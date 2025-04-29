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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК» за 2025 год / № 16, 29 апреля / Засаянские сети вытесняют наших местных предпринимателей!
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№16, 29 апреля 2025 года.
    Нам пишут
Нам пишут

Засаянские сети вытесняют наших местных предпринимателей!

Уважаемые кызылчане! Для фармацевтической отрасли нашего города наступили нелегкие времена! Из-за открытия большого количества сетевых аптек, местные аптеки вынуждены закрываться. Так, например, закрылась одна из старейших местных аптек – «Здравушка», из-за того, что город перегружен сетевыми аптеками «Да», «Эдельвейс», поэтому падает спрос на продаваемую продукцию в местных аптеках.

К сожалению, в законодательстве РФ нигде не регламентируется ограничение количества аптек. Например, в Республике Беларусь с 2023 года количество аптек ограничено одной единицей в радиусе 500 метров.

У сетевых аптек есть денежная «кубышка», которую они могут использовать на реализацию различных задач. Например, открываться крыльцо в крыльцо и временно снижать цены до тех пор, пока не закроется их конкурент, а потом повысить цены, которые компенсируют потери. Вот только вся эта компенсация происходит за Ваш счёт!!! Всё это будет происходить постепенно, пока не закроется последняя местная аптека. А дальше аптечный рынок монополизируется, хотя он уже и так почти монополизирован. Вы уже покупаете фармацевтическую продукцию по «заоблачным» ценам у них, но не отдаёте себе отчёта, к чему всё это приведёт.

Также сетевые аптеки создали спрос на фармацевтов, который в свою очередь обесценивает фармацевтическое образование. Из-за нехватки специалистов на кассе в сетевой аптеке зачастую стоит продавец магазина, ветеринар, которому на экране компьютера всё уже написано, что он должен продать и сколько. Вы, наверное, уже заметили, что в некоторых сетевых аптеках Вам навязывают кучу ненужных товаров, а на вопрос, что бы Вам что-то могли посоветовать, «продавцы» аптек теряются и советуют то, что не нужно.

Налоги сетевые аптеки отчисляют в бюджет своих городов, своих регионов, где зарегистрированы, как юридические лица, а не в бюджет Кызыла. А эти налоговые сборы могли бы пойти на развитие городской инфраструктуры, например, на новый светофор, на строительство детской или спортивной площадки, обустройство автобусной остановки, озеленение города и многое другое...

Кстати, в сфере продажи продуктов питания уже случилось, то, что должно было случиться. Теперь у нас в городе повсюду сетевые магазины «Хороший», «Батон» и «Пятёрочка». Они также платят налоги в казну регионов, где они зарегистрированы. Суммы налогов исчисляются сотнями миллионов рублей.

Суть моего обращения состоит в том, что не нужно закрывать аптечные или продуктовые сети, а на законодательном уровне закрепить оплату налогов в наш бюджет.

Уважаемые кызылчане, только Вам решать, как будет жить и развиваться наш город.

Алексей

(прочитано 753 раза)

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risk-inform.ru/article_11404.html

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