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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК» за 2025 год / № 27, 22 июля / Коротко
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№27, 22 июля 2025 года.
    Коротко

Праздник удался!

Как сообщили в мэрии Кызыла, с 11 по 20 июля дружинниками и сотрудниками полиции в вытрезвитель МКУ «Центр» доставлено 1141 лиц, из них повторно – 33 человека, мужчин – 841, женщин – 300, из их числа 861 безработные, 58 пенсионеров, 9 лиц без определенного места жительства.

В ходе рейда проверяли все районы города, большая часть граждан доставлялись из центра (527 чел.), мкр. Южный, базы РПС, мкр. Восток.

В дни праздника Наадым предоставлен ночлег 133 гражданам, передано родственникам на попечительство – 19. В вытрезвителе обеспечивалось питание.

Экс-глава минсельхоза Тувы получил семь лет

Кызылский городской суд признал бывшего министра сельского хозяйства Тувы Айдына Дуна виновным в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

По версии следствия, с июля по декабрь 2020 года чиновник вместе с родственником подал в минсельхоз фиктивные документы о якобы выполненных работах по реконструкции оросительных систем в селах Мугур-Аксы и Бай-Тал. Ущерб бюджету оценили свыше 10 млн. рублей, рассказали в прокуратуре. Дун приговорён к 7 годам колонии общего режима и штрафу в 700 тыс. рублей.

В марте 2025 года Айдына Дуна признали виновным ещё и в превышении полномочий (ч. 3 ст. 286 УК), приговорив к 4 годам колонии общего режима. По тому делу проходила ещё одна эк-глава министерства Лариса Монгуш. Обоим вменили, что они незаконно перечислили на подрядчику строительства 14 жилых домов в селе Ак-Тал свыше 16 млн. рублей.

Почти каждая вторая медсестра в Туве и на Алтае увольняется в первый год работы

21% российских медсестер, пришедших на работу в больницы, увольняется в течение первого года. Из 69 тыс. устроившихся почти 15 тыс. человек проработали меньше года, заявила заместитель министра здравоохранения РФ Татьяна Семенова.

Лидируют по числу уволившихся Тува (42%), Республика Алтай (41%), Калмыкия (34%), Бурятия (33%) и Курганская область (32%).

Спикеру парламента Хакасии Соколу поменяют регион из-за его конфликтов

Председатель Верховного совета Хакасии Сергей Сокол («Единая Россия»), который постоянно публично конфликтует с губернатором Валентином Коноваловым (КПРФ), может лишиться своего поста, сообщают «Ведомости» со ссылкой на три источника, в том числе близкий к администрации президента.

Рейтинг Коновалова растёт, а Сокол оказался в патовой ситуации после того, как продавил принятие скандальной муниципальной реформы, ликвидирующей сельсоветы, также выборы глав районов и поселений. Коновалов наложил вето на документ, который направлен на доработку в Верховный совет. При этом единороссы в парламенте, подконтрольные Соколу, могут преодолеть вето.

По словам собеседника «Ведомостей», близкого к правительству Хакасии, к реформе на уровне поселений относятся «крайне негативно» – в первую очередь в национальных районах, где законопроект «обнуляет» позиции уважаемых людей на местах. «И дело не только в том, что [они] «управляли сельсоветами», а в том, что имели определенное положение, статус, которого теперь лишатся, а в национальной республике это очень важная особенность», – отметил он, подчеркнув, что эти же элиты представляют базу самого Сокола.

В Совфеде призвали срочно поднять налоги, чтобы спасти бюджет

Российским властям необходимо искать дополнительные доходы для казны, по которой ударили сокращение нефтегазовых поступлений и ухудшение ситуации в экономике. Об этом заявил 16 июля глава комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов.

По словам сенатора, меры необходимо принимать «срочно», поскольку «оценки экономических показателей» стали «более пессимистичными», а сырьевые доходы снижаются.

«Нам нужно задействовать все имеющиеся ресурсы по повышению доходной базы», – призвал Артамонов. В частности, сказал он, нужно рассмотреть отмену некоторых налоговых льгот, объем которых на данный момент достиг трети федерального бюджета.

Кроме того, продолжил Артамонов, в России остается высоким уровень теневой занятости, когда физлица избегают уплаты подоходного налога и отчислений в Соцфонды. Речь идет, в частности, о зарплатах «в конвертах», объем которых ранее власти оценивали в 10 триллионов рублей в год.

Также «вызывает недоумение наше стойкое нежелание заниматься вопросами приватизации», сказал сенатор, добавив, что все перечисленные им меры – это «резервы пополнения бюджета» (цитаты по «Интерфаксу»).

Деньги все острее нужны федеральной казне, которая тратит на СВО каждый третий рубль – рекордную долю со времен Советского союза. По данным Минфина, за первое полугодие текущего года нефтегазовые доходы упали на 17%, а общие – выросли лишь на 3%, то есть в реальном выражении (с учетом инфляции) начали сокращаться. Расходы при этом подскочили на 20%. В результате за шесть месяцев в бюджете образовалась «дыра» размером 3,7 трлн. рублей – в 6 раз больше, чем за тот же период год назад.

ВЦИОМ обнаружил, что россияне массово перестали понимать, что такое безнравственность

Российские граждане все хуже понимают, какие поступки являются безнравственными, а какие – нет, выяснил ВЦИОМ.

Согласно опросу, который государственные социологи провели в июне, 30% россиян «затруднились ответить» на вопрос – какой поступок, по их мнению, является примером наиболее аморального поведения. По сравнению с 2005 годом (15%) доля респондентов, не сумевших назвать ни одного безнравственного поступка, подскочила вдвое.

Резко выросла, по данным ВЦИОМа, лояльность россиян ко лжи, подлости, двуличию и лицемерию: если 20 лет назад такие поступки выбирали в качестве примера безнравственности 25% опрошенных, то теперь лишь 15%.

Доля назвавших «коррупцию и взяточничество» в качестве «наиболее безнравственных поступков» упала, по данным ВЦИОМа, вчетверо – с 8% до ничтожных 2%. «Злобу, цинизм и ненависть» назвали безнравственными 4% респондентов, хотя в 2005 году таких было 6%.

Доля считающих «безнравственными» безразличие, равнодушие и неоказание помощи сократилась с 26% до 6%; грубость, хамство, оскорбление и унижение поставили в топ безнравственных поступков 7% россиян против 17% в 2005 году.

Новосибирским борцам с коррупцией просят до 16 лет за взятки

Обвинение потребовало от 9 до 16 лет колонии бывшим сотрудникам отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Новосибирскому району (межмуниципальный отдел «Новосибирский»). Об этом говорится в сообществе судов общей юрисдикции Новосибирской области.

Начальника отдела Анатолия Семёнова, а также оперативников Игоря Юшина, Алексея Пирского и Андрея Мельникова обвиняют в том, что в 2019-2022 годах они вымогали и получали взятки с предпринимателей, занимающихся продажей обуви и табака. Сотрудники МВД проводили контрольные закупки, изымали товар и требовали деньги за его возвращение.

Семенову вменяют три эпизода получения взяток группой лиц в крупном размере и с вымогательством (пункты «а», «б», «в» ч. 5 и ч. 6 ст. 290 УК), а также покушение на взятку за незаконные действия (ч.3 ст. 30, ч. 3 ст. 290 УК). Юшину и Пирскому – один эпизод вымогательства взятки группой лиц в крупном размере, Мельникову к одному такому же эпизоду добавили получение взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК).

Общая сумма взяток превысила 2 млн. рублей, считает следствие.

Морковь и свекла стали лидерами подорожания в РФ, обогнав картофель

По данным Росстата, морковь и свекла показывают рекордный рост среди всех овощей. Следом за ними быстрее всех дорожает картофель (+48,5%), хотя в июле цены на него несколько снизились, пишут «Известия». В некоторых регионах цены растут особенно быстро и наблюдается дефицит. Так, на нехватку моркови пожаловались жители Кемеровской области и Башкирии. В Удмуртии рост цен на этот овощ составил сразу 14,5% за неделю.

В мае «Коммерсант» также сообщал о росте цен на лук и капусту за год на 57-87%. Средняя стоимость репчатого лука составила 72 рубля за 1 кг, белокочанной капусты – 75 рублей за 1 кг. Рост цен на овощи связывают со снижением предложения и проблемами с урожаем.

Дума разрешила налоговой без суда списывать деньги со счетов россиян

Депутаты Госдумы приняли в финальном чтении законопроект, вводящий внесудебный порядок взыскания долгов по всем видам налогов – от НДФЛ до транспортного, сборам, страховым взносам и другим позициям с банковских счетов граждан.

Сейчас такая процедура предусмотрена в отношении организаций и индивидуальных предпринимателей, но с 1 ноября после одобрения документа Совфедом и президентом она будет распространена и на физлиц. Долги будут взыскивать по прежней схеме, только если гражданин в течение месяца после направления Федеральной налоговой службой (ФНС) требования об оплате задолженности оспорит начисленную сумму в суде или вышестоящем налоговом органе.

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