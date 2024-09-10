Сергей Конвиз: Курская область превратилась в заложника амбиций президента

ВО ФРАНЦИИ ВЗЯЛИ ДУРОВА «ЗА ЖАБРЫ»

Резонансным событием последнего времени стало задержание вечером 24 августа т.г. французскими спецслужбами основателя и руководителя одного из самых популярных в мире мессенджеров Telegram Павла Дурова, который прилетел из Баку в Париж, где у него был заказан в ресторане обед на двоих. Когда Павел Дуров сошёл с борта частного самолёта Embraer Legacy 600 в аэропорту Ле Бурже, его арестовали. Следующие четыре дня Дурова допрашивали сотрудники Национального управления по борьбе с мошенничеством (ONAF). Во время допроса Дуров проявил готовность к сотрудничеству, в частности, передал следователям свой телефон со всеми паролями. Как теперь стало известно, ордер на его арест был выписан конфиденциально за несколько минут до посадки самолёта в аэропорту.

Вскоре прокуратура Парижа сообщила, что он допрошен в рамках расследования против неназванного лица в связи с многочисленными киберпреступлениями. 28 августа ведомство заявило, что суд предъявил Дурову обвинения. Среди перечисленных правонарушений – соучастие в администрировании онлайн-платформы для совершения незаконных транзакций организованной группой, отказ от предоставления уполномоченным органам сведений или документов по их запросу, а также сокрытие преступлений в составе группы. Всё это из-за отсутствия модерации в Telegram, а также из-за отказа администрации мессенджера сотрудничать с властями и из-за применения различных сомнительных инструментов, типа криптовалюты и одноразового телефонного номера.

Кроме того, источники сообщают, что Дуров не пожелал сотрудничать с властями Франции, делиться ключами шифрования сообщений в мессенджере Telegram. К этому можно свести все претензии. Дурова взяли под судебный надзор, запретили ему в течение шести месяцев покидать Францию и обязали внести залог в размере €5 млн. А также являться в полицию дважды в неделю.

Бизнесмен Дуров, №8 в рейтинге 125 миллиардеров России по версии Forbes с состоянием в $15,5 млрд., известен тем, что он всегда отказывался передавать ключи шифрования спецслужбам разных стран, в том числе и России, гражданином которой он является. Впрочем, российское гражданство у него не единственное. Он также имеет паспорта Франции, Арабских эмиратов и государства Сент-Китс и Невис, расположенного на Карибских островах.

Проживая в Дубае, он получил защиту для платформы от нападок спецслужб ЕС и США. Он активно участвует в технологической трансформации Ближнего Востока. Помогает в разработке криптовалюты для отказа от расчётов в долларах. Разрабатывает приложения, которые не опираются на западное программное обеспечение. Достаточные основания для Запада, чтобы объявить на Дурова охоту. Но главное – он предоставил информационную платформу Минобороны и спецслужбам РФ в зоне боевых действий в Украине, на которой размещено до 90% всей информации.

Российские власти немедленно выразили своё недовольство действиями французских властей, нажимая на то, что они нарушают свободу на распространение информации. Но сам Дуров, похоже, в защите российских властей не нуждается. По крайней мере, он отказался от консульской поддержки МИДа России, что само по себе весьма симптоматично. Авторитетные эксперты полагают, что у Павла Дурова и его брата Николая нет другого выхода, как начать сотрудничество с западными спецслужбами. И для того, чтобы он принял «правильное» решение ждать полгода наверняка не понадобится.

На днях основатель мессенджера уже пообещал, что теперь Telegram будет бороться с противоправным контентом. В связи с этим обновилась политика безопасности платформы, и теперь пользователи могут пожаловаться на незаконный контент в частных группах, хотя до этого администрация Telegram уверяла, что все чаты являются приватными.

«99,999% пользователей Telegram не имеют никакого отношения к преступности, но 0,001% вовлеченных в незаконную деятельность создают плохой имидж всей платформе, подвергая риску интересы почти миллиарда наших пользователей», – отметил Дуров.

ДОНБАСС ДЛЯ РОССИИ ВАЖНЕЕ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ?

Но в России больше интереса к другому событию – вторжению 6 августа группировки ВС Украины численностью до 20 тыс. бойцов в Курскую область, которую они спустя месяц занимают, несмотря на то, что Минобороны России и Росгвардия стянула туда войска численностью до 30 тыс. штыков. Более того, украинские войска перебросили в Курскую область инженерную технику и строят там капитальные оборонительные сооружения, включая траншеи и блиндажи. Достоверной информации о положении дел в оккупированной части Курской области очень мало. Известно лишь, что Украина направила туда элитные хорошо обученные и вооружённые части численностью до двух бригад. Они контролируют территорию до 1000 кв. км – больше, чем наши войска заняли в Донецкой области в ходе боёв с начала года. Они заняли до 100 населённых пунктов, в которых теперь нет ни света, ни газа. До 800 россиян пропали без вести. Почти 200 тыс. россиян на момент подготовки материала к печати являются беженцами.

А начиналось всё достаточно оптимистично. По всем телеканалам показали, как президент Путин проводит совещание Совета Безопасности с участием бывшего министра обороны Шойгу и действующего – Белоусова. А начальник Генерального штаба Герасимов докладывал, что в тыл российской границы проникла тысяча боевиков, которых необходимо в течение суток выдворить назад за пределы России. Но прошло уже более месяца с тех пор, а воз и ныне там.

27 августа командующий ВС Украины Сырский утверждал, что «около 30 тысяч российских военнослужащих уже переброшено на Курское направление. И эта цифра растёт». В настоящее время информагентства сообщают, что Минобороны и Росгвардия сосредоточили в Курской области до 60 тыс. военнослужащих. Однако к решительному перелому в ситуации это не привело. Власти РФ выдают всем беженцам пособие по 10 тыс. рублей, а также по 100 тыс. рублей семьям, потерявшим жильё. Но вряд ли такие пожертвования государства смогут компенсировать потери людей, чьи населённые пункты оказались заняты противником. Но главное – это имиджевые потери второй армии мира, которая не в состоянии справиться с небольшой по численности группировкой, ворвавшейся к нам в тыл.

АМЕРИКАНЦЫ ОБЕЩАЮТ УКРАИНЕ ОЧЕРЕДНУЮ «ВУНДЕРВАФЛЮ»

А тем временем российские войска продолжают обстрелы энергетических и других объектов в тылу на территории Украины. В ответ президент Украины настаивает на поставках дальнобойных высокоточных ракет и разрешении использовать их для поражения стратегических целей в глубине России. Имеются в виду аэродромы дальней авиации, мосты, нефтехранилища и нефтеперерабатывающие заводы. Речь идёт о немецких крылатых ракетах TAURUS с дальностью поражения до 500 км. И американских крылатых ракет большой дальности JASSM, запускаемых с самолётов и дальность действия которых может варьироваться от 370 до 1800 км. Но, по мнению экспертов, наиболее вероятны поставки крылатых ракет JASSM с дальностью до 800 км. Эти ракеты, как отмечает Reuters, спроектированы так, чтобы быть малозаметными, их трудно обнаружить на радаре. Кроме того, они могут летать близко к земле и программироваться на обход противовоздушной обороны. Каждая ракета имеет боеголовку массой около 450 килограммов, но в отличие от британских Storm Shadow и французских Scalp, она не предназначена для проникновения в укрепленные бункеры, но вполне подойдут для уничтожения, к примеру, Крымского моста. Информагентства сообщают, что США «близки к соглашению» о передаче Украине данных крылатых ракет большой дальности в компенсацию обстрелов российской стороной объектов энергетики Украины. Но эксперты напоминают, что, как правило, западные союзники сначала поставляют Украине новые виды вооружений, а уже затем публично сообщают о возможности таких поставок.

Ситуацию усугубила информация о том, что Иран передал России более чем 200 баллистических ракет «Фатх-300», радиус действия которых достигает 110 км. Российский корабль якобы доставил ракеты 4 сентября в один из портов в Каспийском море. Пресс-секретарь Совета национальной безопасности США Шон Саветт заявил, что «любая передача иранских баллистических ракет России будет означать резкую эскалацию поддержки Ираном агрессивной войны России против Украины». И хотя Иран отрицает, что поставляет России баллистические ракеты для ведения боевых действий в Украине, это может подтолкнуть США к передаче Украине крылатых ракет JASSM и разрешения бить ими по целям в глубине России.

В это же самое время в США вовсю идёт предвыборная борьба. Смена кандидата в президенты с Байдена на Харрис поначалу привела к резкому росту голосов за Харрис. Но теперь ситуация понемногу выправляется. По данным последнего опроса CNN, вице-президент Харрис и бывший президент Трамп за два месяца до выборов президента США находятся в запутанной электоральной ситуации, поскольку в трёх ключевых колеблющихся штатах – Джорджии, Неваде и Пенсильвании – явного лидера пока нет. Хотя в целом Харрис опережает Трампа.

На прошлой неделе многих удивило заявление президента Путина о том, что для России было бы лучше, если бы демократы остались у власти в Белом Доме. По поводу Трампа он на пленарном заседании Восточного экономического форума заявил: «Он же ввёл столько всяких ограничений и санкций в отношении России, сколько до него ни один президент раньше не вводил. А если у госпожи Харрис всё хорошо, то, может быть, она воздержится от действий подобного рода». К этому могу добавить от себя, что Трамп за один президентский срок дважды двигал границы стран НАТО в сторону России, в то время как его предшественники за два президентских срока этого не делали ни разу.

Да, конечно, президент США – это фигура. Однако он один никаких серьёзных решений, противоречащих мнению политического бомонда страны, не принимает, рискуя напороться на импичмент. Такова американская система власти.

Сергей Конвиз