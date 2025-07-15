Свежий анекдот
Вице-спикер Госдумы Шолбан Кара-оол спешит сообщить: «На факты незаконного оборота наркотиков необходимо обращать самое пристальное внимание и доводить каждое дело до суда... необходимо [...] организовывать активную разъяснительную работу, формировать позицию неприятия употребления наркотиков, выявления случаев приема и сбыта, распространения того, чтобы в обществе не было места наркодилерам и всем тем, кто пытается нажиться на несчастье людей...»
Неужели выгнал из семьи своего родного братца, отсидевшего срок за чемодан наркоты?!
Неужели выгнал из семьи своего родного братца, отсидевшего срок за чемодан наркоты?!