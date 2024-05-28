Сергей Конвиз: На войне как на войне – лес рубят, щепки летят

Увольнение министра обороны РФ Сергея Шойгу привело в действие репрессивный аппарат страны, который раньше почему-то бездействовал. Создаётся такое впечатление, что прорвало плотину, которая сдерживала праведный гнев следователей и оперативников. У меня был друг, которого среди нас уже нет, Сергей Горев – бывший следователь МВД и прокуратуры. Очень хороший следователь – лучший в республике, что в 1994 году было официально отмечено соответствующим награждением. Так он говорил, что у правоохранителей и чекистов имеются соответствующие досье на всех жуликов и проходимцев. И только власть не разрешает их брать и сажать. Но если вдруг поступит «сверху» соответствующее разрешение, вал возбуждений уголовных дел и арестов неизбежно накроет страну. А под шумок этого процесса начнутся делёжка больших ресурсов и сведение счётов. Что-то подобное и происходит сейчас на наших глазах в военном ведомстве страны.

КОМАНДА «ФАС» ПОЛУЧЕНА: ГЕНЕРАЛЫ МАССОВО ПЕРЕЕЗЖАЮТ В СИЗО

С конца апреля в Минобороны России началась «чистка» – по обвинению в коррупции арестованы уже четыре военных чиновника, включая заместителя министра Иванова, который являлся одним из самых доверенных лиц министра Шойгу. Его даже порой прямо называли «кошельком министра». Ему вменяется взятка объёмом в 1,2 млрд. рублей, полученная в виде строительных работ на его недвижимости. При обыске у него в подвале были найдены наличные денежные средства. Их оказалось несколько миллиардов в российской и иностранной валютах. Сам Иванов заявил, что это не его деньги и ему их кто-то подкинул.

Иванов – не кадровый военный. В начале своей карьеры он работал в топливно-энергетической сфере и в структурах «Росатома», затем в «Интер РАО ЕЭС». В период, когда наш земляк Шойгу возглавлял Московскую область, несколько месяцев был заместителем председателя правительства региона. Затем последовательно двигался за нашим земляком. Заместителем министра обороны Иванов был назначен в 2016 году. В ведомстве он курировал стройку всех крупных объектов, в том числе главного храма вооружённых сил, парка «Патриот» и космодрома «Восточный», а также отвечал за восстановление оккупированного и уничтоженного Мариуполя.

По той же статье, что и Иванова, спустя три недели – 13 мая – задержали ещё одного чиновника военного ведомства – начальника главного управления кадров Минобороны генерала Кузнецова. Его тоже обвинили в получении взятки в особо крупном размере. Примечательно, что за день до задержания Кузнецова, Владимир Путин сообщил об отставке министра обороны Сергея Шойгу, занимавшего этот пост в течение 12 лет. По версии следствия, Кузнецов получил взятку от «представителей коммерческих структур». При обыске в доме Кузнецова в подмосковной Истре, а также в московской квартире и служебном кабинете у него нашли больше 100 млн. рублей в российской и иностранной валюте, золотые монеты, часы и «предметы роскоши». Кузнецов также отрицает принадлежность всего конфискованного к его семье.

Заодно с Кузнецовым на следующий день был задержан его заместитель Мартиросян, у которого Кузнецов якобы получил имущественную взятку в обмен на «общее покровительство по службе в интересах взяткодателя». По некоторым данным, Кузнецова обвиняют в получении взятки размером 30,5 млн. рублей.

23 мая стало известно о задержании начальника главного управления связи Минобороны РФ заместителя начальника Генерального штаба РФ генерала Шамарина. Как настаивает следствие, в период с апреля 2016 по октябрь 2023 года Шамарин получил взятку в размере 36 млн. рублей от руководства Пермского телефонного завода «Телта» за «увеличение объёма поставляемой продукции по государственным контрактам для нужд Минобороны России и общее покровительство». Да, вне сомнения, дела по обеспечению связи в российских войсках обстоят, мягко говоря, неважно. Наша армия, по мнению независимых экспертов, отстаёт от армий стран НАТО по связи на десятилетия. Но пришли за генералом только сейчас. Почему?

Официально заявлено, что их обвиняют во взятках. Но не всех. К примеру, действующего боевого генерала Попова, который ранее командовал 58-й армией, обвиняют в мошенничестве. По версии следствия, Попов причастен к хищению более 1700 тонн «изделий металлопроката» стоимостью свыше 130 млн. рублей, закупленных администрацией Запорожской области для строительства оборонительных сооружений. Но военкоры недоумевают: почему, когда Попова летом 2023 года снимали с должности за критику начальника Генерального штаба РФ Герасимова, «про коррупционную составляющую никто даже не заикался: речь шла про военные ошибки». При этом генерал Попов – это по всем статьям легендарная очень уважаемая в действующей армии личность. Некоторые прямо говорят, что на этой популярности генерал и погорел. Его убирают как возможного лидера протестных настроений военных. 23 мая следствие подало ходатайство о переводе Попова из СИЗО под домашний арест, однако и это не привело к изменению меры пресечения, что некоторым образом подтверждает, что сидит генерал совсем не за пропажу металлопроката. Нужно понимать, что командующий армией – это совсем не тот человек, у которого имеется возможность что-то присвоить. Он же ничего не строит – он воюет.

Вечером 23 мая пришло сообщение о том, что по подозрению в получении взятки задержан ещё один чиновник военного ведомства – начальник управления департамента обеспечения оборонного заказа Владимир Вертелецкий. Якобы он в качестве взятки получил дом и автомобиль. Суть обвинений заключалась в том, что он якобы распределял выгодные гостендеры в пользу друзей-предпринимателей. Все это могло проходить незаконно. По сегодняшним меркам смехотворное нарушение, которым занимается 7 из 10 чиновников. Но следом поступило уточнение из Следственного комитета, что Вертелецкого обвиняют не во взятке, а в злоупотреблении должностными полномочиями. В 2022 году он принял невыполненные работы «в рамках опытно-конструкторской работы по госконтракту», в результате чего государству был причинён ущерб на сумму более 70 млн. рублей. Суд заключил Вертелецкого под стражу. Такой большой «чистки» в Минобороны ещё не было.

ЧИСТКА КОМАНДОВАНИЯ АРМИИ: КОНЕЦ СПЕЦОПЕРАЦИИ БЛИЗОК?

А тем временем кресло министра обороны занял гражданский человек – Андрей Белоусов. Он – бывший вице-премьер по экономическим вопросам. Пресс-секретарь президента Песков, комментируя назначение, заявил о «последовательной борьбе с коррупцией». Такое странно слышать о руководстве в армии, которая воюет. К примеру, ничего подобного не было слышно о руководстве Красной Армии во время Великой Отечественной войны. Может быть, где-то кто-то что-то и воровал. Но такого шума не было. Потому как все понимали: главное в такое время – боеспособность армии. И вот в самый разгар спецоперации России в Украине произошла смена руководства Минобороны и идёт безжалостная чистка руководящих кадров нашей армии. Это может говорить о том, что либо Путин готовится к прекращению военных действий в Украине (и тогда роль генералитета будет снижена до минимума), либо коррупция в армии под руководством нашего замечательного героя Шойгу достигла такого размаха, что стала угрожать благополучному исходу военной кампании, называемой «спецоперация». И тут уже не до сантиментов. Либо Путин победит коррупцию, либо она приведёт нас к военному поражению или к миру на условиях Украины.

Отвлечёмся от конкретных обстоятельств, которые привели генералов в следственные изоляторы. И подумаем: как могло такое случиться, что военная элита страны, генералы воюющей армии так открыто и беззастенчиво обирают страну, её население, тем самым демонстрируя и отсутствие гражданской совести, и офицерской чести, и неуважение к флагу и своей присяге Родине? Как получилось, что офицеры, получившие из рук Владимира Путина звания, награды и должности, оказались обычными хапугами? И кто доверил им армии, солдат, судьбу Отечества? Кто виноват в том, что армия оказалась разложенной червём корысти и пренебрежению к тем, кто им обеспечивает всё необходимое для Победы? И какова в этом роль министра обороны Шойгу, с почётом покинувшего свой пост и получившего очередное повышение?

Другой вопрос: что нам ждать дальше на линии боевого соприкосновения? В СМИ публикуют материалы о том, что президент Путин считает, что достигнутых к сегодняшнему моменту успехов в СВО достаточно, чтобы доложить народу о победе. И он якобы готов «заморозить» СВО в Украине статус-кво. Он понимает, что любое новое продвижение российских войск потребует ещё одной волны мобилизации, которую он не хотел бы проводить. И в этом понять его можно. Но тогда за пределами России фактически останутся территории, которые изменённая Конституция РФ считает российскими. Не будет ли это нарушением принципов, заложенных в Конституции РФ? Или он на самом деле готов и дальше воевать, если Киев и Запад не согласятся и не ответят на предложение российского президента?

ВОПРОС ФИНАНСИРОВАНИЯ УКРАИНЫ БУДЕТ РЕШЁН ЗА СЧЁТ РОССИИ

А пока Запад всё ближе к тому, чтобы направить российские резервы на помощь Украине. Разговоры о необходимости использовать российские резервы для восстановления Украины не прекращаются с первого месяца СВО. Но законодательство западных стран защищает право собственности. Оно дополнительно провозглашает иммунитет от взысканий, если речь идёт о государственных активах. Так что сами активы РФ пока не будут конфискованы. Но остаётся вопрос конфискации процентов прибыли, которые «набегают» на эти активы. И вот, похоже, этот процесс сдвинулся с «мёртвой точки». После двух лет юридических споров конгресс США дал-таки президенту Байдену право изъять эти средства и передать их Киеву. В Европе сигнал восприняли «правильно». Теперь уже в Евросоюзе было решено конфисковать прибыль от активов Центробанка РФ.

Если это случится, то Россия станет четвёртой страной, чьи активы изъяты. По данным ЕЦБ, речь идёт о $6 млрд. У Белого дома есть только два условия: заранее уведомить конгресс и координировать работу с партнерами по G7 и Европейскому союзу. В ЕС российский Центробанк хранит около $280 млрд. К тому же российские активы представляют собой не просто деньги на счетах в валюте, а облигации иностранных государств. И чтобы передать эти деньги Украине, их сначала нужно продать. Исторический опыт конфискаций госрезервов есть только в США, и там подобные маневры не приводили к существенным переменам. Перед изъятием суверенных активов Ирака в 2003 году доля доллара в международных резервах составляла 48,69%. Спустя год показатель вырос до 48,96%.

А Евросоюз в результате принял компромиссное решение. Сами активы останутся российскими. А вот доходы от них Совет ЕС отказался считать суверенными. Деньги, заработанные на активах, будут облагаться налогом на прибыль и дважды в год направляться в Европейский фонд мира, из которого финансируются поставки вооружений. Первый транш Украина может получить уже в июле. Это принесёт Украине $5 млрд. в год. Но в любом случае очевидно, что Украина против России ведёт не только собственную войну. И поэтому Запад бросить её не может.

Сергей Конвиз