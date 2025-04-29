    Свежий анекдот

Нам жажда свойственна густая –С толпою слиться заодно,А стадо это или стая,Понять не сразу нам дано.

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«Этого никогда бы не случилось, если бы я был президентом». Трамп высказался о конфликте Индии и Пакистана.

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Глава Минфина дал дельный финансовый совет россиянам: «На карте у меня оставалось 500 рублей, чтобы дотянуть до конца месяца, я перевел себе 200 тысяч с другой своей карты. Если у вас нет денег, просто переведите их себе с другой карты!»