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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК» за 2024 год / № 3, 23 января / Свежий анекдот
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№3, 23 января 2024 года.
    Свежий анекдот
Свежий анекдотШолбан Кара-оол: «На фоне событий в Подмосковье я делился своим опытом преодоления коммунальной аварии в своём родном регионе».
Если Шолбан Валерьевич продолжит делиться своим опытом, то судьба п.Хову-Аксы может постигнуть не только Климовск, но и многие другие города Подмосковья.

* * *

Смотрясь весьма солидно и серьёзно
Под сенью философского фасада,
Он вертит полушариями мозга,
А мыслит – полушариями зада.

* * *

Но есть и хорошие новости.
Коммунальные аварии наверняка не затронут четверть населения России!
Потому что у этой четверти ни канализации, ни отопления, ни горячей воды никогда не было.

(прочитано 199 раз)

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Открыл дырокол, оттуда высыпалась целая куча дырок.

Шутка 2010 года

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