    Коротко

В Туве школьники избили сверстницу и зажжённой сигаретой прижгли ей лицо

В Туве распространилось видео, как несколько человек издеваются над девочкой. Все действующие лица – дети. Как следует из видеозаписи, сначала девочку заставляют извиняться, однако после ее слов «извините, пожалуйста, я так больше не буду» ее бьет ногой другая школьница. Пострадавшая падает, а напавшая продолжает ее избивать. Дети используют в речи маты и снимают происходящее на видео.

Полиция установила, что в инциденте фигурируют три девочки в возрасте 12, 13 и 14 лет, а также три мальчика в возрасте 10, 11 и 14 лет. По информации правоохранительных органов, 14-летняя девочка и 11-летний мальчик стали инициаторами действий против своей сверстницы. В отношении законных представителей несовершеннолетних полицией составлены протоколы об административном правонарушении по части 1 статьи 5.35 Кодекса об административных правонарушениях РФ за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

Следственный комитет России сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении 14-летней девочки. Обвинение девочке-подростку предъявлено по статье 213 УК РФ – хулиганство. По версии следствия, она с намерением грубо нарушить общественный порядок и проявить явное неуважение к обществу нанесла несколько ударов по голове и телу 13-летней девочки, а затем прижигала её лицо зажженной сигаретой. Эти действия причинили ушибы и ожоговые раны на лице, которые квалифицируются как легкий вред здоровью.

В Кызыле группа молодых людей повредила 8 автомобилей местных жителей

По информации пресс-службы МВД по Республике Тыва, 20 сентября текущего года в полицию города Кызыла обратились восемь граждан в возрасте от 26 до 60 лет с заявлениями о повреждении имущества. Все они сообщили о повреждениях своих автомашин, которые были припаркованы во дворе домов по улице Пушкина на территории столицы.

Полицейские установили, что в ночь на 20 сентября группа молодых людей умышленно повредила автомашины. У «Nissan Juke» было проткнуто заднее левое колесо, у «Toyota Land Cruiser 200» разбито стекло передней двери, наружное зеркало, передняя правая стойка кузова, правое переднее крыло и проткнуты шины трех колес. Автомашина «Lada Priorа» оказалась с проткнутым левым передним и задним колесом. «Toyota Land Cruiser 200» оказалась с поврежденным правым зеркалом и передней стойкой кузова. У «Toyota Prius» не только проткнули заднее колесо, но и разбили лобовое стекло. «Nissan Tiida» также была с проткнутым левым передним и задним колесом. У «Hyundai ix 35» и «Toyota Camry» были аналогичные повреждения и вмятины.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.167 УК РФ. Полицейские задержали 9 молодых людей в возрасте от 14 до 18 лет, из которых четверо оказались причастны к совершению указанного преступления. Это ранее не судимые жители Тоджинского района – 18-летний студент техникума, 18-летний студент регионального вуза, двое 16-летних подростков. Оставшиеся пятеро подростков находились рядом и не приняли никаких мер в отношении правонарушителей.

Задержанные признались в умышленном повреждении чужого имущества. Они рассказали, что находились в квартире своего знакомого в многоквартирном доме по улице Пушкина, где распивали спиртные напитки. Один из несовершеннолетних приехал в город для участия в соревнованиях по волейболу среди школьников. Все нарушители переданы под присмотр родителей. Разбирательство продолжается.

Беднейшие регионы России стали лидерами по тратам на мемориалы погибшим в Украине военным

С 2023 года российские регионы заключили 34 контракта на сумму свыше 150 млн. рублей на установку памятников и мемориалов памяти военнослужащих, погибших в Украине, следует из данных портала государственных закупок. Лидером по тратам на мемориалы стал Забайкальский край (более 42 млн. рублей), который неоднократно входил в десятку беднейших регионов страны.

На втором месте оказалась Республика Тыва (более 23 млн. рублей) и Ямало-Ненецкий автономный округ (более 21 млн. рублей).

Россияне старше 60 лет массово пожаловались на депрессию и тревогу

Больше половины россиян старше 60 лет отмечают у себя признаки тревоги или депрессии. Это показало исследование Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС, результаты которого публикует «Коммерсант».

Ученые проанализировали данные выборочного наблюдения состояния здоровья населения, проведенного Росстатом в 2023 году. В него были включены 36,8 тыс. пожилых граждан. Более половины респондентов старшего возраста сообщили о наличии тревоги или депрессии в умеренной (49%) или сильной (5%) формах. Часть респондентов Росстата дополнительно заполнили опросник депрессивности (тест CES-D). Выяснилось, что признаки тяжелой депрессии есть практически у каждого четвертого пожилого человека, хотя по самооценке ее распространенность существенно ниже (5%).

Также исследование показало, что чаще всего от тревожных и депрессивных состояний страдают люди в возрасте от 80 лет. При этом женщины больше мужчин склонны отмечать у себя подобные настроения (52% против 42%). Кроме того, распространенность и выраженность проблем ментального здоровья оказались выше среди одиноких, менее образованных и менее обеспеченных людей.

Россия потеряла 2 миллиона молодых работников после начала СВО

После начала СВО в Украине российский рынок труда лишился двух миллионов работников в возрасте от 19 до 40 лет, рассказал в беседе с «Коммерсантом» гендиректор HeadHunter Дмитрий Сергиенков. «Особенно быстро сокращаются именно те группы, которые максимально востребованы на рынке труда, – это люди в возрасте от 19 до 40 лет, число которых за это же время снизилось уже на два миллиона», – сообщил он.

В общей сложности за последние два года численность рабочей силы в России снизилась примерно на один миллион человек и сейчас составляет 76,3 млн., добавил Сергиенков. К усугубляющим ситуацию факторам он отнес сохраняющуюся низкую производительность труда в российской экономике. «Практически во всех секторах она раза в два ниже, чем в сопоставимых экономиках развитых стран», – отметил гендиректор HeadHunter.

В будущем ситуация с кадрами в России не улучшится, предупредил Дмитрий Сергиенков: «Если сейчас рынку труда не хватает примерно двух миллионов [молодых] специалистов, то к 2030 году эта цифра, скорее всего, удвоится, и это даже без какого-то значимого экономического роста».

Хочешь стать миллионером? Иди в грузчики! Названы регионы с самыми высокими зарплатами у разнорабочих

Самые высокие заработные платы в России получают разнорабочие в Москве (121,6 тысячи рублей), Республике Бурятии (117,8 тысячи рублей) и в Камчатском крае (115 тысяч рублей), сообщает РИА Новости со ссылкой на Headhunter. Далее идет Оренбургская область с медианной зарплатой в 110,7 тысячи рублей, Кабардино-Балкарская республика и Республика Тыва с зарплатой в 110 тысяч рублей.

Доходы разнорабочих Республики Башкортостан, Ямало-Ненецкого автономного округа и Курганской области всего на одну тысячу рублей меньше.

Около 103-108 тысяч рублей в месяц получают работники этой профессии в Забайкальском крае, Республике Алтай, Астраханской, Амурской областях и Республике Саха (Якутия).

В правительстве предложили отправлять женщин на работы в шахтах и рудниках

Правительство выступило за сокращение списка опасных производств и должностей, на которых запрещен труд женщин из-за возможного негативного влияния на их здоровье. Сейчас в нем 100 специальностей. В частности, Минтруд предлагает разрешить привлекать женщин к работам на поверхности действующих строящихся шахт, резервов и рудников, а также к управлению самоходными машинами на открытой горной добыче. То же самое касается работ по обогащению, агломерации, брикетированию.

Замглавы ведомства Алексей Вовченко заявил, что внедрение новых технологий, направленных на совершенствование производственных процессов в этих сферах, «исключает вредное воздействие на женский организм».

Разработанный ведомством проект постановления правительства находится на стадии общественного обсуждения, которое продлится до 8 октября. Автором инициативы выступила «Деловая Россия». В подготовке документа также участвовали общественные организации, отраслевые объединения работников и работодателей и профильные специалисты.

Последний раз изменения в перечень недоступных женщинам специальностей были внесены в январе 2021 года. Тогда из списка исключили такие профессии, как водитель большегрузных автомобилей и сельскохозяйственной спецтехники, авиамеханик, член палубной команды судна (например боцман, шкипер) и машинист в метро.

Помощник Путина призвал сократить время обучения в школах и вузах

Продолжительность образования в российских школах и вузах нужно сократить, чтобы подростки раньше начинали заниматься профориентацией. Такое мнение высказал помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский.

«Время диктует сокращение продолжительности среднего образования, то, что у нас 11 лет – это непозволительная роскошь. Будто мы живем с вами в XIX веке. Оно должно быть спрессовано», – сказал он в ходе встречи с региональным активом РВИО и молодежью в рамках проекта «Арктический диалог» в Мурманске. По словам Мединского, это нужно сделать, чтобы «раньше вступать в сферу профподготовки и быть конкурентоспособным, а не начинать в 19 лет размышлять, чем бы заняться». «Все будет раньше и быстрее», – отметил бывший министр культуры.

Классическое пяти-шестилетнее образование в вузах в ближайшие десятилетия тоже уйдет в прошлое, добавил Мединский: «Образование будет спрессованным по времени, будет более специализированным, оно будет рассчитано на ближайшие 10 лет, а потом через 10 надо будет переучиваться». При этом глава РВИО подчеркнул, что тот, кто не будет учиться по новым стандартам, «просто будет неконкурентоспособен».

В бюджет России на 2025 год заложили рекордные расходы на СВО – 13,5 триллиона рублей

В 2025 году бюджетные расходы России по статье «Национальная оборона» ожидаются в размере 13,5 триллиона рублей, пишут СМИ со ссылкой на пояснительную записку к законопроекту о федеральном бюджете. Таким образом, военные расходы составят 6,31% ВВП России. Проект федерального бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов был внесен в Госдуму 30 сентября.

За неделю до этого агентство Bloomberg ознакомилось с проектом трехлетнего российского бюджета, который предполагал военные расходы в 13,2 триллиона рублей (6,2% ВВП), меньше, чем в нынешней версии.

В бюджете 2024 года на военные расходы было заложено 10,4 триллиона рублей, что на тот момент было рекордом. При этом год назад предполагалось, что в 2025-2026 года военные расходы будут сокращаться до 8,5 и 7,4 триллиона рублей соответственно.

Новые трехлетний бюджет вновь предполагает, что в 2026-2027 годах военные расходы сократятся. Так, в 2026 году траты на оборону прогнозируются в размере 12,8 триллиона рублей, а в 2027 году – в размере 13,1 триллиона рублей, следует из пояснительной записки.

Социальные расходы (прежде всего пенсии и пособия), которые до 2024 года всегда лидировали по объему бюджетного финансирования, в следующем году сократятся даже в номинальном выражении и окажутся более чем вдвое меньше рекордных военных затрат.

В России хотят построить биоэкопосёлки для размножения россиян

Россиян предложили вывозить из городов в тысячу биоэкопоселений, чтобы повысить рождаемость и заселить заброшенные территории. Об этом президент общества биотехнологов России и вице-президент Курчатовского института Раиф Василов рассказал на форуме биотехнологий, передает «РИА Новости». НИЦ «Курчатовский институт» возглавляет друг Владимира Путина Михаил Ковальчук.

В презентации Василов отметил, что главный вызов для России в XXI веке – обеспечить устойчивое развитие огромной, но фактически заселенной только на треть территории, тогда как инфраструктура в масштабах страны остается неразвитой, а численность населения снижается. «Градостроительная идея, как это развивать – это биоэкономика, использование местных ресурсов для обеспечения людей всем необходимым. Бездорожный или внедорожный транспорт. Это должно быть не отдельно взятое поселение. Это должна быть целая сеть, которая будет охватывать всю страну», – пояснил он.

Василов считает, что биоэкопоселение будет представлять собой населенный пункт, рассчитанный на 400-1000 жителей, который будет самостоятельно обеспечивать себя теплом, энергией и продовольствием, а также утилизировать свои отходы.

В РПЦ заявили, что россияне недостойны лучшей власти

Критикующие российскую власть россияне недостойны лучшего, заявил протоиерей РПЦ Андрей Ткачев. Тех граждан, которые утверждают, что в России «власть плохая», священнослужитель назвал лжесвидетелями.

«Да даже если бы она была плохая, ты что, достоин лучшего, что ли? Ты вообще хоть раз подумал, что ты, пакость такая, недостоин лучшего», – сказал он в эфире православного телеканала «Спас».

Критики власти достойны Сталина, добавил Ткачев: «Почему ты думаешь, что тебе нужно обязательно иметь хорошую власть? Ты что, сам хороший, что ли?». В то же время протоиерей уточнил, что обычный человек, ропщущий на власть, совершает грех. Если же критика в адрес руководства страны исходит от «святого» человека, то он, по мнению священника, «совершает волю божью».