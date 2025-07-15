    Перекрёсток мнений

Аноним, 07-07-2025 #5[ru]

У Путина новая версия: благодаря России Соединенные Штаты обрели государственность. Сначала он втирал это Трампу в ходе телефонного разговора (который Трамп назвал неудачным). Теперь Путин вылил это всё на Павла Зарубина. «Мы же поддерживали их стремление к независимости от Великобритании. Мы реально поставляли оружие, деньгами помогали». Вот только кто такие «мы»? У Путина «мы» – это и царская Россия, и большевики, которые последнего царя-батюшку расстреляли. Как говорится, Вы или крестик снимите, или трусы наденьте.

Аноним, 10-07-2025 #6[ru]

Путин заявил, что граждане стран Запада должны задуматься: куда идут их налоги в связи с ростом оборонных бюджетов? В 2025 году Россия потратит на СВО порядка 20 триллионов рублей. Это 140 тыс. рублей с КАЖДОГО россиянина, включая грудных младенцев. Как вам такой налог?

Аноним, 02-07-2025 #1[ru]

Пока весь мир обсуждал свадьбу Безоса за 50 миллионов долларов, Адам Кадыров на свою свадьбу надел часы стоимостью в половину свадьбы Безоса.

Аноним, 02-07-2025 #2[ru]

Приняв валокордин, корвалол, валидол, глицин и нитроглицерин, российское правительство и Совбез с размахом отметили День молодежи!

Аноним, 04-07-2025 #3[ru]

Минюст внёс азербайджанские помидоры в список иноагентов, террористов и экстремистов!

Аноним, 04-07-2025 #4[ru]

«Из окна своего дома на Рублевке выпал очередной руководитель компании Транснефть и разбился насмерть». Сколько же этажей в его доме на Рублевке?

Аноним, 05-07-2025 #5[ru]

#5 – это семнадцатый с начала СВО СОВЕРШЕННО СЛУЧАЙНО погибший топ-менеджер крупных корпораций РФ.

Аноним, 02-07-2025 #1[ru]

Якушев тоже в теме этой мутной истории. Он же строил все АЗС Карлику.

tlg_comm, 02-07-2025 #5[ru]

И судья Шолбан Октябрьевич Донгак, и его брат – Вячеслав Октябрьевич, и их сестра Смоленцева Урана Октябрьевна – все они являются родственниками Кара-оола.

Аноним, 02-07-2025 #6[ru]

История правления Кара-оола – это история бесконечного воровства. При этом это было время, когда деньги в России лились бурной рекой. Стоило чуть-чуть напрячься (или напрячь Шойгу), чтобы подключить Туву к этому потоку нефтяного изобилия. Но Кара-оол потратил это время на грабеж всего, что плохо лежало. Да еще и притащил в республику всякого рода аферистов – Дерипаску, Байсарова, Пиманова и т.д.

Аноним, 02-07-2025 #7[ru]

6й, теперь Карлик пожинает то, что посеял. Сначала окружил себя ворами и хапугами, а теперь им же взращенные кадры успешно грабят его самого.

Аноним, 03-07-2025 #13[ru]

Шолбан Кара-оол: «Полностью поддерживаю позицию Председателя Государственной Думы В.В. Володина, который ставит задачу в оперативном порядке рассмотреть законопроект об усилении ответственности иноагентов...» Салтыков-Щедрин: «На патриотизм стали напирать. Видимо – проворовались».

Аноним, 03-07-2025 #14[ru]

Когда уже Тува очистится от караооловского наследия?

Аноним, 04-07-2025 #15[ru]

Карлик везде землю прихватил, где только можно. На всяких чигденов-чудаков-дувекторов понаоформлял. И зачем ему столько добра?

Аноним, 04-07-2025 #16[ru]

Ховалыг: «...Визит китайских партнеров является очередным свидетельством растущего интереса к нашему региону в рамках стратегического партнерства России и Китая... По поручению Президента Владимира Владимировича Путина нами начата работа по проведению предпроектных работ и изысканий, направленных на детальную проработку грузовой базы данного трансграничного железнодорожного коридора...» Самому-то не смешно? Позвал бы еще с рассказами про железную дорогу Пугачева с Байсаровым. Ну и Путина можно припомнить с золотым костылем.

Аноним, 07-07-2025 #20[ru]

Каракарлик козлина, выдавил из Тувы всех нормальных людей. Теперь тут полная жопа. Даже просто поесть негде. Каракарлик превратил Туву в дно днищенское.

Аноним, 09-07-2025 #24[ru]

«Бывшего воронежского министра задержали на следующий день после отставки». Скорость работы силовиков повышается. Это происходит на фоне возросших рисков неконтролируемого выпадения чиновников из окон. Таким образом, можно ожидать, что всех чиновников, уходящих в отставку, в скором времени начнут помещать в СИЗО на 3-6 месяцев. Просто в качестве профилактики. Спасет ли будущая отставка Ховалыга от СИЗО или совершенно случайной смерти?

Аноним, 02-07-2025 #2[ru]

Россия резко увеличила в 2025 году поставки цветных металлов в Китай: алюминия – на 56%, меди – на 66%, никеля – почти на 100%. Люди, которые кричат, что ресурсы из России хочет вывезти Запад, и люди, которые сплавляют ресурсы России Китаю – это одни и те же люди.

Аноним, 04-07-2025 #9[ru]

«Алкоголь вновь предложили не продавать гражданам младше 21 года». В армию умирать за государство и убивать людей – в 18, в магазин за водкой – в 21. Всё правильно!

Аноним, 05-07-2025 #11[ru]

Регулярные отключения интернета по всей стране могут быть подготовкой к полной изоляции. Накануне в России наблюдались перебои с мобильным интернетом в 74 регионах. Кроме того, в 47 из них сбои затронули и домашние сети. Глава агентства TelecomDaily Денис Кусков предположил, что за временными отключениями по всей стране могут стоять не военные, а Роскомнадзор.

Аноним, 05-07-2025 #12[ru]

Росстат окончательно засекретил данные о численности населения на фоне самого глубокого демографического обвала за 200 лет. Из отчётов уже исчезли цифры по рождаемости, смертности, бракам и разводам по регионам, а теперь из свежего обзора вовсе пропал раздел «Демография». Вымирание – это гостайна! Никому не говорите!

Аноним, 09-07-2025 #19[ru]

Никита Хрущёв, из выступления на XX съезде КПСС: «Из 139 членов и кандидатов в члены Центрального Комитета партии, избранных на ХVII съезде партии, при Сталине было арестовано и расстреляно 98 человек, то есть 70%. Такая же судьба постигла не только членов ЦК, но и большинство делегатов ХVII съезда партии: из 1966 делегатов съезда по обвинению в контрреволюционных преступлениях было расстреляно больше половины – 1108 человек». Когда коммунисты сегодня реабилитируют Сталина, им важно помнить две вещи: КПРФ – не правящая партия. Власти и силы у неё нет вообще. Это игрушка в руках администрации, которая со временем может выкинуть КПРФ на помойку истории. Жалеть их никто не будет. И второе: коммунистов столь любимый ими Иосиф Сталин всегда расстреливал первыми.

Аноним, 03-07-2025 #4[ru]

У нас в России люди не дожили до нормального понимания религии. Они трясут крестами, статуями Будды, но при этом остаются дремучими язычниками, поклоняющимися мелким бесам. А то и просто Сатане. Отсюда и легкость, с которой они идут на любые преступления – думают: свечку в церкви поставят, и им все простится... Гореть вам всем в аду! Хотя ад уже и так внутри вас и вокруг вас. Вы носите его с собой, затягивая в него окружающих – в первую очередь близких.

Аноним, 05-07-2025 #5[ru]

Генпрокуратура России и Минюст потребовали признать экстремистским и запретить в стране «Международное движение сатанизма». Иск будет рассмотрен 22 июля – ТАСС со ссылкой на Минюст. Конкуренты за внимание Сатаны. Поклоняться Сатане, приносить ему массовые жертвы имеют право только государство и уполномоченные им лица!

Аноним, 02-07-2025 #1[ru]

В Израиле прошла и завершилась военная операция против Ирана, которая получила название «Народ, как лев». В России четвертый год идет Специальная военная операция, которую тоже следует назвать «Народ, как ... кто?»

Аноним, 02-07-2025 #6[ru]

Песков тут заявил, что чем меньше оружия поставляется Украине, тем ближе окончание «СВО». Это как если бы насильник увещевал свою жертву: «Ну, прекрати сопротивляться, расслабься, своими трепыханиями ты только увеличиваешь страдания! Давай я тебя быстро изнасилую, и ты пойдешь дальше по своим делам, если выживешь!»

Аноним, 03-07-2025 #7[ru]

Москва и Баку обсуждают проблемные вопросы на уровне главы СК РФ Бастрыкина и генпрокурора Азербайджана, заявил Песков. Переговоры с американцами ведёт Дмитриев, с Украиной – Мединский, с Азербайджаном, как выясняется, Бастрыкин. Тогда зачем России, вообще, МИД? Ну распустили бы этих бездельников.. Или на фронт бы отправили – больше пользы было бы.

Аноним, 04-07-2025 #9[ru]

Тем временем в Москве на здании посольства Афганистана теперь официально развевается флаг Талибана. Надпись на нем гласит: «Нет Бога, кроме Аллаха, и Мухаммед – пророк его». С чем всех нас и поздравляем...

Аноним, 04-07-2025 #10[ru]

В разговоре с Трампом Путин вновь заявил, что Россия настаивает «на устранении первопричин конфликта». Если бы американский президент действительно был хорошим переговорщиком, то он бы сказал: «Так ведь первопричина – это планы Украины вступить в НАТО, не так ли? Ты же сам это говорил? Ну так давай НАТО подпишет бумагу о том, что оно гарантирует невступление Украины в альянс. И мы – США – отдельно с тобой подпишем бумагу о том, что всегда будем голосовать по этому вопросу «против». А хочешь, я договорюсь ещё с десятком стран и они с тобой подпишут такую же договорённость – дескать, мы всегда будем голосовать против вступления Украины. Нормально? А ты возвращай территории – они ведь точно не первопричина конфликта. Когда началась СВО, ты сам сказал, что в планы России не входит оккупация украинских территорий, я сам слышал». И что тут Путину делать? Жаль, что Трамп всё-таки не такой хороший переговорщик, каким хочет казаться.

Аноним, 04-07-2025 #11[ru]

Российская Федерация первой в мире официально признала Исламский Эмират Афганистан. Ну, ценности-то общие, почти одинаковые – людоедские. Что же не признать друг друга. А Исламский Эмират Афганистан в своё время первым в мире официально признал Чеченскую Республику Ичкерия. Как сказал бы классик: «Вот такая, понимаешь, загогулина получается».

Аноним, 05-07-2025 #13[ru]

В конце концов, отдадим должное Трампу. Он заключил с Путиным уже две СДЕЛКИ. Первую в марте – о хоккейных матчах. Вторую вчера – об обмене кинофильмами. А вы хоть раз сказали ему «спасибо»?!

Аноним, 08-07-2025 #20[ru]

«Демилитаризация и денацификация Украины, отзыв исков и отмена санкций против РФ, возврат активов должны быть прописаны в мирном соглашении», – заявил Лавров. А еще жезл правителя Галактики, перчатку Таноса и двух крепких санитаров к кровати!

Аноним, 09-07-2025 #22[ru]

Трампа покусала собака адекватности. Он вдруг прозрел и понял, что Путин – так себе человек, который, в придачу, ещё и не уважает его. Американский президент сказал, что недоволен Путиным и что готовит ему сюрпризы.

Аноним, 02-07-2025 #1[ru]

Старший собрат этого Иргита так же кидал всех направо и налево, гандоны штопанные чтоб им провалится под землю!!!

Аноним, 03-07-2025 #3[ru]

Схему быстрого обналичивания со счетов-эскроу подсказал Лукин. Он в таких делах – профессор! Как афера удалась, сразу бросился в бега, как Брокерт!

Аноним, 03-07-2025 #4[ru]

Нашли кем заменить Лукина. Теперь ушлый киргиз его быстро в оборот возьмет.