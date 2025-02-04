    Свежий анекдот

Всё подорожало, проезд, квартплата, еда. Хорошо хоть зарплату не подняли!

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Свободы нет, зато в достаткеесть мест лишения её.

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Газпром планирует в несколько раз поднять цены на газ на внутреннем рынке для россиян, чтобы покрыть убытки госкорпорации.Эх, была, конечно, слабая надежда на то, что всякие миллеры начнут продавать свои дворцы, самолёты и яхты, чтобы покрыть убытки компании, но увы.