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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК» за 2025 год / № 26, 15 июля / Свежий анекдот
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№26, 15 июля 2025 года.
    Свежий анекдот
Свежий анекдотВице-спикер Госдумы Шолбан Кара-оол спешит сообщить: «На факты незаконного оборота наркотиков необходимо обращать самое пристальное внимание и доводить каждое дело до суда... необходимо [...] организовывать активную разъяснительную работу, формировать позицию неприятия употребления наркотиков, выявления случаев приема и сбыта, распространения того, чтобы в обществе не было места наркодилерам и всем тем, кто пытается нажиться на несчастье людей...»
Неужели выгнал из семьи своего родного братца, отсидевшего срок за чемодан наркоты?!

(прочитано 485 раз)

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risk-inform.ru/article_11484.html

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