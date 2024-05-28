    Свежий анекдот

Мне жаль небосвод этот синий,Жаль землю и неба осколки,Мне страшно, что сытые свиньиСтрашней, чем голодные волки.

* * *

«За год число долларовых миллионеров в России выросло в полтора раза».Обещали же наши власти бороться с бедностью – и успешно борются!

* * *

А не проще ли построить вокруг министерства обороны каменный забор, натянуть колючую проволоку – и пусть все сидят там, голубчики, чтобы никуда их не возить?