    Перекрёсток мнений

Аноним, 20-12-2023 #3[ru]

Путин на съезде «Едра»: «Задачи перед РФ нарастают, как снежный ком». Передайте спичрайтерам... – как снежный ком нарастают не задачи, а проблемы, всякие неприятные события, неудачи и провалы...

Аноним, 20-12-2023 #4[ru]

«Россия не может, как некоторые страны, в обмен на колбасу отдать свой суверенитет и быть чьим-то сателлитом» – Путин. Как тут не вспомнить: Россия проделала большой путь от ножек Буша до яиц Эрдогана.

Аноним, 21-12-2023 #7[ru]

Путин: я суверенитет на колбасу не меняю!!! Только на яйца. Желательно категории С0. Если нет С0, С1 тоже годится.

Аноним, 21-12-2023 #8[ru]

Про суверенитет рассуждает человек в иностранном костюме, который говорит в иностранный микрофон и которого записывают на иностранную камеру. Яхты человека строились на иностранных верфях. Его дворец украшает иностранная мебель и сам дворец построен из иностранных материалов.

Аноним, 21-12-2023 #10[ru]

Конечно, Россия никогда не продаст суверенитет за дорогую американскую колбасу – зачем ей колбаса? На всех ее все равно не хватит. А не для всех и так есть. Поэтому его выменяют по дешевке на китайские чип(с)ы. Ведь без чип(с)ов нет величия, а без величия нам никак.

Аноним, 21-12-2023 #11[ru]

«Россия не собирается отказываться от своих целей СВО» – Путин. Паникеры возмущались, что цели спецоперации размыты, постоянно меняются и ни разу не были озвучены. Но мудрая политика всё расставила по местам: как можно отказаться от своих целей, если их нет? А никак! Опять всех переиграл! Новый мировой порядок, ёпта! Привыкайте к крепкому суверенитету!

Аноним, 22-12-2023 #13[ru]

Путин – военным: «США втащили нас в эту войну». Ну надо же. Это когда стало понятно – только сейчас или раньше можно было догадаться? Так не втягивались бы, показали бы им крупный кукиш и потратили полтриллиона нефтедолларов на технологический прорыв и на инвестиции в человеческий капитал. Вот это был бы сюрприз. Плохому стратегу всегда американские яйца мешают (не путать с яйцами Патрушева).

Аноним, 22-12-2023 #15[ru]

Как мы называем человека, который все время жалуется «Меня заставили, меня «развели», меня спровоцировали»? Слабаком. Как мы называем государство, которое легко заставить, «развести», спровоцировать? Слабым. Сильную личность и по-настоящему великую державу невозможно «развести» и «заставить».

Аноним, 22-12-2023 #17[ru]

Путин заявил, что будет до конца защищать интересы России. Практически открытым текстом: Власть не отдам, буду биться за неё до конца!

Аноним, 23-12-2023 #20[ru]

«Инициативная группа, в которую входят Шаман, Навка, Жога и Турчак, выдвинула Владимира Путина в президенты». Шаман, Навка, Жога и Турчак – звучит как бандитские погоняла. «Прибыла в Одессу банда из Амура, в банде были урки, шулера. Банда занималась тёмными делами, и за ней следила Губчека».

Аноним, 20-12-2023 #1[ru]

Депутат Госдумы Андрей Гурулёв призвал рожать по приказу: «Ты чё, думаешь, СВО закончится, и у тебя жизнь будет лучше и веселее? Президент что сказал? Традиционные ценности – Родина, многодетные семьи. Задачу как будешь выполнять? Всё, отправил, задачу выполнил, через девять месяцев доложить по результату». Интересно, а жена Гурулева и пять его любовниц уже беременны?

Аноним, 20-12-2023 #3[ru]

Депутат Гурулёв дал понять, что Россия будет воевать всегда. В перерывах между военными действиями мужчины должны приезжать в отпуск, осеменять жён и выполнять таким образом указ президента о продвижении семейных ценностей.

Аноним, 20-12-2023 #5[ru]

«Через 2-3 недели поступят яйца из Турции без соответствующей импортной пошлины, что позволит скорректировать цены», – сообщил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев. Звучит вполне реалистично. Действительно, курортный сезон завершен, «Наташи» уехали и все яйца Турции совершенно свободны до мая!

Аноним, 21-12-2023 #7[ru]

У России нет границ, отопленья и яиц. Эрдоган стал молодцом – греет нас своим яйцом!

Аноним, 22-12-2023 #9[ru]

Радостная весть прокатилась по просторам страны: братский азербайджанский народ не бросил россиян в беде и в короткие сроки собрал со всей страны свободные яйца для отправки в Россию. Для справки: 612 тысяч штук – это по одному яйцу на 25 человек.

Аноним, 22-12-2023 #10[ru]

Если бы я был Путиным, я бы тоже ополчился на участников «полуголой вечеринки» в Москве, но за другое. Я-то лично совсем не против культа тела, тем более полуголого и даже совсем голого. Но хотелось бы немного более качественного тела. Потому что то, что я успел посмотреть, оскорбляет не столько нравственные чувства верующих, сколько эстетические чувства гедонистов. Такие совершенства секретарша Верочка из «Служебного романа» рекомендовала прятать под макси, а не выставлять на всеобщее обозрение. Как сказал бы герой Ильфа и Петрова, «Зрелище получилось не для слабонервных».

Аноним, 20-12-2023 #1[ru]

На протяжении десятилетий в кадровой политике не меняется НИЧЕГО! Ворьё, барыги, мошенники, бандиты и бездельники. Причём бездельники – самое безвредное звено в этой цепи. Не смогут работать нормальные спецы, а тем более талантливые в такой агрессивной среде. НЕ СМОГУТ и ВСЁ ТУТ! Тяжко быть праведником в приходе ряженых. И это не слова. Это наша действительность, увы.

Аноним, 21-12-2023 #4[ru]

А вот рассказал бы нам «Написатель» мемуаров Шойгу, какими такими позывами вдохновлялся он, присваивая звание полковника ВС РФ философу-барыге Кара-оолу Ш.В. Армия России – не место для юртошных клопов. И каких родов войск этот «полковник»? Верблюжьих?

Аноним, 22-12-2023 #5[ru]

Сегодня, в день Энергетика, особенно хочется отметить и поздравить действительно Заслуженного и пожалуй единственного настоящего Энергетика, Директора Кызылской ТЭЦ Троцан Андрея Анатольевича! Благодаря его профессионализму столица Тувы на протяжении многих лет бесперебойно и безаварийно обеспечивается теплом и горячей водой! Хочется от всей души пожелать этому профессионалу с Большой буквы долгих лет жизни и успехов в профессиональной его деятельности, огромная благодарность за тяжелый и созидательный труд!!!

Аноним, 23-12-2023 #6[ru]

А весь коллектив ТЭЦ что же? Мимо? Один Троцан работает? Ты не прав фишка №5. С праздником ВАС, энергетики! Спасибо Вам и Троцану в том числе!

Аноним, 20-12-2023 #1[ru]

«Детская преступность в России растёт из-за проукраинских видеоигр. Киевский режим – катализатор детской преступности» в России, заявила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова. «А тот, кто думает, что в детской преступности виноваты нищета, безнадёга, тотальное расчеловечивание и агрессия, день и ночь льющаяся с экранов, – тот враг народа и пособник фашистов», – добавила она.

Аноним, 21-12-2023 #3[ru]

Russian Field провел опрос россиян о запрете абортов. • 67% не поддерживают запрет. В основном это респонденты до 29 лет, с неполным высшим образованием, одним ребенком и доходом от 120 тысяч рублей. • 25% поддерживают запрет абортов. В основном это люди 60 и более лет, респонденты, у которых трое и более детей, россияне со средним образованием и доходом менее 40 тысяч рублей.

Аноним, 22-12-2023 #5[ru]

«Хороший ресурс» – глава Минфина предложил Путину бросить 40 триллионов рублей сбережений россиян на «развитие экономики». Сбережения населения нужно использовать как «источник для развития» и укрепления «суверенитета», заявил Антон Силуанов. Переводим с силуановского на русский – если вы храните своих деньги в банках, россияне, то скоро вы их можете не увидеть.

Аноним, 23-12-2023 #6[ru]

ВЦИОМ заявил о рекордном в истории всплеске оптимизма у россиян: Два года невойны, десятки тыс. жертв, двузначный рост цен и репрессии сделали россиян счастливыми, как никогда – утверждает государственная социология! Это больше похоже на репортаж из «жёлтого дома» со счастливыми идиотами...

Аноним, 23-12-2023 #7[ru]

#6, ага, идешь по улице и на каждом шагу видишь сияющие от счастья лица сограждан.

Аноним, 23-12-2023 #2[ru]

Дябкин – он же Ляпкин, он же Тяпкин, он же Тряпкин, он же «закон что дышло», он же Мерзляев, он же «...у Гоголя», он же «...у Салтыкова-Щедрина»... это точно не про закон. Это про деньги. Генерал! Майор! Путинский мундир! Дябкин... Тьфу околесица какая...

Аноним, 20-12-2023 #3[ru]

«У России были самые добрые отношения с Финляндией, а теперь придется концентрировать воинские подразделения в Ленинградском военном округе» – Путин.

Ох уж эти неугомонные воинственные финны! Несколько лет грозят превратить весь мир в ядерную труху, конечно, нужно от них как-то защищаться.

Аноним, 20-12-2023 #4[ru]

Триколор, флаг СССР и радостная музыка над выжженными руинами того, что некогда было городом. Так выглядит «освобождение» Марьинки. Деды плачут. https://t.me/Netvru/26616

Аноним, 20-12-2023 #5[ru]

Почему люди массово не бунтуют: потому что эти 12,5 млн. рублей за убитого – это зарплата человека за 25 лет, если он до этого получал 40 тысяч. Жена, отправляя мужа на СВО, получает его зарплату за следующие 25 лет. Неплохая сделка, особенно если муж не очень благонадежный, без квалификации или выпивает. Так Путин покупает население.

Аноним, 21-12-2023 #8[ru]

Хамас – борцы за свободу, Акунин – террорист и экстремист. Захват аэропорта – мелкое хулиганство. Избиение задержанного – героический поступок. Как они хотят эту идеологию в школе преподавать?

Аноним, 22-12-2023 #9[ru]

«Президент в качестве Деда Мороза» – Большинство россиян мечтают, чтобы Дед Мороз на Новый год не пришел, а ушел.

Аноним, 22-12-2023 #10[ru]

Понравилась формулировка «итоги гойда». Итак, итоги гойда: • Резкое подорожание продуктов в стране. Гойда! • Еженедельные аварийные посадки самолётов. Гойда! • Стабильно стоящие на коленях россияне с просьбами дать им отопление. Гойда! Великая. Великая сверхдержава. Как вам такая гойда, россияне?

Аноним, 22-12-2023 #12[ru]

«Кто нам после парада в Киеве запретит что-либо делать на евразийской территории? Никто!» Захар Прилепин рассуждает, что «проблемы с мигрантами» в РФ можно решить, если аннексировать территории стран бывшего СССР. При этом в его речи фигурирует некий «парад в Киеве». Видимо, организуют за 3 дня. В его лице мы видим великолепный, сочный образчик истинного русского нацизма... Нет никаких колебаний, сомнений, раскаяний...

Аноним, 22-12-2023 #13[ru]

Тува и Бурятия стали регионами, где количество погибших в расчете на душу мужского населения, оказалось максимальным: вероятность погибнуть на СВО в Украине в 2023 году для бойцов из этих республик оценивалась в 30-40 раз выше, чем для москвичей. В Туве показатель смертности на СВО составил 48,6 случаев на 10 тысяч мужчин в возрасте от 16 до 61 лет, в Бурятии – 36,7 случаев. В Москве аналогичный показатель равен 1 случаю, в Московской области – 3,6 случаям.