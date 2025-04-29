Сергей Конвиз: Как заключить мир, если стороны к нему не готовы?

НЕСМЕШНЫЕ ШУТКИ ПРЕСТАРЕЛОГО ПРЕЗИДЕНТА

Всё течёт, всё меняется. Когда-то во время предвыборной кампании в США Трамп обещал закончить российско-украинский конфликт «в 24 часа». Теперь он пытается всех убедить, что это было не обещание, а всего лишь «шутка», которую журналисты почему-то восприняли серьёзно. В итоге не смог он прекратить боевые действия и к Пасхе. На днях истекут и его «100 дней президентства». А подать что-то американскому обществу как «успех» у него не получается. Теперь его пресс-служба сообщает, что он вместо мира готов выйти из переговорного процесса, поскольку «мир нужен больше Европе, чем Америке».

К тому же в отношениях с европейскими лидерами у него наметился раскол. Условия Трампа признать Крым российским, де факто сохранить за Россией занимаемые Минобороны РФ территории Украины, а также передача под контроль США Запорожской АЭС и Каховской ГЭС были восприняты президентом Зеленским «в штыки». Да и президент Путин от него не в восторге и в поддержку этого плана также не выступает. Фактически Трамп расписался в своём бессилии влиять на процессы в России и Украине. А в зоне боевых действий его место всё больше замещают лидеры Великобритании и стран ЕС – Франции, Германии, Италии, Польши и Прибалтики.

Трампу было необходимо прекращение огня, перемирие и долгосрочный мир для того, чтобы получить Нобелевскую премию мира. Но, похоже, теперь это для него становится недостижимой целью. И он стал к этой теме остывать. Видимо, у него происходит переосмысление ситуации вокруг Украины. Да и Путин, похоже, его начал раздражать. Не случайно после обстрела ряда украинских городов вооружёнными силами РФ Трамп заявил: «Не было никаких причин для того, чтобы Путин в последние несколько дней запускал ракеты по гражданским районам, городам и посёлкам. Это заставляет меня думать, что, возможно, он не хочет останавливать войну». Это наводит его на мысль, что «он просто водит меня за нос». Выход из ситуации он видит через «банковские» или «вторичные санкции». Пока он ещё не пугает Россию поставками новых вооружений Украине для «достижения мира через силу», но это может случиться в любое время.

Для укрепления собственных позиций внутри страны ему нужна сделка, способная укрепить экономику США. Или хотя бы такая, которую можно преподнести как полезную. А вот с этим-то пока ничего и не получается.

Поддержка Трампа в США после его инаугурации неуклонно снижается. Рейтинг одобрения его деятельности падает со скоростью 2-3% за месяц и уже сократился до 43%, это стало самым низким показателем с момента его возвращения на президентский пост. Так что если ничего не изменится, и боевые действия в Украине продолжатся, к ноябрю 2026 года его рейтинг может обрушиться до таких пределов, что промежуточные выборы в Конгресс он проиграет. А это повлечёт за собой утрату его влияния в обеих палатах. Тогда он снова попадёт в ситуацию, которая сложилась в его первую каденцию, когда большинство конгрессменов не будет ему подконтрольно. И тогда «ломать через колено» Конгресс уже не получится. А он наделён в США широчайшими полномочиями от принятия бюджета до голосования по отставке президента. И в этом – главная проблема Трампа.

ЗАКРЕПИТЬ ЗА СОБОЙ ПРАВО НА НАСИЛЬСТВЕННО ОТНЯТЫЕ ТЕРРИТОРИИ ПРАКТИЧЕСКИ НЕВОЗМОЖНО

К тому же авторитетные юристы-международники полагают, что предложения Трампа по Украине не форматируются в рамки правового поля США. Потому признать Крым российским и пойти на другие уступки России он в обозримом будущем вряд ли сможет.

Подобные правовые традиции существуют уже давно. Юристы напоминают, что в 1932 году была принята доктрина Стимсона, в которой прописано, что США не будут признавать государства, созданные в результате агрессивных войн. Именно поэтому Вашингтон упорно отказывался признавать господство СССР над Эстонией, Латвией и Литвой. И это продолжалось вплоть до обретения республиками независимости, которая наступила после распада СССР.

На днях юристы-американисты напомнили, что ещё в 2017 году тот же самый Дональд Трамп, будучи президентом, подписал Закон о противодействии противникам Америки посредством санкций (CAATSA), который накладывает особые ограничения не только на Россию, но и на Иран и Северную Корею. В нём в частности, присоединение Крыма Россией называется «аннексией» и признаётся незаконным. Он же прямо запрещает официально признавать его, равно как и любое другое завоевание украинских территорий. Также Закон разрешает Конгрессу блокировать отмену санкций против России, что обещает Трамп.

Кстати говоря, в 2018 году администрация Трампа приняла т.н. «Крымскую декларацию», согласно которой отказалась признавать вхождение полуострова в состав РФ и обязалась «придерживаться этой политики до тех пор, пока территориальная целостность Украины не будет восстановлена».

Вдобавок, в США с 2014 года действует «Закон о поддержке свободы Украины», содержащий формулировки, которые в состоянии помешать Трампу признать Крым российским. Так что для начала Трампу предстоит все эти законы отменить, а уже потом принимать новые решения по Украине. А сделать это будет непросто, поскольку для этого необходимо согласие обеих палат Конгресса, что обеспечить очень трудно, так как среди демократов и республиканцев существует межпартийный консенсус, состоящий в том, что полуостров – это суверенная территория Украины.

Нужно ещё иметь в виду и многочисленные резолюции Генассамблеи ООН, которые также не признают перевод Крыма под юрисдикцию России. Так что даже если Трамп и признает Крым российским, за этим вряд ли последуют подобные шаги других стран. А всё вместе это точно никак не изменит правовой статус полуострова.

Зато Трамп может побороться с наследием Барака Обамы, который в марте 2014 года ввёл ограничения против физических и юридических лиц, причастных к присоединению Крыма к России. В эту категорию входят санкции против российских оборонных, энергетических и финансовых организаций. К примеру, под такие ограничения попали банк «Россия», концерн «Алмаз-Антей», Уралвагонзавод и «Новатэк». Вот эти ограничения Трамп вправе отменить и без согласия Конгресса.

ОЧЕРЕДНЫЕ ПОПЫТКИ МИРНЫХ ПЕРЕГОВОРОВ

В ответ на предложения Трампа Киев выдвинул пять требований. Ключевое – Крым не может быть официально признан российской территорией. Таким образом, Украина надеется фактически лишить Россию любого официального международного признания её власти над Крымом или другими оккупированными территориями. Также Украина в документе, переданном США, настаивает на чётких гарантиях безопасности «в качестве цены за любое перспективное мирное соглашение, по которому Украина уступит территорию России, даже временно».

Но на сегодняшний день Трамп отказывается давать такие гарантии, со своей стороны, предлагая Украине для начала рассчитаться за оказанную ей во время президентства Байдена военную помощь. Со своей стороны, Киев предупреждает США и НАТО, что сохранение контроля над Крымом может таить в себе угрозу со стороны России и для других черноморских стран – Турции, Румынии и Болгарии. А ещё Зеленский требует, чтобы в рамках мирного соглашения отсутствовали ограничения по численности вооружённых сил Украины и её оборонной промышленности, на чём настаивает Путин.

Но главное – и Россия, и Украина демонстрируют готовность вести боевые действия для достижения поставленных ими целей. В Украине продолжается мобилизация, Россия рекрутирует добровольцев, выплачивая миллионные вознаграждения.

В общем, сторонники Украины считают позицию Трампа пророссийской и живут надеждой, что всемогущий Трамп, ненавидящий президента Зеленского и желающий его отставки, на посту президента США не вечен. А учитывая его преклонный возраст и возможные итоги промежуточных выборов, очень быстро перестанет быть всесильным.

К тому же он в своих высказываниях и действиях крайне нелогичен и непоследователен. Часто просто откровенно выдаёт желаемое за действительное. К примеру, он обвиняет Байдена в том, что он, заманивая Украину в НАТО, спровоцировал Россию на боевые действия. Однако он сам, будучи президентом США, дважды принимал решения о расширении НАТО на восток. Он первым поставил Украине современные переносные противотанковые ракетные комплексы FGM-148 Javelin.

Кроме того, Трамп постоянно конфликтует с руководителями стран ЕС, хотя они ему весьма важны для проведения эффективной международной политики. К примеру, Путин просит снять санкции с $300 млрд. российских средств, находящихся в западных банках. Но Трамп этого не может сделать без согласия европейских стран. Придя к власти, он в запале разругался со всеми, повысив им ввозные пошлины. К тому же главный оппонент США – это Китай, который меняет своё отношение к странам Европы, стараясь перетянуть их на свою сторону. Так что геополитическая картина мира стремительно меняется, ограничивая Трампа в его действиях.

25 апреля Путин провел очередную встречу со спецпосланником Трампа Стивом Уиткоффом. Пресс-секретарь Песков озвучил позицию Путина, состоящую в том, что «российская сторона готова к возобновлению переговорного процесса с Украиной без всяких предварительных условий». И это уже какой-то прогресс.

А 26 апреля в Ватикане состоялись похороны папы Римского Франциска, на которые собралось более 250 000 человек. Гроб несли в медленном темпе пешехода в базилику Санта-Мария-Маджоре, которая находится в шести километрах от Ватикана, чтобы позволить людям в последний раз увидеть гроб с его телом. Кардинал Ре и мировые лидеры совершили обряд «знак мира», во время которого люди поворачиваются к окружающим для рукопожатия и говорят: «Мир вам». Россию на похоронах представляла министр культуры. Зеленский и Трамп перед похоронами провели двухстороннюю частную встречу. Белый дом охарактеризовал их переговоры как «продуктивные».

Сергей Конвиз