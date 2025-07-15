    Свежий анекдот

Вице-спикер Госдумы Шолбан Кара-оол спешит сообщить: «На факты незаконного оборота наркотиков необходимо обращать самое пристальное внимание и доводить каждое дело до суда... необходимо [...] организовывать активную разъяснительную работу, формировать позицию неприятия употребления наркотиков, выявления случаев приема и сбыта, распространения того, чтобы в обществе не было места наркодилерам и всем тем, кто пытается нажиться на несчастье людей...»Неужели выгнал из семьи своего родного братца, отсидевшего срок за чемодан наркоты?!