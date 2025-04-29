Свежий анекдот
Нам жажда свойственна густая –
С толпою слиться заодно,
А стадо это или стая,
Понять не сразу нам дано.
Игорь Губерман
С толпою слиться заодно,
А стадо это или стая,
Понять не сразу нам дано.
Игорь Губерман
* * *«Этого никогда бы не случилось, если бы я был президентом». Трамп высказался о конфликте Индии и Пакистана.
* * *Глава Минфина дал дельный финансовый совет россиянам: «На карте у меня оставалось 500 рублей, чтобы дотянуть до конца месяца, я перевел себе 200 тысяч с другой своей карты. Если у вас нет денег, просто переведите их себе с другой карты!»