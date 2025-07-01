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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК» за 2025 год / № 25, 1 июля / Свежий анекдот
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№25, 1 июля 2025 года.
    Свежий анекдот
Свежий анекдотВезде всегда одно из двух
И очевидна безусловность.
Где разум испускает дух,
Сей миг является духовность.
Игорь Губерман

* * *

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