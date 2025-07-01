Невежество погубит этот мир

Думаю, не озвучу какой-нибудь уникальной мысли, если скажу, что к текущему моменту прежний мировой порядок окончательно разрушен. Сегодня уже не действуют старые международные правила, законы, нормы. На Организацию Объединённых Наций без смеха (сквозь слёзы) невозможно смотреть: в последние десятилетия она не решает никаких серьёзных вопросов. Эта неповоротливая бюрократическая структура на текущий момент, похоже, превратилась в спонсора всевозможных террористических организаций типа ХАМАСа и/или нахлебников, борющихся с глобальным потеплением, выклянчивая на это немалые деньги из промышленно-развитых государств. Теперь ООН не способна решать никакие реальные проблемы, потому что эти самые проблемы порождают страны, являющиеся ядром этой организации. Единственная заметная функция международной организации – это громкие голосования и заявления с трибуны, создающие информационный шум. То есть эта площадка – практически ещё один вариант эпатажного шоу, типа вручения премии «Оскар», Олимпиады или «Евровидения».

Смерть ООН или её кардинальное перерождение после нового мирового передела неизбежно в ближайшем будущем. О том, как до этого докатилась наша планета, мне и хотелось бы поразмышлять.

НЕВЕЖЕСТВО – КОРЕНЬ ВСЕХ ЗОЛ

По-моему, крах прежнего миропорядка начался с того, что в 1991 году распался Советский Союз. В итоге исчез один из столпов мира, созданного в 1945 году во время Ялтинской конференции, и вместе с ним и один из идеологических вариантов существования социального общества. В результате Фрэнсис Фукуяма в 1992 году выпустил книгу «Конец истории и последний человек». В ней он провозгласил окончательную победу либеральной демократии западного образца, что означало конец века идеологических противостояний, глобальных революций и войн.

Видимо, философ японского происхождения решил, что если человечество достигло какого-то прогресса, то обратного отката уже не может случиться. Это оказалось жестоким заблуждением! Каждый человеческий детёныш, независимо от места рождения, появляется на свет без всяких идеологических установок. Он человек, а не коммунист, либерал или фашист. И чтобы него получилась полноценная Личность, он должен пройти весь путь эволюции в процессе взросления с нуля, без всякой скидки на многотысячелетнюю историю человечества. Нравственные общечеловеческие ценности нужно прививать каждому ребёнку – только в этом случае в итоге может вырасти Человек, Личность, а не беспринципная Тварь. То есть борьба гуманной цивилизации с диким варварством ни на миг не останавливается, сколько бы тысяч лет человеческой истории ни имелось в запасе, насколько бы высоким ни был технологический и культурный прогресс. И если хотя бы на пару поколений запустить процесс некачественного образования, бросить на произвол судьбы воспитание детей, то в итоге получим то, что имеем сегодня.

В каком-то смысле, Фрэнсиса Фукуяму можно назначить главным виновником сегодняшних катастроф. Потому что всё прогрессивное западное сообщество расслабилось на мнимых лаврах победы: главный идеологический враг как бы исчез. Запад по всем параметрам «впереди планеты всей», а жителям стран «третьего мира» не остаётся никакого варианта, кроме как приобщиться к западному образу жизни. Ведь западный образ жизни «очевидно» лучший для каждого разумного человека!

Но на самом деле битва идеологий не остановилась. Ни в Африке, ни на Ближнем Востоке, ни на территории бывшей советской империи. СССР хоть формально и исчез, но в мыслях людей остался живым. А, как известно, чем глубже в прошлое, тем зеленее травка и слаще мороженное. Итоги «лихих 90-х», может быть, и не возродили любовь к коммунизму, но точно привили ненависть к дикому капитализму, который в России обозвали «либеральной демократией». Катализатором негативного отношения к западному образу жизни послужил растущий разрыв между бедными и богатыми, который существует не только в России, но и во всем мире. А мнимая или реальная несправедливость и недовольство существующим порядком не ведёт к миролюбию и доброте.

Немалая степень вины в этом как раз стран-победительниц в «холодной войне». Живущие в своих ограниченных информационных пузырях западные деятели посчитали почему-то, что «проигравшие» осознали свои ошибки и с радостью готовы последовать по пути «единственно возможного будущего».

Если бы они не расслабились, а предложили для разрушенной советской империи и остальных стран «Варшавского договора» что-то вроде «Плана Маршалла» (программы США для оказания иностранной помощи Европе после Второй мировой войны), то сегодня, возможно, мы бы не докатились до власти шариковых и швондеров.

Невежество «прогрессивного Запада», посчитавшего себя всезнающим и всеведающим, аукнулось ему тяжкими последствиями, масштаб которых ещё предстоит оценить в будущем. Если будет кому.

НЕВЕЖЕСТВО + РЕЛИГИЯ = ТЕРРОРИЗМ

Считается, что религия, вера в божественную природу человека, защищает цивилизацию от варварства. В каком-то смысле в древности так оно и было. Религия, вера в сверхъестественное – стали двигателем прогресса. Жрецы, общающиеся с потусторонним миром, объясняли неведомые физические явления божественным промыслом, и на ранних этапах развития человечества определяли образ жизни общества, задавали моральные рамки, отделившие людей от животных.

Чтобы обуздать зверя внутри человека, умные люди, назвавшие себя шаманами, жрецами, священниками, придумали «страшилки», позволяющие удерживать толпу в узде. Во всех мировых религиях имеются заповеди, нормы, табу. В отсутствие справедливого «земного суда», главным сдерживающим фактором здесь является наказание после смерти: по твоим поступкам при жизни тебе полагается или награда, или наказание на том свете.

Нельзя сказать, что религия – это однозначное зло. Зачастую обряды приносили пользу. К примеру, запрет употребления в пищу свинины в южных жарких странах имеет вполне себе практичную пользу. Когда свиное мясо портится, то не всегда выдаёт себя обычными признаками гниения, из-за чего власть предержащим было проще ввести общий запрет на употребление свинины, чем разбираться с многочисленными случаями отравлений, обучая тонкостям в употреблении разных типов мяса. Необразованным людям проще объяснить запрет божественным вмешательством, напугав его нарушение наказанием, а не обучать способам сохранения сырого мяса в условиях жаркого климата.

Проблема в том, что в любой религии имеется множество философских и логических дыр, которые при развитии науки могут обрушить любое религиозное учение. Вера в высшие силы исключает критическое мышление, которое развивается при качественном образовании. И только невежество позволяет оберегать религиозное учение от сомнений. При этом нельзя сказать, что высокообразованные люди все поголовно безбожники. Просто у них вера переходит на какой-то другой, более высокий уровень, где нет места для примитивных манипуляций уличных проповедников.

Но чем хуже образование человека, тем проще воздействовать на него ссылками на божественный промысел. Корова сдохла – это тебе наказание за то, что ты сквернословил на батюшку! Урожай картошки собрал на мешок больше – помнишь, это потому, что как-то свечку поставил в церкви! Наводнение потопило твоё хозяйство – так ты пост не соблюдал! Ой, пост соблюдал, и церкви пожертвовал, но пожар всё равно сжёг жилище – а это из-за того, что твоя жена прелюбодействовала с соседом! Всё может объяснить красиво и богато наряженный жрец сверхъестественных сил! Особенно, если верующий не особо умён, и ему лень разбираться в истинных причинах происходящих вещей.

Всё это выглядит безобидно, пока служитель оккультных наук просто зарабатывает себе на жизнь за счёт невежества обывателя, продавая ритуальные услуги и как бы освящённые предметы-амулеты. Намного страшнее, когда вера становится оружием в руках религиозных идеологов. В результате появляются фанатики-террористы, готовые умереть за идеалы, которые им внушили жрецы.

Чем хуже образование у верующего, чем меньше у него в голове объективных знаний, тем проще ему внушить суицидальные мысли под видом «божьего задания».

Казалось бы, 21-й век на дворе – время науки и прогресса. С помощью интернета и ИИ каждый человек может получить любые знания. Но до сих пор решающим фактором в международной политике являются всевозможные религиозные конфессии, которые определяют нормы и принципы жизни своей паствы.

Ярким примером религиозного фанатизма тут может послужить Ближний Восток. Исламисты-смертники, готовые умереть по приказу проповедника, здесь в порядке вещей. Новости про очередной теракт, совершённый выходцами из стран Ближнего Востока в Израиле или Европе, мы узнаем почти каждую неделю.

Замечу, что и здесь нет какой-то прямой зависимости от вида религии. Ислам, христианство, буддизм – в основе их учений нет откровенно кровожадных античеловеческих практик. Всё дело в невежестве и трактовке вырванных из контекста цитат святых писаний. Так уж мировая история сложилась, что христианские страны в своём большинстве прошли эволюционный путь от варварства до гуманных человеколюбивых государств. И теперь как раз в христианских странах Запада сложился наивысший уровень образования, смягчающий религиозный экстремизм. Мусульманские страны Ближнего Востока и Африки в этом смысле отстали от них на несколько столетий. Из-за низкого уровня образования сила религиозных проповедников в этих странах сильна, как нигде больше!

Мои утверждения легко проверить на примере России. У нас есть мусульманские регионы. К примеру, Татарстан и Башкортостан. Вы когда-нибудь слышали, что татары или башкиры совершают теракты во славу Аллаха? Возможно, такие есть, но они точно не выбиваются из общей статистики преступности по всем другим христианским регионам России. Зато выходцы из невежественных стран Ближнего Востока, не задумываясь, готовы отдать свои жизни во имя ложных идеалов.

Пример вопиющего невежества имеется и в буддизме – самой гуманной религии в мире. Буддистам запрещено любое насилие, даже в отношении противных комаров (вдруг этот комар – это твой недавно умерший дедушка, которому ты своим ударом оборвёшь круговорот перерождений, ведущий к Нирване). Но эта философия не помешала буддистам Мьянмы (Бирмы) совершить геноцид в отношении мусульманского меньшинства страны – рохинджа. Международные организации, в том числе ООН и Международный уголовный суд, обвиняли мьянманских военных в широкомасштабных нарушениях прав человека, включая внесудебные казни, групповые изнасилования, поджоги и детоубийства. С 2017 года около миллиона рохинджа бежало из Мьянмы в соседние страны, в основном через границу в Бангладеш. С 2021 года в Мьянме идёт гражданская война, что делает судьбу беженцев неопределённой.

Невежество – это ключ к пустому разуму человека. В отсутствие всесторонних знаний эту пустоту легко может заполнить любой харизматичный религиозный фанатик.

Продолжение следует.

О. Шын