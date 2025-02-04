    Коротко

Самый гуманный суд: Организаторов зверских пыток в иркутском СИЗО освободили

В 2023 году Иркутский областной суд признал экс-начальника оперативного отдела СИЗО-1 Максима Вольфа, старшего оперуполномоченного Андрея Мелентьева, младшего инспектора дежурной группы Максима Данчинова, а также дежурного помощника начальника СИЗО Евгения Шадаева виновными в превышении полномочий с тяжкими последствиями (ч. 3 ст. 286 УК), приговорив тюремщиков к срокам от 4 до 5 лет колонии общего режима. Однако апелляционный суд 27 января переквалифицировал обвинение осужденным сотрудникам СИЗО со статьи «Превышение должностных полномочий» на «Халатность», вследствие чего подсудимым снизили срок до двух лет колонии-поселения, а с учетом отбытого – их освободили.

Жителя Тувы Кежика Ондара, осуждённого в 2019 году за кражу лошади, перевели в иркутское СИЗО-1 после беспорядков ангарской колонии №15, произошедших в апреле 2020 года. В изоляторе от Ондара потребовали показания о причастности к поджогу колонии и убийству человека, тот отказался. Тогда над ним стали издеваться.

«Последний этап пыток – его пытали в нескольких „пресс-хатах“ – в ноябре 2020 года заключался в том, что его раздели догола, связали и подвесили вниз головой к вешалке. Затем избивали палкой и эту же палку заталкивали в задний проход. Пытали электротоком через оголенные концы проводов (он продемонстрировал следы ожогов на животе)», – говорил журналистам адвокат Дмитрий Дмитриев. Затем Ондару затолкали кипятильник в задний проход. Он взорвался, мужчина получил травму кишечника. В итоге Кежику провели две операции.

Сначала уголовное дело возбудили только по статье 132 УК (насильственный действия сексуального характера) в отношении заключённых, пытавших Ондара. Во ФСИН сначала пытались всё списать на бытовую версию, но после широкой огласки и обсуждения иркутских пыток на федеральном уровне, силовики всё-таки завели дело в отношении тюремщиков.

Заключённых, пытавших Ондара, в мае 2023 года приговорили к 10-11 годам колонии строгого режима. По неподтверждённым сведениям, они уже подписали контракт с Минобороны и отправились в зону СВО.

Сегодняшняя Россия в 20 раз обогнала сталинский СССР по доле обвинительных приговоров в судах

Российская судебная система более чем в 20 раз обогнала СССР времен Иосифа Сталина и более чем в 30 раз – военные трибуналы начала 1940х по доле обвинительных приговоров. Такие данные «Независимой газете» привел адвокат Адвокатской палаты Белгородской области, советник федеральной палаты адвокатов Борис Золотухин.

Год за годом российские суды в среднем оправдывает лишь около 0,3% граждан, попавших под преследование, тогда как в 1937 году «судами были оправданы 7% подсудимых, а в 1941-1944 годах военные трибуналы оправдывали 10-12%», привел статистику Золотухин. Это «свидетельствует об обвинительном уклоне не просто отдельно взятых судей, а всей системы», подчеркивает он.

Верховный суд и руководство судебной системы объясняют происходящее якобы высоким качеством следствия, из-за чего многие дела прекращаются и не доходят до суда. Но эта позиция легко опровергается данными статистикой судов с участием присяжных, указывает Золотухин: они оправдывают 20-25% обвиняемых даже по делам в компетенции Следственного комитета РФ, где «качество расследования априори выше».

По данным Федеральной палаты адвокатов, в прошлом году российские суды осудили по уголовным делам рекордное за 10 лет число обвиняемых – 589 011 человек. При этом доля оправдательных приговоров опустилась с 0,26% до 0,25%. Иными словами, на каждый оправдательный приговор судьи вынесли 400 обвинительных, а шансы быть оправданным в российском суде оказались примерно в 10 раз ниже, чем выиграть в рулетку, где вероятность составляет 2,7%, или 1 к 36.

Работодатели задолжали сибирякам более 1,5 млрд. рублей

Генпрокуратура отчиталась о мерах по погашению задолженности по зарплате в регионах Сибири в 2024 году. По данным ведомства, удалось добиться выплаты долгов на 1,539 млрд. рублей.

Наибольшая задолженность была погашена в Кузбассе (541,2 млн. рублей), в Новосибирской (351 млн. рублей) и Иркутской (161 млн. рублей) областях.

В 2024 году в Сибирском федеральном округе возбуждены 115 уголовных дел о невыплате зарплаты. Основанием для возбуждения 57 уголовных дел явились материалы прокурорских проверок. Наибольшее количество таких дел в Новосибирской (25) и Иркутской (20) областях.

В ходе расследования и судебного рассмотрения уголовных дел погашена задолженность по заработной плате в размере 360,75 млн. рублей.

Две трети россиян тратят на еду не менее половины доходов

Рост доходов россиян в значительной степени съедается ростом цен на продукты. Почти у 2/3 российских семей (63%) как минимум половина доходов уходит на питание, показал опрос «Левада-центра» (организация признана российскими властями иностранным агентом). 37% опрошенных сообщили, что их семья тратит на еду «примерно половину» доходов, еще 16% – «примерно две трети», а 10% – «почти все».

Менее половины доходов на еду тратят около трети семей (32%). Даже такой результат – один из лучших за 30 лет проведения подобных опросов. Доля тех, кто тратит на питание менее половины доходов, росла на протяжении восьми лет (в апреле 2017 г. их было всего 22%). Но в последнее время она немного снизилась, как и тех, кто тратит на питание примерно половину доходов. Это произошло за счет роста доли тех, у кого на питание уходит 2/3 доходов или «почти все».

Доходы населения растут, но ускоряется и инфляция, особенно продовольственная. По данным Росстата, за год по 27 января цены выросли на 9,95%, в том числе с начала года на 1,14%. При этом рост цен на продукты за то же время составил 11,9% и 1,87%, соответственно. Регулярные опросы фонда «Общественное мнение», на которые ориентируется Центробанк при оценке потребительских настроений и инфляционных ожиданий населения, стабильно показывают, что 6-9% людей «денег не хватает даже на питание», а еще примерно 20% «на питание денег хватает, но не хватает на покупку одежды и обуви». Каждому четвертому россиянину приходилось отказываться от покупки продуктов питания из-за нехватки денег, показал другой опрос «Левада-центра» в середине прошлого года.

Росстат констатировал обвал жилищного строительства в России почти на 20%

Отмена программ льготной ипотеки и повышение ставки ЦБ до максимума за два десятилетия ввели в сильнейший ступор российский строительный рынок. По итогам декабря объемы жилищного строительства в России упали на 19% в годовом выражении, до 13,9 млн. кв. метров, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Росстата. По сравнению с ноябрем (-10%) темпы спада ускорились почти вдвое, а если сравнивать с октябрем (-0,6%) более чем в 30 раз.

В целом за год объемы стройки сократились лишь на 2,4%, однако этот результат был обеспечен первой половиной года, следует из статистики в январе-июне объемы ввода жилья выросли на 2,4%, а в отдельные месяцы (в июне и июле) рост достигал 8% и более. В июле в России перестала действовать программа льготной ипотеки на новостройки со ставкой 8%, которая была запущена в 2020 году. А к концу года банки взвинтили ставки по ипотечным кредитам до уровней, которых экономика не видела с начала 2000х: более 28% в Сбере. Как результат: выдача ипотеки в России по итогам 2024 года упала почти на 40%, а в декабре спад достиг 73% по количеству кредитов и на 69% по сумме, согласно статистике ДОМ.РФ.

В первые недели января спад усилился и достиг 78-80%.