Сергей Конвиз: Военная спецоперация – до последней капли крови?

Уже с самого начала, когда только случилась СВО, в прессе и обществе стали широко обсуждаться сроки проведения спецоперации и наступления Победы. Сначала нас пытались убедить в том, что ничего страшного не произошло, спецоперация продлится не более трёх дней. Что Киев возьмём – и всё закончится. Потом нам объяснили, что враг коварен, он к нашему наступлению тщательно готовился. Поэтому нужно потерпеть два-три месяца. Немного погодя нам объяснили, что мы воюем не с Украиной, а со странами НАТО. Поэтому кампания может затянуться на год. Но после того, как наши войска оставили Киев, Харьков и Херсон, про сроки окончания вообще перестали говорить.

Пошли разговоры о мирных переговорах. Но вскоре выяснилось, что Киев переговариваться с нами о мире не намерен, пока мы не вернём войска к границам 1991 года. Однако Путин, рассуждая о мире с Украиной на разных площадках, всегда заявлял, что согласен на него только исключительно на российских условиях. Это значит – полная капитуляция Украины. Естественно, Зеленский на такие условия не может согласиться хотя бы потому, что подавляющая часть граждан Украины настаивают на освобождении всей территории Украины от российских войск.

И вот подходит вторая годовщина СВО. По мнению большинства экспертов, у России нет ресурсов, чтобы переломить ход СВО. Мобилизация с привлечением в ряды СВО убийц и насильников, отбывающих сроки в лагерях, не принесла желаемого результата. Принуждение мигрантов из Средней Азии получать российское гражданство и ехать воевать на Украину распугало наших друзей-таджиков, которые часто ехали в Россию от войны с талибами. К тому же за время СВО рубль подешевел вдвое, что сделало труд в России малопривлекательным. Поэтому не то, что новые граждане РФ, но и те мигранты, что трудились в России до СВО, начали массово возвращаться в родные тёплые края, предпочитая обстреливаемым окопам мирное небо. И вот снова возник насущный вопрос: когда и чем закончится спецоперация России в Украине?

Здесь мнения разошлись. Оптимисты убеждены, что в Америке и Европе уже устали от конфликта и готовы на любых условиях мира с Россией. Их точку зрения подпитывает информация о том, что в США демократы и республиканцы схватились за миграционный вопрос. Они увязывают его решение с финансированием Украины. А в Европе венгр Орбан очень эффективно торгуется с ЕС на предмет финансовой помощи стагнирующей, всегда отсталой экономики Венгрии. Поэтому ни США, ни ЕС пока Украине не выделили согласованных денег. Но, думается мне, этот оптимизм малопродуктивен. И не потому. что в Европе и Америке так любят Украину. Нет, дело, скорее всего в том, что в Европе боятся агрессии России, а в Америке одержимы идеей «поставить Путина место». Именно поэтому и те, и другие не могут допустить поражения Украины. Они сделают всё возможное, чтобы этого не произошло.

А ресурсов у них для этого предостаточно. Об этом красноречиво говорят совершенно неожиданные для российского обывателя крушение флагмана российского флота в Чёрном море «Москва», гибель большого десантного корабля «Новочеркасск» и уничтожение украинскими ВСУ самолёта-разведчика А-50 на базе Ил-76.

Самым впечатляющим явился последний случай, когда ВСУ вечером 14 января сбили над Азовским морем российский самолёт-разведчик А-50. Российское командование по данному факту никакой информации не распространяет, однако из сообщений СМИ известно, что украинские военные сбили А-50. Также источники СМИ заявили, что украинские военные подбили воздушный командный пункт Ил-22М11, бортовой номер 75106, в районе Стрелкового в Херсонской области. Из-за полученных повреждений экипаж самолёта запросил эвакуацию, вызвал скорую помощь и пожарных.

Всё это говорит о том, боеспособность украинской армии находится на достаточно высоком уровне, чтобы успешно проводить подобные военные операции. Что же до официальных сообщений российского командования, то они в основном сходятся на фразах, сколько атак украинцев и на каких направлениях отбито нашими бойцами. Складывается впечатление, что до перелома в стратегической инициативе российских войск, о чём было заявлено, ещё очень далеко. И возникает естественный вопрос: а сколько ещё продлятся боевые действия наших войск в Украине?

Если верить сообщениям в СМИ, то Путин на встрече с китайским лидером Си заявил ему, что СВО продлится пять лет. Правда это или нет, судить очень сложно. Реалистичные политики и экономисты, хорошо знающие Россию, уверены, что столько времени Россия не сможет эффективно противостоять Украине. По сведениям CNN, западные разведки считают, что СВО в Украине продлится ещё как минимум два года. Другие источники полагают, что боевые действия могут продолжаться ещё пять лет. Именно поэтому Белый дом хочет добиться выделения финансирования на помощь Украине до того, как истекут полномочия Джо Байдена.

Другие эксперты полагают, что в 2024 году Украина будет работать над укреплением своей оборонной промышленности и восстановлением вооружённых сил в ожидании усиления боевых действий в следующем году. И через два года Украина предпримет попытку второго крупного контрнаступления, чтобы выбить российские войска из Мелитополя. Также некоторые эксперты полагают, что российская сторона может предпринять наступательные действия летом 2024 года с целью аннексии оставшихся территорий четырёх регионов Украины – Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.

Но как бы мы ни оценивали возможности сторон конфликта, следует осознавать, что конфликт России и Украины – это своеобразный способ сдерживания России. В этом плане он выгоден странам НАТО. Кроме того, конфликт позволяет мобилизовывать народы Европы на борьбу с русским миром. И в этом западная пропаганда добилась впечатляющих успехов. Теперь Россию боятся не только страны Восточной Европы, но и в Казахстане. Россия воспринимается там как фактор нестабильности и страха «перед агрессором». Как следствие, страны Балтии – Эстония, Латвия и Литва – договорились построить «линию обороны» на границе с Россией. Об этом министры обороны балтийских стран договорились на встрече в Риге. Соглашение подразумевает, что в ближайшие годы три прибалтийские страны построят на своих границах различные оборонительные сооружения, целью которых будет «сдерживание и, при необходимости, защита от военной угрозы» и предотвращение военного конфликта в регионе.

Как полагают прибалтийские политики, боевые действия в Украине снизили наступательную мощь России, но, по разным оценкам, она готова восстановить её в течение двух-трёх лет. Так что после этого Россия есть и будет самой большой угрозой безопасности. В СМИ размещён материал из Минобороны Германии, согласно которому Россия атакует восточный фланг НАТО в 2025 году. После этого глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр 19 января призвал членов альянса готовиться к тому, что в ближайшие 20 лет может начаться война с Россией.

Всё это я привожу для того, что все поняли: Запад найдёт и передаст Украине столько ресурсов, сколько ей будет нужно для успешного противостояния с Россией. И это – неизбежно. Надеяться на обратное – это обманывать самого себя. По большому счёту у Украины только один сдерживающий ресурс – возможность пополнять боевой запас в живой силе. Но уповать на это всё же не следует. Если у Украины будут деньги, найдутся и наёмники в достаточном количестве. А это – настоящие профессионалы.

Так что, уважаемые граждане, набирайтесь терпения, затягивайте пояса и готовьтесь к тому, что конфликт с Украиной продлится долгие годы. И не до последнего украинца, а до последнего наёмника на Земле.

Сергей Конвиз