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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК» за 2025 год / № 27, 22 июля / Перекрёсток мнений
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№27, 22 июля 2025 года.
    Перекрёсток мнений
Перекрёсток мнений

Цитаты Владимира Путина

Аноним, 16-07-2025 #2[ru]

Путин рассказал придворному пропагандисту, что привык с детства выключать свет перед сном. И теперь в Кремле всегда делает это САМ. А также закрывает кран после мытья рук и ЛИЧНО смывает в туалете. Невероятно! Признайтесь, никому из вас подобное и в голову прийти не могло!

Аноним, 16-07-2025 #3[ru]

В России не хватает женщин – заявил Владимир Путин: «На десять девчонок по статистике девять ребят. Я так понимаю, что статистика у нас как раз поменялась – у нас сейчас не хватает женщин». Довольно глупо такое заявлять, ведь в России женщин больше, чем мужчин, уже много лет. Да и сейчас из-за мобилизации и СВО вряд ли стоит сетовать на нехватку женщин. Так что если кого и «не хватает» – так это мужчин, которых пачками отправляют в Украину...

Аноним, 16-07-2025 #4[ru]

На первый взгляд, он просто сморозил очередную ерунду. Потому что сейчас в России 78 млн. женщин и 67 млн. мужчин. То есть женщин намного больше. И на 10 девчонок уже даже не 9, а всего 8,6 ребят. Перекос в сторону женщин с советского времени только усилился. Но нет, это не глупость. Среди подростков и молодых людей до 30 лет в России женщин действительно меньше, чем мужчин. Ненамного, но меньше. Так вот Путин именно об этих категориях говорит, как обо ВСЁМ населении страны. Более возрастные группы, особенно старше 40-50 лет, где женщин намного больше, Путина не интересуют вообще. Ведь женщины в этих группах уже не рожают. А мужиков после 50 массово на фронт не отправишь. Его волнуют лишь те россияне, которые либо могут стать пушечным мясом, либо могут воспроизводить пушечное мясо. Все остальные – это обуза...

Аноним, 17-07-2025 #5[ru]

«Механизм, построенный на энергии общества, очень большого количества людей» – Красиво сказал – конвейер скотобойни еще никто так образно не описывал!

Свежий анекдот

Аноним, 16-07-2025 #1[ru]

Шолбан Кара-оол: «Мы приложим все усилия, чтобы через наш Армейский Рукопашный Бой все народы дружили и общались!» Да что ты, черт побери, такое несешь?! https://www.youtube.com/watch?v=fUAaTSmDqS8

Аноним, 16-07-2025 #2[ru]

Шолбан Кара-оол: «Представители Международной Федерации Армейского рукопашного боя будут во многих странах, уже 12 стран заявились. Это наши союзники. Например, Республика Союз Мьянма...» Если террористическая Мьянма – это самый представительный член «рукопашников», то Шолбану Валерьевичу остается только посочувствовать. Какое падение – от губернатора региона и вице-спикера Госдумы до главаря какой-то международной банды... Или следует поздравить? Наконец-то на своем месте!

Коррупция становится смертельно опасной для чиновников

Аноним, 16-07-2025 #2[ru]

2 недели назад Шойгу избил Ховалыга. Ховалыг умолял простить его.

Аноним, 16-07-2025 #3[ru]

После отъезда Шойгу Ховалыг срочно взял отпуск и скрылся с женой из Тувы.

Аноним, 16-07-2025 #4[ru]

А за что побили-то? Должна быть причина! Или так, для профилактики?

Аноним, 16-07-2025 #6[ru]

Кто сейчас тогда остался Врио? Похоже на бардак. Да и когда же, наконец, фонтаны сделают в центре города и на набережной? Разломать разломали, а собрать – тяму не хватает? Или деньги, как всегда, украли?

Аноним, 16-07-2025 #11[ru]

Сейчас впервые складывается ситуация, когда чиновником-олигархом быть опаснее, чем журналистом, активистом и иноагентом... Каждый из них надеется, что это их не коснется, что все у них на мази. Это все делает их очень уязвимыми...

Аноним, 16-07-2025 #12[ru]

Кадровая чехарда в правительстве Ховалыга продолжается: Ренат Ооржак покинул пост министра образования Тувы. Об этом он сообщил у себя на странице в соцсети «ВКонтакте» – https://vk.com/wall16282405_13918.

Аноним, 17-07-2025 #15[ru]

«Госдума приняла законопроект, согласно которому экстремистской будут объявлять организацию, если хоть один из ее членов осужден по экстремистской статье». Эту прогрессивную логику обязательно надо распространить на борьбу с коррупцией. Осудили одного члена какой-нибудь организации за коррупционное преступление – сразу же признали коррумпированной всю эту организацию – ту же «Единую Россию», например, или, там, правительство. К примеру, посадили на 7 лет министра сельского хозяйства Дуна – значит надо посадить на 7 лет всё тувинское правительство вместе с губернатором. Если этого не сделать, то непонятно, почему для коррупционеров такие привилегии? Чем они для депутатов дороже экстремистов?

Аноним, 17-07-2025 #16[ru]

«НЕУДАЧНЫЕ КРЕАТУРЫ ШОЙГУ» – почему неудачные? с точки зрения эффективного разворовывания бюджета очень даже удачные! Кстати, у Шойгу все такие «одаренные» – посмотрите хотя бы на Тимура Иванова.

Аноним, 17-07-2025 #18[ru]

Владислав Ховалыг: «Сегодня в Кызыле провел рабочую встречу с Ладой Линкер, директором по развитию теплового бизнеса СГК, куда входит наша Кызылская ТЭЦ и обеспечивает тепловой энергией практически всю капитальную застройку столицы нашего региона. Обсудили с Ладой Александровной текущую совместную работу по подключению к централизованному теплоснабжению автономных котельных, чтобы снизить вредные выбросы и воздух стал чуть чище...»

Он что, совсем тупой? Ему говорят, что ТЭЦ на ладан дышит, а он собирается навешать на издыхающие котлы еще кучу объектов... Вложи средства в расширение, ремонт и сбор долгов с тех же бюджетных организаций, а уже потом предлагай расширять охват теплоснабжения!!

Аноним, 17-07-2025 #19[ru]

#18. Вы немного не так понимаете. Ховалыг – это идиот с мозгом второклассника, как сказал шулер Иргит. Вместо того, чтобы решать проблемы ТЭЦ в Кызыле, этот идиот просто начал договариваться с руководством материнской компании. Идиот Ховалыг всегда так делал – вместо того, чтобы работать, он просто пытается кулуарно договориться за спиной. От этого проблем становится только больше. Ховалыг – это обычный, пытающийся хитрить идиот-второклассник!

Аноним, 17-07-2025 #20[ru]

Куда делся шулер Иргит? Освоил, как всегда, деньги по ИПСЭР и куда-то загадочным образом исчез?

Аноним, 20-07-2025 #24[ru]

А что в Туве за праздники каждый день? Днями и ночами пьяницы во дворах орут, как дикие обезьяны. Кругом пьяные за рулем, салюты в ночное время постоянно. Это, пожалуй, единственный регион в России, который не умеет и не хочет трудиться, а лишь бухает и празднует на пособия и дотации из России...

Коротко

Аноним, 16-07-2025 #2[ru]

Весь бизнес в России в одном анекдоте: сидят в тюрьме три бизнесмена. – Я сделал цену ниже всех. Посадили за демпинг. – А я сделал цену выше всех. Посадили за необоснованное обогащение. – А у меня была цена как у всех. Посадили за картельный сговор...

Невежество погубит этот мир – 2

Аноним, 16-07-2025 #1[ru]

Дикая, мучительная скука читать современных российских публицистов и патриотических литераторов. Им все еще не хватает зверства, власть все еще принадлежит не русским, правят все еще законспирированные либералы или коррумпированные чиновники. Что они сочтут настоящим русским стилем и русской властью? Публичные казни? Уличные расправы? Погромы?

Аноним, 16-07-2025 #3[ru]

Михалков заявил, что убедил Путина ввести заградительные тарифы для иностранных фильмов. Их демонстрация в РФ потеряет всякую рентабельность. Михалков лучше других знает преимущества запретов и радости обсервации. Изоляция СССР от мирового кино когда-то позволила ему стать заметным режиссером. Тогда кинематограф был главным маринадом для мозгов. Люди случайные к его изготовлению не допускались. Сейчас совковая ситуация вернулась. Государственный аппарат вновь принялся формировать безропотных и довольных рабов режима. Это возможно лишь при ликвидации всякого влияния Запада. Все верно. России надо глубже заползать в свою пещеру, чтобы население отвыкало от всякого света и постепенно слепло. Народ, конечно, уже дебилизирован, но нет «пределов совершенству». Кино же остается мощным инструментом дрессировки масс...

Аноним, 16-07-2025 #7[ru]

В РПЦ назвали задачей священников подготовку эффективных солдат для СВО. Одной из главных задач российского духовенства является подготовка эффективных солдат. Об этом заявил главный военный священник в зоне спецоперации протоиерей Дмитрий Василенков. Раньше было: основная задача священника – привести человека к Богу. Но российские священнослужители нашли короткий путь отправить человека на тот свет – через фронт...

Аноним, 16-07-2025 #10[ru]

Следите за лицемерием: Гундяев ещё 9 лет назад, в 2016 году писал: «Церковь не приемлет того, что называется гражданским браком или просто сожительством. Почему? Бог так не велел жить, вот и всё». Тот же Гундяев сегодня: поддержал законопроект о «фактических брачных отношениях» героев СВО, чтобы неофициальные сожительницы могли претендовать на гробовые после их гибели, а также наследство и льготы. Партия сказала «надо» – попы ответили «есть!»

Аноним, 17-07-2025 #11[ru]

Мы настолько глубоко погрузились в разложение, в том числе, прежде всего, нравственно-культурное, что потребуются гигантские сверхусилия для того, чтобы выдернуть себя из этой колеи...

Сергей Конвиз: Коллективный Запад усилил военную помощь Украине

Аноним, 16-07-2025 #3[ru]

Путин отправляет на утилизацию последний авианесущий корабль – «Адмирал Кузнецов». 8 лет «ремонта», миллиарды потраченных рублей, убитые при авариях и пожарах люди. И утилизация... Доктрина Русского Мира по-путински в миниатюре...

Аноним, 17-07-2025 #6[ru]

Сенатор Грэм о 50-дневном ультиматуме Трампа: «Если Путин и другие задаются вопросом, что произойдет на 51-й день, я бы посоветовал им позвонить аятолле». Сенатор Грэм, несомненно, умница и душечка. Как правило, он точен и остроумен. Но его совет «звонить Аятолле» нельзя отнести к удачным. Дозвонившись до этого старого дурака, вы услышите часовую лекцию о еврейских печенегах, которые давно терзают праведных террористов Ирана. Затем Хаменеи будет долго шамкать о решительной победе Ирана над Израилем и США. Поведает старец и о бессилии американских бомб, которые только укрепили подземную ядерную программу, о единстве иранского народа, росте экономике, о скрепах и торжестве исламской духовности... США «покусали и бросили» иранский режим, явно не доведя дело до конца. Так что звонок Саддаму или Бенюшке Ладену был бы гораздо информативнее...

Аноним, 17-07-2025 #10[ru]

«Всё это происходит на фоне обострения отношений России с Азербайджаном и Арменией» – Ничего, скоро в обращении к нации Путин расскажет, когда и зачем Ленин создал Азербайджан с Арменией. А потом объявим еще одну спецоперацию и наведем порядок!

Размотают ли новые руководители прокуратуры и полиции Тувы клубок коррупции?

Аноним, 16-07-2025 #1[ru]

Этот 3,14дор Лукин – взяточник. А Водоканал пойдет скоро на банкротство.

Аноним, 16-07-2025 #3[ru]

Вся эта история мошенника Иргита началась еще при чмыре Брокерте.

Аноним, 17-07-2025 #4[ru]

Чмокерт наплодил этих фирм-однодневок, а Лукин собирал с них мзду.

Аноним, 18-07-2025 #5[ru]

В Минстрое Тывы одни взяточники сидят. Иргит их всех прикормил, как рыбок аквариумных.

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