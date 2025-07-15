Сергей Конвиз: Коллективный Запад усилил военную помощь Украине

ТОНКИЙ НАМЁК НА ТОЛСТЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

Двенадцатидневная война на Ближнем Востоке, по результатам которой опасность ядерной угрозы со стороны Ирана отодвинута как минимум, на годы, если не навсегда, в России на фоне неприлично затянувшейся СВО воспринимается как наше неприятное поражение. С одной стороны, ВВС Израиля и в целом вооружённые силы ЦАХАЛ по целеуказаниям агентурной сети Моссада продемонстрировали, как можно без потерь наносить авиационные удары самолётами и дронами по территории противника, выводя из строя вражеские силы ПРО и ПВО. И как можно быстро и эффективно нейтрализовать всё военное руководство страны и заодно ликвидировать учёных, разрабатывавших смертоносное оружие массового уничтожения. С другой стороны, Трамп продемонстрировал, как могут поступать вооружённые силы США для нанесения противнику упреждающего авиационного удара поразительной точности сверхмощными противобункерными обезоруживающими бомбами GBU-57.

При этом российские военкоры не скрывают, что видят в таких действиях ВВС США показательное предупреждение Путину со стороны Трампа о том, что может случиться в случае, если они не придут к общему мирному решению по Украине.

Но самое удивительное состоит в том, что иранские аятоллы «проглотили» эту пилюлю. Они не стали искушать судьбу развязыванием войны на истощение с США и Израилем. Это и позволило США, а затем и Израилю объявить о своих победах в войне с Ираном. А затем и Путин всё же вынужден был поддержать Трампа в его стремлении запретить Ирану любое обогащение урана. Правда, Иран также заявил о своей победе над Израилем и США. Однако выглядело это несерьёзно.

Третье, что следует отметить – эта скоротечная война на нефтеносном Ближнем Востоке вопреки прогнозам России не привела к росту цен на энергоносители. Мировые цены на нефть и газ продолжили своё снижение, больно ударяя по дефицитному бюджету России. В целом молниеносная война на Ближнем Востоке показала, какими способами будут разрешаться конфликты в будущем.

НЕПРЕДСКАЗУЕМЫЙ ТРАМП ПРЕДСКАЗУЕМО «ВЫПРЯГСЯ» ИЗ РОССИЙСКОЙ УПРЯЖКИ

Показав всему миру, и в том числе Путину, боевые возможности американского оружия и новейшие технологии его применения, американские власти 1 июля неожиданно порадовали российские власти тем, что объявили о приостановке всех поставок вооружений за границу, в том числе ракет для ЗРК «Patriot», защищающих украинское небо от российских баллистических ракет. Но радость оказалась преждевременной – оказалось, что это была всего лишь декларация министра обороны Пита Хегсета. И с Трампом она согласована не была. А потому уже спустя три дня Трамп публично заявил: поставки оружия в Украину не останавливались и будут продолжены. Мало того: к той помощи Украине, которую в своё время выделил президент Байден, Трамп выделяет дополнительную экстренную военную помощь из арсенала Пентагона объёмом в $300 млн. В том числе для пополнения запаса ракет к ЗРК «Patriot», на чём особо настаивал Зеленский. При этом Трамп демонстративно заявил: «Мы отправим ещё оружие... Они должны иметь возможность защищать себя!».

Перемены в настроении американского президента имеют под собой определённые причины. В первую очередь это – результат воздействия на него проукраинского лобби в США и твёрдая позиция союзников по НАТО, готовых увеличить вдвое военные расходы и взять на себя финансовое бремя обеспечения Украины оружием, необходимым для противостояния России. Трампа убедили, что поражение Украины будет воспринято коллективным Западом как его личное поражение. Оно ударит по его имиджу и непременно отразится на итогах промежуточных выборов в Конгресс.

Мне кажется такое развитие событий логичным. Оно основано на том, что России рассчитывать на поддержку Трампа в битве с Украиной было чрезвычайно самонадеянно, поскольку Украину на противостояние с Россией настраивали в первую голову именно США, для которых Россия и Путин – стратегические противники. К тому же за время СВО там сформировалось очень влиятельное проукраинское лобби как в правительстве, так и Конгрессе США. И они вряд ли позволят Зеленскому капитулировать перед превосходящими силами России. В Европе образовался триумвират Великобритания–Франция–Германия, которые консолидируют возможности европейских стран для оказания поддержки Украине. И надеяться на то, что они устанут и отступятся от поддержки Зеленского, не имеет смысла. Их, похоже, не останавливают даже угрозы из России о готовности применения против Украины или других европейских стран российского ядерного оружия.

ОТ ЛЮБВИ ДО НЕНАВИСТИ ОСТАЛСЯ ОДИН ШАГ

Госсекретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров встретились в Малайзии на саммите АСЕАН и накоротке провели 50-минутные переговоры. Судя по всему, разговор был жёстким. Настолько, что Лавров отказался от пресс-конференции. А МИД РФ выпустил пресс-релиз, в котором сообщил, что в ходе встречи была «проведена обстоятельная сверка часов по всему спектру вопросов двусторонней повестки дня и ситуации в мире». Что они там «сверяли», осталось за кадром. Рубио, в свою очередь, дал пресс-конференцию, на которой дипломатично отметил, что США «крайне недовольны отсутствием прогресса в переговорах о завершении [СВО] России с Украиной». И он донёс эту позицию до Лаврова.

Рубио назвал разговор «честным», подчеркнув, что Белый дом «разочарован отсутствием гибкости» с российской стороны. Он сказал, что в Белом доме не скрывают разногласий с руководством России, но Вашингтон и Москва «не могут игнорировать друг друга». При этом Рубио признал, что Белый дом работает вместе с Конгрессом по вопросу о введении новых санкций в отношении России и тех стран, что покупают российскую нефть, но не оказывают помощи Украине в борьбе с Россией. США готовы к «достаточно гибким» подходам, чтобы они оказали максимальное влияние на позицию Москвы.

В последние дни Трамп неоднократно критиковал Путина. После их телефонного разговора 3 июля он заявил, что «очень разочарован» беседой, потому что, по его мнению, «Путин не готов завершать [СВО] против Украины». И потому он готовится поддержать инициативу 85 сенаторов во главе с Линдси Грэмом из 100 о санкциях в отношении России. Двухпартийный законопроект, в частности, предусматривает запретительные пошлины в размере до 500% на импорт из стран, покупающих российскую нефть, нефтепродукты, природный газ или уран. Он даёт президенту США расширенные полномочия по оказанию давления на Путина и лидеров стран, поддерживающих боевые действия в Украине. Следом 14 июля Трамп объявил, что 17 батарей Patriot будут отправлены Украине в ближайшие дни: «Некоторые прибудут совсем скоро».

АНТИРОССИЙСКАЯ КОАЛИЦИЯ В ЕВРОПЕ УКРЕПЛЯЕТСЯ

Не успели в России прийти в себя от коварства Трампа, как Еврокомиссия с подачи Эстонии предложила странам Евросоюза ввести «плавающий» потолок цен на российскую нефть в рамках нового, 18-го, пакета санкций. Как известно, действующий потолок цен на российскую нефть составляет $60 за баррель. Из-за падения мировых цен на нефть, которые уронили цену на российскую нефть марки Urals до $50 за баррель и ниже, в Евросоюзе решили снизить потолок. И теперь Еврокомиссия разрабатывает механизм, который будет корректировать потолок цен на российскую нефть в зависимости от уровня мировых цен. Какой потолок будет максимальным, пока неясно. Но отправной точкой может стать цена в $45 за баррель.

Это может серьёзно сказаться на российском бюджете, который уже сейчас испытывает большие перегрузки. По официальным данным российского Минфина, доходы федерального бюджета по итогам первой половины 2025 года составили 17,6 трлн. руб., расходы – 21,3 трлн. руб. Дефицит бюджета сложился в размере 3,7 трлн. руб., или 1,7% ВВП. Это больше запланированного годового дефицита бюджета. И если боевые действия в Украине не прекратятся, у Минфина РФ будут огромные проблемы как минимум с финансированием социальных программ в стране. Или же инфляция в стране будет двузначной.

10 июля в Риме начала свою работу Конференция по восстановлению Украины. Италия и международные партнеры пообещали Украине к уже выделенным €18 млрд. на военные расходы дополнительно €10 млрд. на восстановление экономики Украины. Об этом заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони. В работе конференции принимали участие президент Украины Владимир Зеленский, председатель Европейского совета Антониу Кошту, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министры Испании Педро Санчеса, Греции Кириакос Мицотакис и Польши Дональд Туск.

А тем временем ультраправые депутаты от румынской партии «Альянс за объединение румын» Пиперя при активной поддержке премьер-министра Венгрии большой друга Путина Орбана инициировали голосование вотума недоверия главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, занимающей непримиримую позицию в отношении России. Инициатива была связана с призывом отправить в отставку всю Еврокомиссию в связи с коррупционным скандалом времен пандемии. Но их поддержало только 175 депутатов при необходимых 361 голосе. И вотум недоверия провалился, усилив в Европарламенте позиции Урсулы фон дер Ляйен.

НА ВОЕННЫХ И ПОЛИТИЧЕСКИХ ФРОНТАХ НЕ ВСЁ ХОРОШО

Между тем российские войска хоть и медленно, но всё же продвигаются по территории Украины, неся при этом серьёзные людские потери. И не только среди рядовых штурмовиков. Так, 2 июля погиб командир 155‑й отдельной бригады морской пехоты ВС РФ Сергей Ильин. Украинские власти обвиняли его в военных преступлениях в Буче Киевской области. Ильин погиб от удара ВСУ по командному пункту 155-й бригады морской пехоты в районе Коренево Курской области. Тогда же погиб заместитель главкома ВМФ генерал-майор Михаил Гудков вместе с 10 другими офицерами. Президент РФ посмертно наградил Михаила Гудкова второй медалью «Золотая Звезда».

Всё это происходит на фоне обострения отношений России с Азербайджаном и Арменией. Армения пеняет России за отсутствие должной поддержки ОДКБ при вторжении вооружённых сил Азербайджана на территорию Нагорного Карабаха. Азербайджан обвиняет Россию в ракетной атаке на гражданский самолёт, летевший из Баку в Грозный, а также в недружественных отношениях к гражданам его страны в России со стороны правоохранительных органов. Сложно складываются отношения и с другими странами бывшего Союза. Особенно с теми, где проживают большие анклавы русских. Их место теперь занимают такие союзники России, как КНДР, Иран, Эритрея и Габон, а также боевики ХАМАСа, Талибана, Хезболлы и йеменских хуситов.

Сергей Конвиз