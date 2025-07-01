    Перекрёсток мнений

Аноним, 25-06-2025 #4[ru]

«вся Украина наша» – что же ты тогда от Харькова, Сум, Киева и Херсона отошёл?

Аноним, 25-06-2025 #5[ru]

И кто теперь с нами дружить и торговать будет?

Аноним, 26-06-2025 #7[ru]

Сказать-то можно всё, что угодно. А как исполнять обещанное?

Аноним, 28-06-2025 #9[ru]

У геостратега сегодня флеш-рояль: 1. Надули 2. Обманули 3. Грубо кинули. Раз он такой доверчивый, может ему другую работу выбрать?

Аноним, 25-06-2025 #1[ru]

Да они с Кара-оолом бессчетное количество раз начинали строить железную дорогу в Туву. Но как-то не сложилось.

Аноним, 25-06-2025 #2[ru]

Не обижайтесь на Ховалыга. В Москву ездить хочется, а поговорить-то и не с кем.

Аноним, 25-06-2025 #3[ru]

2й, пусть со своей супругой Айланой разговаривает. Она всегда при нём.

Аноним, 26-06-2025 #4[ru]

Да, не повезло нам с главой.

Аноним, 26-06-2025 #5[ru]

№4, а что, Кара-оол был лучше?

Аноним, 26-06-2025 #6[ru]

У Кара-оола хоть Шойгу был. А у Ховалыга никого, кроме Айланы, за душой нет. Несчастный человек, этот Ховалыг.

Аноним, 25-06-2025 #2[ru]

У чиновников Тувы главный вид деятельности – это освоение дотаций из Кремля. Самый простой и немудреный способ – это придумать какой-нибудь дорогостоящий проект и бесконечно пилить на нем бабло. Железная дорога, строительство котельных, таможенный пункт Хандагайты, курорт Чедер и т.д. Ничего строить не надо – главное постоянно сдвигать сроки и требовать новые деньги на одни и те же работы. Удивительно, но эта схема работает уже лет 30 – Кремль всякий раз ведется на одну и ту же «разводку». Мавроди со своими финансовыми пирамидами в гробу от зависти переворачивается!

Аноним, 25-06-2025 #3[ru]

Вот так Кара-оол и Ховалыг и ходят по кругу, выбивая у Москвы деньги на проектирование, экспертизу и начало строительства. А затем стройку бросают. Но через несколько лет хватаются за голову и начинают по новой: проектирование, экспертиза и начало строительства. А деньги куда пропадают? Тырят по карманам? И куда только прокуратура смотрит? Это вам не ведро картошки спёрли – миллионы!

Аноним, 25-06-2025 #4[ru]

Там размещена фотография с заброшенными домами Пережогина. Думали, он уже свалил подальше от Тувы. Ан, нет – жив курилка! Теперь с Ховалыгом воду мутит.

Аноним, 25-06-2025 #5[ru]

Всё, что напроектировал Пережогин, выбросили в урну. Казалось бы, этого проходимца отовсюду попёрли. Но коррупция в Туве неискоренима. И Ховалыгу такие проходимцы ой как нужны!

Аноним, 26-06-2025 #6[ru]

Куратором Сибирского федерального округа является Дмитрий Патрушев, который прилетает 8 июля вместе с министром природных ресурсов Козловым в город Кызыл. Формальный повод: провал мусорной реформы в Республике Тыва, где прокуратура закрыла по суду мусорный полигон города Кызыла. Неформальный повод: разгромная справка о чудовищной системе коррупции Главы республики ХВТ, где пропали 5 млрд. рублей ИПСЭР, провал по национальным проектам, президентским программам, сельхоз субсидиям, и коллапс системы управления в республике. В кулуарах заговорили об отставке Ховалыга.

Аноним, 26-06-2025 #7[ru]

Хорошо написано – чётко, понятно. Только почему виновные не сидят? Дябкин, очнись!

Аноним, 26-06-2025 #8[ru]

Так всё описал понятно, как будто так и надо. А ведь это форменное воровство!

Аноним, 26-06-2025 #9[ru]

И как эту газету Ховалыг терпит? Неужели его не тошнит от всей этой правды?

Аноним, 26-06-2025 #10[ru]

Тошнит Ховалыга, ещё как тошнит. Прямо на Айлану.

Аноним, 27-06-2025 #12[ru]

Можжевельник: «Тем временем известный «общественный деятель» Айлана Ховалыг на встрече с миллиардершей Татьяной Ким. Ховалыг приняла участие в ПМЭФ во главе тувинской делегации. Стороны отметили всестороннюю заинтересованность, взаимную красоту, стиль, вкус, облака в Питере. Ховалыг объявила, что рассмотрит возможность поддержать Валбарес во всех их начинаниях и пожелала Татьяне Ким удачи». https://t.me/tuvajuniper/5016

Аноним, 28-06-2025 #14[ru]

Ховалыгу ссы в глаза, но он все равно до последнего вздоха будет пилить бюджет: «С министром строительства и ЖКХ России Иреком Файзуллиным обсудили детали реализации президентского нацпроекта «Инфраструктура для жизни», а также вопрос завершения проектирования новой котельной для Шагонара. В марте прошлого года в действующей котельной райцентра Улуг-Хемского кожууна случилась авария. При поддержке Президента страны и Правительства России было принято решение о строительстве нового объекта. Проектирование будет типовым, чтобы применить и в Ак-Довураке...»

Аноним, 25-06-2025 #1[ru]

Жена этого шпиона – советница Ховалыга и ближайшая подруга его жены Айланы. Позорище какое!

Аноним, 26-06-2025 #5[ru]

Этот Синкин по версии ФСБ по заданию укропов зондировал возможность пересечения тувинско-монгольской границы.

Аноним, 26-06-2025 #6[ru]

Владислав Ховалыг радостно сообщает: Правительство России утвердило перечень населённых пунктов для обеспечения высокоскоростным интернетом за счёт отчислений телеком-операторов. Мы долго прорабатывали этот вопрос»... А вот когда в эти села проведут электричество, губернатор не сообщил... Обидно: «высокоскоростной интернет» есть, а включить компьютер, чтобы попасть в интернет, – не получится.

Аноним, 25-06-2025 #1[ru]

Там какой-то чудак всю воду мутит

Аноним, 25-06-2025 #2[ru]

А что, нельзя изъять эту заправку и обратить все доходы в помощь детей-сирот Тывы? Конечно, можно! Вот только кто сможет сделать так, чтобы весь доход пошел детям-сиротам? Каждый так меня спросит на мое предложение об изъятии и помощи детям сиротам. Так выходит, беда не только в губернаторах, но и в нас!.. А что интересно – как только из каждого утюга начнут кричать, что воровать плохо и при этом всем начнут давать по рукам без разбору (не глядя на занимаемое положение), быстро все станут кричать, что воровать плохо. И многие даже перестанут воровать. Выходит, главное – создать условие. Я так думаю... и даже так можно и в Туве.

Аноним, 25-06-2025 #3[ru]

Это что, пособие, как губернатору украсть государственную собственность?

Аноним, 25-06-2025 #5[ru]

Этот судья Донгак – ещё та сволочь. За деньги или по-родственному и не такое выкидывает.

Аноним, 26-06-2025 #6[ru]

ОПГ 666 обслуживает эти АЗС гнездо орлят КШВ.

Аноним, 26-06-2025 #7[ru]

Всю эту схему отъёма госимущества придумал Салим Кызыл-оол – брат судьи Кызылского горсуда Кызыл-оола. Суть операции состоит в том, чтобы взять государственный объект, обозначить его несуществующим адресом и обратиться в суд за признанием права собственности. Суд делает запросы в разные органы, указывая собственность по несуществующему адресу. И получает ответы: мол, у нас такой собственности по указанному адресу не имеется. А тогда судья со спокойной совестью выписывает товарищу решение с признанием за ним прав собственности на указанный объект. А затем мэрия как бы меняет адрес. И дело в шляпе! Вот так Кызыл-оол и «подарил» Кара-оолу заправку.

Аноним, 26-06-2025 #8[ru]

Да, схема хороша. Но она возможна только в том случае, если ты – губернатор.

Аноним, 26-06-2025 #9[ru]

А если ты не губернатор, тебе и свою собственность узаконить не получится. Будешь ходить по кругу, как тот осёл.

Аноним, 26-06-2025 #10[ru]

А что с АЗС на Востоке? Там опять начались шевеления какие-то...

Аноним, 27-06-2025 #11[ru]

Там какой-то Чудак-решала, ездит на гелике 666 вроде как смотрящий этой группировки.

Аноним, 25-06-2025 #2[ru]

Шолбан Кара-оол: «И не отпускает меня мысль, что не могли американцы не знать значимости этого дня для нас! Зачем же именно сегодня надо было им бомбить Тегеран! Складывается впечатление, что все это преднамеренно оскорбили память наших павших солдат?!»... Предположить, что, готовя операцию против Ирана, Трамп думал о символической значимости даты её начала для русских, может только человек с крайне искажённой картиной мира.

Аноним, 25-06-2025 #6[ru]

Как ловко евреи запрягли Трампа! Красота!

Аноним, 25-06-2025 #7[ru]

Маргарита Симоньян: «Изумленно глядя на происходящее в мире, невольно скажешь спасибо Берии. Если бы не бомба, это мы бы сейчас запрашивали экстренное заседание ООН и в целом не знали бы, что делать дальше». Симоньян призналась, что они с Путиным за 25 лет так ничего серьёзного и не создали. Всё, что у них есть – это наследие Берии.

Аноним, 25-06-2025 #9[ru]

№6, на то они и евреи.

Аноним, 25-06-2025 #12[ru]

9й, но ведь Зеленский – тоже еврей! Что же он так не смог?

Аноним, 26-06-2025 #18[ru]

№12 – подождите, время не пришло. Сможет и Зеленский.

Аноним, 25-06-2025 #1[ru]

Этот Иргит – ещё та бестия. Подрядчиков «кидает» – только шум стоит!

Аноним, 25-06-2025 #2[ru]

Он в основном «кидает» бизнесменов из-за Саян – своих побаивается.

Аноним, 25-06-2025 #3[ru]

Да на этих домах не только водопровода нет, но и канализации. Дом в принципе принимать у него было нельзя.

Аноним, 25-06-2025 #4[ru]

Лукин с Кыргысом точно в доле. Дольщики, так сказать или делюганы?

Аноним, 26-06-2025 #5[ru]

Всю эту шайку-лейку «крышует» Лукин. Там цепочка идет от Минстроя, СГЖИ до департамента архитектуры мэрии города. Все повязаны. Своим, так сказать, можно и без окон и без балконов с канализацией выдать разрешение на эксплуатацию. Вопрос, сколько Иргит заплатил своим подельникам?

Аноним, 26-06-2025 #6[ru]

Фиктивная сдача домов была нужна для снятия денег со счетов в банке. А деньги нужны зампреду Лукину, который подал заявление на увольнение.

Аноним, 26-06-2025 #7[ru]

Эскроу-счета – это специальный банковский счет, используемый для обеспечения безопасности расчетов между покупателем и продавцом при совершении сделок, при покупке недвижимости. Деньги, внесенные на такой счет, блокируются банком и переводятся продавцу только после выполнения условий договора. Если Иргит деньги снял, то теперь покупатели квартир в его домах не увидят ни воды, ни канализации, ни дороги, ни денег. Без участия Лукина и Ховалыга всё это мошенничество было бы невозможно.

Аноним, 26-06-2025 #8[ru]

Куда теперь жителям этого недоделанного дома срать ходить? В чисто поле?

Аноним, 27-06-2025 #9[ru]

А то, что дом без воды и канализации, не заинтересовало прокуратуру? https://t.me/proctuva/9979

Аноним, 27-06-2025 #11[ru]

Иргит этот – продолжатель дел того самого Иргита, который тоже кидал всех на право и налево. Одним словом, кидалы иргиты

Аноним, 28-06-2025 #13[ru]

Кыргыс – это всего лишь... всем заправляет Лукин. Недаром на открытие этого недоразумения Иргит его лично пригласил. Особо теплые отношения не скрыть! Умиляет пост прокуратуры, что, мол, наказали прохиндеев штрафом аж в 5000 рублей за несвоевременную передачу ключей дольщикам. А то, что этот так называемый дом недоделан, им это не интересно. В ДАГиЗО сидят специалисты – им видней!

Аноним, 29-06-2025 #14[ru]

Замылили глаза штрафом в 5 тысяч, а то, что незаконно выдали акт ввода, это нормально? Главное – деньги снять с эскроу-счетов! Беспрецедентная практика. Такое возможно только в Туве! Интересно, кто эту схему придумал, Лукин или Иргит? В любом случае Остап Бендер с Якушевым отдыхают – симбиоз чиновника и криминала.