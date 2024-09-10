«Надо таких без суда и следствия снимать с должностей!»

Хочу поделиться с подписчиками об увиденном мною лично случае, о котором я умалчивать не намерен. До сих пор я в ШОКЕ! На днях мы со своей семьей посетили новое красивое хурээ Тубтен Шедруб Линг, который помог нам построить наш замечательный земляк и герой Сергей Шойгу. Мы там ни разу внутри не были со дня открытия. Все планировали выделить день – и вот наконец-то мы на месте. С благоговением зашли туда посмотреть, оценить все. Но и, конечно, помолиться Богам. Ведь без преувеличения это – достояние нашей республики, дарованное тувинскому народу. Сам Далай-Лама благословил и указал место строительства хурээ. Каково же было наше удивление, когда мы оказались внутри. Там лежал вусмерть пьяный мужчина средних лет.

Проходя мимо него, мы обратили внимание, что одет он был вполне прилично, на уличных спившихся алкашей явно не похожий. Присмотревшись, нам с супругой показалось, что его лицо нам знакомо. Выходя из хурээ, где-то в закоулках памяти я все пытался вспомнить: где же видел этого человека? И тут меня озарило, О, БОГИ СВЯТЫЕ, это, скорее всего, депутат, который постоянно выступает по местному ТВ – Лопсан А.!

Жаль не успел, да и не додумался я сделать фото. Это же святотатство чистой воды! Как в таком непотребном виде он попал туда, кто его вообще туда пустил?! Я молчу даже про его статус, слов нет. Но это каким нужно быть богохульником и бессовестным человеком, осмелившимся в святое место мало того прийти пьяным, так еще и прилюдно валяться там!

Меня, как верующего, поведение депутата оскорбило до глубины души! Почему такие люди избираются у нас депутатами? Куда смотрят наши властьимущие? Это же позор на всю республику! Надо таких без суда и следствия снимать с должностей! И пусть они не надеются – народ все видит! Чоннун караа коску! А если бы в этот момент в хурээ оказались гости из других регионов, стран, боже упаси?! А как вы думаете уважаемые земляки?

«Кому за 45 Урянхай»

От редакции.

К великому сожалению, подобное встречается у нас достаточно часто. А этот городской депутат от партии «Единая Россия» Лопсан, если, конечно, речь идёт о нём, действительно человек без моральных принципов и тормозов. Впрочем, подобная информация о его непотребном поведении появлялась в СМИ регулярно. Люди, которые с ним встречаются по работе, характеризуют его как хамоватого, беспринципного человека, часто злоупотребляющего спиртными напитками. Это последнее обстоятельство его и приводит в то положение, о котором писалось выше.

Мало того, в СМИ публиковалась информация о другом его неблаговидном деянии. Якобы, он «в лихие 90-е» участвовал в убийстве сына министра в гараже, который принадлежал Д. Ооржаку. И только близкое родство одного из убийц с начальником уголовного розыска республики позволило ему избежать наказания за совершённое преступление. Сегодня уже сложно определённо говорить о его роли в тех событиях, поскольку многих участников уже нет в живых. Однако следует иметь в виду, что сам Аяс Лопсан никогда такую информацию о себе не оспаривал. Что в принципе подтверждает её правдивость.

Тем не менее у Лопсана всегда имелись амбиции на карьерный рост. Когда в прошлом году в Кызыле сменилась власть, он увлечённо занялся реализацией плана, который должен был устроить его в кресло мэра г. Кызыла. Желание его было настолько велико, что он почти месяц ходил трезвым. Однако досье на него оказалось слишком компрометирующим, и он «по совету» главы республики был вынужден свою кандидатуру снять с голосования за час до заседания городского Хурала.

Но, видимо, желание карьерного роста и поиск возможностей для личного обогащения настолько живучи в Аясе, что не дают ему покоя ни днём, ни ночью. На сей раз у него, видимо, созрел новый план – раз не получилось занять должность мэра столицы, то можно «подсидеть» главу Кызыла Казанцеву. Сейчас идёт кропотливая работа в этом направлении – на 11 сентября назначена сессия городского Хурала.

Однако пока он вёл подготовку к атаке на должность главы города, случилось «несчастье». В Кызыл прибыл президент Путин, которому решили показать хурээ Тубтен Шедруб Линг. И он это предложение принял. По идее, это должно было стать «звёздным часом» Аяса Лопсана, поскольку формально он возглавляет Попечительский фонд Шойгу, который строил, а теперь курирует деятельность хурээ. Но тут случилось непредвиденное: к Путину Лопсана не подпустили, высоких гостей вполне устроило участие в церемонии от имени фонда его заместителя. Удар по самомнению Лопсана оказался настолько сокрушительным, что он срочно отправился в больничку, где и обретается до сих пор.

Почему охрана президента РФ так поступила с Лопсаном, знает только она. Не исключено, что сыграла свою роль мутная биография Аяса. Может быть, история с пьяным мужчиной, по некоторым признакам весьма похожим на городского депутата Аяса Лопсана, который в непотребном виде валялся на полу в хурээ Тубтен Шедруб Линг, уже дошла и до Администрации Президента РФ. И здесь объяснением, что он таким образом решил почистить пол для В.Путина, не пройдёт.

Это может означать, что никакого переворота в правящих кругах Кызыла может и не произойти. А Лопсан не только «не пойдёт в рост» по карьерной лестнице, но и лишится должности заместителя главы г. Кызыла. Впрочем, не будем забегать вперёд. Жизнь покажет, что ожидает карьериста-алкоголика в будущем.