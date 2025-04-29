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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК» за 2025 год / № 16, 29 апреля / Коротко
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№16, 29 апреля 2025 года.
    Коротко

Миллионы похитили на строительстве спортзалов в Туве

Почти 10 млн. рублей похитили при строительстве трёх модульных спортзалов в Туве. Возбуждено дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК), сообщили в МВД.

По версии следствия, сотрудница одного из государственных бюджетных учреждений, отвечавшая за закупки, подписала контракты на поставку материалов с собственной матерью и бывшей коллегой.

В документах женщина более чем в два раза завысила стоимость товаров – с 9,1 млн. рублей до 19 млн. Из них 9,8 млн. подрядчики отдали сотруднице госучреждения.

«Когда перестанете воровать?» – жители спросили чиновников на отчёте правительства Тувы

Отчёт правительства Тувы о работе в 2024 году представили с городе Шагонар.

На сцене местного ДК сидел министр земельных отношений республики Аян Допуй-оол, другие чиновники, а также депутаты. Один из жителей, находившихся в зале, начал возмущаться, и ему позволили выступить. «Какой у вас вопрос?» – поинтересовался министр Допуй-оол. «Вопрос в том, когда перестанете воровать?! Вот мой вопрос, понимаете? Нормально давайте жить, нормально строиться! Не надо врать!» – заявил мужчина. Высказывание встретили аплодисментами.

Потребление водки в России снизилось впервые за шесть лет. Значит, стали меньше пить?

В первом квартале 2025 года объем розничных продаж водки в торговых сетях и заведениях общественного питания в России снизился впервые с 2019 года. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Росалкогольтабакконтроля и системы ЕМИСС. По итогам января – марта продажи водки составили 17,2 млн. декалитров, тогда как в 2019 году этот показатель был на уровне 17,4 млн. декалитров. После 2019 года рынок демонстрировал стабильный рост: в 2024 году объем продаж достигал 18,7 млн. декалитров. Таким образом, падение за год составило 8,7%.

Снижение продаж водки обусловлено сразу несколькими факторами, объяснил изданию руководитель общественной организации «Клуб профессионалов алкогольного рынка» Максим Черниговский. В первую очередь – это избыточные ограничения, которые уже введены или готовятся к введению в большинстве российских регионов. «Мы наблюдаем прямую зависимость: чем жестче меры в отношении легального сегмента, тем быстрее растет потребление нелегального алкоголя», – подчеркнул эксперт.

Россия начала закупать картошку в Китае после неурожая и взлета цен почти на 200%

Россия начала крупные закупки картофеля в Китае, чтобы наполнить внутренний рынок, который столкнулся с резким падением урожая и взлетом цен почти на 200% за последние полтора года.

За первый квартал КНР экспортировала в РФ картофеля на $10,955 млн., сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные китайской таможни.

Годом ранее, согласно статистике, поставки картофеля из Китая были ничтожными и оценивались $432,9 тысячи за январь-март. В годовом выражении, таким образом, закупки увеличились в 25 раз. При этом январе-феврале импорт китайского картофеля взлетел в 160 раз, а в марте – в 15 раз.

В прошлом году после засух и заморозков картофельный урожай сельхозпредприятий и фермерских хозяйств в России упал на 15%, до 7,3 млн. тонн. Как итог: цены на картофель взлетели на 90% за прошлый год и 45% – с начала текущего. Оптовая стоимость картофеля для торговых сетей к началу апреля подскочила на 285,5%, по данным «АБ Центра».

Путин подписал несколько репрессивных законов

Один из них предусматривает конфискацию имущества за «дискредитацию армии РФ, призывы к санкциям против России и оказание содействия в исполнении решений международных организаций, в которых Россия не участвует, или иностранных госорганов». Условие – суд должен счесть, что эти действия были совершены «из корыстных побуждений или по найму». При этом заводить будут сразу уголовные дела.

Другие подписанные Владимиром Путиным законы предусматривают:

• возможность судить заочно уехавших за рубеж граждан России не только по тяжким и особо тяжким преступлениям;

• полный запрет для «иноагентов» на просветительскую и образовательную деятельность;

• лишение свободы на срок до года за несообщение о подготовке диверсии.

МВД сообщило о рекордном числе тяжких преступлений за квартал

В России в первом квартале 2025 года зарегистрировано 170,8 тысяч тяжких и особо тяжких преступлений, следует из официальной статистики МВД.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число таких преступлений выросло на 13,6%. Если сравнивать показатели прошлых лет, то можно увидеть, что в нынешнем году число зарегистрированных преступлений – максимальное с начала полномасштабного российского вторжения в Украину. В январе-марте 2022 года произошло 139,8 тысяч тяжких и особо тяжких преступлений, первом квартале 2023 года – 152,9 тыс., 2024 – 150,4 тыс.

По абсолютному числу преступлений лидерами стали Москва (16,8 тыс.), Московская область (7,1 тыс.) и Краснодарский край (5,9 тыс.). Однако в расчете на 1000 жителей вперед вышли Магаданская область (1,91), Камчатский край (1,78) и Республика Алтай (1,63).

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Единственным последствием расследования Навального «Чайка» станет возбуждение уголовного дела против Навального.

Шутка 2016 года

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