    Коротко

Соратник Шойгу продолжил заявлять о давлении на участников «спецоперации» на праймериз «ЕР» в Туве

Вице-спикер Госдумы от «Единой России» Шолбан Кара-оол продолжил спор вокруг партийных праймериз на выборах Верховного Хурала Тувы. Он утверждает, что участников «спецоперации», заявившихся на предварительное голосование, заставляют отзывать свои кандидатуры.

«Никто не имел права делить на своих и чужих, угрожать Героям СВО словами: «не участвуй в праймериз, иначе ты станешь врагом Тувы, нигде не сможешь работать, все твои родные будут уволены». Среди заявившихся были и рядовые, и офицеры и даже кандидаты наук. Достойные сыны России. Им, кто был между жизнью и смертью, и кто до сих пор находится за лентой, фальшь видна издалека», – написал Карал-оол на своей странице.

В качестве доказательства единоросс также процитировал Героя России Чалыма Чулдум-оола:

«Подтверждаю, что в праймериз партии «Единая Россия» самостоятельно, по своей воле зарегистрировались достойные бойцы СВО. К сожалению, кого-то из них заранее просили снять имена. Твердо уверен, что это вовсе не позиция «Единой России», это ошибка тех молодых и неопытных «людей в пиджаках», кто не видел страшного лика войны, не знает братства, скрепленного кровью. За высоким званием Героя России – не я один, а доблестные воины моей малой Родины, поэтому не согласен, чтобы использовали мое имя для политических заявлений».

При этом руководство «Единой России» уже обвинило Кара-оола в распространении недостоверной информации после его слов об угрозах участникам «спецоперации» на праймериз в Туве. Вице-спикер Госдумы считается одним из ближайших соратников сооснователя «Единой России» Сергея Шойгу, недавно уволенного с поста министра обороны.

Шолбан Карал-оол долгое время возглавлял Туву. Нынешний руководитель региона Владислав Ховалыг («ЕР») пока не комментировал скандал.

Не время для закона: Власти Тувы будут предоставлять землю без торгов под импортозамещающие производства

Власти Тувы вводят упрощенный порядок выделения земли. Участки будут предоставлять без торгов тем, кто решил заняться производством импортозамещающей продукции.

Чтобы получить земельный участок, претенденту вместе с заявлением нужно представить в уполномоченный орган власти бизнес-план проекта по импортозамещению, говорится в сообщении правительства республики.

Он должен отвечать обязательным требованиям, в том числе объем инвестиций должен составлять не менее 5 млн. рублей, производство должно заработать не позднее 3 лет с момента заключения договора аренды земли.

Упрощенный порядок передачи участков под импортозамещающие производства действует пока только на землях республики и Кызыла. Вскоре его рассчитывают распространить и на другие муниципалитеты, которым правительство Тувы рекомендовало разработать аналогичный документ.

Власти оставляют за собой право в одностороннем порядке расторгнуть договор аренды, если выявят, что земля используется не для целей проекта или с нарушением оговоренных условий.

В России продлят на пять лет срок службы устаревших лифтов

Срок службы 70 тысяч устаревших лифтов в России продлят на пять лет, сообщил глава компании «Дом.РФ» Виталий Мутко. По его словам, 1 января 2025 года у 70 тысяч лифтов в стране завершается срок службы в 25 лет.

«Естественно, мы их продлим еще на пять лет, но эту проблему не решим», – сказал он.

Ранее в Минстрое заявили об отсутствии денег на замену лифтов из-за низких размеров взноса на капремонт. По их оценкам, для решения проблемы необходимо около 200 млрд. руб.

Банки Монголии начали блокировать расчеты с Россией вслед за Китаем и Турцией

Финансовая блокада России странами, которые Кремль называет «дружественными», продолжает усиливаться.

Вслед за Турцией, ОАЭ и Китаем проблемы с платежами у российских компаний возникли в Монголии. Об этом 22 мая на конференции «Перспективы развития торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества Монголии и стран ЕАЭС» рассказал руководитель международной лаборатории исследования внешней торговли РАНХиГС Александр Кнобель.

По его словам, монгольские банки опасаются риска вторичных санкций США – то есть мер за нарушение действующего санкционного режима. В декабре американский Минфин получил дополнительные полномочия, которые позволяют ему отрезать от финансовой системы США любой банк мира, содействующий российскому ВПК.

«Эту проблему необходимо решать на двустороннем уровне», – заявил Кнобель (его цитирует ТАСС). Однако пока дипломатические усилия российского МИДа и Кремля не принесли плодов.

За год число долларовых миллионеров в России выросло в полтора раза

Из-за санкций богатые россияне стали выводить меньше денег за рубеж, и вот результат: число частных клиентов российских банков и инвесткомпаний с капиталом более $1 млн. за прошлый год выросло в 1,5 раза, показало исследование консалтинговой компании FrankRG.

Таких состоятельных клиентов FrankRG насчитала почти 22 тысячи. Их средства за 2023 г. увеличились на 62% до 13,1 трлн. руб. – это почти четверть (23%) всего финансового капитала России. За год из-за девальвации рубля минимальная сумма для попадания в эту категорию выросла с 60 до 100 млн. руб., а по старой планке в нее попали бы 52,5 тыс. человек. Кроме того, аналитики FrankRG впервые выделили сегмент очень состоятельных людей с размещенным в России капиталом от 500 млн. руб. – в него попали около 4000 человек (+60% к 2022 г.).

Рекордный объём долгов россиян выставили на продажу коллекторам

Коллекторы купили у микрофинансовых организаций (МФО) 18 млрд. рублей просроченных долгов россиян. При этом общий объем таких займов, выставленных на продажу в первом квартале года, побил рекорд, достигнув 31,2 млрд. рублей, пишут «Ведомости» со ссылкой на Национальную ассоциацию профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).

Сумма задолженности выросла вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Тогда МФО пытались реализовать 15,1 млрд. рублей просроченных кредитов, в итоге удалось закрыть сделки на 13,5 млрд. В первом квартале 2022-го общая цифра была еще меньше – 11,8 млрд. рублей, из которых коллекторы купили 7,5 млрд.

Увеличилась и средняя цена продажи цессий – переуступки прав требования выплаты третьему лицу. В январе-марте 2023-го она составила 18,95% против 13,65% год к году и 11,54% в аналогичном периоде 2022-го.

Пропагандисты начали нахваливать повышение налогов в России

Российские пропагандистские медиа принялись нахваливать реформу НДФЛ, по результатам которой налоги в России могут поднять до 20%, обратил внимание независимые журналисты.

Первый канал, рассказывая о предстоящем повышении, информирует, что такой шаг якобы ускорит строительство дорог в стране. При этом журналисты используют определения «донастройка» и «совершенствовение». Похожую терминологию применяет и Рен-ТВ – издание пишет о «точечной донастройке», которая заставит платить больше обладателей «сверхдоходов».

«Богатые должны платить больше», – вторит коллегам «Московский комсомолец». Если верить официальной статистике, то в Москве и Санкт-Петербурге средняя зарплата в 2023 году составила 136 тыс. и 95 тыс. рублей соответственно, а значит – повышение налогов коснется большинства жителей двух столиц. «Взгляд», в отличие от других пропагандистских СМИ, критикующих Европу, наоборот приводит европейский опыт в пример и убеждает читателей, что от нововведений выиграет «честный бизнес». «Комсомольская правда» пытается донести до своей аудитории, что целью повышение НДФЛ является «сокращение неравенства» и «стимулирование бизнеса». Также издание пишет, что от такого шага выгоду получат семьи с детьми.

В своих хвалебных одах государственные СМИ категорически избегают слова «повышение».

Рекордное число россиян с инвалидностью встало на учёт для получения кресел-колясок и протезов нижних конечностей

На учёте Фонда социального страхования к концу 2023 года стояли более 466 тысяч россиян с инвалидностью, которым необходимо обеспечение креслами-колясками, креслами-стульями с санитарным оснащением и протезами нижних конечностей. Об этом свидетельствуют данные ФСС.

Этот показатель оказался рекордным за всё время ведения статистики с 2012 года. Если с 2013 по 2022 год число людей, которым требуется обеспечение средствами реабилитации, ежегодно росло не более чем на 7% и находилось в диапазоне от 307 до 331 тысячи, то в 2023 году оно увеличилось почти на 42% (более чем на 137 тысяч человек).

Так, число россиян с инвалидностью, которым требуются кресла-коляски, выросло с 211 тысяч до 292,4 тысячи, число требующих от государства кресла-стулья с санитарным оснащением – с 66,5 тысячи до 101,6 тысячи человек, а число тех, кому необходимо обеспечение протезами нижних конечностей – с 51,4 тысячи до 72,3 тысячи человек.

Кроме того, за год значительно увеличилось число стоящих на учёте людей с инвалидностью, которым требуется «специальная одежда». Если к концу 2022 года насчитывалось 56,6 тысячи таких граждан, то к концу 2023 года их стало уже 89,6 тысячи. Этот показатель является рекордным за все время наблюдений.

Глава «Роснефти» потребовал у правительства компенсировать расходы на защиту НПЗ от беспилотников

Крупнейшая российская нефтяная компания «Роснефть» попросила правительство компенсировать затраты на защиту нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) от атак беспилотников. Об этом говорится в письме главы компании Игоря Сечина премьер-министру Михаилу Мишустину. С письмом ознакомился «Коммерсант».

В частности, Сечин отметил, что «Роснефть» из-за «возросших рисков террористического характера» вынуждена реализовывать расширенный и затратный комплекс мер физической защиты нефтяных объектов от дронов. Он напомнил, что после ударов беспилотников ранее «Роснефть» останавливала работу установок на Сызранском, Рязанском, Куйбышевском и Туапсинском НПЗ.

В связи с этим Сечин предложил компенсировать компании затраты на безопасность за счет вычета по НДПИ либо по налогу на прибыль, а также увеличения обратного акциза на нефть.

Росреестр предложил штрафовать владельцев земельных участков, которые не использовались более трёх лет

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала разработанный Росреестром проект закона, который обяжет собственников земельных участков начать их освоение в течение трех лет, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники. Информацию о документе подтвердили в пресс-службе Росреестра.

Как пишет издание, ведомство предлагает внести изменения в Земельный кодекс и закон о ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд. Согласно проекту закона, под освоением участка будет подразумеваться мероприятия, необходимые для приведения его в пригодное для использования состояние. Перечень мероприятий будет подготовлен до 15 января 2025 года. Признаки неосвоения участков определит правительство.

Издание поясняет, что сейчас в России такие признаки определены только для земель сельскохозяйственного назначения. Из-за этого садово-огороднические товарищества лишены действенного правового механизма по принуждению недобросовестных собственников к освоению земли, сказал «Ведомостям» председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. «Нет и возможности выкупа участка, забытого владельцем. Нередко заброшенные участки захламлены, на них разрастаются сорняки, в том числе опасные растения, такие как борщевик Сосновского», – добавил он.

Если закон примут, он вступит в силу с марта 2025 года.