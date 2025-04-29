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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК» за 2025 год / № 16, 29 апреля / Свежий анекдот
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№16, 29 апреля 2025 года.
    Свежий анекдот
Свежий анекдотНам жажда свойственна густая –
С толпою слиться заодно,
А стадо это или стая,
Понять не сразу нам дано.
Игорь Губерман

* * *

«Этого никогда бы не случилось, если бы я был президентом». Трамп высказался о конфликте Индии и Пакистана.

* * *

Глава Минфина дал дельный финансовый совет россиянам: «На карте у меня оставалось 500 рублей, чтобы дотянуть до конца месяца, я перевел себе 200 тысяч с другой своей карты. Если у вас нет денег, просто переведите их себе с другой карты!»

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Остальные материалы номера 16:

Когда наши депутаты говорят, что в Европе живут геи и педофилы, я им верю, – ведь там обосновались их дети.

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