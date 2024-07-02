Почему тувинские чиновники презирают участников СВО и считают их людьми второго сорта?

Уважаемая редакция, здравствуйте!

Обратиться к Вам в газету меня побудило два обстоятельства, а именно: 1. отношение чиновников к нуждам граждан; 2. отношение чиновников непосредственно к семье погибшего на СВО, в конкретном случае, отношение к матери погибшего сына.

Расскажу всё по порядку. Я, Шадрина Нина Леонидовна, являюсь председателем ЖСК-4. И потому мне приходится общаться с чиновниками разных структур и рангов, а также непосредственно с чиновниками Министерства строительства Республики Тыва. 20.06.2024 года я находилась в приёмной министерства строительства Тувы для регистрации письма – ответа ЖСК-4 на письмо Минстроя по проблемам ЖСК-4. А именно – по недостроенному дому по ул. Бай-Хаакская, 2. Зарегистрировав свой ответ на письмо Минстроя, я встретилась с первым заместителем министра строительства Тувы Чингисом Ховалыгом. Между нами состоялся короткий разговор по проблемам недостроенного жилого дома по ул.Бай-Хаакской №2. При этом Ховалыг Ч.П. поинтересовался, как продвигаются дела в ЖСК-4, в котором недостроенными остаются три подъезда дома. Замминистра сказал по поводу денежной компенсации, что власти готовы выплатить максимум 300 000 – 400 000 рублей на семью, которые по вине властей остались без квартир, хотя всю полагающуюся сумму за кооперативную квартиру (и даже больше) все семьи давно внести на счёт государственного застройщика.

Следующее сообщение чиновника касалось вопроса выкупа членами ЖСК-4 земельного участка, на котором находится недостроенный многоквартирный жилой дом, в собственность членов ЖСК‑4. Он предложил таким образом решить проблему строительства дома. Также он сообщил, что у ЖСК-4 имеется задолженность по аренде земли, которую нам следует погасить.

На что я ответила ему, что неоднократно обращалась в департамент архитектуры по адресу ул.Бухтуева, д.3, но каждый раз по неизвестной мне причине не могла получить расчёт арендной платы за земельный участок, поскольку на месте не было сотрудника, который занимается расчётами арендной платы. Затем я напомнила чиновнику, что я, к примеру, по вине властей не имею жилья, в связи с чем вынуждена жить в арендуемой квартире. А также, что мой сын, как и многие другие ребята, добровольцем ушёл защищать Родину и погиб на CBО. На что чиновник процедил сквозь зубы в недопустимом тоне, что я использую якобы смерть сына для своей материальной выгоды.

Как вы понимаете, после того, что я услышала от чиновника про себя и моего погибшего на фронте сына, разговаривать с ним о чём-либо уже не имело никакого смысла. Меня поразило то, что наш диалог проходил в приёмной в присутствии министра строительства Кыргыса А.М. Но он почему-то не счёл нужным одёрнуть зарвавшегося чинушу или хотя бы извиниться за него. Он не вступил в диалог, а просто промолчал, как будто это его не касается.

Объясните мне, что у нас в Туве происходит? Почему чиновники с высоких трибун глотки рвут в поддержку СВО, называют участников боёв героями, а на самом деле презирают их и считают людьми второго сорта? Если чиновники такого ранга, как министр и его первый заместитель придерживаются подобного мнения, то в каком ключе и о чём можно с ними говорить? Мне ничего не оставалось, как выйти из приёмной и с горечью покинуть министерство. Как известно, «чужая боль» у чёрствых людей не вызывает сострадания.

У меня нет слов, ни как у члена ЖСК-4, ни как у матери погибшего сына. Чёрствость, бестактность и вседозволенность чиновников стали нормой жизни в Туве. Из общения с ними я поняла, что они не собираются решать проблему обманутых властями членов жилищно-строительного кооператива. И разговор со мной – это в очередной раз попытка просто затянуть время. Они просто ждут, пока все мы, обманутые члены ЖСК, не выдержим и отстанем от них, разуверившись в справедливости. Или попросту вымрем. Они просто дурят нас, не занимаясь проблемой по существу. И ищут любую причину, только чтобы не решать наш вопрос, отмахиваясь от 100 обманутых семей, как от «назойливых мух».

С уважением, Н.Л. Шадрина.

От редакции.

Мы хорошо понимаем проблему обманутых людей, которых государство, забравшее их деньги за квартиры, оставило без крыши над головой. Люди, безусловно, ни в чём не виноваты. Они свои обязательства перед тувинскими властями исполнили в полном объёме и даже больше. У нас в Конституции записано, что Российская Федерация – социальное демократическое государство. Однако конкретный случай с ЖСК-4 говорит о том, что такие нормы Конституции используются частью чиновников просто для профанации и издевательства над людьми. Чиновники не просто игнорируют интересы простых людей – они на самом деле и не собираются ничего предпринимать, чтобы восстановить справедливость. А главное их занятие – это воровство бюджетных денег, собирание откатов и использование служебного положения в корыстных целях. Тут они большие мастера и труженики.

Что же до хамского поведения заместителя министра Ховалыга и потворство этому хамству со стороны министра Кыргыса, то редакция газеты обязуется придать гласности этот вопиющий факт и довести до сведения вышестоящих инстанций. Для принятия мер в отношении этих хамоватых чинуш мы обратимся в Администрацию президента В.Путина и заставим этих наглецов принести матери геройски погибшего на фронтах СВО воина свои извинения, а их начальству – принять самые суровые меры, вплоть до увольнения, к скандальному необразованному зарвавшемуся негодяю, позволившему оскорбить мать героя. А со своей стороны мы приносим Нине Леонидовне свои извинения за поведение заместителя министра Ховалыга и министра Кыргыса.

А заодно обращаемся к спикеру парламента Тувы К.Даваа и главе республики В.Ховалыгу с просьбой публично дать соответствующую оценку поведению названных чиновников.