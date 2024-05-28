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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК» за 2024 год / № 20, 28 мая / Перекрёсток мнений
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№20, 28 мая 2024 года.
    Перекрёсток мнений
Перекрёсток мнений

Цитаты Владимира Путина

Аноним, 24-05-2024 #1[ru]

То, что произошло и происходит в МО не что иное как удар по «центру принятия решений». Прикрыли частную лавочку комсомольца-археолога. Или сменили владельца?

Аноним, 24-05-2024 #2[ru]

«А в тайгу не собирается»? Россияне поинтересовались графиком вертолетных прогулок Путина.

Аноним, 25-05-2024 #4[ru]

А если Шойгу убрать, кто Путину организует отдых в тайге? Шойгу к тому же большой мастак дарить президенту породистых щенков.

Аноним, 25-05-2024 #5[ru]

Ни за что назначил министром обороны человека, ни дня не служившего в армии. А затем ни за что снял его? Как это так?

Аноним, 25-05-2024 #6[ru]

Шойга, как псевдоофицерминистр обязан застрелиться псевдопулей. Он, собственно, так и сделал. Только пацаны, которые погибли по вине его «МО шойгушатника», настоящие, реальные.

Аноним, 25-05-2024 #7[ru]

#5, Шойгу был такой же министр обороны, как наш прокурор Дамба-Хуурак – министр здравоохранения.

Аноним, 25-05-2024 #8[ru]

Ну, сказал бы, что за воровство снял – все бы его поняли.

Свежий анекдот

Аноним, 22-05-2024 #1[ru]

Если нам говорят, что больше не будут врать, значит, будут врать как минимум в 10 раз больше!

Аноним, 24-05-2024 #4[ru]

А если через некоторое время мы узнаем, что в Совете Безопасности собраны коррупционеры и мошенники? Кроме Шойгу, конечно. Так говорит жизнь.

Аноним, 25-05-2024 #5[ru]

А когда новый министр обороны говорил, что нельзя врать – он случаем не врал?

Аноним, 25-05-2024 #6[ru]

Интересно, а кто у нас во власти не врёт? Тот, кто не врет, наверх не идёт!

Аноним, 25-05-2024 #7[ru]

Шойгу – строитель. Ни спасателем, ни военным никогда не был. И в Совбезе будет никем.

Аноним, 25-05-2024 #8[ru]

Что-то не слышно слов сожаления по поводу отставки Шойгу от нашего Карлика...

Путин попросил Шойгу на выход из Минобороны России

Аноним, 22-05-2024 #1[ru]

Что будет теперь с Шолбаном?

Аноним, 22-05-2024 #2[ru]

Что, что?? В Совбез на повышение пойдёт. А если по чесноку, то ни к Шойгу, ни к Карлику сейчас лучше не приближаться. Вокруг них все «попадают», – а им хоть бы хны! Очень токсичная парочка.

Аноним, 22-05-2024 #3[ru]

Новый министр обороны – вовсе не такой уж бессребренник, каким его выставляет госпропаганда: у него откуда-то появилась вилла в Италии, которую он продавал в 2018 году, а заодно и сотни тысяч евро на счету в мальтийском банке – прямо в разгар борьбы с иностранными активами российских чиновников.

Аноним, 23-05-2024 #4[ru]

Бывший МО Шойга – есть кавалер Мальтийского Ордена и шпаги. У нынешнего МО счета в Мальтийском Банке. Всё идёт по плану. Сердюковщина рулит. Пресс-секретарь МО Марковская Россияна покинула свой пост. Наверное, всплывёт в Совбезе вместе с каракарликом. Под столом.

Аноним, 23-05-2024 #5[ru]

Арест генерала Попова, бывшего командующего 58-й армией, частично принявшей на себя удар ВСУ во время прошлогоднего летнего наступления, является более показательным и знаковым, чем все предшествующие аресты в Минобороны, включая задержание Иванова и Кузнецова. Этот арест укрепляет в мысли, что реальная картина мира сильно отличается от декларируемой...

Аноним, 24-05-2024 #12[ru]

Массовые разборки с генералами говорят, что Путин у себя в голове уже выиграл войну и сейчас убирает конкурентов на «лавровый венок». Делает он это руками ФСБ, чья роль в постсоветской истории мистическим образом оказалась затертой...

Аноним, 25-05-2024 #15[ru]

А Шойгу и сам уже внушил себе, что он – великий мудрец и полководец. Только украинцы в это не верят.

Аноним, 25-05-2024 #16[ru]

Шойгу теперь избавится от всех своих подельников. Так было с генералом Ганеевым, случилось с генералом Ивановым. Скоро и от Кара-оола откажется.

Аноним, 26-05-2024 #19[ru]

Якушев, скорее всего, уже дал показания на своего хозяина

Коротко

Аноним, 22-05-2024 #2[ru]

Как символично: Раиси предпочел лететь на старом американском вертолете (летал больше 40 лет без контроля со стороны производителя), а не на новом Ми-17 российского производства.

Аноним, 22-05-2024 #4[ru]

Сколько раз нам всем доводилось слышать: «Да что санкции! Вон Иран сколько лет под санкциями живёт – и всё нормально!» Вот именно, что не нормально и не живёт. Не «живёт», а деградирует...

Аноним, 24-05-2024 #8[ru]

«Президент Ирана Эбрахим Раиси погиб» – Запомните, дети. Даже самый ужасный на свете человек может сделать счастливыми миллионы людей. Но только один раз...

Аноним, 25-05-2024 #9[ru]

Нас ждёт то же самое, что и Иран – летать на металлоломе. Если бы Раиси не летал на 40-летнем американском вертолёте, на который не было оригинальных запчастей, был бы жив.

Василий Оюн: «Настала пора нам всем проснуться»

Аноним, 24-05-2024 #2[ru]

Оюн надеется повторить свой подвиг 20-летней давности? Сейчас совсем другое время, и за теплые места надо не на выборах бороться, а в высоких московских кабинетах. Если пойдет во власти без согласования с администрацией президента и ФСБ, то не дойдет даже на сдачи справок на регистрацию кандидатом. Внезапно окажется иностранным агентом, врагом народа и просто маньяком!

Аноним, 25-05-2024 #3[ru]

А что столько переполоха по поводу того, что Оюн собрался в политику? Дело житейское. Избирателям решать.

Аноним, 25-05-2024 #4[ru]

Ховалыг, Ооржак, Дирчин, Хопуя и прочие очень ревностно относятся к непотопляемому Оюну. Они видят в нём конкурента на главную должность в республике. Но он своей жизнью и работой доказал, что способен на многое.

Аноним, 25-05-2024 #5[ru]

Наши политики в основном просто болтуны и позёры. На самом деле ничего не умеют. Очень ленивые. Без команд и товарищей. А Оюн в условиях жёсткого прессинга властей и правоохранителей упорно работает в сельском хозяйстве. Второго такого в республике нет.

Аноним, 25-05-2024 #6[ru]

Оюну нужно быть очень осторожным. Эта шпана, каракарликов на высоких должностях, под крышей шойги, очень опасна.

Аноним, 25-05-2024 #7[ru]

Одни уважают Василия Оюна, другие его ненавидят. Выборы покажут, кто есть кто.

Аноним, 25-05-2024 #8[ru]

Оюн в 2006-07 годах поставил республику на уши. И выиграл выборы. Но Москва потом сделала ставку на Кара-оола. Так что последнее слово всё равно за Москвой.

Аноним, 25-05-2024 #9[ru]

У Кара-оола положение хуже губернаторского. Шойгу, похоже, хана. А больше опереться ему не на кого. Так что в нынешних выборах он не участник.

Аноним, 25-05-2024 #10[ru]

Кара-оол сам уже не фигура. Поэтому он толкает вперёд себя Оюна, у которого в друзьях Нарусова. Там расклад непростой.

Путин и Ко побывали в Китае

Аноним, 24-05-2024 #3[ru]

Режим надеялся на то, что глубинка может вечно поставлять на фронт спившееся беспутное быдло. Для этого были созданы все условия. Предусмотрительно отключены все «лифты», сгенерирована нищета и безнадега... Губернаторы 17 субъектов, кожей чувствуя нарастающий недобор, начали повышать ставки. Башкортостан, Ростовская и Владимирская обл., Краснодарский кр. – готовы купить у мужичка его жизнь уже за 500 тыс. Еще в 13 регионах РФ цена поднялась вдвое. И только Тува продолжает поставлять товар по себестоимости – почти даром.

Аноним, 24-05-2024 #5[ru]

Почему путинский визит в Пекин обошёлся без газовой тематики? После решения Путина прекратить поставки газа в Европу для «Газпрома» «Сила Сибири 2» является единственным шансом на спасение. Однако Китай не демонстрирует серьёзного аппетита к этому проекту, чему есть хорошее объяснение: Китаю дополнительный российский газ вряд ли понадобится раньше середины 2030-х годов. Однако при определенных предпосылках к 2040 году в китайское импорте может остаться место для «Силы Сибири 2», но решение об этом можно будет принять лет через 7-10.

«Сегодня крайне важно остановить дальнейшую деградацию республики»

Аноним, 23-05-2024 #2[ru]

Раковая чиновная опухоль живет за счет крови народной. Она не может остановиться и подумать, что съедая страну под собой, она, в конце концов, убьет и себя. Паразиты живут по принципу «после нас хоть потоп». А с недавнего времени от этой опухоли пошли метастазы от силового блока – чекисты, полицаи и «герои СВО», которые требуют свою долю от государственного пирога. Забудьте про развитие сельского хозяйства, сохранить хотя бы то, что имеется – с такими правителями мы скорее сдохнем с голоду, чем нормально будем жить...

Аноним, 25-05-2024 #3[ru]

Чтобы остановить дальнейшую деградацию республики, нужно прекратить приглашать пустых и никчемных кадров из-за Саян. Такие люди не способны что-то изменить в лучшую сторону. Не знающие специфику региона временщики, которые не нужны никому у себя в родном крае! Нужно делать ставки на местную молодежь.

Аноним, 25-05-2024 #4[ru]

Может быть, деньги все уходят на СВО. Но ведь чиновников на что-то содержат? Салчак и говорит, что деньги направлять надо не на содержание раздутого аппарата, а на развитие сельского хозяйства. Неужели непонятно?

Аноним, 25-05-2024 #5[ru]

Салчак – очень умный и честный экономист. Почему его не слушают наши олухи в правительстве?

Аноним, 25-05-2024 #7[ru]

Не нужно верить всему, что говорит Салчак. Но обсуждать его идеи правительство обязано. А просто исходить из того, что он – дебил и слушать его не стоит – это не по-государственному.

Аноним, 25-05-2024 #8[ru]

Всё дело в другом. Власти республики с 2002 года надеются на чудо. То на железную дорогу, то на газификацию, то на добычу полезных ископаемых. Но 22 года прошло, а чуда так и не свершилось. А земля и люди остались. То есть условия для занятия сельским хозяйством налицо. Ничего изобретать не надо. А эти чиновники-хапуги с помощью тупых злобных прокуроров даже работающую птицефабрику умудрились похерить. Вот о чём речь.

Аноним, 25-05-2024 #9[ru]

Вот смотрите: пенсионер Салчак думает над тем, как поднять экономику Тувы и сохранить природу республики. А молодые здоровые чинуши думают только о том, как бы бюджетные деньги превратить в карманные. И это нормально?

Что творится в судейском сообществе Тувы?

Аноним, 25-05-2024 #5[ru]

Не все судьи такие, как Монге-Далай. Достаточно много и порядочных грамотных профессиональных судей, которые дорожат судейской честью и не выносят заказных приговоров. А что говорить про эту Монге-Далай – она всегда была такой. Странно, что давно уже не турнули и не лишили статуса. Таким не место в судейском сообществе.

Аноним, 25-05-2024 #6[ru]

Да этого Купцова судят совсем не за то, что он что-то там «отмывал». Просто он поперек горла у тем, кто охотится за месторождением лития. Так что Монге-Далай придумала повод и засадила его в СИЗО не случайно. Кто-то всемогущий или с толстым кошельком заказал.

Аноним, 25-05-2024 #8[ru]

Гнать нужно таких судей в три шеи!

Аноним, 25-05-2024 #9[ru]

#8 – ну-ну... там таких Монге-Далай через одного. Замучаешься гнать.

Аноним, 25-05-2024 #10[ru]

В пятницу Кызылский городской суд оправдал Данзырына, которого в 2014 году подставил Уран-оол. Так что правда на свете всё же есть!

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Остальные материалы номера 20:

– Хватит настраивать меня против мужиков, мне с ними ещё спать!

Шутка 2011 года

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