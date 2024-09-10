«Мы попадем в рай, а они – просто сдохнут!» ©
 Газета РИСК
 Логин: Пароль:

   Регистрация
   Забыли пароль?
   Помощь
    Главная
Свежий
номер
  Архив
Архив
газеты
  Новости
События
в Туве
  Объявления
Куплю /
Продам
  Опросы
Наши вопросы,
ваши ответы
  Форум
Дискуссии,
обсуждения

Сообщение для всех: "Если у вас имеются проблемы с работой сайта risk-inform.ru, попробуйте воспользоваться https://risk-inform.com, https://riskinform.blogspot.com или https://t.me/riskinform"

Поиск по сайту
Навигация
Случайная картинка
Погода
Кто на сайте
Вы Анонимный пользователь. Вы можете зарегистрироваться, нажав здесь.
Anonymous Гостей: 63
User Пользователей: 0

Связь установлена risk-inform.com
Anonymous Гостей: 16
User Пользователей: 0
Главная / Архив / Архив газеты «РИСК» за 2024 год / № 25, 10 сентября / Сергей Конвиз: Курская область превратилась в заложника амбиций президента
Версия для печати
A- | A | A+  12pt
№25, 10 сентября 2024 года.
    Популярно о наболевшем

Сергей Конвиз: Курская область превратилась в заложника амбиций президента

Курская область превратилась в заложника амбиций президента

ВО ФРАНЦИИ ВЗЯЛИ ДУРОВА «ЗА ЖАБРЫ»

Резонансным событием последнего времени стало задержание вечером 24 августа т.г. французскими спецслужбами основателя и руководителя одного из самых популярных в мире мессенджеров Telegram Павла Дурова, который прилетел из Баку в Париж, где у него был заказан в ресторане обед на двоих. Когда Павел Дуров сошёл с борта частного самолёта Embraer Legacy 600 в аэропорту Ле Бурже, его арестовали. Следующие четыре дня Дурова допрашивали сотрудники Национального управления по борьбе с мошенничеством (ONAF). Во время допроса Дуров проявил готовность к сотрудничеству, в частности, передал следователям свой телефон со всеми паролями. Как теперь стало известно, ордер на его арест был выписан конфиденциально за несколько минут до посадки самолёта в аэропорту.

Вскоре прокуратура Парижа сообщила, что он допрошен в рамках расследования против неназванного лица в связи с многочисленными киберпреступлениями. 28 августа ведомство заявило, что суд предъявил Дурову обвинения. Среди перечисленных правонарушений – соучастие в администрировании онлайн-платформы для совершения незаконных транзакций организованной группой, отказ от предоставления уполномоченным органам сведений или документов по их запросу, а также сокрытие преступлений в составе группы. Всё это из-за отсутствия модерации в Telegram, а также из-за отказа администрации мессенджера сотрудничать с властями и из-за применения различных сомнительных инструментов, типа криптовалюты и одноразового телефонного номера.

Кроме того, источники сообщают, что Дуров не пожелал сотрудничать с властями Франции, делиться ключами шифрования сообщений в мессенджере Telegram. К этому можно свести все претензии. Дурова взяли под судебный надзор, запретили ему в течение шести месяцев покидать Францию и обязали внести залог в размере €5 млн. А также являться в полицию дважды в неделю.

Бизнесмен Дуров, №8 в рейтинге 125 миллиардеров России по версии Forbes с состоянием в $15,5 млрд., известен тем, что он всегда отказывался передавать ключи шифрования спецслужбам разных стран, в том числе и России, гражданином которой он является. Впрочем, российское гражданство у него не единственное. Он также имеет паспорта Франции, Арабских эмиратов и государства Сент-Китс и Невис, расположенного на Карибских островах.

Проживая в Дубае, он получил защиту для платформы от нападок спецслужб ЕС и США. Он активно участвует в технологической трансформации Ближнего Востока. Помогает в разработке криптовалюты для отказа от расчётов в долларах. Разрабатывает приложения, которые не опираются на западное программное обеспечение. Достаточные основания для Запада, чтобы объявить на Дурова охоту. Но главное – он предоставил информационную платформу Минобороны и спецслужбам РФ в зоне боевых действий в Украине, на которой размещено до 90% всей информации.

Российские власти немедленно выразили своё недовольство действиями французских властей, нажимая на то, что они нарушают свободу на распространение информации. Но сам Дуров, похоже, в защите российских властей не нуждается. По крайней мере, он отказался от консульской поддержки МИДа России, что само по себе весьма симптоматично. Авторитетные эксперты полагают, что у Павла Дурова и его брата Николая нет другого выхода, как начать сотрудничество с западными спецслужбами. И для того, чтобы он принял «правильное» решение ждать полгода наверняка не понадобится.

На днях основатель мессенджера уже пообещал, что теперь Telegram будет бороться с противоправным контентом. В связи с этим обновилась политика безопасности платформы, и теперь пользователи могут пожаловаться на незаконный контент в частных группах, хотя до этого администрация Telegram уверяла, что все чаты являются приватными.

«99,999% пользователей Telegram не имеют никакого отношения к преступности, но 0,001% вовлеченных в незаконную деятельность создают плохой имидж всей платформе, подвергая риску интересы почти миллиарда наших пользователей», – отметил Дуров.

ДОНБАСС ДЛЯ РОССИИ ВАЖНЕЕ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ?

Но в России больше интереса к другому событию – вторжению 6 августа группировки ВС Украины численностью до 20 тыс. бойцов в Курскую область, которую они спустя месяц занимают, несмотря на то, что Минобороны России и Росгвардия стянула туда войска численностью до 30 тыс. штыков. Более того, украинские войска перебросили в Курскую область инженерную технику и строят там капитальные оборонительные сооружения, включая траншеи и блиндажи. Достоверной информации о положении дел в оккупированной части Курской области очень мало. Известно лишь, что Украина направила туда элитные хорошо обученные и вооружённые части численностью до двух бригад. Они контролируют территорию до 1000 кв. км – больше, чем наши войска заняли в Донецкой области в ходе боёв с начала года. Они заняли до 100 населённых пунктов, в которых теперь нет ни света, ни газа. До 800 россиян пропали без вести. Почти 200 тыс. россиян на момент подготовки материала к печати являются беженцами.

А начиналось всё достаточно оптимистично. По всем телеканалам показали, как президент Путин проводит совещание Совета Безопасности с участием бывшего министра обороны Шойгу и действующего – Белоусова. А начальник Генерального штаба Герасимов докладывал, что в тыл российской границы проникла тысяча боевиков, которых необходимо в течение суток выдворить назад за пределы России. Но прошло уже более месяца с тех пор, а воз и ныне там.

27 августа командующий ВС Украины Сырский утверждал, что «около 30 тысяч российских военнослужащих уже переброшено на Курское направление. И эта цифра растёт». В настоящее время информагентства сообщают, что Минобороны и Росгвардия сосредоточили в Курской области до 60 тыс. военнослужащих. Однако к решительному перелому в ситуации это не привело. Власти РФ выдают всем беженцам пособие по 10 тыс. рублей, а также по 100 тыс. рублей семьям, потерявшим жильё. Но вряд ли такие пожертвования государства смогут компенсировать потери людей, чьи населённые пункты оказались заняты противником. Но главное – это имиджевые потери второй армии мира, которая не в состоянии справиться с небольшой по численности группировкой, ворвавшейся к нам в тыл.

АМЕРИКАНЦЫ ОБЕЩАЮТ УКРАИНЕ ОЧЕРЕДНУЮ «ВУНДЕРВАФЛЮ»

А тем временем российские войска продолжают обстрелы энергетических и других объектов в тылу на территории Украины. В ответ президент Украины настаивает на поставках дальнобойных высокоточных ракет и разрешении использовать их для поражения стратегических целей в глубине России. Имеются в виду аэродромы дальней авиации, мосты, нефтехранилища и нефтеперерабатывающие заводы. Речь идёт о немецких крылатых ракетах TAURUS с дальностью поражения до 500 км. И американских крылатых ракет большой дальности JASSM, запускаемых с самолётов и дальность действия которых может варьироваться от 370 до 1800 км. Но, по мнению экспертов, наиболее вероятны поставки крылатых ракет JASSM с дальностью до 800 км. Эти ракеты, как отмечает Reuters, спроектированы так, чтобы быть малозаметными, их трудно обнаружить на радаре. Кроме того, они могут летать близко к земле и программироваться на обход противовоздушной обороны. Каждая ракета имеет боеголовку массой около 450 килограммов, но в отличие от британских Storm Shadow и французских Scalp, она не предназначена для проникновения в укрепленные бункеры, но вполне подойдут для уничтожения, к примеру, Крымского моста. Информагентства сообщают, что США «близки к соглашению» о передаче Украине данных крылатых ракет большой дальности в компенсацию обстрелов российской стороной объектов энергетики Украины. Но эксперты напоминают, что, как правило, западные союзники сначала поставляют Украине новые виды вооружений, а уже затем публично сообщают о возможности таких поставок.

Ситуацию усугубила информация о том, что Иран передал России более чем 200 баллистических ракет «Фатх-300», радиус действия которых достигает 110 км. Российский корабль якобы доставил ракеты 4 сентября в один из портов в Каспийском море. Пресс-секретарь Совета национальной безопасности США Шон Саветт заявил, что «любая передача иранских баллистических ракет России будет означать резкую эскалацию поддержки Ираном агрессивной войны России против Украины». И хотя Иран отрицает, что поставляет России баллистические ракеты для ведения боевых действий в Украине, это может подтолкнуть США к передаче Украине крылатых ракет JASSM и разрешения бить ими по целям в глубине России.

В это же самое время в США вовсю идёт предвыборная борьба. Смена кандидата в президенты с Байдена на Харрис поначалу привела к резкому росту голосов за Харрис. Но теперь ситуация понемногу выправляется. По данным последнего опроса CNN, вице-президент Харрис и бывший президент Трамп за два месяца до выборов президента США находятся в запутанной электоральной ситуации, поскольку в трёх ключевых колеблющихся штатах – Джорджии, Неваде и Пенсильвании – явного лидера пока нет. Хотя в целом Харрис опережает Трампа.

На прошлой неделе многих удивило заявление президента Путина о том, что для России было бы лучше, если бы демократы остались у власти в Белом Доме. По поводу Трампа он на пленарном заседании Восточного экономического форума заявил: «Он же ввёл столько всяких ограничений и санкций в отношении России, сколько до него ни один президент раньше не вводил. А если у госпожи Харрис всё хорошо, то, может быть, она воздержится от действий подобного рода». К этому могу добавить от себя, что Трамп за один президентский срок дважды двигал границы стран НАТО в сторону России, в то время как его предшественники за два президентских срока этого не делали ни разу.

Да, конечно, президент США – это фигура. Однако он один никаких серьёзных решений, противоречащих мнению политического бомонда страны, не принимает, рискуя напороться на импичмент. Такова американская система власти.

Сергей Конвиз

(прочитано 328 раз)

0
risk-inform.ru/article_11136.html

 Доска объявлений 
Котята - бесплатно!
ул.Ленина, 58 (Аквамир)
АДВОКАТ Язев Александр Аркадьевич, заслуженный юрист РТ. Ведение уголовных, гражданских, административных дел. Защита на следствии, в суде. Консультации, все виды правовых услуг.
Кызыл, ул.Калинина, 26-89. Тел. 6-17-69, 8913 345 9412
Продам бизнес в п. Танзыбей Красноярского края: Жилой дом, Помещение под СТО.
Тел. 8913 345 2012
Спутниковый интернет, ТВ-каналы (Триколор, Орион, Радуга, НТВ+). Перенастройка антенн, компьютеров. Выезд в районы республики.
Тел. 8913 354 7490, 923 217 2383, 5-25-69 (без выходных с 10.00 до 20.00)
Остальные материалы номера 25:
Материалы по теме:
» Сергей Конвиз: Маятник качнулся в другую сторону – и на СВО, и в США (№9, 27 августа)
» Сергей Конвиз: Атака Украины на Курскую область застала Россию врасплох (№8, 20 августа)
» Сергей Конвиз: 900 дней СВО – боевые действия переместились в Россию (№7, 14 августа)
» Сергей Конвиз: Перемены в США меняют весь окружающий мир (№5, 30 июля)
» Сергей Конвиз: Весь мир в ожидании итогов выборов президента США (№4, 23 июля)
» Сергей Конвиз: Человечество на пороге больших перемен (№21, 4 июня)
» Сергей Конвиз: В Украине произошёл цивилизованный развод президента и главкома (№6, 13 февраля)
» Сергей Конвиз: Абсолютно всем нужна ослабленная Россия (№1, 9 января)
» Мир ждёт итогов выборов в России и США (№2, 26 декабря)
Материал входит в раздел тематического архива:

В ходе встречи в формате тет-а-тет Владимир Путин и Ким Чен Ын померились бронепоездами.

Шутка 2023 года

up Газета Внеклассно О нас Пользователи up
   • Свежий номер
 • Архив газеты
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
 • Тематический архив
 • Карикатуры
 • Юмор		  • Новости
 • Опросы
 • Календарь обещаний
 • Доска объявлений
 • Форум		  • Обратная связь
 • Статистика
 • Помощь		  • Регистрация/Вход
 • Добавить новость
 • Добавить фото		  
Материалы сайта предназначены для лиц 16 лет и старше. Ответственность за достоверность опубликованных материалов несут авторы. Мнение автора не всегда отражает точку зрения редакции. При полном или частичном использовании материалов, ссылка на газету «РИСК» обязательна. Для сетевых изданий обязательна гиперссылка на сайт «РИСКа» — risk-inform.ru
Лента новостей RSS Мобильная версия сайта Зеркало сайта
Для писем Страница газеты РИСК в Blogspot Страница газеты РИСК в Телеграме
Борьба с неправдивой информацией о событиях в Украине