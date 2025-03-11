Свежий анекдот
Народ не стоит обвинять
За нрав овечьего гурта:
Не видеть и не понимать –
Весьма целебная черта.
Игорь Губерман
Подумаешь! У нас, когда президент выступает, тоже стоят и аплодируют. Ну, а те, которые не аплодируют – сидят.
За нрав овечьего гурта:
Не видеть и не понимать –
Весьма целебная черта.
Игорь Губерман
* * *Посмотрел я обращение Дональда Трампа к Конгрессу. Что бросилось в глаза? Половина конгрессменов стоят и аплодируют, а половина сидят.
Подумаешь! У нас, когда президент выступает, тоже стоят и аплодируют. Ну, а те, которые не аплодируют – сидят.
* * *Россияне стали больше тратить на путешествия... в продуктовые магазины.