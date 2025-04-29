    Перекрёсток мнений

Аноним, 23-04-2025 #3[ru]

В России физик Михаил Волков и писатель Борис Акунин (признан российскими властями иностранным агентом) – террористы. А террористы «Хамас» и «Талибан» в России – «вменяемые мужики», партнёры и участники парада Победы. Всенародно избранный президент Украины Зеленский для России – нелегитимный. А глава Буркина-Фасо Траоре, совершивший вооружённый госпереворот – легитимный. Он 9 мая приедет в Москву. И Путин будет с ним обниматься.

Аноним, 24-04-2025 #4[ru]

#2: Едешь убивать людей в соседнюю страну – ты элита? Призываешь остановить убийства – ты враг государства?

Аноним, 23-04-2025 #1[ru]

Маткапитал хотят поднять на 25% за каждого ребёнка. После этого в России начнётся «демографический взрыв», уверены депутаты Госдумы. Это же надо, таких убогих называют народными избранниками! Они уверены, что детей их высокодуховные избиратели рожать будут ради денег?

Аноним, 23-04-2025 #2[ru]

Боровков за верность главе уже получил свою «награду» – его выперли с работы за несколько месяцев до пенсии. А чем «наградят» Дябкина? Условный срок для сына Оюна – это не тот результат, который ему заказывали...

Аноним, 24-04-2025 #3[ru]

В России всегда так было и будет – силовики и судьи обслуживают заказы властей. Но если завтра какой-нибудь крупный чиновник упадет на землю, то по нему с удовольствием потопчутся вчерашние «верные псы». Принцип курятника в действии: залезь повыше и насри на голову ниже сидящему. А про закон при такой жизни речи вообще не идет – это просто красивая оболочка для тварей, скрывающих свою звериную сущность.

Аноним, 24-04-2025 #4[ru]

Шойгу воскресе! Опала, изгнание из министерства, расправа с его генеральским гаремом сделали Кожугетыча административным мертвецом. Он долго лежал в гробу Совбеза и периодически тихо покашливал в крышку... Судя по тому, сколь серьезное заявление ему доверено сделать – следует ожидать полного восстановления Шойгу в правах, должностях и полномочиях. Сегодня он озвучил старый кремлевский зуд – «войну с Европой». Шойгу обвинил Европу в подготовке к войне с Россией. Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что страны Европы готовятся к военному конфликту с Россией к 2030 году. «В Европе разворачивается ничем не прикрытая кампания по подготовке к военному конфликту», – утверждает он.

Аноним, 24-04-2025 #6[ru]

№4, скоро он в Туву придет и порядок наведет!

Аноним, 25-04-2025 #7[ru]

Сирота Артур с3,14здил деньги, а название какое, ООО Шолбан! Гордость ШВК!

Аноним, 25-04-2025 #8[ru]

Прокурор Дябкин ничем не лучше бывшего прокурора Боровкова. Всё та же коррупция, та же подлость под видом законности.

Аноним, 25-04-2025 #9[ru]

Интересно, а почём нынче прокуроры?

Аноним, 25-04-2025 #10[ru]

Это как же нужно насолить прокурору, чтобы он добивался осуждения невиновного человека? Саин Оюн ничего ни у кого не украл, в отличие от криминального бизнесмена Крапивина. За свой счёт восстановил птицефабрику, а ему взамен – срок? Слава Богу, хоть условный...

Аноним, 25-04-2025 #11[ru]

№10, вся вина Саина состоит в том, что он – сын Василия Оюна, которого Ховалыг рассматривает в качестве соперника на кресло губернатора. Нынешнего главу просто трясёт при одном упоминании об Оюне.

Аноним, 25-04-2025 #12[ru]

Ховалыга тоже можно понять. По образованию он – типа юрист. Но ничего в юриспруденции не понимает. В сельском хозяйстве, энергетике и ЖКХ – полный «ноль». В строительстве – абсолютный «дуб». Ничего, кроме как тырить казённые деньги, не умеет. Как ему не завидовать Оюну, который преуспел в животноводстве?

Аноним, 25-04-2025 #14[ru]

Да дело тут не в непрофессионализме Ховалыга. Главное – он глубоко аморальный человек, который в жизни никогда не держал слова. С ним невозможно вести дела, потому что он крайне непорядочен. А то, что сам ничего делать не умеет – это уже второе.

Аноним, 25-04-2025 #15[ru]

Знаете, он хуже даже, чем его предшественник Кара-оол.

Аноним, 25-04-2025 #16[ru]

Почему Супер Аяс до сих пор на свободе? Тот самый, который дзюбингом любит заниматься на видео. Он ведь любимый водитель Каракарлика?

Аноним, 26-04-2025 #17[ru]

Хакасия – не Тыва. Там люди быстро сделали свой выбор. А тут все тувинцы хором говорят, что никто не голосовал за Кара-оола, но он мистическим образом набрал 87% голосов... Ай да Фортуна, ай да молодец!

Аноним, 23-04-2025 #2[ru]

Шолбан Кара-оол: «С военным комиссаром региона нахожусь в тесной взаимосвязи. Нас объединяет общие наши заботы». Военный комиссар озабочен выполнением плана по набору солдат в окопы Украины. Работа у него такая мясницкая – деньги он за нее получает. А вот почему Кара-оол озабочен работой такого конвейера – это вопрос интересный...

Аноним, 23-04-2025 #5[ru]

«Россия увеличила скидку на газ для Китая почти до 40%»... Китайцам Путин даёт скидки на газ, а россиянам повышает цены на него. Ну, кто что заслужил...

Аноним, 24-04-2025 #6[ru]

Небывалые послабления предлагает озабоченный беспрерывностью работы солдатского конвейера Шолбан Кара-оол: «Малообеспеченным семьям тяжело найти от 50 до 100 тысяч рублей на захоронение. Чтобы оно состоялось, как положено. Ведь проводы в последний путь – важное духовное событие... Нужно, чтобы они не облагались налогом, потому что это касается каждого человека. Я также за инициативу о налоговом вычете на похороны, и не только для малоимущих». Ура, товарищи! Смело присоединяйтесь к СВОим, ведь теперь* за ваши похороны с ваших семей не будут брать налоги! *Поправочка – пока этот закон не принят и неизвестно, будет ли принят вообще, поэтому государство еще успеет поиметь с Вас копеечку!

Аноним, 25-04-2025 #7[ru]

«Солиста Тувинской филармонии, награждённого губернатором Тувы, арестовали по обвинению в шпионаже» – оказывается, Ховалыга окружают не только жулики и проходимцы типа Уран-оола Ондара или Айдына Чюдюка, но и натуральные шпионы. Чудеса!

Аноним, 23-04-2025 #4[ru]

Трамп отменил тарифы в 145% Китаю, оставил только 10% как и Украине, символически. Товарищ Си показал Трампу, что у него нет ни карт на руках, ни тарифов, ни рычагов воздействия на Китай, ни хрена... Что же, 100 дней великолепные, осталось только обосраться по Украине.

Аноним, 24-04-2025 #5[ru]

Вэнс: «на территориальные уступки придётся пойти и Украине, и России». Кто-нибудь, объясните дурачку Вэнсу, что «территориальная уступка» – это когда страна уступает часть СВОЕЙ территории, а не той, которую она заняла военным путём.

Аноним, 24-04-2025 #6[ru]

Путин: «все армии мира изучают российский опыт ведения СВО». А вы уверены, что этим надо гордиться? Ведь вполне возможно, что изучают они, как НЕ НАДО делать.

Аноним, 24-04-2025 #8[ru]

Что и требовалось доказать: шантаж Трампа с «адскими пошлинами» против Китая не сработал. И «рыжий лебедь» начал включать заднюю, чтобы не разрушить американский бизнес и смягчить удар по американским покупателям. Во время разговора с журналистами Трамп без лишних подробностей анонсировал, что действующие сейчас заградительные пошлины на товары из КНР в 145% будут снижены, пусть и не до 0%. «Это правда: 145% – это очень много. Различные факторы довели тарифы до 145%. Нет, такого высокого уровня больше не будет. Пошлины существенно снизятся, но до нуля они не опустятся», – сказал он. При каких условиях и когда это произойдет, президент США не пояснил, но добавил, что Китаю «придется заключить сделку, иначе они не смогут работать на американском рынке».

Аноним, 24-04-2025 #10[ru]

Если США признают Крым российским в одностороннем порядке, по мнению эксперта, Европе придётся выбирать между США и Украиной, что, скорее всего, приведёт к развалу НАТО и ЕС. Впрочем, у Трампа, как всегда, семь пятниц на неделе, и он уже не отвечает прямо на вопросы о Крыме. «Я просто хочу, чтобы конфликт закончился», – оправдывается теперь Трамп. Все хотят.

Аноним, 24-04-2025 #11[ru]

А что если вписать в Конституцию России пару американских штатов? И тогда Трампу придётся признать их российскими и вывести оттуда американские войска. Это ведь так работает?

Аноним, 25-04-2025 #12[ru]

Мы не ждали жёсткой реакции Трампа на ночные удары по Киеву, но мы её дождались: «Я недоволен российскими ударами по Киеву. Это не нужно и крайне не вовремя. Владимир, ОСТАНОВИСЬ! Каждую неделю погибает по 5000 солдат. Давай уже заключим мирное соглашение!» После этого грозного твита Путина отпаивают холодной водичкой, а российские войска в панике хаотично покидают линию фронта (увы, нет).

Аноним, 25-04-2025 #15[ru]

Трамп без Конгресса не сможет отменить санкции против России и признать Крым российским. И это – факт.

Аноним, 26-04-2025 #18[ru]

2024: Песков назвал «уткой» сообщения об участии военных из КНДР в спецоперации. 2025: Бойцы КНДР показали высокий профессионализм при освобождении Курской области от ВСУ, заявил Герасимов. Хроника бесконечного вранья.

Аноним, 23-04-2025 #1[ru]

Психологи отмечают у Хаваныка явно выраженный комплекс подкаблучника со страхом потери доминантной самки, которая давно подавила его волю, контролирует и манипулирует им, публично демонстрируя свою власть и унижения над Хаваныком. При малейшем ослушании или самостоятельности доминантной самкой сразу же проводится набор карательных мероприятий, начиная от игры на чувстве вины, оскорблений, унижений, длительном отказе к доступу к своему телу. Заканчивается это все исчезновением на несколько дней и полным игнорированием. Она возвращается только после тысяч сообщений по телефону с извинениями, обещаниями, унижениями и просьбами быть осторожной, не задерживаться, мольбой вернуться после получения удовольствия в другом месте.

Аноним, 23-04-2025 #5[ru]

Помнится, Кара-оол, когда стал губернатором, тут же провел к себе в особняк на Серебрянке асфальтированную дорогу. А Ховалыг мыслит масштабнее – в деревню своей жены проведет МОСТ. Молодец!

Аноним, 23-04-2025 #6[ru]

№5, похоже, следующий губернатор у себя на даче построит аэропорт...

Аноним, 24-04-2025 #7[ru]

Что вы так набросились на бедного губернатора? Может, он собирается перенести столицу из Кызыла в Баян-Кол, поэтому туда и нужен мост. А все эти застарелые проблемы разваленной инфраструктуры останутся в городе районной глубинки – Кызыле. Будет у нас новый город-сад Нью-Хаванык – звучит же!

Аноним, 26-04-2025 #8[ru]

У них ТЭЦ на ладан еле дышит, а они мост собрались строить. Сейчас если подключат эти панельные гробы Монгун, город совсем без тепла останется. На ТЭЦ новую нужно деньги выбивать, а не на всякую бесполезную херню.

Аноним, 23-04-2025 #1[ru]

На эту тему уже была статья в Риске еще в феврале, но с тех пор никакой реакции честных и принципиальных прокуроров не было. Оказывается, наоборот – «чиновники Верховного хурала (парламента) избежали ответственности за избиение людей и угрозы убийством и продолжают занимать высокие посты». И после этого нам будут рассказывать про закон и правосудие?