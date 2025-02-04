Кому повезёт в битве за кресло мэра Кызыла?

Кызылчане спокойно наблюдают, что творится вокруг мэра Кызыла Карима Сагаан-оола, на которого заявление-донос написала глава города Ирина Казанцева. Впрочем, никаких иллюзий относительно того, в чьих интересах она это сделала, нет. Все хорошо знают Казанцеву, и в её самостоятельность никто не верит. Поэтому все пересуды крутятся вокруг воли главы республики Ховалыга, в интересах которого она так яростно выступает.

По чести сказать, у главы Ховалыга имеются полномочия, согласно которым он мог бы отправить мэра Кызыла в отставку самостоятельно, не втягивая в эту мутную историю депутатов городского хурала. Но он это сделать не может хотя бы потому, что он сам 10 лет исполнял обязанности мэра Кызыла, когда наша столица медленно, но верно опускалась на последнее место среди столиц регионов, город был неухожен, завален мусором, бродячими собаками, не освещался и толком не охранялся. Дороги были разбиты до такой степени, что проехать по ним не представлялось возможным. В общем, Ховалыг на самом деле являл собой самого никчемного мэра всех времён. Не случайно тогда к нему прилипло прозвище ХОВАНЫК, в переводе на русский – СВИНЬЯ.

Результаты его деятельности на этой не очень сложной должности были настолько плачевны, что даже глава региона Шолбан Кара-оол, приходясь ему дядей, не выдержал и отправил его в отставку, пристроив директором Энергосбыта. Правда, Ховалыг и там не смог работать, хотя в его функции входила несложная обязанность вовремя собирать плату за потреблённую электроэнергию. Но и тут он отличился, очень быстро доведя компанию до состояния банкрота. Сейчас в суде рассматривается дело о субсидиарной ответственности Владислава Ховалыга, который, по мнению конкурсного управляющего, виновен в миллиардных убытках компании.

Но вернёмся к его работе мэром. Сейчас много пересудов в отношении того, почему мэрия не может распоряжаться землёй, находящейся в черте города. А всё просто. Это именно Ховалыг, будучи мэром, подписал документы, по которым права по распоряжению не разграниченными землями перешло от мэрии к правительству Тувы. Именно поэтому у города и нет никаких дополнительных финансовых ресурсов, которые могли бы помочь мэрии заткнуть финансовые дыры и поддерживать город в приличном состоянии. У мэрии есть только то, что выделяет городу правительство Тувы. Мало того, став во главе республики, Ховалыг забрал у города финансы на вывоз мусора, организацию общественного транспорта и отлов бездомных собак, передав эти функции подразделениям правительства Тувы. Именно ненадлежащее исполнение этих обязанностей и пытаются вменить сейчас в вину действующему мэру.

Кстати говоря, в разрешении этого дела что-то не заладилось. Очередное судебное заседание было назначено на 25 февраля, однако председатель суда Дондупай вдруг ни с того ни с сего забрала дело у судьи Верещагиной и передала дело для рассмотрения судье Бичи-оол... Это даёт основания полагать, что с приехавшей из Абакана судьёй «договориться» не получилось, в связи с чем и пришлось менять судью. А тут появились слухи, что брат председателя городского суда Дондупай, отправленный в своё время в отставку за незаконное решение по имущественному спору, принятому в превышение полномочий, вдруг загорелся желанием поработать в правительстве Тувы в должности зампреда по внутренней политике. А для этого ему необходимо стать для Ховалыга «нужным человеком». Вот отсюда, похоже, и «растут ноги» всей этой кутерьмы вокруг судебного дела по увольнению мэра.

Но многих интересует, кого Ховалыг хотел бы усадить в кресло мэра Кызыла вместо Сагаан-оола? Пьяницу и возможного убийцу Лопсана или своего заместителя Чюдюка? Первому с его биографией «светиться» в общем-то не с руки. К тому же у него, похоже, липовый диплом о высшем образовании по специальности «инженер-механик» в Хакасском техническом институте. По крайней мере, к тому времени, когда он получил диплом, такую специальность ВУЗ не присваивал... Не исключено, что Лопсан в этом ВУЗе только числился, а зачётов и лабораторных и курсовых работ не сдавал.

Впрочем, в окружении Ховалыга таких «специалистов» предостаточно. К примеру, новоявленный министр экономики Баян, если верить справке, в 34 года заочно получил в Хакасском университете экономическое образование, хотя никогда в жизни по этой профессии не работал ни дня. Оставшись без работы, он было намеревался пристроиться в должности руководителя отделения Россельхозбанка, однако Оскирко слетала в Москву, оставила там такое досье на него, что от его услуг там немедленно отказались. Или другой и.о. министра – образования. Ренат Ооржак также никогда не работал в образовании и даже, вроде бы, не имеет такого базового образования. А вот у министра строительства образование вроде как в порядке, однако как строитель он известен только с негативной стороны. Ну, а Чюдюк в правительстве Ховалыга за короткий период сменил четыре должности. И нигде себя не проявил. Он собрал вместе сразу столько негодяев в списке «Единой России» на выборах депутатов Верховного Хурала, что можно только удивляться. А с учётом того, как они организовали пьяную вечеринку в ресторане «Столичный» с перестрелкой, его работа заслуживает оценки «неуд». Да и узбекские погромы, организованные в декабре, тоже на его ответственности. Если к этому прибавить детали биографии самого главы правительства Ховалыга, то кадровая картина тувинского правительства становится откровенно карикатурной.

И вот в такой ситуации Ховалыг не нашёл ничего иного, как затеять свару внутри «Единой России» с дележом кресла мэра Кызыла. Более глупого и недальновидного решения и придумать-то невозможно. В Москве от таких ходов главы Тувы чиновники находятся в растерянности. А главный тувинец Шойгу между тем держит паузу, не проявляя своё отношение. Но все, конечно, понимают, что в Туве и «Единой России» без его ведома ничего случаться не должно. К тому же, сколько бы Ховалыг ни тасовал судей городского суда, последнее слово останется за Верховным судом Тувы.

Кстати говоря, всем чиновникам, имеющим фальшивые дипломы, хотелось бы дать совет: не позориться и добровольно оставить государственную или муниципальную службу. Потому что рано или поздно всё тайное станет явным. И тогда только позор...

Редакция