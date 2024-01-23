Почему население России не верит государству?

История «с бородой» о том, как власти Кызыла и Тувы 34 года обманывают жителей

Если простого гражданина спросить, зачем ему государство, он, скорее всего, ответит, что государство нужно для того, чтобы оно его защищало от внутренних и внешних врагов. И в принципе, наверное, формально это так и есть. Но только – формально. А фактически? На самом деле в реальном мире государство требует от нас тотального послушания, налогов и уважения, взамен, как правило, игнорируя наши насущные проблемы. Если кто-то мне не верит, наберитесь терпения и читайте дальше.

В 1990 году, ещё при советском строе, городские власти Кызыла в лице Горисполкома заключили договор с членами ЖСК-4 на строительство жилого дома со сроком сдачи в 1992 году. С тех пор прошло почти 34 года, но часть пайщиков до сих пор свои квартиры не получила. Строительство дома «заморожено» в связи «с отсутствием средств». И теперь оказывается, что во всём виновны сами члены ЖСК. А виновны они в том, что, во-первых, не являются малоимущими гражданами, во-вторых, Советский Союз, при котором заключался договор, «приказал долго жить», в-третьих – правительство Тувы не считает себя обязанным нести ответственность за Горисполком г. Кызыла, который в 1990 году взял деньги с пайщиков и обязался построить дом. А ещё виной всему то, что у государства российского нет денег для того, чтобы достраивать кооперативные дома за бюджетный счёт.

В редакцию обратились собственники ЖСК-4 недостроенного дома г. Кызыл, ул. Бай-Хаакская, 2 и рассказали подробности этой истории.

Суть проблемы такова. Решением исполнительного комитета Кызылского городского совета народных депутатов от 13.03.1990 года №119 был создан жилищно-строительный кооператив №4 (Далее – ЖСК-4). Решением общего собрания пайщиков ЖСК-4 12 апреля 1990 года был заключён договор между ЖСК-4 и ОКСом Горисполкома г. Кызыл. В соответствии с ним ЖСК-4 передало ОКСу функции заказчика по проектированию и строительству кооперативного жилого дома в г.Кызыле (панельный дом, 9 этажей, 9 подъездов, 313 квартир). Согласно данному договору ОКС обязался построить дом в течение двух лет, то есть до июня 1992 года. Сметная стоимость жилого дома составляла 7 576,27 тысяч рублей. Участники кооператива взяли на себя обязанность обеспечить финансирование строительства в указанном объёме. И они свою обязанность выполнили в полном объёме в указанный срок – путём оформления ссуды в Сбербанке в мае 1990 года был внесён первоначальный взнос в сумме 1 515,0 тысяч рублей (20% сметной стоимости). Позже оставшаяся сумма в размере 6 млн. рублей была перечислена ОКСу горисполкома. Членами ЖСК-4 ссуда была погашена в январе 1993 года.

Строительство дома началось в 1990 году – было построено шесть девятиэтажных подъездов. В дальнейшем строительство было приостановлено. Сославшись на инфляцию, ОКС потребовал с пайщиков дополнительно 5 008,0 тысяч рублей, что составило 30% стоимости строительства. Указанная сумма также была перечислена подрядчику.

После реорганизации ОКСа Кызылского горисполкома его полномочия были переданы УКСу РТ. Поэтому были перезаключены договоры от 29 апреля 1994 года и от 21 апреля 1997 года с датой окончания строительства в сентябре 1996 года. В 2001 году были проведены отделочные работы шести из девяти подъездов кооперативного жилого дома ЖСК-4 и сданы в эксплуатацию. Таким образом, 216 семей получили жильё. Оставшиеся 100 квартир (7, 8 и 9 подъезды) обещали достроить в 2002 году. Однако до настоящего времени строительство оставшихся трёх подъездов дома не ведётся. Хотя ещё 24.05.2011г. была утверждена Постановлением правительства РТ Тыва №322 республиканская целевая программа «Стимулирование развитие жилищного строительства В республике Тыва на 2011-2015 годы». В неё, в частности, было включено строительство девятиэтажного жилого дома по ул. Бай-Хаакской, 2 (незавершенная строительством часть жилого дома ЖСК-4). Ответственными за исполнение были назначены Минстрой РТ и мэрия г. Кызыла. Однако ни министерство, ни мэрия ничего не сделали для того, чтобы замороженное строительство было возобновлено, хотя члены ЖСК-4 неоднократно обращались в мэрию и Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва. При этом их непременно заверяли, что «вопрос решается, идёт поиск инвесторов».

В 2023 году вновь избранный председатель ЖСК-4 обращалась к исполняющему обязанности министра земельных и имущественных дел с просьбой о согласовании дополнительного соглашения к договору №2904 от 22.11.2003 года и договору №2904 от 11.09.2007 года о предоставлении земельного участка в аренду в связи с тем, что ЖСК-4 не может платить арендную плату и не может поставить земельный участок на учёт в МФЦ. Из МФЦ по ул. Тувинских Добровольцев был получен отказ с указанием, что ЖСК-4 необходимо обращаться в Департамент архитектуры по ул.Бухтуева, д.3. Из департамента пришёл ответ, что они не могут посчитать аренду за земельный участок, ссылаясь на необходимость обращаться в земельный комитет. Земельный комитет ссылается на департамент архитектуры.

Позиция министра строительства состоит в том, что члены ЖСК-4 не являются «дольщиками» и потому на получение жилья прав не имеют. Кроме того, граждане, являющиеся членами ЖСК-4, не относятся к категории малоимущих граждан, а потому им поддержка государства не положена. Минзем полагает, что регистрацию объекта незавершенного строительства и возобновление строительства должно вестись за счёт членов ЖСК-4, поскольку, по его мнению, этот объект не имеет отношения к Правительству РТ. И решение о строительстве кооперативного дома принимали члены ЖСК-4.

Члены ЖСК обратились за помощью в Фонд развития территорий Российской Федерации, созданный при министерстве строительства РФ. Ими был получен ответ, что «по состоянию на 12.01.2024 г. жилой дом, расположенный по адресу: Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Бай-Хаакская, д.2 (далее – Объект), не включен в ЕРПО. Сведения об Объекте отсутствуют в ЕИСЖС. При этом в адрес Фонда ходатайство субъекта Российской Федерации о восстановлении прав граждан – участников долевого строительства Объекта механизмами, предусмотренными Законом № 218-ФЗ, не поступало». В связи с чем «на основании Вашего обращения Фондом в контролирующий орган Республики Тыва в сфере долевого строительства был направлен запрос 27.12.2023 о предоставлении информации о наличии оснований включения Объекта в ЕРПО. По состоянию на 12.01.2024 ответ не получен. После получения запрашиваемой информации, при наличии оснований, Объект будет включён в ЕРПО».

Таким образом, из указанного ответа следует, что Минстрой РТ не исполняет своих обязанностей в полном объёме. Он даже не представил в федеральные органы сведений, необходимых для включения строительства жилого дома ЖСК-4 в соответствующую программу. Это говорит о том, что правительство Тувы не предпринимает никаких мер для возобновления строительства жилого дома и долгое время вводит членов ЖСК-4 в заблуждение.

Уважаемый Владислав Товарищтайович!

Учитывая вышесказанное, просим изложить Вашу позицию по данному вопросу. При этом честно ответить на несколько вопросов.

1. Отвечает ли современная Россия за действия властей СССР до развала Советского Союза?

2. Должно ли отвечать правительство Республики Тыва перед членами ЖСК-4 за решения и действия Горисполкома г.Кызыла?

3. Знаете ли Вы о существовании Фонда развития территорий Российской Федерации, в полномочия которого, в частности, входит решение проблем обманутых членов жилищно-строительных кооперативов?

4. Как Вы можете объяснить, что министерства, подотчётные Вашему правительству, до сих пор не обратились в Фонд для разрешения проблемы членов ЖСК-4? Считаете ли Вы это нормальным?

5. Полагаете ли Вы долгом государства достраивать объекты за счёт бюджетных средств, если государство в лице ОКСа горисполкома в своё время получило от членов ЖСК всю полагавшуюся сумму за строительство жилого дома?

6. Почему в Вашем послании парламенту и народу Тувы не было сказано о проблеме ЖСК-4 ни слова?

6. Чувствуете ли Вы, как глава республики и бывший мэр г.Кызыла, в чью бытность было «заморожено» строительство жилого дома, ответственность перед людьми за действия (бездействие) членов вашего кабинета?

7. Готовы ли Вы, уважаемый Владислав Товарищтайович, сесть за стол переговоров с руководством ЖСК-4 в присутствии прокурора для разрешения проблемы обманутых государством членов жилищно-строительного кооператива в рамках действующего законодательства?

Пайщики ЖСК-4

Как видите, история проста, как арбуз. Государство в лице Горисполкома собрало с людей деньги за строительство жилого дома и пообещало дом построить в 1992 году. 30 лет морочило людям голову, а теперь заявило, что, во-первых, они люди второго сорта, и поддержка государства им не положена, а во-вторых, на них у государства «денег нет». Но когда пайщики добрались до федеральных структур, то выяснилось, что власти Кызыла даже не обращались в Москву по этому поводу. И не представляли туда никаких документов. Всё, о чём они говорят – полная чушь, обман и безответственность. А всё, потому что они пайщиков ЖСК и за людей-то не считают. Так, обыкновенные людишки, которые мешают им спокойно сидеть в своих кабинетах.

Вот это и есть истинное лицо современной власти, которая озабочена исключительно бесконечным продлением своих полномочий.

Редакция