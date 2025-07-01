    Коротко

Волна по отъёму последних рычагов народовластия докатилась и до Тувы

В правительстве Тувы анонсировали упразднение муниципалитетов в селах и поселках. Чиновники утверждают, что переход на одноуровневую систему сократит расходы, объединит ресурсы и повысит прозрачность власти.

Формально власти Тувы обставляют ликвидацию двухуровневой системы местного самоуправления под видом обсуждения с жителями на народных сходах в поселениях. «Люди скажут – переходить на одноуровневую систему ОМСУ или сохранить существующую, в два уровня», – заявили в правительстве республики.

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, позволяющий ликвидировать двухуровневую систему местного самоуправления. Решение оставили на усмотрение региональных властей, но в большинстве регионов реформу принимают без обсуждений с людьми. Это уже обернулось протестами в Красноярском крае, а в Республике Алтай спровоцировало крупнейший за последние годы митинг в России и раскололо единороссов. В Хакасии против реформы выступил глава республики Валентин Коновалов и многие сельские поселения, но закон в парламенте протолкнула «Единая Россия» во главе с его спикером Сергеем Соколом.

Тувинские власти признают наличие «нюансов» в ликвидации двухуровневой системы местного самоуправления. «Эти нюансы обусловлены предоставленной тем же законом возможностью сохранения двухуровневой системы там, где это продиктовано социально-экономическими, историческими, национальными и иными особенностями. При этом следует отметить, что положения нового федерального закона не затрагивают сформированные на сегодняшний день органы местного самоуправления, которые сохраняют свои полномочия до истечения срока», – отметили в правительстве Тувы.

Путин поручил готовить повышение налогов для малого бизнеса

Кремль запускает реформу налогов для малого и среднего бизнеса, чтобы наполнить федеральный бюджет, по которому ударили провал сырьевых доходов и исчерпание Фонда национального благосостояния.

В ближайшие полгода правительство РФ совместно разработает проект ужесточения параметров упрощенной системы налогообложения (УСН), которой пользуются миллионы российских ИП и малых компаний. Такое поручение дал президент Владимир Путин по итогам встречи с представителями бизнес-объединения «Деловая Россия».

По идее президента, малый бизнес нужно переводить на уплату НДС – ключевого налога для федеральной казны, который приносит правительству каждый пятый рубль доходов. Для этого, согласно поручению Путина, планируется снизить порог максимального годового дохода, при котором использующие УСН предприниматели освобождаются от уплаты НДС. Сейчас он составляет 60 млн. рублей.

Затем организации, осуществляющий торговую деятельность, должны быть «поэтапно» полностью выведены из УСН, следует из поручения, опубликованного на сайте Кремля. Ответственным за предстоящую реформу Путин назначил лично премьера Михаила Мишустина. Ему предстоит отчитаться перед президентом 1 декабря.

Каждая третья компания в России пожаловалась на ухудшение финансового положения

В России резко ухудшилось самочувствие бизнеса на фоне высоких процентных ставок и замедления экономики. Доля компаний, которые в последние полгода отмечают изменение ситуации в худшую сторону, выросла до 34%. Это самый высокий показатель с начала СВО. Для сравнения: в мае 2024 года об ухудшении внутренней ситуации сообщали 16% компаний, а в декабре 2022-го – 24%. Такие данные приводятся в исследовании «СЕО-барометр» консалтинговой компании «Яков и Партнеры», с которым ознакомился Forbes.

В этом году ухудшение положения чаще всего отмечали представители горнодобывающей, тяжелой и химической промышленности, нефтегазового сектора, а также энергетики и транспорта. При этом 25% компаний сообщили, что приостановили или замедлили некоторые инвестиционные проекты, а 13% приостановили все, что могли. На проблемы роста стоимости капитала на фоне высокой ключевой ставки Центробанка пожаловались 42% предприятий против 38% в 2024-м. В то же время проблема дефицита кадров постепенно начала ослабевать: на нее обратили внимание 48% респондентов после 60% в прошлом году.