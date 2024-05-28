Свежий анекдот
Мне жаль небосвод этот синий,
Жаль землю и неба осколки,
Мне страшно, что сытые свиньи
Страшней, чем голодные волки.
Игорь Губерман
Обещали же наши власти бороться с бедностью – и успешно борются!
Жаль землю и неба осколки,
Мне страшно, что сытые свиньи
Страшней, чем голодные волки.
Игорь Губерман
* * *«За год число долларовых миллионеров в России выросло в полтора раза».
Обещали же наши власти бороться с бедностью – и успешно борются!
* * *А не проще ли построить вокруг министерства обороны каменный забор, натянуть колючую проволоку – и пусть все сидят там, голубчики, чтобы никуда их не возить?
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