    Свежий анекдот

Где лгут и себе, и друг другу,И память не служит уму,История ходит по кругуИз крови – по грязи – во тьму.

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Росстат: Яйца подорожали на 61,4%, помидоры – на 51,1%, груши – на 48,3%, виноград – на 48,2%, бананы – на 46,9%.Итого: рост на 7,54%.

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– Какие новости?– Всё по-прежнему – что не падает, то взрывается и горит.