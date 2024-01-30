«Полное безразличие к нуждам людей со стороны правительства Тувы»

Членам Совета Федерации РФ

Нарусовой Л.Б.

Оюн Д.И.

Депутатам Государственной Думы РФ

Кара-оолу Ш.В.

Сарыглару А.Н.

Заместителю председателя Правительства РФ

М.Ш. Хуснуллину

от

Пайщиков ЖСК-4 г. Кызыла

ОБРАЩЕНИЕ ОБМАНУТЫХ ПАЙЩИКОВ ЖСК

Жилищно-строительный кооператив ЖСК-4 был создан в 1990 году Решением исполкома Кызылского городского совета народных депутатов.

Между ЖСК-4 и ОКСом Горисполкома г. Кызыла (Далее – ОКС) 12.04.1990г. был заключён договор о передаче ОКСу функций заказчика по проектированию и строительству кооперативного панельного 9-подъездного жилого дома на 313 квартир в г. Кызыле со сроком ввода в мае 1992 г. В соответствии с ним пайщики ЖСК-4 оплатили полную стоимость строительства жилого дома в сумме 7 576,27 тысяч рублей. Затем в связи с удорожанием строительства члены ЖСК-4 дополнительно собрали и внесли ОКСу 30% стоимости строительства в сумме 5 008,0 тысяч рублей.

Строительство дома началось в 1990 году. Было построено шесть девятиэтажных подъездов. 7-9 подъезды были построены в объёме до 4 этажа. И в дальнейшем строительство было приостановлено.

В 1994 году в связи с реорганизацией ОКСа Кызылского горисполкома его полномочия были переданы УКСу РТ. Из-за чего сроки ввода объекта были передвинуты на 1996 год. В 2001 году шесть подъездов из девяти были введены в эксплуатацию – 216 семей по жребию получили жильё. Оставшиеся 100 квартир 7, 8 и 9 подъездов власти г. Кызыла и Республики Тыва обещали достроить в 2002 году. Однако до настоящего времени в связи со сменой руководства республикой после отставки Ш.Ооржака строительство оставшихся трёх подъездов дома ЖСК-4 «заморожено», хотя в 2011 году в республике была разработана республиканская целевая программа «Стимулирование развитие жилищного строительства в республике Тыва на 2011-2015 годы». Программа была утверждена Постановлением Правительства Республики Тыва от 24.05.2011г. №322. Глава республики – Шолбан Кара-оол. Мэр Кызыла – Владислав Ховалыг. Глава г. Кызыла – Дина Оюн. Программа содержала в том числе и мероприятия по окончанию строительства жилого дома ЖСК-4 в Кызыле по ул. Бай-Хаакской, 2. Ответственные за исполнение были определены: Минстрой Республики Тыва и Мэрия г. Кызыла. Ввод жилья согласно Программе был предусмотрен в 2015 году.

Члены ЖСК-4 неоднократно обращались в различные инстанции, том числе к главе республики В.Ховалыгу, министру строительства и жилищно-коммунального хозяйства РТ А.Хунай-оолу, во фракцию ЛДПР Верховного хурала РТ и Народный фронт. Однако поддержку получили только от депутатов ЛДПР в парламенте и Народного фронта. Также позиция пайщиков ЖСК-4 была поддержана прокурором г. Кызыла П. Нассом. Из правительства РТ пайщиков ЖСК-4 постоянно заверяли, что «вопрос решается». Но никаких подвижек в строительстве дома не происходит. Более того, теперь правительство РТ изменило свою позицию по данному вопросу и заявляет, что «денег нет», пайщики ЖСК к категории малообеспеченных граждан не относятся, а значит не вправе рассчитывать на поддержку государства. Кроме того, все ссылаются на пробелы в законодательстве РФ, в котором такая поддержка предусмотрена только обманутым дольщикам, а пайщики не упомянуты.

Таким образом, всё вышеперечисленное доказывает, что уполномоченные органы республики все эти годы после ввода первых шести подъездов дома в 2001 году или по крайней мере после принятия соответствующего Постановления Правительства РТ в 2011 году сознательно вводили пайщиков кооперативного дома в заблуждение и «кормили» членов ЖСК-4 обещаниями, не намереваясь изыскивать средства для окончания строительства жилого дома, которые Горисполком г.Кызыла в своё время от пайщиков ЖСК-4 получил в полном объёме, предусмотренном договором, и даже на 30% больше. А теперь власти республики пришли к выводу об отсутствии у них обязанностей перед пайщиками ЖСК-4.

А когда пайщики обратились с соответствующей просьбой в Российский Фонд Развития Регионов, то выяснилось, что помощь в разрешении проблемы пайщиков может быть получена в случае, если правительство Тувы к ним обратится. Но пока никаких просьб и ходатайств от властей Тувы в Фонд не поступало. Из чего становится очевидным, что правительство Тувы проблемой пайщиков вообще не занимается.

Пайщики ЖСК-4 с такой позицией главы правительства РТ В.Ховалыгом не согласны. Их удивляет, что пока главой республики работал Шериг-оол Ооржак, у правительства РТ такие обязательства и возможности по финансированию строительства жилого кооперативного дома были. А как только главами регионов стали сначала Шолбан Кара-оол, а затем Владислав Ховалыг, таковых тут же не стало. И возникли некие законодательные препятствия, не позволяющие главе республики исполнять договорные обязательства перед пайщиками ЖСК-4. Это противоречит принципу, что закон обратной силы не имеет, если он ухудшает положение граждан.

Уважаемые сенаторы, депутаты и члены правительства!

Пайщики ЖСК-4 обратились к главе республики Владиславу Ховалыгу с открытым письмом, в котором попросили обратить внимание на их нужды. И предложили провести совещание с участием прокурора по обсуждению темы обманутых правительством РТ пайщиков ЖСК-4. Однако до сих пор на это обращение даже не поступило никакого ответа. Что подтверждает мнение, что внутри республики этим вопросом никто заниматься не хочет, кроме депутатов парламента и руководства Народного Фронта. Мы понимаем, что за 34 года обещаний власти республики могли, если бы захотели, даже изменить законодательную базу России, чтобы пайщики стали равноправными заказчиками жилья. Но даже попытки внести для этого изменения в нормативную базу РФ тувинские власти не сделали. Что говорит о полном безразличии к нуждам людей со стороны правительства Тувы.

Мы уверены: официальные власти республики, представители Тувы в Законодательном Собрании страны при поддержке нашего всесильного земляка, министра обороны Сергея Шойгу могут совместно выйти в правительство России для решения проблемы обманутых властями Тувы пайщиков ЖСК. И надеемся, что они смогут достучаться до высоких чиновников, от которых зависит судьба окончания строительства жилого дома ЖСК-4.

Учитывая вышесказанное, убедительно просим всех упомянутых в обращении сенаторов, депутатов и члена правительства России М.Хуснуллина обратить внимание на данный вопрос и оказать содействие в его решении.

С уважением, от имени пайщиков

Н.Л. Шадрина, Председатель ЖСК-4.