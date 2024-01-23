    Свежий анекдот

Шолбан Кара-оол: «На фоне событий в Подмосковье я делился своим опытом преодоления коммунальной аварии в своём родном регионе».Если Шолбан Валерьевич продолжит делиться своим опытом, то судьба п.Хову-Аксы может постигнуть не только Климовск, но и многие другие города Подмосковья.

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Смотрясь весьма солидно и серьёзноПод сенью философского фасада,Он вертит полушариями мозга,А мыслит – полушариями зада.

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Но есть и хорошие новости.Коммунальные аварии наверняка не затронут четверть населения России!Потому что у этой четверти ни канализации, ни отопления, ни горячей воды никогда не было.