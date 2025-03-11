«Мы попадем в рай, а они – просто сдохнут!» ©
 Газета РИСК
 Логин: Пароль:

   Регистрация
   Забыли пароль?
   Помощь
    Главная
Свежий
номер
  Архив
Архив
газеты
  Новости
События
в Туве
  Объявления
Куплю /
Продам
  Опросы
Наши вопросы,
ваши ответы
  Форум
Дискуссии,
обсуждения

Сообщение для всех: "Если у вас имеются проблемы с работой сайта risk-inform.ru, попробуйте воспользоваться https://risk-inform.com, https://riskinform.blogspot.com или https://t.me/riskinform"

Поиск по сайту
Навигация
Случайная картинка
Погода
Кто на сайте
Вы Анонимный пользователь. Вы можете зарегистрироваться, нажав здесь.
Anonymous Гостей: 185
User Пользователей: 0

Связь установлена risk-inform.com
Anonymous Гостей: 182
User Пользователей: 0
Главная / Архив / Архив газеты «РИСК» за 2025 год / № 9, 11 марта / Свежий анекдот
Версия для печати
A- | A | A+  12pt
№9, 11 марта 2025 года.
    Свежий анекдот
Свежий анекдотНарод не стоит обвинять
За нрав овечьего гурта:
Не видеть и не понимать –
Весьма целебная черта.
Игорь Губерман

* * *

Посмотрел я обращение Дональда Трампа к Конгрессу. Что бросилось в глаза? Половина конгрессменов стоят и аплодируют, а половина сидят.
Подумаешь! У нас, когда президент выступает, тоже стоят и аплодируют. Ну, а те, которые не аплодируют – сидят.

* * *

Россияне стали больше тратить на путешествия... в продуктовые магазины.

(прочитано 387 раз)

+1
risk-inform.ru/article_11337.html

 Доска объявлений 
Спутниковый интернет, ТВ-каналы (Триколор, Орион, Радуга, НТВ+). Перенастройка антенн, компьютеров. Выезд в районы республики.
Тел. 8913 354 7490, 923 217 2383, 5-25-69 (без выходных с 10.00 до 20.00)
СОЛНЕЧНЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ. Бытовые (до 20кВт), производственные (до 1МВт). Разработка, поставка, монтаж под ключ.
Тел. 8913 345 2012 (для справок в Кызыле), web: solar-e.ru
Котята - бесплатно!
ул.Ленина, 58 (Аквамир)
Выполним любые виды строительно-монтажных и отделочных работ, а также наружные и внутренние инженерные сети. Строительство жилых и не жилых от котлована и под ключ.
Тел. 8908 326 6466
Остальные материалы номера 9:

«СИбирь». Кремль объяснил, что сближение с Китаем предопределено исторически.

Шутка 2023 года

up Газета Внеклассно О нас Пользователи up
   • Свежий номер
 • Архив газеты
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
 • Тематический архив
 • Карикатуры
 • Юмор		  • Новости
 • Опросы
 • Календарь обещаний
 • Доска объявлений
 • Форум		  • Обратная связь
 • Статистика
 • Помощь		  • Регистрация/Вход
 • Добавить новость
 • Добавить фото		  
Материалы сайта предназначены для лиц 16 лет и старше. Ответственность за достоверность опубликованных материалов несут авторы. Мнение автора не всегда отражает точку зрения редакции. При полном или частичном использовании материалов, ссылка на газету «РИСК» обязательна. Для сетевых изданий обязательна гиперссылка на сайт «РИСКа» — risk-inform.ru
Лента новостей RSS Мобильная версия сайта Зеркало сайта
Для писем Страница газеты РИСК в Blogspot Страница газеты РИСК в Телеграме
Борьба с неправдивой информацией о событиях в Украине