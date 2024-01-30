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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК» за 2024 год / № 4, 30 января / Свежий анекдот
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№4, 30 января 2024 года.
    Свежий анекдот
Свежий анекдотГде лгут и себе, и друг другу,
И память не служит уму,
История ходит по кругу
Из крови – по грязи – во тьму.
Игорь Губерман

* * *

Росстат: Яйца подорожали на 61,4%, помидоры – на 51,1%, груши – на 48,3%, виноград – на 48,2%, бананы – на 46,9%.
Итого: рост на 7,54%.

* * *

– Какие новости?
– Всё по-прежнему – что не падает, то взрывается и горит.

(прочитано 140 раз)

+1
risk-inform.ru/article_10858.html

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