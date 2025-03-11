    Свежий анекдот

Народ не стоит обвинятьЗа нрав овечьего гурта:Не видеть и не понимать –Весьма целебная черта.

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Посмотрел я обращение Дональда Трампа к Конгрессу. Что бросилось в глаза? Половина конгрессменов стоят и аплодируют, а половина сидят.Подумаешь! У нас, когда президент выступает, тоже стоят и аплодируют. Ну, а те, которые не аплодируют – сидят.

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Россияне стали больше тратить на путешествия... в продуктовые магазины.