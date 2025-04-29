Перекрёсток мнений
Цитаты Владимира Путина
Аноним, 23-04-2025 #3[ru]
В России физик Михаил Волков и писатель Борис Акунин (признан российскими властями иностранным агентом) – террористы. А террористы «Хамас» и «Талибан» в России – «вменяемые мужики», партнёры и участники парада Победы. Всенародно избранный президент Украины Зеленский для России – нелегитимный. А глава Буркина-Фасо Траоре, совершивший вооружённый госпереворот – легитимный. Он 9 мая приедет в Москву. И Путин будет с ним обниматься.
Аноним, 24-04-2025 #4[ru]
#2: Едешь убивать людей в соседнюю страну – ты элита? Призываешь остановить убийства – ты враг государства?
Свежий анекдот
Аноним, 23-04-2025 #1[ru]
Маткапитал хотят поднять на 25% за каждого ребёнка. После этого в России начнётся «демографический взрыв», уверены депутаты Госдумы. Это же надо, таких убогих называют народными избранниками! Они уверены, что детей их высокодуховные избиратели рожать будут ради денег?
Как заказ губернатора Тувы превратился в «дело чести» для грязных мундиров
Аноним, 23-04-2025 #2[ru]
Боровков за верность главе уже получил свою «награду» – его выперли с работы за несколько месяцев до пенсии. А чем «наградят» Дябкина? Условный срок для сына Оюна – это не тот результат, который ему заказывали...
Аноним, 24-04-2025 #3[ru]
В России всегда так было и будет – силовики и судьи обслуживают заказы властей. Но если завтра какой-нибудь крупный чиновник упадет на землю, то по нему с удовольствием потопчутся вчерашние «верные псы». Принцип курятника в действии: залезь повыше и насри на голову ниже сидящему. А про закон при такой жизни речи вообще не идет – это просто красивая оболочка для тварей, скрывающих свою звериную сущность.
Аноним, 24-04-2025 #4[ru]
Шойгу воскресе! Опала, изгнание из министерства, расправа с его генеральским гаремом сделали Кожугетыча административным мертвецом. Он долго лежал в гробу Совбеза и периодически тихо покашливал в крышку... Судя по тому, сколь серьезное заявление ему доверено сделать – следует ожидать полного восстановления Шойгу в правах, должностях и полномочиях. Сегодня он озвучил старый кремлевский зуд – «войну с Европой». Шойгу обвинил Европу в подготовке к войне с Россией. Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что страны Европы готовятся к военному конфликту с Россией к 2030 году. «В Европе разворачивается ничем не прикрытая кампания по подготовке к военному конфликту», – утверждает он.
Аноним, 24-04-2025 #6[ru]
№4, скоро он в Туву придет и порядок наведет!
Аноним, 25-04-2025 #7[ru]
Сирота Артур с3,14здил деньги, а название какое, ООО Шолбан! Гордость ШВК!
Аноним, 25-04-2025 #8[ru]
Прокурор Дябкин ничем не лучше бывшего прокурора Боровкова. Всё та же коррупция, та же подлость под видом законности.
Аноним, 25-04-2025 #9[ru]
Интересно, а почём нынче прокуроры?
Аноним, 25-04-2025 #10[ru]
Это как же нужно насолить прокурору, чтобы он добивался осуждения невиновного человека? Саин Оюн ничего ни у кого не украл, в отличие от криминального бизнесмена Крапивина. За свой счёт восстановил птицефабрику, а ему взамен – срок? Слава Богу, хоть условный...
Аноним, 25-04-2025 #11[ru]
№10, вся вина Саина состоит в том, что он – сын Василия Оюна, которого Ховалыг рассматривает в качестве соперника на кресло губернатора. Нынешнего главу просто трясёт при одном упоминании об Оюне.
Аноним, 25-04-2025 #12[ru]
Ховалыга тоже можно понять. По образованию он – типа юрист. Но ничего в юриспруденции не понимает. В сельском хозяйстве, энергетике и ЖКХ – полный «ноль». В строительстве – абсолютный «дуб». Ничего, кроме как тырить казённые деньги, не умеет. Как ему не завидовать Оюну, который преуспел в животноводстве?
Аноним, 25-04-2025 #14[ru]
Да дело тут не в непрофессионализме Ховалыга. Главное – он глубоко аморальный человек, который в жизни никогда не держал слова. С ним невозможно вести дела, потому что он крайне непорядочен. А то, что сам ничего делать не умеет – это уже второе.
Аноним, 25-04-2025 #15[ru]
Знаете, он хуже даже, чем его предшественник Кара-оол.
Аноним, 25-04-2025 #16[ru]
Почему Супер Аяс до сих пор на свободе? Тот самый, который дзюбингом любит заниматься на видео. Он ведь любимый водитель Каракарлика?
Аноним, 26-04-2025 #17[ru]
Хакасия – не Тыва. Там люди быстро сделали свой выбор. А тут все тувинцы хором говорят, что никто не голосовал за Кара-оола, но он мистическим образом набрал 87% голосов... Ай да Фортуна, ай да молодец!
Коротко
Аноним, 23-04-2025 #2[ru]
Шолбан Кара-оол: «С военным комиссаром региона нахожусь в тесной взаимосвязи. Нас объединяет общие наши заботы». Военный комиссар озабочен выполнением плана по набору солдат в окопы Украины. Работа у него такая мясницкая – деньги он за нее получает. А вот почему Кара-оол озабочен работой такого конвейера – это вопрос интересный...
Аноним, 23-04-2025 #5[ru]
«Россия увеличила скидку на газ для Китая почти до 40%»... Китайцам Путин даёт скидки на газ, а россиянам повышает цены на него. Ну, кто что заслужил...
Аноним, 24-04-2025 #6[ru]
Небывалые послабления предлагает озабоченный беспрерывностью работы солдатского конвейера Шолбан Кара-оол: «Малообеспеченным семьям тяжело найти от 50 до 100 тысяч рублей на захоронение. Чтобы оно состоялось, как положено. Ведь проводы в последний путь – важное духовное событие... Нужно, чтобы они не облагались налогом, потому что это касается каждого человека. Я также за инициативу о налоговом вычете на похороны, и не только для малоимущих». Ура, товарищи! Смело присоединяйтесь к СВОим, ведь теперь* за ваши похороны с ваших семей не будут брать налоги! *Поправочка – пока этот закон не принят и неизвестно, будет ли принят вообще, поэтому государство еще успеет поиметь с Вас копеечку!
Аноним, 25-04-2025 #7[ru]
«Солиста Тувинской филармонии, награждённого губернатором Тувы, арестовали по обвинению в шпионаже» – оказывается, Ховалыга окружают не только жулики и проходимцы типа Уран-оола Ондара или Айдына Чюдюка, но и натуральные шпионы. Чудеса!
Сергей Конвиз: Трамп настроил население США против себя и устал спорить с Путиным
Аноним, 23-04-2025 #4[ru]
Трамп отменил тарифы в 145% Китаю, оставил только 10% как и Украине, символически. Товарищ Си показал Трампу, что у него нет ни карт на руках, ни тарифов, ни рычагов воздействия на Китай, ни хрена... Что же, 100 дней великолепные, осталось только обосраться по Украине.
Аноним, 24-04-2025 #5[ru]
Вэнс: «на территориальные уступки придётся пойти и Украине, и России». Кто-нибудь, объясните дурачку Вэнсу, что «территориальная уступка» – это когда страна уступает часть СВОЕЙ территории, а не той, которую она заняла военным путём.
Аноним, 24-04-2025 #6[ru]
Путин: «все армии мира изучают российский опыт ведения СВО». А вы уверены, что этим надо гордиться? Ведь вполне возможно, что изучают они, как НЕ НАДО делать.
Аноним, 24-04-2025 #8[ru]
Что и требовалось доказать: шантаж Трампа с «адскими пошлинами» против Китая не сработал. И «рыжий лебедь» начал включать заднюю, чтобы не разрушить американский бизнес и смягчить удар по американским покупателям. Во время разговора с журналистами Трамп без лишних подробностей анонсировал, что действующие сейчас заградительные пошлины на товары из КНР в 145% будут снижены, пусть и не до 0%. «Это правда: 145% – это очень много. Различные факторы довели тарифы до 145%. Нет, такого высокого уровня больше не будет. Пошлины существенно снизятся, но до нуля они не опустятся», – сказал он. При каких условиях и когда это произойдет, президент США не пояснил, но добавил, что Китаю «придется заключить сделку, иначе они не смогут работать на американском рынке».
Аноним, 24-04-2025 #10[ru]
Если США признают Крым российским в одностороннем порядке, по мнению эксперта, Европе придётся выбирать между США и Украиной, что, скорее всего, приведёт к развалу НАТО и ЕС. Впрочем, у Трампа, как всегда, семь пятниц на неделе, и он уже не отвечает прямо на вопросы о Крыме. «Я просто хочу, чтобы конфликт закончился», – оправдывается теперь Трамп. Все хотят.
Аноним, 24-04-2025 #11[ru]
А что если вписать в Конституцию России пару американских штатов? И тогда Трампу придётся признать их российскими и вывести оттуда американские войска. Это ведь так работает?
Аноним, 25-04-2025 #12[ru]
Мы не ждали жёсткой реакции Трампа на ночные удары по Киеву, но мы её дождались: «Я недоволен российскими ударами по Киеву. Это не нужно и крайне не вовремя. Владимир, ОСТАНОВИСЬ! Каждую неделю погибает по 5000 солдат. Давай уже заключим мирное соглашение!» После этого грозного твита Путина отпаивают холодной водичкой, а российские войска в панике хаотично покидают линию фронта (увы, нет).
Аноним, 25-04-2025 #15[ru]
Трамп без Конгресса не сможет отменить санкции против России и признать Крым российским. И это – факт.
Аноним, 26-04-2025 #18[ru]
2024: Песков назвал «уткой» сообщения об участии военных из КНДР в спецоперации. 2025: Бойцы КНДР показали высокий профессионализм при освобождении Курской области от ВСУ, заявил Герасимов. Хроника бесконечного вранья.
Ховалыговская маниловщина
Аноним, 23-04-2025 #1[ru]
Психологи отмечают у Хаваныка явно выраженный комплекс подкаблучника со страхом потери доминантной самки, которая давно подавила его волю, контролирует и манипулирует им, публично демонстрируя свою власть и унижения над Хаваныком. При малейшем ослушании или самостоятельности доминантной самкой сразу же проводится набор карательных мероприятий, начиная от игры на чувстве вины, оскорблений, унижений, длительном отказе к доступу к своему телу. Заканчивается это все исчезновением на несколько дней и полным игнорированием. Она возвращается только после тысяч сообщений по телефону с извинениями, обещаниями, унижениями и просьбами быть осторожной, не задерживаться, мольбой вернуться после получения удовольствия в другом месте.
Аноним, 23-04-2025 #5[ru]
Помнится, Кара-оол, когда стал губернатором, тут же провел к себе в особняк на Серебрянке асфальтированную дорогу. А Ховалыг мыслит масштабнее – в деревню своей жены проведет МОСТ. Молодец!
Аноним, 23-04-2025 #6[ru]
№5, похоже, следующий губернатор у себя на даче построит аэропорт...
Аноним, 24-04-2025 #7[ru]
Что вы так набросились на бедного губернатора? Может, он собирается перенести столицу из Кызыла в Баян-Кол, поэтому туда и нужен мост. А все эти застарелые проблемы разваленной инфраструктуры останутся в городе районной глубинки – Кызыле. Будет у нас новый город-сад Нью-Хаванык – звучит же!
Аноним, 26-04-2025 #8[ru]
У них ТЭЦ на ладан еле дышит, а они мост собрались строить. Сейчас если подключат эти панельные гробы Монгун, город совсем без тепла останется. На ТЭЦ новую нужно деньги выбивать, а не на всякую бесполезную херню.
Депутатов парламента Тывы обвиняют в покушении на убийство местной жительницы
Аноним, 23-04-2025 #1[ru]
На эту тему уже была статья в Риске еще в феврале, но с тех пор никакой реакции честных и принципиальных прокуроров не было. Оказывается, наоборот – «чиновники Верховного хурала (парламента) избежали ответственности за избиение людей и угрозы убийством и продолжают занимать высокие посты». И после этого нам будут рассказывать про закон и правосудие?