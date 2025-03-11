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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК» за 2025 год / № 9, 11 марта / Коротко
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№9, 11 марта 2025 года.
    Коротко

Единороссы снова пообещали назначить сенатора от Тувы

Первый вице-спикер Совфеда Владимир Якушев заявил на встрече с журналистами, что история с назначением представителя от Республики Тыва в верхней палате парламента затянулась и рассчитывает, что в ближайшее время этот вопрос решится.

С 2019 года законодательный орган государственной власти Республики Тыва в Совете Федерации продолжает представлять Дина Оюн, несмотря на завершение в сентябре 2024 года срока ее собственных полномочий.

Как пояснил ТАСС глава комитета СФ по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко, в соответствии с действующим законом, новый сенатор должен быть наделен полномочиями в течение месяца после первого заседания парламента субъекта РФ. При этом полномочия предыдущего сенатора прекращаются только после принятия соответствующего решения законодательным органом.

Выборы в Верховный хурал Тувы прошли в единый день голосования – 8 сентября 2024 года. Первое заседание республиканского парламента прошло 26 сентября, после состоялось еще несколько сессий. Однако вопрос о назначении сенатора на сессиях Верховного хурала до сих пор не поднимался.

Владислав Ховалыг: участница СВО привезла торт вместо мужа

Женщина-медик Айдысмаа Монгуш, которая вынесла тело мужа с поля боя в зоне СВО, привезла в родную Республику Тыва праздничный президентский торт, сообщил губернатор региона Владислав Ховалыг.

«Встретился с участницами СВО и матерями погибших героев. Поделились, как мы все смотрели трансляцию встречи с президентом Владимиром Путиным и переживали за нашу Айдысму Аясовну. Кстати, она привезла праздничный президентский торт из Москвы, чтобы разделить его здесь с нами со всеми», – написал он в своем Telegram-канале. Ховалыг подчеркнул, что участницы спецоперации отважно выполняют свои задачи.

Напомним, на встрече с Путиным 6 марта Монгуш рассказала о героически погибшем во время выполнения боевых задач муже. Его тело супруга эвакуировала самостоятельно. Она добавила, что это была первая встреча с мужем после года разлуки. Супруги служили в разных подразделениях.

Губернатор Тувы пообещал подготовить из старшего сына Айдысмы будущего солдата.

«Я встречался с Айдысмаа, мы о многом поговорили. Старшему сыну женщины 11 лет. Мы решили, что мальчик должен пройти обучение в нашем президентском кадетском училище», – сообщил Ховалыг.

Окончательный демонтаж обратной связи с народом

Госдума приняла в третьем чтении законопроект о реформе местного самоуправления, сообщает РБК. За документ проголосовали 318 депутатов, против – 80, воздержался один.

Новый закон позволяет регионам переходить на одноуровневую систему местного самоуправления – то есть ликвидировать низовой уровень самоуправления, который включает в себя городские и сельские поселения.

Также закон дает более широкие полномочия губернаторам в применении мер взыскания к главам самоуправлений – вплоть до их увольнения.

Законопроект о реформе местного самоуправления был внесен в 2021 году. В первой редакции он предусматривал полный отказ от низового уровня самоуправлений.

Законопроект стал одним из наиболее обсуждаемых в Госдуме в последние годы, ко второму чтению было предложено более тысячи поправок. Критики документа из числа депутатов называли его «последним гвоздем в гроб местного самоуправления».

Российские миллиардеры разбогатели на $16,5 млрд. после «потепления» с США

Российские миллиардеры стали богаче на $16,5 млрд. после возвращения Дональда Трампа на пост президента США и «потепления» отношений между Москвой и Вашингтоном. Это следует из данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index, в который входят 20 россиян с общим состоянием $295,31 млрд.

Больше других разбогател Алишер Усманов, который через холдинг USM владеет активами в сфере металлургии, горной добычи, телекоммуникаций и технологий, в том числе «Металлоинвестом» и мобильным оператором «Мегафон». Его состояние выросло на $3,19 млрд. с начала года – до $16,4 млрд. На втором месте по приросту капитала – крупнейший акционер «Норникеля» и богатейший человек России – Владимир Потанин, чье состояние увеличилось на $2,22 млрд. – до $30,1 млрд. Замыкает первую тройку сенатор от Дагестана Сулейман Керимов – его состояние с начала года стало больше на $1,68 млрд. и достигло $8,72 млрд.

Кремль задумал сделать депутатами Госдумы 100 участников СВО

По итогам выборов в Госдуму в 2026 году не менее 100 из 450 мест в нижней палате парламента должны будут занять участники СВО против Украины. Такой план на данный момент обсуждают в Кремле, сообщили журналистам действующие депутаты и близкий к администрации президента источник.

В течение всего прошлого года президент РФ Владимир Путин называл воюющих в Украине «новой элитой» и требовал активнее устраивать их на госслужбу. Для этого даже была запущена специальная программа – «Время героев». Однако до сих пор лишь несколько ветеранов «СВО» получили высокие должности во власти. Самый известный из них – командир батальона «Спарта» Артем Жога, который был назначен полпредом президента в Уральском федеральном округе.

«Избрание» участников СВО депутатами Госдумы – это самый легкий способ отчитаться о рекрутировании их во власть», – пояснил журналистам один из действующих депутатов. По его словам, они будут назначены не в исполнительную власть, «где деньги», и не в финансово-промышленные группы, «где реальные хозяева России», а «в безвластную представительную власть».

Китай и Казахстан запустили железную дорогу для перевозок в Европу в обход России

Казахстан и Китай запускают новый железнодорожный маршрут, который позволит возит грузы в Европу в обход России, сообщила 4 марта пресс-служба Казахстанских железных дорог.

В рамках проекта, который был запущен совместно с китайской China Railway Container Transport (CRCT), контейнерные поезда из КНР будут следовать через территорию Туркменистана, Казахстана, Ирана и Турции, а оттуда – в европейские страны. Первый поезд по новому маршруту отправился из китайского Чэнду в польский город Лодзь. «Маршрут обеспечит бесперебойную доставку грузов и эффективную связь между странами. Ожидаемое время в пути составляет 40 дней», – подчеркивает пресс-служба КТЖ.

Одновременно Китай развивают еще два железнодорожных проекта через центральноазиатские страны бывшего СССР в обход России.

Первый – Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ) – был согласован летом 2023 года и пройдет через Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан и Грузию.

Второй предполагает строительство железной дороги через Кыргызстан и Узбекистан – до Каспийского моря, откуда грузы через Турцию будут доставляться в Евросоюз. Проект стоимостью $8 млрд., который также планируется соединить с железными дорогами стран Персидского залива, был утвержден в июне 2024 года, а его реализацией займется китайская China Railway International.

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«СИбирь». Кремль объяснил, что сближение с Китаем предопределено исторически.

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