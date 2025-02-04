Сергей Конвиз: Человечество продолжает ждать от Америки чуда

Коронация Дональда Трампа, которую с таким нетерпением ждали во всём мире, наконец, состоялась 25 января 2025 года. Предсказание Путина о том, что он может до этого не дожить, не оправдалось. Обидно, но Путина Трамп на это мероприятие не пригласил. Зато примечательно, что на церемонии вступления Дональда Трампа в должность присутствовали два россиянина. Это экономист Андрей Илларионов и общественный деятель Михаил Ходорковский, оба внесены Минюстом РФ в список физлиц, выполняющих функции иноагентов. Важно отметить, что оппозиционный российский политик Михаил Ходорковский к тому же объявлен в розыск в связи с обвинением по уголовному делу «по фейкам» о российской армии.

ВОКРУГ ТРАМПА СОБРАЛИСЬ ВРАГИ РОССИИ

Как все помнят, Трамп до выборов заявлял, что он намерен обеспечить мир на Украине «за 24 часа». Теперь он поменял свою тактику и назначил срок исполнения своего обещания в 100 дней. Но потом опять передумал и объявил о своём желании обеспечить мир в Европе до празднования в мае 80-летия Победы над фашистской Германией. При этом Трамп не смог удержаться, чтобы не шокировать Кремль заявлением о том, что «СССР помог США одержать победу во Второй мировой войне, потеряв в процессе почти 60 млн. жизней». Кремль это стерпел, хотя подобные заявления противоречат взглядам президента Путина, который считает, что именно СССР, правопреемницей которого является Россия, внёс основной вклад в победу над фашизмом.

Впрочем, Трамп постоянно шокирует общественность, заявляя то о желании купить Гренландию, то «присоединяет» к США в качестве штатов Канаду и Мексику, а то и вовсе «отбирает» у Панамы и Китая канал. А то вдруг останавливает на 90 дней всю американскую помощь другим странам (кроме, конечно, Израиля). В России власти такое сообщение приняли с восторгом, однако вскоре госсекретарь Марк Рубио охладил их пыл, уточнив, что это решение не касается военных поставок США Киеву. Также стало шоком «предложение» 47-го президента США странам НАТО увеличить финансирование альянса с 2 до 5% ВВП. То есть в 2,5 раза. Это необходимо, чтобы Европа была способна самостоятельно противостоять возможной агрессии России в будущем. При этом тема российской опасности для стран Европы, особенно Польши, стран Балтии и Финляндии, недавно вступившей в НАТО, стала на Западе весьма популярной. Так что рост объёмов производства современных видов вооружения и наращивание численности армий европейских стран вполне вероятны. В мире устоялся консенсус, согласно которому Запад после развала СССР утратил бдительность и свернул программы вооружения, рассчитывая на мирное соседство с Россией. Теперь это время необходимо навёрстывать. При этом «расслабились» и сами США, у которых военные расходы составляют около 3,5% ВВП.

В общем, похоже, в мире повторяется ситуация 70-х годов, когда гонка вооружений набирала обороты, пока не разорила СССР. Вот тогда-то и началась эпопея разоружения по заключённым международным договорам. Судя по заявлениям президента Путина, сейчас в России назревает аналогичная ситуация в экономике.

Но вернёмся к ситуации в США. Пока новый президент Трамп делает противоречивые заявление, трактовать которые можно по-разному, на первую роль в области внешней политики выдвигается известный в США последовательный относительно молодой политик – государственный секретарь (по-нашему – министр иностранных дел) Марк Рубио, который пользуется в стране очевидным авторитетом. Кстати, когда-то в 2016 году он конкурировал с самим Трампом при выдвижении в президенты. Об его авторитете в США говорит тот факт, что при голосовании в Конгрессе его кандидатуру на должность госсекретаря поддержали 99 конгрессменов из 100. Наверное, были бы и все 100, но одного конгрессмена просто не оказалось в зале голосования. При этом Рубио, отвечая на вопросы конгрессменов, подчёркивал, что считает Россию в конфликте в Украине агрессором и наравне с Китаем стратегическим противником США. Он снова повторил, что США не намерены разрешать конфликт в Европе за счёт Украины и без учёта её интересов. О чём сам президент Трамп пока ничего не заявлял.

Наш МИД видит в Рубио последовательного и очень серьёзного противника России. А он, в свою очередь, является правой рукой Дональда Трампа при решении внешнеполитических решений. И имеет на него очевидное влияние. Аналитики полагают, что если в ближайшее четырёхлетие Марк Рубио не совершит каких-нибудь грубых просчётов, то у него будут очень высокие шансы стать следующим президентом США в 2029 году. В связи с этим нужно отметить, что в таком случае у России будет достойный противник на долгие годы.

ГРЁЗЫ О ПЕРЕДЕЛЕ МИРА РАСХОДЯТСЯ С РЕАЛЬНОСТЬЮ

А что же наша страна? Руководство РФ с нетерпением ждёт, когда Трамп исполнит своё обещание и позвонит Путину. Или предложит личную встречу, как он это сделал с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, пригласив его 4 февраля в Белый Дом. Судя по всему, Путин хотел бы провести встречу с американским лидером и один на один решить не только судьбу Украины, но и всего мира. Как это в своё время сделали в Тегеране и Ялте лидеры Сталин, Рузвельт и Черчилль. Но Трамп, заявляя о желании переговорить с Путиным, на самом деле «тянет резину», тем самым поднимая ставки. При этом он ещё до инаугурации по инициативе президента Франции Эммануэля Макрона прилетел в Европу и в Париже встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Там они втроём с глазу на глаз что-то долго обсуждали. В общем, личная встреча Трампа с президентом Украины уже состоялась. А с президентом России её нет даже в ближайших планах. Так что надеждам поделить с американцами мир пока сбыться вряд ли суждено...

А теперь посмотрим: каковы перспективы заключения мира между Россией и Украиной? Зеленский по настоятельной просьбе Трампа заявил, что готов к переговорам. Что же до Путина, он садиться за стол переговоров с Зеленским не собирается, заявляя о его не легитимности в связи с окончанием президентского срока, на который тот избирался. При этом Россия хоть и не очень резво, но всё же продолжает наступление в Донбассе. И хотя с 2014 года, когда мы присоединили Крым, российские войска заняли только 18% территории Украины, неся серьёзные потери живой силы и военной техники, динамика противостояния пока на её стороне.

Тем не менее полгода назад ВС Украины вторглись на территорию России в Курской области. И, несмотря на отчаянное сопротивление российских войск, удерживают там до 500 кв. км. российской земли. Мировые СМИ распространяют информацию об участии на стороне России до 12 тыс. солдат КНДР и огромных потерях среди них. В настоящее время, если верить им, корейские солдаты отозваны в тыл на отдых и переформирование с увеличением численности за счёт нового пополнения. При этом ни верховный главнокомандующий РФ Путин, ни врио губернатора Курской области Хинштейн не берут на себя смелость давать прогнозы относительно того, когда же российская земля будет освобождена от оккупантов.

Что же до легитимности Зеленского, то кроме Путина все остальные лидеры стран на этот счёт сомнений не выражают, делая всё от них зависящее, чтобы переговоры Путина и Зеленского начались как можно скорее. И общаются с ним без каких-либо ограничений.

Сам Трамп, похоже, намерен достигнуть мира между Россией и Украиной «через силу». Его окружение, предваряя переговоры, кулуарно распространяют слухи один страшнее другого о том, какие вооружения Трамп поставит Украины в случае, если Путин откажется от переговоров. Тем временем Трамп уже начал консультации с Саудовской Аравией о радикальном снижении цен на нефть. Он готовит новый пакет ограничений в отношении т.н. «теневого» нефтеналивного флота России. Европа тоже готовит шестнадцатый пакет санкций в отношении России, в него могут быть также включены запреты на импорт российского алюминия.

НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ НАСТУПИЛО ВРЕМЯ ПЕРЕГОВОРОВ

Другие интересные события происходят на Ближнем Востоке. В Сирии идёт торг с представителями России по поводу сохранением за РФ военных баз в Тартусе и Хмеймим. Как сообщают израильские СМИ, новый предводитель исламских террористов, лидер Хайят Тахрир аш-Шам (запрещённая российскими властями террористическая организация), Абу Мухаммад аль-Джулани, переодевшись в европейские одежды, категорически против сохранения под российской юрисдикцией авиабазы Хмеймим. А по поводу базы ВМФ РФ в Тартусе выставил России три основных условия: признание вины России в событиях 11-летней давности, компенсация ущерба, нанесённого бомбёжками ВКС России территории Сирии и выдача на Родину скрывающегося в России бывшего сирийского диктатора Башара Асада для проведения над ним публичного открытого суда. Скорее всего, такие требования не будут приняты, поскольку «большой друг России» Асад слишком много знает. И при определённых условиях может наговорить там много такого, что станет затем основанием для громкого международного суда в Гааге в отношении российских генералов. Но главное – Россия не может потерять своего лица, выдав своего бывшего соратника Асада, бежавшего из страны.

А тем временем в Израиле продолжается перемирие с ХАМАС, который возвращает заложников. В субботу Израилю были переданы очередных три человек – 35-летнего Ярдена Бибаса, 54-летнего Офера Кальдерона и 65-летнего Кита Сигела в обмен на 183 заключённых, содержавшихся в израильских тюрьмах. Сигел является также гражданином США. Он был захвачен террористами 7 октября 2023 года и провёл в заложниках 484 дня.

Многие полагают, что сделка с террористами получилась не однозначная. Кто-то выступает против обмена гражданских на террористов, отбывающих пожизненные сроки. Но власти Израиля были вынуждены пойти на это под давлением общественности страны. В первую очередь – родственников заложников. Поскольку Израиль – это демократическая страна, где сменяемость власти и честные выборы – реальность. И потому испытывать терпение населения и пренебрегать судьбами сограждан премьер-министр Нетаньяху не мог, рискуя своей репутацией.

Но, как говорится, худой мир лучше самой хорошей войны. Главное – в секторе Газа перестали убивать. Трамп пригласил Нетаньяху в Вашингтон. Когда настанет очередь решать проблему российско-украинского конфликта?

Всегда с Вами, Сергей Конвиз.