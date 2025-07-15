    Коротко

В Туве почти в 3 раза меньше съедают рыбы, чем советуют врачи

На каждого жителя Красноярского края приходится 23 кг съеденной рыбы и продуктов из нее за год. Такими данными поделились в Красноярскстате.

При этом уровень потребления рыбы растет с годами. Так, в 2005 году на человека приходилось всего 14 кг. Также статистики выяснили, что городские жители едят рыбу меньше селян.

Однако, согласно рекомендации врачей, в год человеку требуется съедать не менее 24 кг рыбы, пишет издание «Город Прима». Польза этого продукта обусловлена наличием витаминов, микро- и макроэлементов, жирных кислот.

Добавим, в Хакасии жители за год в среднем съедают по 19 кг рыбы, а в Туве – 9 кг.

Зампрокурора Тувы: ситуация с подростковой преступностью и преступлениями в отношении детей остается напряженной

Как сообщает прокуратура Республики Тыва, зампрокурора Ольга Монгуш приняла участие в выездном заседании Межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Комиссия работает при Правительстве региона. В заседании также участвовали представители полиции, правительства, местного самоуправления.

Зампрокурора Тувы Ольга Монгуш отметила, что ситуация с подростковой преступностью и преступлениями в отношении детей в Туве остается напряженной. Юные правонарушители являются учащимися школ и должны находиться в поле профилактического воздействия органов системы профилактики, родителей. Она подчеркнула, что только совместная работа позволит достичь положительных результатов.

Россия установила мировой рекорд по количеству отключений интернета

Российские власти в попытках справиться с налетами украинских дронов и лишить граждан свободного доступа к информации установили новый антирекорд по отключениям интернета.

Лишь за июнь текущего года в стране было зафиксировано 655 блокировок сети (шатдаунов) разной степени масштабности, сообщили эксперты. Это более чем в два раза выше общего числа интернет-сбоев во всем мире за 2024 год. Международная организация по защите цифровых прав Access Now зарегистрировала в прошлом году 296 шатдаунов.

Росстат зафиксировал сильнейший за три года скачок инфляции после резкого повышения тарифов

Инфляция с 1 по 7 июля составила 0,79%, сообщил Росстат. Это максимальный недельный рост индекса потребительских цен с весны 2022 г., когда цены стремительно росли из-за опасений экономического кризиса и обвала рубля. Во время ускорения инфляции конца прошлого – начала этого года цены прибавляли не более 0,5% в неделю.

Сейчас ситуация другая. Единственная причина скачка инфляции – повышение тарифов ЖКХ. Год назад на «тарифной» неделе (с 25 июня по 1 июля) цены выросли на 0,66%. Правительство планировало, что тарифы вырастут в среднем на 11,9%, но регионы могут повышать их больше, что многие и сделали. «Тарифы на отдельные виды коммунальных услуг в среднем по России изменились (это эвфемизм Росстата слова «выросли» – ред.): на водоснабжение холодное +14,9% водоотведение +14,6%, водоснабжение горячее и отопление +13,8%, газ сжиженный +13,5%, электроэнергию +13%», – перечисляет Росстат.

В Госдуме объяснили рекордный рост тарифов ЖКХ развалом коммунальной инфраструктуры

Самое резкое за последние годы увеличение тарифов на коммунальные услуги связано с критическим износом инфраструктуры, нуждающейся в «полном обновлении», заявила замглавы думского комитета по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

На реализацию «инвестпрограмм» модернизации сетей по всей стране, по словам депутата, государству необходимы 4,5 трлн. рублей. В разговоре с НСН она отметила, что треть этой суммы возьмут из федерального и региональных бюджетов. «Коммунальная инфраструктура, которая создавалась в советское время, исчерпала свой срок годности. К 2030 году нам ее нужно полностью обновить», – подчеркнула Разворотнева. По ее словам, еще одним фактором рекордного увеличения тарифов для граждан стал «серьезный рост цен на энергоносители, особенно на газ».

«Сильно оглупели». Глава ВЦИОМа заявил о массовой деградации россиян

Массовое увлечение россиян гаданиями, астрологией и другими антинаучными практиками стало следствием деградации населения на фоне стремительного развития технологий, заявил гендиректор государственной социологической службы ВЦИОМ, советник первого замруководителя администрации президента РФ Валерий Федоров. «Мы создали для себя столько инструментов, чтобы быть умнее (прежде всего интернет, сейчас искусственный интеллект подтянулся), что в итоге мы все сильно оглупели», – сказал он в интервью «Газете.Ru».

По мнению Федорова, прежде всего технический прогресс негативно повлиял на молодежь: у таких россиян якобы «отказала память», потому что им больше не нужно запоминать информацию и разбираться в ней. В результате возник парадокс, когда широкий доступ к знаниям обернулся снижением умственных способностей. «Мы же давно уже деградируем! Поэтому, конечно, магическое мышление рулит. Получается, что у каждого из нас есть «умные часы», но при этом мы все больше верим в натальную карту», – отметил Федоров. Ранее глава ВЦИОМ объяснил дефицит кадров массовой некомпетентностью россиян.

Обучение в российских вузах подорожало на 12%

«По результатам предварительного мониторинга установления стоимости платного высшего образования, средний рост стоимости обучения в 2025 году по сравнению с 2024 годом составил 12%, в том числе по Москве – 15,7%, Санкт-Петербургу – 11,1%, по остальным регионам – 11,3%», – сообщает ТАСС со ссылкой на Минобрнауки РФ.

Уровень платы за обучение в год по программам бакалавриата в среднем по России не превышает 2,4 среднемесячных зарплат по региону.

«В России достигнут высокий уровень доступности высшего образования: количество бюджетных мест в 2025 году по сравнению с 2020 годом увеличилось более чем на 77 тыс. (с 541 741 до 619 610). При этом региональным вузам, за исключением Москвы и Санкт-Петербурга, на новый учебный год установлено 428 тыс. мест, или 73% от общего их количества», – рассказали в министерстве.