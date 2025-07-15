Невежество погубит этот мир – 2

Продолжение. Начало в №25.

НЕВЕЖЕСТВО + ВЛАСТЬ = ТИРАНИЯ

Как извне можно защитить человека от любого ментального влияния? Лучший вариант – это с детства развивать критическое мышление, когда человек будет подвергать сомнению любое утверждение, проверять всю информацию через несколько независимых источников, стараться спокойно выслушивать противоположные мнения по спорному вопросу. Людей, воспитанных в этом ключе, практически невозможно обвести вокруг пальца, нельзя сделать религиозными фанатиками. А разного рода мошенники и лохотронщики никогда не смогут их обмануть, они на их фоне будут похожи на безобидно гавкающих собачек. Этакий вариант Слона и Моськи.

Казалось бы, зная это, каждый ответственный правитель государства должен озаботиться качественным образованием для своего населения, чтобы защитить сами основы государства от тлетворного влияния пропаганды враждебных деструктивных идеологий. Он просто обязан ввести в общую школьную программу разбор видов всяких ментальных воздействий на человека, чтобы снизить до нуля количество террористов, жертв мошенников и прочих маньяков! На деле же на нашей планете нет ни одного государства, которое бы всерьёз этим занималось. Потому что всесторонне образованное и критически мыслящее население трудно будет убедить в необходимости существования в первую очередь этих самых правителей и прочих собирателей налогов и распределителей народного достояния. Особенно учитывая, что, как правило, к власти приходят не самые лучшие представители человечества, больше озабоченные собственным благополучием (за народный счёт, естественно), чем всеобщим благом. Поэтому, понимая силу религии, первобытную веру в сверхъестественное, государство старается воспользоваться невежеством населения для укрепления собственной власти.

И здесь правящая элита может сделать выбор: подмять под себя существующий на территории государства религиозный культ или убедить в своём божественном статусе подконтрольное им население. В России, похоже, удались оба варианта: на сегодня впервые с начала 20 века число храмов превысило число школ (в 2000 году школ было в три раза больше, чем храмов), а из верховного правителя сделали божество, которое рисуют на иконах и фресках храмов...

Проблема в том, что управление необразованными людьми может перехватить любой более-менее грамотный манипулятор, как это случилось в Дагестане, когда какой-то телеграм-канал, по мнению наших властей, финансируемый из-за границы, вдруг легко и просто разжёг в республике еврейские погромы. Примерно такое же случилось и в Туве, когда люди с лёгкостью подхватили призывы громить выходцев из Средней Азии за недоказанные преступления.

Ярким примером перехвата управления толпой может послужить Башкирия, где в 2024 году произошли массовые акции протеста против добычи ископаемых на священных землях. Наши власти любят поддерживать всяческие «безобидные» ритуалы по обожествлению каких-либо мест. К примеру, в Туве первые лица постоянно забираются на гору «Догээ» по разным поводам, называя её сакральной. Хотя буквально лет 10-15 назад – это была просто самая высокая горка в пределах Кызыла, разрисованная граффити типа «здесь был Вася» и огромной надписью «ЛЕНИН». И никаких оскорблённых верующих там никогда не замечалось. Так и в Башкирии всё было нормально, пока губернатор не захотел разрыть подобные «сакральные» места ради добычи ископаемых. Хватило одной искры, чтобы немножко развернуть угол зрения людей, вдруг узревших посягательство на «святое место»: тут вам и оскорбление чувств верующих, и защита традиционных ценностей – всё, что так рьяно внедряли власти в последние годы. Внезапно оказалось, что у этой дубины два конца.

Протесты тогда подавили, но, как говорится, «осадочек остался». И когда эта муть в головах всплывёт в следующий раз, никто не знает. Но всплывёт обязательно, и тогда никакой Росгвардии может не хватить.

Вообще, в России не стоит воспринимать церковь (православную, мусульманскую, буддийскую) как какой-то отдельный институт духовной власти. У нас религия, несмотря на то, что она как бы отделена от государства (статья 4 Конституции РФ) – это, по сути, министерство религии, обслуживающее запросы верховной власти. Эта ситуация уходит корнями далеко вглубь истории. Даже во времена коммунистического атеизма – отрицания Бога, такое положение не изменилось. Просто Бога в советские времена нам заменила мумия Ленина.

Невежество населения позволило властям России плотно вплести в древнюю религию свои нарративы. «Православное» учение уже ничем не связано с христианством или другими религиями.

Странно, что до сих пор Госдума не запретила христианскую Библию как экстремистский материал, в котором прописаны такие крамольные призывы, как «НЕ УБИВАЙ», «НЕ КРАДИ», «НЕ ЛГИ», «НЕ ЖЕЛАЙ ДОМА БЛИЖНЕГО ТВОЕГО», и т.д. Это же явно не соответствует текущим реалиям. Правда, учитывая общий уровень невежества населения, не интересующегося содержанием Библии, готового без всяких сомнений принять любую версию от государства, истинное содержание религиозного документа уже не имеет большого значения... Не считая «иностранных агентов», сегодня в России никто не задаётся вопросами нужности специальной военной операции, никто не сомневается в героизме участников СВО, никто не задумается о целях вторжения в соседнюю страну. Таков божий промысел, в чём бы он на самом деле не состоял. А дело народа – это поддерживать Богом данную власть и терпеть лишения.

В качестве отрицания теории связи невежества и тирании читатели могут привести пример Советского Союза: типа посмотрите, какое отличное было тогда образование: специалисты с дипломами СССР до сих пор востребованы в других странах. Но проблема в том, что советское образование было слишком однобоким. СССР выпускал хороших технических специалистов, но полных профанов в остальных областях. Иначе как ещё объяснить поголовное увлечение постсоветского (как бы атеистического!) общества всякого рода «экстрасенсами», «магами», «чародеями», «гадалками» и прочими шарлатанами, убеждающими заряжать воду по телевизору, лечить неизлечимые болезни мантрами и молитвами или с помощью возложения рук возрождать покойников после терактов?

Просто советским властям нужны были квалифицированные рабочие руки на многочисленных заводах и стройках, но совсем не нужны были те, кто сможет оспорить провалившуюся теорию коммунизма. Хорошее техническое образование помогало производству танков, самолётов, ракет, и совсем не мешало правлению «номенклатуры» (уникальное слово, звучащее на всех языках одинаково). Атеизм – вера в вождей пролетариата и светлое будущее коммунизма заменила нам христианство и веру в царствие Божье. Но, по сути, люди в России как были дремучими язычниками, так ими и остались... С таким «лучшим в мире образованием» сегодня глупо удивляться практически ежедневным случаям, когда бабушки и дедушки, получившие образование как раз в советское время, без раздумий перечисляют свои накопления на счета мошенникам.

Русофобы могут возразить, что невежество, образование, религия – всё это нипричём! Во всём виновата рабская сущность россиян. Типа, это многовековой менталитет, и поэтому ничего невозможно исправить: ну не может русский человек жить без царя!

Однако версия с врождённым менталитетом не бьётся, если вспомнить, что вместе с Россией в Советском Союзе жили и прибалты, и украинцы, и молдаване. А если окунуться немножко глубже в историю, то можно вспомнить и поляков с финнами. У них другие гены, что ли? Да и в самой России живёт слишком много наций, чтобы всех скопом записать в один народ с рабскими наклонностями по принципу генетической предрасположенности.

По-моему, всё дело держится на элитах конкретной страны. Большинство – невежественная масса, а это инертная среда, которую заряжают те, кто является авторитетом для конкретной нации. Да, если на протяжении нескольких поколений «выпалывать» всех несогласных, то в элиту будут попадать только самые беспринципные твари. Так, в конце концов, появится поколение рабов, боящихся сказать слово против линии партии. Это как раз ещё убедительнее доказывает теорию о невежестве, как корне всех наших бед.

Тирания не только является следствием невежества, но и в обратную сторону – сама способствует отуплению народа. Основоположница теории тоталитаризма Ханна Аренд, исследуя природу нацистского государства, указывала на феномен добровольной глупости, которым было отмечено немецкое общество в период нацизма. «Глупость, – говорит Адорно, – это вообще не свойство, присущее человеку от природы, а нечто произведенное и усиленное обществом». Не выделяться, стать незаметным, чтобы, не дай бог, не попасть в прицел бдительной власти!

Однако спрессовывая людей в массу глупцов, государство запускает механизм собственного разрушения, о чем опять-таки говорит Адорно: «...Глупость заразна: бездонное одиночество бреда обладает тенденцией к коллективизации, переносящей навязчивый бред в жизнь. Этот патологический механизм гармонично согласуется с доминирующим ныне социальным механизмом, в соответствии с которым люди, чья социализация привела к отчаянной изоляции, жаждут совместного бытия и сбиваются в холодные кучи. Так глупость оборачивается эпидемией: секты безумцев разрастаются в том же ритме, что и крупные организации. Это ритм тотального разрушения».

Продолжение следует.

О. Шын