Сергей Конвиз: В новый год со старыми проблемами

МИФОЛОГИЗАЦИЯ ГЛАВЫ НАЁМНИКОВ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Личность и судьба основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, невзирая на то, что он уже не управляет войсками СВО, до сих пор остаётся в фокусе общественного внимания. Кто бы что ни говорил о ходе спецоперации, эффективность его бойцов на линии боевого соприкосновения никакому сомнению не подвергается. Однако ещё больше внимания обращается на гибель героя.

Невзирая на то, что президент Путин лично со слов руководителя следствия озвучил версию, которая заключается в том, что самолёт Пригожина был изнутри взорван гранатой, и на его борту, скорее всего, находились наркотики, в это мало кто верит. В связи с этим подлило масла в огонь сообщение «The Wall Street Journal» со ссылкой на представителей западных спецслужб и бывшего офицера российской разведки о том, что убийство Евгения Пригожина, скорее всего, было организовано секретарём Совбеза РФ. При этом якобы «Путин не был против». Если верить этой публикации, «Патрушев ещё летом 2022 года начал предупреждать Владимира Путина о растущем влиянии Пригожина», так как «ЧВК Вагнера добивалась успеха на [СВО] в Украине», а «основатель ЧВК Вагнера стал опасен и перестал уважать авторитет Кремля».

В такую версию верится слабо, поскольку если кому-то авторитет Пригожина и мешал, то, скорее всего, этим заинтересованным лицом мог быть министр обороны Шойгу, с которым у Пригожина имелся конфликт из-за дефицита боеприпасов. Поэтому симптоматична реакция на скандальную публикацию пресс-секретаря президента России Пескова, который заявил, что в Кремле знают об этом, но не хотели бы комментировать публикацию «The Wall Street Journal», «потому что вряд ли это поддаётся комментированию». И вообще, по его мнению, «в последнее время «The Wall Street Journal» любит заниматься продуцированием pulp fiction (бульварного чтива)».

МЕЖПАРТИЙНЫЙ СПОР В АМЕРИКЕ ЛИХОРАДИТ УКРАИНУ

Начало выборных кампаний в двух ядерных державах сопровождается дебатами в США и Европе по поводу финансирования Украины перед угрозой России.

Так уж случилось, что отсутствие очевидных заметных успехов ВСУ во всём мире воспринимается чуть ли не как победа России и лично Путина. И в это время американцы никак не могут провести через Сенат закон о пакетном финансировании военной помощи Украине, Израилю и Тайваню общей стоимостью $110 млрд., в котором для Украины предусмотрено $61 млрд. Всё уперлось в межпартийный спор относительно миграционной политики США. Республиканцы пытаются перекрыть поток мексиканских незаконных мигрантов на юг США, а демократы этому активно сопротивляются.

Одновременно в Европе Венгрия, которой мы бесплатно строим АЭС, пока блокирует решение о выделении Украине финансовой помощи в размере €50 млрд.

Но бросать Украину её западные партнёры явно не намерены. Американские чиновники настаивают на передаче Украине замороженных в Европе активов Центробанка РФ как «аванс» будущих компенсаций за ущерб от СВО. По мнению американских официальных лиц, передача активов может стать «контрмерой», соответствующей международному праву, которая побудит Россию изменить своё отношение к Украине. Замороженных активов Центробанка, на которые нацелились западные политики, всего насчитывается на общую сумму €260 млрд. При этом основная часть, это около €210 млрд., хранится в ЕС, в том числе в виде наличных денег и государственных облигаций.

А пока Байден подписал рекордный оборонный бюджет США на 2024 год на сумму в $886,3 млрд. Он, кстати, включает $600 миллионов на производство оружия для Украины. Байден сообщил, что закон «предоставляет критически важные полномочия, которые необходимы в создании армии, требуемой для сдерживания будущих конфликтов», а также включает поддержку военнослужащих и их семей, которые «ежедневно выполняют эту миссию». Это на 3% больше, чем в прошлом финансовом году. Законодатели намерены выделить на такие же нужды Украины $300 млн. и в 2025 году. Закон продлевает инициативу содействия безопасности Украины до конца 2026 года, что позволяет выделить Киеву $300 миллионов на программу в финансовом году, который заканчивается 30 сентября 2024 года, и в следующем. Программа предусматривает, что деньги пойдут на производство оружия, которое отправят в Украину, а не на прямые поставки из запасов оружия в США.

СТАНЕТ ЛИ ВОЙНА НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ ПЕРМАНЕНТНОЙ?

А тем временем Израиль продолжает наращивать темпы наземной операции в секторе Газа, поскольку ХАМАС отказался от перемирия для обмена 40 заложников, включая всех женщин и детей, которые всё ещё остаются в руках террористов, на заключённых в тюрьмах Израиля.

Египет, наряду с Катаром, выступает одним из ведущих медиаторов в переговорах между Израилем и ХАМАСом. Но боевики выдвинули условия, согласно которым, во-первых, Израиль первым должен прекратить наступление в секторе Газа и, во-вторых, вывести оттуда свои войска, прежде чем обсуждать любую потенциальную сделку. К тому же они требуют, чтобы Израиль освободил из тюрем не втрое больше людей, чем ХАМАС, и не только женщин и детей, но и абсолютно всех палестинских заключённых. И только тогда ХАМАС согласится отпустить оставшихся заложников.

Все понимают, что при таких условиях переговоры Израиля и ХАМАСа невозможны. Более того: там считают главной задачей уничтожение боевого крыла палестинцев с тем, чтобы и впредь некому было нападать на мирное население Израиля.

Египет предложил ещё одно гуманитарное перемирие, но идея «временного решения» войны была отвергнута делегацией ХАМАСа. В ноябре, кстати, представители ХАМАСа заявили журналистам газеты «New York Times», что их не заботят страдания и гибель населения Газы, вызванные развязанной ими войной. Их цель не в том, чтобы сделать жизнь в палестинском анклаве лучше. По признанию одного из них, задача ХАМАСа состоит в том, чтобы сделать войну на границах Израиля перманентной.

Ситуация осложняется тем, что активизировались союзники палестинцев террористы-хуситы, которые организовали серию нападений на торговые суда, идущие через Суэцкий канал в обоих направлениях. В связи с этим в целях организации беспрепятственного судоходства Вашингтон перебросил в Красное море атомный авианосец USS Dwight D. Eisenhower, несущий на себе кроме сотен крылатых ракет «Tomahawk» ещё и 90 боевых самолётов и вертолётов. Он в полной боевой готовности курсирует в 75 милях от побережья Йемена. Туда же направилась атомная подводная лодка USS Florida класса Ohio, способная нести 154 крылатые ракеты «Tomahawk».

Помнится, аналогичная мера у берегов Израиля предотвратила эскалацию конфликта вокруг палестинского вторжения на территорию Израиля. Теперь США формируют коалицию по борьбе с йеменским террором. Ситуация такова, что США в составе антихуситской коалиции уже в ближайшее время могут начать военную операцию против движения «Ансар-Аллах» в Йемене, которое в последнее время регулярно атакует гражданские суда в Красном море. Как сообщают СМИ, Пентагон готов к обширной воздушной операции против производственных предприятий и складов хуситов в Северном Йемене.

Как и следовало ожидать, Россия воздержалась от поддержки усилий США по умиротворению хуситов. Нас вполне устраивает напряжённость в нефтеносном районе, которая должна привести к росту котировок нефти и газа, которые в настоящее время, невзирая на сокращение поставок нефти из стран ОПЕК+, продолжают своё падение. Ситуацию подстёгивают рост добычи нефти в США и Венесуэле, а также выход из ОПЕК+ Анголы. Как известно, ранее до этого картель покинули Индонезия, Эквадор и Катар. Выход Анголы из ОПЕК+ может подтолкнуть к такому же решению и других участников картеля. А всё вместе может привести к дальнейшему снижению стоимости нефти. Так, Brent может подешеветь до $70 за баррель, а цена российской нефти – ниже $60 за баррель. Для российского бюджета это будет ощутимый удар.

Но вряд ли хуситы осмелятся противостоять США. Так что на Ближнем Востоке скоро может воцариться мир.

Сергей Конвиз