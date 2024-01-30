Свежий анекдот
Где лгут и себе, и друг другу,
И память не служит уму,
История ходит по кругу
Из крови – по грязи – во тьму.
Игорь Губерман
Итого: рост на 7,54%.
– Всё по-прежнему – что не падает, то взрывается и горит.
И память не служит уму,
История ходит по кругу
Из крови – по грязи – во тьму.
Игорь Губерман
* * *Росстат: Яйца подорожали на 61,4%, помидоры – на 51,1%, груши – на 48,3%, виноград – на 48,2%, бананы – на 46,9%.
Итого: рост на 7,54%.
* * *– Какие новости?
– Всё по-прежнему – что не падает, то взрывается и горит.
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