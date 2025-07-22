Невежество погубит этот мир – 3

Продолжение. Начало в №№25, 26.

НЕВЕЖЕСТВО + БЕДНОСТЬ = ПРЕСТУПЛЕНИЕ

Чтобы держать человека невежественным и глупым, нельзя делать его богатым. Согласно «теории мотиваций Маслоу», человек, удовлетворивший свои физиологические потребности (голод, жажду, безопасность), начинает задумываться о самоуважении, социальных связях, самореализации и т.д. То есть, чем богаче человек, тем чаще он принимается размышлять об окружающем его мире. Это уже другой уровень потребностей, угрожающий правящему классу. Обеспеченный гражданин уже не так легко готов жертвовать своей жизнью ради «хотелок» властей.

К тому же, «буржуи» стараются вложить свои богатства в будущее своих детей и в их образование. Это неприемлемо для всякого диктатора, дорвавшегося до власти. А значит, любое материальное благосостояние – это угроза, с которой властям нужно бороться! Любые социальные лифты для карьеры и достижения финансовой независимости от государства нужно максимально обрубить. Богатство – это удел избранных. Чем беднее население, тем меньше у него мыслей, запросов, желаний, требований. Тем проще им управлять. Даёшь ему пачку совершенно бесплатной гречки, и вот электорат уже тебя уважает. А если в придачу вручить не сильно просроченную банку тушёнки и бутылку шмурдяка, то он готов продать и собственную мать.

При такой политике удержания подведомственного населения в скотском состоянии, глупо ожидать от него законопослушного поведения. Бедность никогда не приводит к доброте – она только ожесточает. Если все твои мысли сосредоточены на выживании, то соблюдение каких-то законов – это последнее дело. Человек человеку волк.

Общемировая статистика указывает на явную связь уровня бедности и преступности. Исследования показывают, что люди с высшим образованием, как правило, совершают меньше преступлений, чем люди со средним или низким образованием. Люди с низким уровнем образования или без образования легче вовлекаются в преступную деятельность. Самый яркий пример – это Швеция и Норвегия, которые демонстрируют низкий уровень преступности и высокий уровень образования. Иная картина в Венесуэле, там высокий уровень преступности и низкий уровень образования. Исследователи отмечают важность качественного образования: оно должно включать не только академические знания, но и навыки критического мышления и социального взаимодействия, что может помочь снизить преступность.

Впрочем, нужно понимать и другое: преступность не является проблемой для государства или угрозой для власти. У представителей власти своя профессиональная охрана, высокие заборы, прикормленные силовики. Преступность в основном угрожает как раз той самой невежественной массе народа, в среде которой и произрастает криминал. При этом нельзя сказать, что государство тупое и не понимает, что творит. Наоборот. Как известно, если не можешь победить (а точнее – не хочешь), то возглавь!

Благодаря Голливуду, у нас почему-то принято считать, что преступник – это непременно умный и успешный человек, который с ловкостью обходит туповатых правоохранителей. Этакий неуловимый «Робин Гуд», борющийся за права сирых и убогих. Кстати, это тоже любимый герой многочисленных экранизаций и пример позитивного отношения к преступнику. Этот образ создан благодаря кинематографу и в частности многочисленным сериалам про удачливых бандитов. Конечно же, имеющих твёрдые моральные принципы.

В России подобный образ «романтика с большой дороги» подкреплён повсеместной пропагандой уголовных порядков путём внедрения в повседневную жизнь тюремного шансона и жаргонной лексики через многочисленные сериалы и документальные фильмы про криминальных авторитетов. У нас практически каждый телезритель знает, как «входить в хату», что означают татуировки, какие бывают статусы у «сидельцев» и как не стать «опущенным». Государство как бы борется с АУЕ (запрещённой в России экстремистской организацией, кстати говоря), но на деле всячески пропагандирует преступный образ жизни и его иерархию. Даже сериалы, рекламирующие работу «ментов», типа борющихся с преступностью, на деле оказываются пропагандой беззакония, когда только обход и нарушение законов помогает раскрыть преступление.

В реальности же нужно понимать, что преступность и образование никогда не дружат. Преступают закон, в поиске «халявы» и лёгкого заработка, чаще всего невежественные люди. Образованный умный человек всегда может заработать себе на жизнь легально.

Впрочем, тут имеется одно исключение: если во главе государства стоит преступный режим, построенный на коррупции, то тут коррупция и есть легальный, вполне законный бизнес. Не обращайте внимания на всякие многостраничные бумажки с названиями «конституция», «уголовный кодекс» и прочее: если вас будут судить и сажать, то уж точно не из-за противоречий с пунктами этих талмудов. Ищите причины во взаимоотношениях с чиновниками. В этом случае изощрённый образованный авантюрист будет чувствовать себя как рыба в воде. Но это, по сути, и есть то самое богатство, построенное на невежестве основной массы населения.

Проблема государства в том, что человек, даже если он глупый, бедный и невежественный, всё равно стремится к счастью, хотя бы для своих детей. И если чиновники ограничивают способы интеллектуального развития, то всегда остаются альтернативные варианты.

Бедным родителям, озабоченным выживанием, некогда думать о чём-то другом. Для них родить ребёнка – уже достижение! Дать что-то большее они уже не способны. Как правило, дальше для ребёнка из такой семьи при отсутствии возможностей развития интеллектуальных навыков остаётся только одна дорога успеха – спорт, полиция или армия.

В гражданской жизни самый доступный вариант – спорт. Но этот путь зачастую крадёт здоровье, время, силы. А в итоге чемпионами, зарабатывающими реальные деньги, становятся считанные единицы. Куда деваться «неудачникам», потратившим своё детство и здоровье на достижения высокого спорта, но не достигшим успеха? Из легальных вариантов остаются полиция и армия.

Служба в полиции и других силовых структурах – это по своей сути, тяжёлая работа за не очень большие деньги. По крайней мере, я не встречал ни одного счастливого человека, выбравшего себе карьеру в погонах. Большинство из них «отбывают срок» до пенсии, которая наступает очень рано по меркам гражданских профессий, что и примиряет их с тяжестью бесконечного стресса.

Армия в мирное время не сильно отличается от полиции. Примерно те же деньги за те же обязанности. Но совсем другое дело, когда в России началась специальная военная операция. Такие заработки никаким чемпионам-спортсменам не снились! Но, как говорится, есть нюанс.

С одной стороны спорт и армия схожи – твоего мнения никто не спрашивает, выполняй требования тренера/командира, и всё будет в порядке. Но с другой... В спорте у тебя не будет моральных дилемм: победил ты или проиграл. Обнялся с соперником, и все счастливы, завтра будет ещё один шанс на отыгрыш или для следующего рекорда. На фронте ставкой является собственная жизнь против жизни «соперника», и переиграть «матч» вряд ли получится.

Тут уже, чтобы убедить тебя идти умирать в чужую страну, нужна вся мощь государственной пропаганды. Правда, способы «мотивации» сработают только при наличии главного фактора – НЕВЕЖЕСТВА. Неспособности думать хотя бы на день вперёд о последствиях вероятного тяжёлого ранения или собственной смерти. Нежелания разбираться в моральной стороне дела. Неизвестно, что страшнее: ты пошёл убивать в соседнюю страну, потому что убеждён, что так правильно, или потому, что тебе платят немыслимые по мирным временам деньги.

В любом случае за этот исторический выбор придётся заплатить, как обычно, не тем, кто принимал это решение, а рядовым жителям страны, которые благодаря невежеству не способны и не хотят думать...

НЕВЕЖЕСТВО + ДЕНЬГИ = КОРРУПЦИЯ

В предыдущем разделе о зависимости бедности с преступностью уже упоминалось такое явление, как коррупция. Коррупция в разных формах, названиях и определениях всегда существовала вместе с человеком. Что может быть естественнее, чем неформальные отношения типа «ты мне – я тебе»? В маленьких примитивных коллективах времён первобытнообщинного строя, когда чуть ли не каждый соплеменник являлся родственником, помогать друг другу в ущерб каким-нибудь чужакам – это норма и даже вопрос собственного выживания. Взятки-подарки вождю или его приближённым – это своего рода перекладывание средств из кармана в карман одного пиджака, по большому счёту никак не влияющее на общий баланс благосостояния небольшого сообщества.

Но по мере развития цивилизации усложняются взаимоотношения, увеличивается население, развиваются принципы государственности: если в это время определённая группа граждан, пользуясь служебным положением, создаёт себе более комфортные условия для жизни, тогда коррупционные связи, становятся тормозом развития страны. Дословно «коррупция» и переводится как «разложение». В первую очередь разложение механизмов управления государством. Это неизбежно снижает эффективность работы всех сфер деятельности.

Учитывая всё вышесказанное по поводу несовершенства человека, становится очевидным, что коррупция – это признак больного общества. Чем невежественнее население, тем глубже в нём укореняются традиции кумовства. Видимо, именно поэтому борьба Навального (внесён Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) с коррупцией не сильно всколыхнула наше общество. Мало кто вообще понял, а что такого-то преступного в поведении чиновников? Ну, строят они себе дворцы, ну, разворовывают бюджет – и ладно, на их месте так бы поступил каждый! Лишь бы в мой карман не лезли!

Умный человек, способный построить несложную логическую цепочку, легко сложит два плюс два и поймёт, что если в одном месте появился дворец, то в другом не появится водопровод для целого густонаселённого района. Если предприниматель даёт взятку чиновнику, то завтра этот же предприниматель возместит свои убытки низким качеством построенной дороги. Если губернатор с приближённым бизнесменом «распилят» госконтракт на стройке какого-либо объекта, то регион останется без денег с постепенно разрушающимся недостроем. То есть коррупция – это раковая опухоль на теле общества, которая постоянно высасывает все жизненные соки из экономики.

Нельзя сказать, что коррупция – это однозначный смертный приговор для государства. Это «всего лишь» мощный тормоз на пути к развитию не только экономики, но и гражданского общества. Это приговор на пожизненное прозябание на задворках мира. А также один из способов держать своё население в повиновении: когда коррупция поощряется сверху, тогда все денежные потоки будут сосредоточены только в лояльных руках приближённых соратников. А сидящая на голодном пайке оппозиция не будет представлять большой опасности.

Утверждать, что коррупция – это явление, присущее только России и странам, подобным ей, невозможно. По коррупционным поводам периодически ловят преступников даже в самых высокоразвитых странах. Но поразительная разница в масштабах. В какой-нибудь Германии увольняют чиновника за полёт в комфортном салоне бизнес-класса. В России же могут посадить на большой срок клерка из-за копеечной благодарности за проделанную работу, но при этом совершенно не замечают роскошные дворцы первых лиц страны.

Когда коррупция – это основа государства и смазка бюрократического аппарата, то и борьба с коррупцией превращается в отдельный вид мздоимства. Помнится, знаменитый полковник Захарченко, у которого нашли 13 квартир, забитых деньгами, тоже являлся борцом с коррупцией. Он служил в Главном управлении экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России. А позже его рекорд был побит другим «борцом с коррупцией» – начальником 2-го отдела управления «К» Службы экономической безопасности ФСБ Черкалиным. И это всего лишь полковники. Представьте, что можно найти у генералов. Но непосредственных начальников этих полковников даже не уволили. И все уже давно забыли об этом деле. Даже изъятые богатства куда-то «рассосались».

Если сознание населения не выросло из примитивного невежественного средневековья, то бесполезно бороться с его «нормами». Поэтому никакие репрессивные аппараты тут не справятся. Как говорится, сначала нужно побороть разруху в головах, а потом уже браться за «клозеты»...

Окончание следует.

О. Шын