правовую позицию представителю респрокуратуры Чадамба. Она сообщила, что была проведена проверка, которая подтвердила те недостатки договора аренды с КФХ, о которых заявил представитель Администрации. Потому она полагает, что договор аренды с КФХ расторгнут законно. При этом прокурорша не пояснила следующее:

• Можно ли было скорректировать заключённый с КФХ договор аренды для приведения его в соответствие с действующим законодательством?

• Была ли соблюдена процедура досрочного расторжения договора аренды с КФХ?

• Как использовалась земля со стороны КФХ и используется новым арендатором – «МТС Западная»?

Как оказалось, при проведении прокурорской проверки распоряжения выяснять такие нюансы от прокурора Дябкина не поступало. И это логично, учитывая очевидную заинтересованность прокурора Тувы в исходе проверки. Судя по всему, задание Дябкина состояло только в том, чтобы найти основания для расторжения договора аренды с КФХ. Других поручений не было. О том, что новый арендатор использует землю не по назначению, помощник прокурора, конечно же, также была «не в курсе».

Прямо скажем, какая-то странная, однобокая прокурорская проверка, которая не выявила очевидное. Но главное – подвела базу для принятия решения об обоснованности одностороннего расторжения договора аренды... Складывалось такое впечатление, что прокуратура исполняла чей-то заказ, целью которого было, во что бы то ни стало передать землю в аренду новому арендатору.

Кстати говоря, изначально прокуратура в этом арбитражном деле стороной не являлась. И суд её в качестве третьего лица не привлекал. Однако прокурор республики Дябкин вошёл в дело по собственной инициативе. Ну, как бы у него много подчинённых, не загруженных работой. Вот он их и занял... Но создаётся впечатление, что прокуратура в данном деле не столько выступает в интересах законности, сколько очевидно действует в интересах второго арендатора – ООО «МТС Западная». В таких отношениях даже невооружённым взглядом можно увидеть следы коррупции как в действиях руководства района, так и прокуратуры.

Ни представитель Администрации, ни представитель прокуратуры не могли пояснить, каким видом деятельности на самом деле фактически занималось на этой земле КФХ – земледелием или скотоводством. Хотя именно этот факт и был важен для оценки правовой ситуации, а также для правильного рассмотрения арбитражного дела. Кстати говоря, и суд на сей счёт никаких вопросов ни представителю Администрации Оюну, ни помощнику прокурора Чадамба не задал. Что тоже смотрится весьма симптоматично.

НА КОГО РАБОТАЮТ ПРОКУРОРЫ?

А теперь давайте попробуем понять: почему Администрация Тандинского района так неряшливо оформляет договора аренды земли? И что это за арендатор такой – «МТС Западная», ради которого Администрация и прокуратура пустились во все тяжкие?

Нам известен один подобный случай, когда бывший прокурор республики Боровков и его первый заместитель Дябкин, который после досрочного увольнения занял его кресло, проявили чудеса лояльности к предпринимателю Крапивину и отказались от взыскания с ООО «Энергострой» 68 млн. рублей, полученных по договору, признанному судом ничтожным, в пользу бюджета республики. Тогда было много пересудов относительно того, сколько мог получить прокурор за подобную услугу. Редакция газеты даже обращалась по этому поводу в Генеральную прокуратуру. Но там, видимо, решили не выносить сор из избы, потому ограничились лишь тем, что досрочно выперли прокурора Боровкова на пенсию.

Сейчас мы наблюдаем такую же подозрительную лояльность. Но уже к другому предпринимателю – директору ООО «МТС Западная». О том, что предприниматель мог чем-то заинтересовать Дябкина, говорить преждевременно. Хотя даже самое беглое ознакомление с ним и его компанией наводит на определённые мысли. Уже сейчас очевидно, что прокуратура республики не случайно влезла в это арбитражное дело. Она с таким пристрастием изучает всё, что касается КФХ, и нарочито не замечает несоответствия закону в действиях Администрации района в отношении ООО «МТС Западная». Давайте попробуем смоделировать, почему «вдруг» Администрация района, установив, что договор аренды с КФХ некорректен, не привела его в порядок, хотя препятствий для этого не существовало, а немедленно расторгла. И срочно заключила новый договор, но уже с «МТС Западная».

Для этого нужно понять, что это за фрукт такой – ООО «МТС Западная». Это юрлицо было создано незадолго до заключения арендного договора – 14.02.2024 г. К моменту заключения договора аренды не располагало даже ишаком. И вообще никакого опыта хозяйственной деятельности не имело. Её директор и один из учредителей – Сат Белек Макарович. Он не зоотехник и не ветеринар. А по профессии является кадастровым инженером. Владеет и руководит ООО ИПО «Землемер». Заодно числится председателем СПК «Агротех». Этакий сельхоз-многостаночник.

Интересно, что вторым учредителем ООО «МТС Западная» является ООО «МТС Центральная», учреждённая в 2022 году. Им руководит директор Опуйлаа Сайхо Сарыг-ооловна. А учредителем зарегистрирована Республика Тыва в лице Министерства сельского хозяйства и продовольствия РТ. Никакой официальной информации об его хозяйственной деятельности обнаружить не удалось. Известно лишь то, что в отношении этого юридического лица Служба судебных приставов РТ ведёт взыскание по трём исполнительным листам. Видимо, поэтому и пришлось создавать ООО «МТС Западная», которое не имело долгов в связи с недавним учреждением. Но и Опуйлаа – тоже из категории многостаночников, как и Сат. С 04.10.2023г. является единственным учредителем и одновременно директором ООО «Бай Хол», основным видом деятельности которого являет аренда и управление имуществом. Кроме всего прочего, Сайхо Опуйлаа с 25.04.2025г. одновременно является и Индивидуальным Предпринимателем с основным видом деятельности – судебно-экспертная деятельность.

Создаётся впечатление, что ООО «МТС Западная» регистрировали только для того, чтобы отобрать землю у КФХ. При этом уже установлено, что ООО «МТС Западная» в 2024 году на спорном земельном участке засеяло культуру рапса, хотя назначение земли – для ведения скотоводства. И если бы действительно Администрация района так ретиво следовала норме закона, то она наверняка не могла бы не заметить и не отреагировать на тот факт, что новый арендатор использует землю не по назначению, чем грубо нарушает условия договора аренды. Она должна была принять меры к досрочному расторжению договора, как того требует закон. Но ни Администрация района, ни прокуратура в отношении нового арендатора – ООО «МТС Западная» – по каким-то только им понятным причинам никаких мер не предпринимает.

ОРГАНИЗОВАННАЯ ГРУППА ТОВАРИЩЕЙ ПО ОТМЫВАНИЮ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ

Выявился и ещё один примечательный аспект – в ЕГРЮЛ ООО «МТС Западная» указан юридический адрес предприятия – г.Кызыл, ул. Московская, 3. Он странным образом полностью совпадает с юридическим адресом... Министерства сельского хозяйства Республики Тыва! Это подтверждает сомнительные отношения хозяев и руководителей Сайхо Опуйлаа и Белека Сата не с кем-нибудь, а с самим министром сельского хозяйства и племянником супруги главы республики Айланы Ховалыг Юрием Делгер-ооловичем Оруспаем.

Не случайно все эти предприятия числятся в списках получателей государственных субсидий – такие предприятия просто так не возникают. Создаются они, как правило, для отмывания бюджетных средств. Сегодня известно лишь то, что почти все перечисленные предприятия, владельцами которых являются названные лица, регулярно сдают в налоговую службу нулевые отчёты. Наверное, не будет большим преувеличением предположить, что в данном случае мы имеем дело с неким неформальным объединением группы лиц, которым очень подходит клеймо «сельхозмафия», в число благоприобретателей входят как минимум министр сельского хозяйства и продовольствия, землемер и судебный эксперт. Входит ли сюда прокурор республики, вопрос остаётся открытым. Но его участие в указанном арбитражном деле говорит о том, что его связь с преступным сообществом, скорее всего, вероятна.

Но может быть, я сгущаю краски? Может быть, всё перечисленное – обыкновенное стечение обстоятельств? И никакого злого умысла в действиях Администрации района и прокурора Дябкина нет? Может быть, всё дело в том, что они и вправду всего лишь строго соблюдают требования закона и КФХ стало жертвой случайно? Тогда логично предположить, что в республике нет никакой сельхозмафии, и прокурор Дябкин, будучи человеком честным и порядочным, никого не «крышует». И все намёки на его нечистоплотность – просто навет. Может быть. Но в честность и порядочность властей района и прокурора верится с трудом. Судите сами.

Допустим, что власти Танды озабочены не интересами каких-то проходимцев, а развитием сельского хозяйства района. Они, готовя проект договора аренды, всего лишь ошиблись, неправильно указав площадь, срок аренды и назначение земельного участка. С кем не бывает... Но тогда, установив эти несоответствия, что мешало руководству района известить об этом арендатора и внести в действующий договор необходимые изменения, чтобы пресечь в будущем возможные претензии прокуратуры? Однако они поступили по-другому. В одностороннем порядке, не уведомив арендатора, разорвали договор и передали землю арендатору, у которого и скота-то нет. К тому же руководит им не специалист-животновод, а землемер. И, скорее всего, в нарушение действующего законодательства. Как тут не увидеть умысла. А прокурор? По логике вещей, он должен был принять меры к приведению договора в соответствие, а не оказывать сомнительные услуги второму арендатору.

ТЫ ВИНОВАТ ЛИШЬ В ТОМ, ЧТО ФАМИЛИЯ У ТЕБЯ «ОЮН»

Думается, тут дело в другом. В том, что директором КФХ является Оюн Чечен-Хурендашевна, жена Василия Оюна, в сторону которого очень неровно дышат как глава Тувы Ховалыг, так и прокурор Дябкин, о чём мы рассказывали в предыдущих номерах газеты. При этом любопытно, что Дябкин регулярно вступает в арбитражные дела, в которых стороной является кто-то из семьи Оюн, если он в деле не сторона, как в случае взыскания 32 млн. рублей субсидии, как в деле агрохолдинга. Так, прокуратура также по собственной инициативе вступила в дело о взыскании с Минсельхоза и Минфина 36 млн. рублей субсидии. Судилась со СПоК «Заря» дочери Оюна три года и, в конце концов, дело проиграла. Создаётся впечатление, что прокуратура преследует семью. Так что случайной позицию прокуратуры в этом деле назвать никак нельзя. Несомненно, это должно стать предметом исследования Генеральной прокуратуры для оценки деятельности прокурора Дябкина.

Некоторые считают, что такую установку прокурору даёт В.Ховалыг, опасающийся за своё начальственное кресло.

Хотя пустующих земель в Туве и Тандинском районе – пруд пруди, у кого-то может сложиться впечатление, что этот злосчастный земельный участок площадью в 500 га – какой-то очень ценный и почти как золотоносный. И борьба сельхозмафии идёт за то, чтобы он непременно достался ООО «МТС Западная». Вряд ли. Земля эта рядовая, много лет пустовавшая и заросшая коноплёй. Да и новый арендатор – это вам не какой-нибудь передовой совхоз «Пламя революции», в пользу которого идёт такая ожесточённая борьба с привлечением прокурора Дябкина. У этого «сельского труженика» даже посеянный рапс, кстати говоря, так и не взошёл – какой из землемера колхозник?

Всей этой шатии-братии из числа авантюристов Белека Сата и Сайхо Опуйлаа, под руководством зампреда Уран-оола Ондара и министра Юрия Оруспая земельный передел нужен не столько для сельхозпроизводства, сколько как основание для отмыва государственных субсидий. А заодно, судя по всему, чтобы земля не досталась семье Оюна. И кто руководит всеми этими выше поименованными персонажами, ни для кого не секрет. Поэтому главный выгодополучатель этой истории, скорее всего, – глава правительства Владислав Ховалыг. Именно он поставил перед собой цель любыми способами не дать Оюну спокойно работать. Ну, а прокурор Сергей Дябкин, похоже, рад услужить.

В общем, каждый может дать оценку действующим лицам сам. Я лишь привёл объективные обстоятельства, которые известны. Но с любой стороны это весьма некрасивая история, которая не случилась бы, если бы главой республики не являлся Владислав Ховалыг. О результатах рассмотрения дела постараюсь подробно сообщить по принятию окончательного судебного решения.

Кондрат Пчёлкин