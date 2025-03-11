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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК» за 2025 год / № 9, 11 марта / С чем ветераны специальной военной операции вернутся домой?
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№9, 11 марта 2025 года.
С чем ветераны специальной военной операции вернутся домой?

С чем ветераны специальной военной операции вернутся домой?

Война – экстремальная эпоха в жизни людей. И она рождает не только героев. А СВО в Украине, куда было направлено большое количество заключённых из мест лишения свободы, в этом плане занимает особенное место в истории. Вряд ли кто станет спорить с теми, кто полагает: само пребывание на линии боевого соприкосновения для человека – уже подвиг. Большинство наших бойцов, мобилизованных или добровольно изъявивших желание воевать на линии боевого соприкосновения по контракту, чаще всего, до этого не имели даже опыта срочной службы. И вот они возвращаются домой...

Как правило – после тяжёлых ранений и контузий. Нередко – инвалидами. С таким мы встречались после участия в боевых действиях в Египте, Анголе, Вьетнаме, Афганистане, Сирии, Чечне или Грузии. Сегодняшние ветераны от прежних отличаются, как минимум, двумя вещами: их по численности намного больше и среди них нередко встречаются бывшие заключённые. Но всех их объединяет так называемое посттравматическое стрессовое расстройство.

Это серьёзное психическое расстройство, развивающееся у человека после какого-либо травмирующего события: пережитой аварии, катастрофы, физического насилия. В нашем случае – после участия в боевых военных действиях, которые накладывают на психику человека неизгладимый след. Не секрет, что в разное время разные события рождают разных героев. В этой публикации речь пойдёт о тех ветеранах СВО, что попали на фронт из мест лишения свободы и вернулись домой. Эта категория людей занимает особое место в обществе, поскольку среди них достаточно много ветеранов, готовых в случае любого самого незначительного конфликта применить к окружающим насилие.

Эксцессы с такими ветеранами нередки. О них публикуется достаточно много материалов. Именно такие ветераны могут быть опасны для общества. «После завершения специальной военной операции (СВО) на Украине российским спецслужбам и правоохранительным органам предстоит бороться как с организованным подпольем, так и с обычным бандитизмом, масштабы которого сегодня сложно представить», – заявил президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» А.Мирошниченко. Он провёл параллель с Северным Кавказом, где после окончания боевых действий ещё несколько лет продолжалось противостояние с боевиками, а большое количество нелегального оружия способствовало росту преступности.

Только за 2,5 года с начала СВО жертвами ветеранов стали почти полтысячи «гражданских». Как подсчитали журналисты, минимум 242 человека погибло, а ещё 227 – получили тяжёлые увечья. Эти случаи растут в основном за счёт родственников военных и их знакомых. Большинство преступлений носят бытовой характер и происходят из-за употребления спиртного. Причём экс-заключённые, убивают чаще, чем остальные военные. Также чаще совершают преступления в отношении женщин. Косвенно проблему подтверждает и появившаяся недавно памятка с правилами поведения для родственников участников «СВО», которую составили сотрудники российских НКО.

К примеру, воевавший в составе ЧВК «Вагнер» бывший заключённый Иван Россомахин, вернулся домой из зоны боевых действий в Украине. Ранее он в 2020 году был осужден за убийство с наказанием в виде 14 лет колонии строгого режима. Но вышел на свободу, вступив в ЧВК «Вагнер». Он пошёл на СВО. В марте 2023 года Россомахин вернулся в родное село Новый Бурец. Жители села жаловались, что Россомахин ходил по селу с вилами и топором и угрожал соседям. Дело закончилось тем, что он спустя неделю после возвращения с фронта изнасиловал и убил 85-летнюю жительницу соседнего города Вятские Поляны Юлию Буйских. За что был снова осужден – теперь уже на 23 года лишения свободы. Россомахина также обязали выплатить семье убитой два миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда. Но отбывать назначенный судом срок он не стал. Подписал контракт теперь уже с Минобороны РФ – и вновь отправился воевать в Украину.

В другом случае бывший участник СВО уроженец города Асбеста Станислав Ионкин 5 ноября 2022 года посетил ночной клуб «Полигон» в Костроме. По данным следствия, возгорание в клубе началось после того, как Ионкин во время потасовки с другими посетителями несколько раз выстрелил из сигнальной ракетницы в потолок. В результате чего начался пожар, площадь которого превысила 3,5 тыс. кв. метров, в здании обрушилась крыша. Погибло 13 человек. Бывшего военного признали виновным по статьям об убийстве, умышленном причинении вреда здоровью, уничтожении имущества и хулиганстве. Ионкина также лишили воинского звания сержанта и медали «За Отвагу». Суд назначил ветерану СВО наказание по делу о пожаре и гибели посетителей ночного клуба в Костроме в виде 20 лет колонии. Но Ионкин не захотел мотать срок и заключил новый контракт с Минобороны РФ, чтобы отправиться на фронт.

Другой убийца – Илья Канахин – в 2010 году в городе Вольске убил мужчину, нанеся своей жертве 59 ударов ножом, после чего ещё сильно изувечил его тело. Его приговорили к 9,5 годам лишения свободы. Но он сумел досрочно выйти на свободу по УДО. А в 2020 году он снова совершил убийство в том же Вольске. На этот раз жертвой стала местная жительница, которую он 79(!) раз ударил ножом. За это преступление ему был вынесен приговор в виде 16 лет тюремного заключения. Однако вскоре он подписал контракт с ЧВК «Вагнер» и отправился на военную службу в Украину. А вернувшись из зоны боевых действий, он в Ульяновской области снова совершил очередное убийство – 36-летней женщины. «Скинул её труп в погреб во дворе дома, затем попытался расчленить труп, чтобы спрятать тело, однако сделать этого смог, отпилив лишь голову. Тело закопал в погребе», – говорится в приговоре суда. При этом суд назначил наказание в виде лишения свободы на срок всего лишь 9 лет 6 месяцев в колонии строгого режима. Скорее всего, и этот небольшой срок за такое зверское преступление он не отсидит – снова подпишет контракт с Минобороны.

Особенно острая ситуация сложилась в Тюменской области, где вернувшиеся с СВО ветераны вновь совершают преступления. Как сообщил заместитель начальника регионального управления МВД Е.Козлов, по данным на 9 октября 2024 года в область прибыло из зоны СВО 378 человек, которые попали туда из мест лишения свободы. После возвращения с Украины ими были совершены 128 преступлений.

Кстати говоря, такая статистика не является тайной для российских властей. В этой части законодательство было подправлено. Теперь российские заключённые, согласившиеся отправиться на СВО, больше не получают президентское помилование, а их контракты планируется продлевать до конца СВО. Но дело в том, что согласно плана президента США Трампа достаточно скоро в Украине должен наступить мир. Тогда сотни тысяч ветеранов СВО должны будут вернуться домой. В связи с чем у правоохранителей России наступит новая пора борьбы с преступностью. А учитывая, что ветераны СВО могут привнести в российский тыл не только боевой опыт, но и большое количество различного оружия, борьба с ними в случае, если они сгруппируются в банды, будет тяжёлой и долгой.

Редакция

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