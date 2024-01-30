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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК» за 2024 год / № 4, 30 января / Обещанного 34 года ждут!
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№4, 30 января 2024 года.
    О главном начистоту

Обещанного 34 года ждут!

Более сотни семей тувинская власть оставила без крыши над головой

Обещанного 34 года ждут!

Ещё раз про историю, достойную Книги рекордов Гиннеса. Разговор этот, с одной стороны, про власть бессовестных и бесстыжих, а с другой – про невероятное терпение и безграничную тувинскую наивность. Какая сторона больше изумляет, даже не знаю. Обе. С одной стороны, где власть, там и слов не надо. Смотрите сами, уважаемые читатели, на Владислава Ховалыга, на Дину Оюн, на Шолбана Кара-оола, да на того же самого Сергея Шойгу. За 34 года, что длится эта грустная история, все они сделали свою карьеру до невероятнейших высот.

Ховалыг был и министром, и мэром столицы, а теперь и вовсе Глава республики. Дина Оюн тоже кем только не была! И журналистом, и помощником Кара-оола в парламенте, и зампредом в правительстве, и Главой города Кызыла, а теперь – целый сенатор с наращенной грудью! А Кара-оол?!! И депутатом он был, и председателем парламента, и министром, и зампредом правительства, и Главой республики – а теперь вице-спикер Государственной Думы!! Сергей же Шойгу из министра по ЧС поднялся до уровня министра обороны...

Это за 34 года. Срок, конечно, большой, но ведь и люди эти с большими амбициями и ровной дорогой к счастью и благоденствию дошли до своих вожделенных целей. Но за эти же 34 года пайщики ЖСК-4 – люди с другой стороны – кто уже умер, кто обнищал вконец, но удивительным образом всё ещё ждут и надеются на государство. Так и хочется сказать, но язык не поворачивается назвать их терпилами... Обидное слово, понимаю, но сами подумайте – ждать оплаченного крова 34 года!!! Пока ховалыги-караоолы-оюны-шойгу меняли своё жильё на более комфортное, строили себе в Кызыле и Москве на Рублёвке свои коттеджи, значительно поправляя своё благосостояние, обеспечивали своих детей-внуков всем насущным, в том числе и шикарным жильём, эти терпели неудобства в халупах, ютились по съёмным углам, болели и умирали в беспросветном ожидании собственного жилья, за которое они заплатили государству в 1990 году...

В 1990 году 300 жителей Кызыла объединились в кооператив, назвали себя без особых затей, просто и коротко – ЖСК-4. Люди все они простые, законопослушные, работящие. В то время государство ещё решало жилищные проблемы людей бесплатно. Правда, не очень быстро – в очереди стояли порой по 10-15 лет. Вот три сотни граждан и решили не обременять государство своими проблемами и на свои деньги построить 9-этажный дом с 9-ю подъездами. Пришли в мэрию... Это сейчас мэрия, а тогда называлось это учреждение Горисполком. Пришли, значит, в горисполком-мэрию, чтобы заявить о себе и своём плане построить себе жильё.

Надо сказать, что членам ЖСК-4 очень помогла Сара Монгушевна, жена Шериг-оола Дизижиковича Ооржака, он в то время был председателем правительства, то есть, по тогдашним временам – председателем Совета Министров. Кооперативщики взяли 7 миллионов рублей кредит в банке, а Сара Монгушевна привела в порядок список кооперативщиков, конкретно помогла с оформлением документации. Пока суд да дело, прошло некоторое время, наступила вторая половина 90-х годов. Цена строительства дома изрядно подросла и пришлось кооператорам снова собирать ещё 5 миллионов. Они поднатужились – и снова взяли кредит. В то время уже горисполком стал называться мэрией, а мэром был Александр Кашин. Вот Александр Кашин вместе с Президентом Шериг-оолом Ооржаком, чувствуя свою ответственность за людей, начали это строительство всемерно продвигать. И успели построить 6 подъездов из 9 намеченных. Радость была большая, люди, кому по жребию выпали построенные квартиры, справляли новоселье. А оставшиеся тоже не унывали, поскольку полагали, что всё будет хорошо – власть своё слово держит. Осталось из 300 кооперативщиков бесквартирных 100 семей.

Но вот тут случилось то, что я бы назвала кабзда... У Кашина срок мэрства закончился, а следом Кара-оол при помощи Шойгу «подвинул» Ооржака в отставку. Члены ЖСК-4 остались ни с чем, потому как ни Главе Кара-оолу, ни мэру Ховалыгу никакого дела до ЖСК-4 не было. Те, как водится, ходили по кабинетам депутатов, прокуроров, по кабинетам мэрии, по правительственным кабинетам, но отовсюду их, грубо и прямо говоря, гнали взашей. Правда, при этом что-то постоянно обещали, обещали и обещали... Даже какие-то постановления им выписывали. Но толку от них было чуть. Это вам не Кашин с Ооржаком, которые чувствовали ответственность за оставшихся 100 семей. Но случилось то, что случилось: Кашин умер, а Ооржака сослали в Москву подальше с глаз Кара-оола.

Надо сказать, что Кара-оол по инерции много говорил и обещал, однако так ничего и не сдвинулось с мёртвой точки. Но!! Ждали, надеялись и верили, что государство повернётся к ним лицом и поможет построить дом – ведь деньги кооператоров куда-то девались! Ждали вплоть до того момента, как сняли с должности и Кара-оола. А на его место пристроили Ховалыга, который когда-то был мэром Кызыла.

Пайщики с новыми надеждами пошли по сотому кругу по инстанциям. И вдруг получают ответ, что государство помочь им ничем не поможет, так как эти самые пайщики не относятся к категории малоимущих! Вот тебе, бабушка, как говорится, и Юрьев день! Это с какого боку про малоимущих придумали? Люди вложили свои деньги, государство должно исполнить свои обязательства, но об этом уже никто и не думает.

Тогда члены ЖСК-4 обратились за помощью в Фонд развития территорий России. А оттуда пришёл ответ: а разве есть какие-то проблемы? Если бы проблемы были, то вы бы, уважаемые члены ЖСК-4, были бы записаны у нас, потому что мы только тем и занимаемся, что помогаем таким, как вы!! Представляете, в этом Фонде вообще не значится в списках Республика Тыва! А ведь пайщики столько лет ходили и к Кара-оолу, и к Ховалыгу... А Кара-оол и Ховалыг сразу же, тут же, моментально, как только закрывалась за ними дверь, забывали про них.

Наказывать надо такую власть.

Очень вредная тувинка

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risk-inform.ru/article_10865.html

Остальные материалы номера 4:
Материалы по теме:
» «Полное безразличие к нуждам людей со стороны правительства Тувы» (№4, 30 января)
» Почему население России не верит государству? (№3, 23 января)
» Правительственная жилищная афера длиною в 30 лет (№29, 8 августа)
» Обзор прессы (№10, 14 марта)
Иван Чучев пообещал обеспечить Туву куриным яйцом
Телелапша народу от властей
 
Материал входит в разделы тематического архива:

Мне стали сниться вещие кошмары...

Шутка 2009 года

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