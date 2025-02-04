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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК» за 2025 год / № 4, 4 февраля / Свежий анекдот
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№4, 4 февраля 2025 года.
    Свежий анекдот
Свежий анекдотВсё подорожало, проезд, квартплата, еда. Хорошо хоть зарплату не подняли!

* * *

Свободы нет, зато в достатке
есть мест лишения её.

* * *

Газпром планирует в несколько раз поднять цены на газ на внутреннем рынке для россиян, чтобы покрыть убытки госкорпорации.
Эх, была, конечно, слабая надежда на то, что всякие миллеры начнут продавать свои дворцы, самолёты и яхты, чтобы покрыть убытки компании, но увы.

(прочитано 163 раза)

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Дорогие жители Республики Тыва! Усвойте золотое правило - не плюйтесь и не сморкайтесь на землю. Земля - это ваша вторая Мать! Будьте культурными и воспитанными. Если вы увидели, что кто-то из ваших друзей плюнул или высморкался на землю - сделайте ему замечание! Спасибо за понимание!
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Остальные материалы номера 4:

Я скоро состарюсь и умру, а Хрюша и Степашка всё так же молоды, и у них опять новые бабы... (мысли в рабочее время).

Шутка 2012 года

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