Свежий анекдот
Всё подорожало, проезд, квартплата, еда. Хорошо хоть зарплату не подняли!
есть мест лишения её.
Эх, была, конечно, слабая надежда на то, что всякие миллеры начнут продавать свои дворцы, самолёты и яхты, чтобы покрыть убытки компании, но увы.
* * *Свободы нет, зато в достатке
есть мест лишения её.
* * *Газпром планирует в несколько раз поднять цены на газ на внутреннем рынке для россиян, чтобы покрыть убытки госкорпорации.
Эх, была, конечно, слабая надежда на то, что всякие миллеры начнут продавать свои дворцы, самолёты и яхты, чтобы покрыть убытки компании, но увы.