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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2023 год / № 2, 26 декабря / Мир ждёт итогов выборов в России и США
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№2, 26 декабря 2023 года.

Мир ждёт итогов выборов в России и США

Мир ждёт итогов выборов в России и США

После того, как Путин «согласился» с предложением участвовать в предстоящих президентских выборах и подал в ЦИК РФ соответствующие документы, в России главной задачей всех уровней власти стали выборы президента. Такое впечатление, что эти «выборы» 17 марта могут закончиться чем-то другим, кроме как оглушительной 80-процентной победой действующего президента. Хотя, похоже, никто, включая главного претендента, в исходе выборов не сомневается. Как недавно дал понять сам Владимир Владимирович, народу России с президентом очень повезло. Россия, невзирая на козни Запада, активно развивается по пути импортозамещения, безработица в стране минимальная, а экономика – на подъёме. Особенно в банковской сфере, где прибыли коммерческих банков превысили невиданный ранее рубеж в 3 трлн. рублей.

При этом, как нам сообщила глава ЦИК РФ Элла Памфилова, у нас в стране сформирована самая демократическая, честная и ответственная избирательная система в мире. Теперь, учитывая возможности общественного контроля за трёхдневным и электронным голосованиями, мы вполне можем гордиться тем, что у нас итоги выборов не вызывают сомнений даже за год до дня голосования. А не как на прогнившем Западе, где об этом узнают только после выборов. И всё это благодаря тому, что в России царят истинные демократия и гласность, где независимые честные СМИ не подавляются Роскомнадзором, прокуратурой и ФСБ и не клеймятся званиями «иноагентов». И за свободные честные публичные выступления никто не расплачивается тюремными сроками от 5 до 25 лет. Поэтому у Путина на этих выборах даже теоретически не может быть никаких конкурентов. Потому как народ, зная о его личных достижениях, наверняка поддержит его хоть в пятый, хоть в десятый раз. Так что борьба развернётся не столько за победу на выборах, сколько за то, кто и с каким результатом займёт почётное второе место.

ПРОВЕРЕННЫЕ ВРЕМЕНЕМ АКТЁРЫ ПОЛИТИЧЕСКОГО ТЕАТРА

Диспозиция перед выборами сложилась следующая. Партии «Единая» и «Справедливая» России своих кандидатов выставлять отказались и сразу заявили, что поддерживать будут только В.Путина. Тут понять их можно: Владимир Владимирович, не будучи партийным человеком, фактически возглавляет ЕР с момента её зарождения. А лидер справедливороссов Миронов за последние годы настолько растерял свой рейтинг, что для него участие в любых выборах – огромная неразрешимая проблема и серьёзный репутационный риск. В этом плане даже новый лидер либеральных демократов Слуцкий вполне может дать ему на выборах приличную фору.

В какой-то степени на выборах мог бы побороться за более-менее приличный результат лидер коммунистов Зюганов. Всё же коммунисты в России в большинстве регионов имеют достаточно прочные позиции. Но оказалось, что в настоящее время лидер КПРФ на предстоящих выборах, скорее всего, займёт не выше третьего места, пропустив вперёд не только Путина, но и набирающего политический вес Слуцкого. Поэтому вместо Зюганова коммунисты выдвинут давнишнего спарринг-партнёра Путина бывшего лидера Аграрной партии более молодого, чем Зюганов, кандидата в президенты – 75-летнего депутата Госдумы Николая Харитонова, шансы которого эксперты оценивают не более чем в 7% голосов избирателей.

Интригу в выборы мог привнести лидер «Яблока» Явлинский, но он, похоже, очень сильно завысил планку своей предполагаемой популярности в стране, пообещав принять участие в выборной гонке только в том в случае, если партия соберёт в его поддержку не менее 10 млн. подписей избирателей.

Зато без всяких условий выдвинулся кандидат от партии «Гражданская инициатива» Борис Надеждин со своей антивоенной предвыборной программой. Если кто не помнит, в 2018 году от этой же партии баллотировалась Ксения Собчак. И если Надеждин сумеет зарегистрироваться кандидатом, во что мало кто верит, это может стать реальной альтернативой Путину на выборах. Но подобное вряд ли случится – опыт незапланированного Администрацией Президента и заведомо неожиданного для всех уровней власти избрания Фургала в Хабаровском крае и Коновалова в Хакасии стали холодным душем для кремлёвских технологов на выборах, чтобы иметь дело только с теми кандидатами, которые заведомо не в состоянии на что-либо претендовать.

НЕЗАПЛАНИРОВАННЫЙ ОПАСНЫЙ КАНДИДАТ

В этом плане из ряда вероятных претендентов на должность президента выделяется незаурядная личность сорокалетней журналистки экс-депутата ржевской городской думы Екатерины Дунцовой. Широкой российской политической тусовке эта молодая симпатичная, острая на язык женщина неизвестна. Однако Администрация отреагировала на её амбиции сразу и однозначно. После того, как Екатерина объявила о своём желании побороться на президентских выборах, уже на следующий день её пригласили на «беседу» в городскую прокуратуру, где принялись выяснять, откуда у неё появились такие шальные мысли.

Документы в ЦИК РФ она сдавала с боем – не всех членов её команды даже пропустили в здание ЦИКа. А потом из ЦИКа был пущен слушок, что якобы Дунцова – креатура экс-бизнесмена Михаила Ходорковского (признан российскими властями иностранным агентом), ныне обретающегося за границей. Хотя в своих интервью она сообщает, что с бывшим олигархом никогда не встречалась и никакой помощи от него не получала.

Всё это указывает на то, что в ней власти уже увидели опасного независимого кандидата. И кое-кого это явно насторожило. Журналистка уже успела дать несколько очень живых интервью, в которых кратко изложила свою программу действий. По ней видно, что она, невзирая на молодость – достаточно зрелый политик, который точно знает, чего хочет. Даже, казалось бы, на самые неожиданные вопросы она молниеносно находит внятные ответы и говорит искренне.

Теперь остаётся немного подождать, как власти начнут её шельмовать, придумывая небылицы из её биографии и стравливая с друзьями и родственниками. Никаких иллюзий относительно её перспектив на этих выборах, конечно, нет. Вряд ли ЦИК «даст добро» на её участие в выборах. Но даже если вдруг такое случится, будущее её туманно. Скорее всего, она пойдёт по проторённой дорожке экс-кандидата в президенты коммуниста Грудинина. Если кто помнит, после его успешного участия в выборах его лишили большей части имущества, стравили с бывшей женой и сыном. Не пожалели и самое процветающее сельхозпроизводство России – подмосковный «Совхоз им. Ленина», который раздербанили по частям и почти разорили. Хотя до его выдвижения Зюганов его кандидатуру в АП вроде как согласовал...

Когда верстался номер, пришло известие: ЦИК России отказался зарегистрировать инициативную группу по выдвижению в президенты РФ журналистки из Ржева Екатерины Дунцовой. Как сообщается, комиссия умудрилась найти в заявлениях 20% членов группы 100 ошибок. Таким образом, Центризбирком не допустил Дунцову до сбора подписей, необходимых для выдвижения. Глава ЦИК Элла Памфилова, обращаясь к Дунцовой, успокоила её словами: «вы молодая женщина, у вас всё ещё впереди». Примерно теми же словами Памфилова отказывала в регистрации Навальному в 2017 году: «Вы молодой, перспектива хорошая, как говорится, у вас всё впереди». Но впереди Навального ждали только бесконечные задержания, отравление и тюрьма...

Дунцова сообщила, что решение ЦИК обжалует в Верховном суде РФ. Такие действия ЦИКа говорят о том, что на самом деле положение главного кандидата не такое уж крепкое...

СЛИШКОМ ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПРЕТЕНДЕНТ НА ПОСТ ПРЕЗИДЕНТА

Подал заявление в ЦИК ещё один «неудобный» кандидат в президенты – бывший министр обороны ДНР сотрудник ФСБ Игорь Стрелков-Гиркин, осуждённый международным уголовным судом по делу о крушении Боинга рейса МН-17. В настоящее время он содержится в российском СИЗО по другому уголовному делу: о публичных призывах к экстремизму.

При всей противоречивости его яркой натуры следует признать, что он – человек с устоявшимися взглядами, имеющий собственное понимание офицерской чести. В этом плане он тоже человек неудобный для манипулирования им. Поэтому у него шансов быть зарегистрированным на президентских выборах ещё меньше, чем у Надеждина и Дунцовой. Они откровенно стремятся к «нулю». Иначе бы господин Стрелков мог очень сильно «оживить» выборный процесс. И непременно внёс бы в него свою интригу.

Но проблема в том, что радикальные идеи, которых придерживается экс-спецслужбист, многим избирателям понятны и близки. Уже потому, по мнению специалистов, 20% голосов на выборах сторонников для него были бы вполне осуществимы. В связи с этим его фамилии мы точно в бюллетене для голосования не увидим.

А всего, по сведениям из ЦИКа, заявили о желании баллотироваться в президенты уже 23 претендента. Обсуждать их, в то числе оригинального кандидата главу Межрегионального союза выпускников детских домов и интернатов с «истинно русской фамилией Рабинович» – только время терять. По мнению экспертов, в Кремле определились со «спарринг-партнерами», которые будут участвовать в президентских выборах 2024 года вместе с Владимиром Путиным. Ожидается, что кандидатами станут политики не моложе 50 лет от трёх парламентских партий: КПРФ, ЛДПР и «Новых людей». Что ж, поживём – увидим.

ТРАДИЦИОННЫЕ ЦЕННОСТИ ПРОВЛАСТНОЙ ТУСОВКИ

Избирательная кампания в России только началась, а громкие публичные скандалы уже стали достоянием общественности. Так, к примеру, группа известных в России активистов шоу-бизнеса 20 декабря т.г. провела в центре Москвы в клубе «Мутабор» свою тусовку с дресс-кодом almost naked («почти голый»). Её организовала телеведущая Настя Ивлева, которая сама явилась в полупрозрачном чёрном мини-платье с огромным вырезом на ягодицах, украшенном огромным изумрудом и бриллиантами стоимостью в 23 млн. рублей.

В скандальном мероприятии приняли участие известные звёзды российского шоу-бизнеса. В прозрачную сетку «оделась» известная своей экстравагантностью актриса и певица Лолита Милявская, которая дополнила образ кружевными чулками и поясом с подвязками. Телеведущая Ксения Собчак появилась в прозрачном платье с принтом в виде шипов розы. Алёна Водонаева также предпочла обтягивающий костюм из крупной сетки. Аналогичные костюмы надели краснодарская блогерша Мария Миногарова и модель Оксана Самойлова. Певица Глюкоза (Наталья Чистякова-Ионова) оделась в прозрачную юбку.

Мужчины на вечеринке старались оголиться не меньше. Звёзды российской эстрады Филипп Киркоров и Дмитрий Билан были «одеты» в костюмы из прозрачной сетки. Стилист-танцовщик Олег Горчанин пришёл, облачённый в бюстгальтер и брюки с открытыми ягодицами. Его коллега Гоша Карцев появился в обтягивающем костюме, изображающем его как бы без кожи. Всех превзошёл рэпер VACIO (Николай Васильев), который пришёл на мероприятие в одном носке Balenciaga, надетом на гениталии. В Сети появились видео, где участницы вечеринки имитировали с ним половой акт.

В общем, московская элита «оторвалась» по полной. Как водится, успех одних вызывает зависть у других. После вечеринки провластные активисты, а также депутаты Госдумы Александр Хинштейн и Мария Бутина пожаловались на организаторов и участников вечеринки в органы госвласти, в том числе в Генпрокуратуру и МВД. Роскомнадзор тут же обнаружил признаки «гей-пропаганды» на фото и видео с вечеринки.

За всех именитых и заслуженных артистов России пришлось отдуваться молоденькому наивному рэперу Vacio (Николаю Васильеву). Его задержали вечером 21 декабря, а утром 22-го доставили в суд с обвинениями в том, что он «нарушал общественный порядок, выражался грубой нецензурной бранью и распространял в телеграм-каналах публикации, направленные на пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений в массовой информации сетей интернет». Его признали виновным в мелком хулиганстве, назначили 15 суток ареста и оштрафовали на 200 тысяч рублей. Сумма штрафа видится не очень небольшой, если иметь в виду, что входной билет в клуб «Мутабор» в тот вечер стоил миллион рублей.

В СМИ тут же появились сообщения, что этот клуб курирует ФСБ. С другой стороны, участие в столь неоднозначном мероприятии крёстной дочери Путина гарантирует безопасность участникам скандального мероприятия от «наездов» правоохранителей. Думается, эта тусовка вообще прошла бы незаметно, если бы не спецоперация в Украине. Подобные вольности в Москве, когда в Украине гибнут люди, да ещё к тому же выставленные напоказ в начале президентской гонки кому-то показались «перебором».

Впрочем, не будем спешить с выводами и подождём дальнейшего развития событий.

ДВА СТАРИКА НА ОДИН АМЕРИКАНСКИЙ ТРОН

Тем временем в Соединённых Штатах Америки также в 2024 году пройдут президентские выборы, которые на один год с российскими выпали потому, что мы изменили Конституцию, увеличив президентский срок с четырёх до шести лет. А в США отстали от жизни, и эту норму не меняют с момента принятия Конституции Америки. Таким образом, в ноябре 2024 года американцы будут избирать себе президента. Кто им станет – большой вопрос.

Джо Байден намерен идти на второй срок. Одновременно и экс-президент Дональд Трамп также не оставляет своего желания второй раз занять это кресло. Согласно замерам общественного мнения, у обоих потенциальных претендентов приблизительно одинаковые шансы победить. Оба претендента – чрезвычайно возрастные. Обоим далеко за 70. Дональду Трампу в июне исполнится 77 лет, а Байдену вскоре после выборов – 82 года. Как говорится, обоим старичкам нужно было бы уступить место молодым, поскольку средний возраст жизни мужчин в США – 74,5 года. Но это их не останавливает. Хотя чисто по-человечески им давно пора на покой.

У Байдена имеется свой скелет в шкафу – скандальные истории, которые происходят с его сыном. А Трампа пытаются остановить через суды. Правда, от этого его рейтинг только растёт. То его обвиняют в сексуальных домогательствах, то в сокрытии налогов. А после того, как он проиграл Байдену предыдущие выборы и затеял смуту с захватом Капитолийского холма своими сторонниками, его обвиняют в мятеже. Дело принимает скандальный характер. Демократы воспользовались ситуацией вокруг мятежа и завели сразу несколько судебных процессов в отношении Трампа.

И вот на днях Верховный суд американского штата Колорадо снял Трампа с будущих президентских выборов – запретил экс-президенту страны участвовать в местных республиканских праймериз, применив четырнадцатую поправку в Конституцию США. Эта поправка была ратифицирована в 1868 году после Гражданской войны между южными штатами, сторонниками рабства, и северными, которые выступали против него. Согласно её мятежники не имеют права баллотироваться в президенты США. Но поправка действительна и в настоящее время. Это подразумевает, что фамилии Трампа не будет в местных бюллетенях на выборах президента в 2024 году.

Как поясняют эксперты, вообще-то это не препятствует выдвижению Трампа на предстоящих выборах. Просто в Колорадо за него будет невозможно проголосовать, поскольку в бюллетенях не будет его фамилии. А в других штатах за экс-президента можно будет отдать свои голоса. Технически решение суда в Колорадо особой угрозы для президентских амбиций Трампа на самом деле не представляет. Конкурентов на республиканском праймериз он опережает с таким отрывом, что один штат на общий расклад никак не повлияет.

На основных выборах кандидаты в президенты от двух главных партий традиционно борются за голоса избирателей во всех штатах, но законодательство США к этому не обязывает. Поэтому отсутствие имени Трампа в бюллетенях в одном или даже нескольких штатах не мешает ему участвовать в целом в выборах.

В этом случае, конечно, он потеряет возможность претендовать на голоса выборщиков от штата Колорадо. А поскольку в этом штате, как правило, побеждают кандидаты-демократы, то вроде и потеря для Трампа в виде отсутствия его фамилии в бюллетенях невелика. Хотя судебных разбирательств против Трампа ведётся много, это первый успех тех его противников, которые уже несколько месяцев раскручивают идею запрета на его участие в выборах под предлогом 14-ой поправки к Конституции страны.

Но если Трамп обжалует это судебное решение и оно уйдёт на пересмотр в Верховный суд США, ситуация может обостриться. Поскольку, если Верховный суд оставит решение суда штата Колорадо без изменения, то фамилии Трампа не будет в бюллетенях всех штатов. А это для Трампа – катастрофа. Но и оставление решения без обжалования тоже не так безопасно для Трампа, как кажется. Оно может послужить примером для судов других штатов. История в Колорадо может тиражироваться от штата к штату.

Подробно о выборах в США вспомнил я не случайно. Дело в том, что в российских коридорах власти полагают, что избрание президентом США Трампа будет нам на руку. Поскольку Трамп в своей манере управлять страной вновь постарается отменить всё, что напринимал Байден. В том числе, надеются наши чиновники, и помощь Украине в борьбе с Россией. Отчего такое заблуждение – одному Богу известно. Опыт четырёхлетнего общения с Трампом никаких надежд на то, что изменится отношение США к конфликту в Украине при его президентстве, не даёт. Помнится, после избрания Трампом в Госдуме открывали шампанское. Но отрезвление оказалось скорым и горьким. Наоборот, к огорчению российской элиты, при нём отношения РФ и США значительно осложнились.

Я ещё вернусь к этой теме.

Кондрат Пчёлкин

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risk-inform.ru/article_10821.html

Остальные материалы номера 2:
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