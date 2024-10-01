Сергей Конвиз: Россия угрожает ядерным апокалипсисом, а Израиль безжалостно уничтожает своих врагов

ПОКА РОССИЯ НАСТУПАЕТ НА ДОНБАССЕ, В КУРСКОМ ТЫЛУ ВОЗНИК ГНОЙНИК

Спецоперация России в Украине, похоже, заходит во вполне ожидаемый тупик. Наступление российских войск на линии боевого соприкосновения в Донбассе, которое началось в начале года, упёрлось в оборону районного центра Покровска. Наша армия после взятия Очеретино и череды медленных, весьма кровопролитных, но в целом всё же достаточно успешных наступательных операций на покровском направлении силами группировки «Центр» хоть и медленно, но продолжает продвижение в сторону райцентра. Многие военные эксперты полагали, что превосходящим силам РФ будет вполне по силам быстро овладеть Гродовкой и соседней Новогродовкой, однако этого не случилось. Хотя первые штурмовые действия на окраинах этих населённых пунктов начались ещё 21 августа. Всё это может говорить о том, что для освобождения от т.н. укро-национал-фашистов всей территории Украины войскам Минобороны РФ может понадобиться ещё несколько лет, которых у нашей армии нет.

А тем временем в Курской области украинские войска продолжают теснить российские, увеличивая зону оккупации. Украинская армия по-прежнему пытается расширить зону своего контроля, хотя по сравнению с первыми днями операции интенсивность боевых действий заметно снизилась, а само продвижение несколько замедлилось. А в целом, как на днях заявил украинский главком А.Сырский, в Курской области Украина взяла под свой контроль 1294 кв. км территории с сотней населённых пунктов. Для сравнения: это больше, чем заняла российская армия в ходе наступления в 2024 году. К тому же ВСУ пленили 594 российских солдат.

После уничтожения мостов и понтонных переправ через реку Сейм в сложном положении остаётся российская группировка прикрытия границы численностью до 3 тыс. человек. Она удерживает линию границы Тёткино – Алексеевка – Комаровка – Елизаветовка общей площадью более 400 кв. км. Эта территория с запада и юга упирается в линию границы, на севере пути снабжения и отхода преграждает оставшаяся без мостов река Сейм, а с востока её поджимают вторгшиеся части ВСУ. Но пока, считают эксперты, опасности для наших войск здесь нет, поскольку украинская армия ещё не ведёт активных наступательных действий в этом направлении. Так что непосредственной угрозы попадания в украинский котёл отрезанным российским частям в настоящее время вроде как нет. Российская сторона эти данные не подтверждает, но и не опровергает.

По некоторым данным, в Курской области украинской группировке противостоят российские войска численностью до 120 тыс. солдат и офицеров. Чтобы понять, много или мало войск противостоит Украине в Курской области, сообщу для справки: общая численность сухопутных войск Израиля составляет 133 тыс. военнослужащих срочной и сверхсрочной службы. А также 380 тыс. резервистов. И эта армия успешно противостоит всему арабскому миру, превосходящему население Израиля в 30 раз.

Однако для перелома ситуации ВС РФ не хватает танков, бронетранспортёров и артиллерии. К тому же сказывается уничтожение украинскими беспилотниками боеприпасов на трёх основных базах хранения. Речь идёт о Тверской, Курской и Ростовской областях и Краснодарском крае. Там в результате атаки дронов и последующих взрывов были уничтожены большие запасы ракет класса «земля-земля», «земля-воздух», снаряды для танков и артиллерии, в том числе корейского производства, а также ящики с патронами для огнестрельного оружия. Кроме того, целый эшелон боеприпасов, которые не успели разгрузить.

К ЯДЕРНОМУ ПУГАЛУ УЖЕ ВСЕ ПРИВЫКЛИ

Складывается впечатление, что одолеть оснащённые современным западным оружием ВС Украины обычными вооружениями российское командование уже не рассчитывает. Тем более, что вооружённые силы Украины взяли на вооружение израильскую тактику уничтожения аэродромов, складов хранения боеприпасов, нефтехранилищ и нефтебаз. А также – отдельных военачальников. Наверное, поэтому на днях, когда президент Украины Зеленский вёл переговоры с президентом США Байденом о получении разрешения на нанесение ударов современным высокоточным западным оружием в глубь территории России, наши власти впервые с 2020 года решили изменить ядерную доктрину, о чём 25 сентября заявил лично РФ Владимир Путин. Он предложил рассматривать как основание для нанесения ядерного удара «агрессию против России со стороны любого неядерного государства при поддержке ядерного государства», а также массированную воздушную атаку неядерными средствами, в том числе беспилотниками. Все, конечно, поняли: речь идёт об ударах ядерным оружием по территории Украины, не имеющей такого оружия. Однако Незалежную поддерживают ядерные державы США, Великобритания и Франция.

Заявление, конечно, серьёзное и многообещающее. Практически Путин предложил Западу разменять Украину на отказ России инициировать начало ядерной войны. Однако эксперты полагают, что такая угроза вряд ли сработает. А дело в том, что Украина уже давно подвергает обстрелам территорию России, уничтожая цели на военных аэродромах и воинских частях. И если слова Путина воспринимать дословно, то можно ожидать применение Россией ядерного оружия хоть сейчас.

Западные эксперты полагают, что такой вариант развития событий маловероятен, поскольку, по их мнению, ядерный потенциал России к такому отчаянному шагу вряд ли можно считать готовым. Об этом говорят недавние неудачные испытания межконтинентальной баллистической ракеты РС-28 «Сармат» на российском военном космодроме Плесецк. По всей видимости, это можно расценивать как неготовность российских ядерных сил к применению согласно будущей редакции новой ядерной доктрины РФ. Кроме того, многие западные эксперты полагают, что у российских военных вполне могут быть обоснованными сомнения в боеготовности на пусковых установках межконтинентальных баллистических ракет «Воевода», которые не испытывались в течение 10 лет. А также на подводных лодках, оснащённых ядерными не самыми успешными ракетами «Булава».

В СМИ публикуется информация, что разведка США предполагает «решительный ответ» России на разрешение США Украине применять американские, британские или французские дальнобойные высокоточные ракеты по российской территории. Но это вряд ли сможет кардинальным образом изменить ход военных действий на линии боевого соприкосновения. Разведка США считает, что, если украинцам и разрешат использовать дальнобойные ракеты, у ВСУ не будет достаточного количества оружия, чтобы кардинально изменить расклад сил. В своей оценке разведка отметила, что Украина располагает ограниченным количеством ракет, к тому же, не совсем ясно, сколько ещё оружия смогут предоставить союзники. Так что пока нам ожидать ядерный апокалипсис точно не следует.

БЕЗ ТЕНИ СОМНЕНИЯ: ИЗРАИЛЬ УНИЧТОЖИЛ ВЕРХУШКУ «ХЕЗБОЛЛЫ»

А вот на Ближнем Востоке ситуация развивается настолько стремительно, что за ней можно не успеть уследить. Всех обескуражила антипейджеровая электронная атака на руководство террористической организации «Хезболла», в результате которой одномоментно были ранены или вовсе уничтожены тысячи офицеров высшего или среднего звена «Хезболлы» в Ливане и Сирии. В результате этой атаки в один момент были нарушены связи между террористами. И многие поняли, что Израиль не может этим не воспользоваться. Он непременно нанесёт новый решительный удар по террористам.

Как и ожидалось, 27 сентября ВВС Израиля нанесли ракетно-бомбовые удары по шести зданиям в пригороде Бейрута в штаб-квартире «Хезболлы» двухтонными противобункерными радиоуправляемыми бомбами. В результате атаки было уничтожено всё остававшееся в живых руководство террористической организации, включая идейного и политического лидера «Хезболлы» Хасана Насраллу. Были убиты командир южного командования «Хезболлы» Али Караки, отвечавший за обстрелы Израиля, и ряд других высокопоставленных членов движения. Не исключено, что был убит и потенциальный наследник Насраллы его племянник Сафиддин, а также дочь лидера Зейнаб. Заодно был убит генерал-майор иранского Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Аббас Нилфорушан. 28 сентября пресс-служба ЦАХАЛ заявила, что Насралла убит. Однако сама «Хезболла» эту информацию сначала никак не комментировала.

Насралла возглавлял террористов 32 года. Это он фактически создал из организации эффективную боевую структуру. С его смертью «Хезболла» полностью обезглавлена. Каков будет ответ, мы узнаем вскоре. Таким образом, Израиль пытается заставить «Хезболлу» выполнить резолюцию Совета Безопасности ООН 2006 года, в соответствии с которой террористам велено разоружиться и уйти с юга Ливана за реку Литании. А официальные власти Ливана должны были получить в стране всю полноту власти и право контроля своей границы с Израилем. При этом власти Израиля обязались вывести свои войска с территории Ливана, что они и сделали. Но так уж получилось, что после очередного поражения «Хезболлы» все взятые на себя обязательства исполнил только Израиль. А «Хезболла» 7 октября 2023 года синхронно с ХАМАСом и хуситами начала в системе наносить ракетные удары по территории Израиля, тем самым вызывая огонь на себя.

Всё это происходит в тот момент, когда США и Франция предлагают совместно с Египтом, Катаром и Иорданией заключить очередное перемирие с ХАМАСом, хуситами и «Хезболлой», остановив боевые действия на 21 день. А в это время премьер-министр Израиля Нетаньяху выступает с трибуны Генассамблеи ООН. Все ждали от него примиряющих речей и готовности снова заключить с террористами мир. Однако они такого не услышали. Он твёрдо пообещал террористам возмездие ради того, чтобы ХАМАС освободил находящихся в плену 60 заложников, а 60 тыс. эвакуированных граждан Севера Израиля могли вернуться в свои дома и жить в них без страха террористических атак. Израильское общество настойчиво требует от правительства страны решительных действий по устранению террористических угроз. И потому большая война на Ближнем Востоке кажется как никогда вероятной и даже неизбежной.

Кстати сказать, такой вариант развития событий вполне на руку США, там спят и видят, как уничтожить Иран и его ядерную программу. Потому, если Иран вдруг ударит по Израилю, западная коалиция немедленно поддержит Израиль, нанеся Ирану невосполнимый урон. Это вполне возможно, поскольку у Ирана слабая экономика, практически отсутствуют ПВО и ВВС. И страна может стать лёгкой добычей. Но многие эксперты полагают, что Иран, реально осознавая ситуацию, за «Хезболлу» не вступится. Он ждёт новую ядерную сделку с США и Европой. И ради своего выживания готов даже отказаться от поддержки России в её конфликте с Украиной.

Всегда с Вами, Сергей Конвиз.