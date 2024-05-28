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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК» за 2024 год / № 20, 28 мая / Свежий анекдот
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№20, 28 мая 2024 года.
    Свежий анекдот
Свежий анекдотМне жаль небосвод этот синий,
Жаль землю и неба осколки,
Мне страшно, что сытые свиньи
Страшней, чем голодные волки.
Игорь Губерман

* * *

«За год число долларовых миллионеров в России выросло в полтора раза».
Обещали же наши власти бороться с бедностью – и успешно борются!

* * *

А не проще ли построить вокруг министерства обороны каменный забор, натянуть колючую проволоку – и пусть все сидят там, голубчики, чтобы никуда их не возить?

(прочитано 238 раз)

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Остальные материалы номера 20:

– Хватит настраивать меня против мужиков, мне с ними ещё спать!

Шутка 2011 года

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