Архив газеты «РИСК экспресс» за 2025 год / № 1, 12 августа / Сергей Конвиз: Сможет ли Трамп принудить непримиримые стороны к миру?
№1, 12 августа 2025 года.
    Популярно о наболевшем

Сергей Конвиз: Сможет ли Трамп принудить непримиримые стороны к миру?

Сможет ли Трамп принудить непримиримые стороны к миру?

15 АВГУСТА – ОЧЕРЕДНОЙ РУБЕЖ В УКРАИНСКОМ ВОПРОСЕ

Нужно признать: частые беседы Трампа и Путина по телефону всех «достали». Они то милуются, то спорят, то обозначают какие-то сроки окончания боевых действий в Украине. Но тут Трамп вдруг срывается и заявляет, что «Путин пытается им манипулировать» или вообще «водит его за нос». Как сообщают утечки, Трамп и Путин порой беседуют часами, и Трампу до некоторых пор всё это нравилось. Пока над ним не стали откровенно подтрунивать в США и Европе. Вот и на этот раз Трамп поначалу дал было Путину 50 дней из 60 запрошенных им, чтобы закончить военные действия в Украине победой. За что получил негативную оценку общественности. А затем, опомнившись, без объявления причин внезапно передумал. И сократил паузу до 12 дней. Но и это никого не устроило. Тогда он следом снова передумал и сказал: «Хватит и 10 дней». И тут же начал запугивать торговых партнёров России вторичными санкциями на тот случай, если они не прекратят закупать у России нефть.

Индия поначалу перепугалась и заявила, что готова отказаться от российской нефти и будет искать альтернативных поставщиков. Но потом после консультаций с российской стороной резко передумала и вдруг заговорила о своём суверенитете и интересах индийских фермеров. Что до Китая, он вообще отказался обсуждать эту тему с американцами. А президент Бразилии набрался нахальства и заявил, что для него Трамп – вообще не указ. На введение Трампом 50-процентных пошлин ответил, что не будет унижаться и инициировать торговые переговоры с американским президентом.

И вот, в конце концов, Трамп решился на то, что объявил: 7-8 августа он наложит на Россию какие-то новые ужасные санкции. При этом оговорившись, что на самом деле он в их действенность вообще-то не верит. Но на всякий случай отправил в Москву на переговоры с Путиным своего представителя бизнесмена Уиткоффа, который на пару с российским бизнесменом Дмитриевым пытаются «срубить бабки».

Американского посланника в Москве встретили по-королевски. А итоги переговоров с ним Путин обсудил с целым рядом лидеров стран, включая Узбекистан и Индию. Однако, как потом признался Трамп, «прорыва» в отношениях США и РФ не случилось. Лишь возникли некие предположения о том, что Трамп и Путин могут «скоро встретиться». Где и когда – неизвестно. 8 августа стало известно, что Трамп назначил Путину встречу 15 августа на Аляске, которая когда-то принадлежала России. При этом об участии во встрече Украины и Европы ничего не известно. Что косвенно указывает на то, что прорыва на этой встрече не ожидается.

Возникла неловкая пауза... Ни для кого не секрет: Путин встречаться с Зеленским не намерен, поскольку считает его нелегитимным и не соответствующим его рангу президента сверхдержавы. Но и злить Трампа ему тоже не с руки, поскольку тот сгоряча может и третью мировую развязать. А к ней Путин пока ещё не готов.

Следует иметь в виду, что позиции Трампа и Путина изначально непримиримы, поскольку исходят из диаметрально противоположных целей. И Трампу, и Путину необходимо мировое господство и доминирование в мировой политике. Путин рассчитывает, что он хоть за месяц, хоть за год, хоть за два Украину «дожмёт», а Трампу нужна победа сегодня, поскольку европейское и американское сообщества устали от его обещаний мира и благополучия. И дальше обещать мир в Европе, гарантированный им «в 24 часа», он уже не может, поскольку выглядит в этом свете весьма неприглядно.

Высокопоставленные чиновники из США, Украины и нескольких европейских стран собираются встретиться, чтобы попытаться согласовать общую позицию перед запланированными переговорами президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина, сообщает Axios, ссылаясь на источники.

СЫТАЯ ЕВРОПА ГОТОВИТСЯ СЕСТЬ НА ВОЕННУЮ ДИЕТУ

В российских СМИ распространено мнение, что лидеры Европы якобы очень зависят от президента США. И потому не в состоянии проводить собственную суверенную внешнюю политику. На мой взгляд, это очень далеко от реальности. Нужно иметь в виду, что американцев недолюбливают во многих странах мира. А с приходом во власть Трампа эти чувства усилились.

В Европе развитое гражданское общество, и оно терпеть диктат заокеанского дяди Сэма вряд ли станет. Тем более, что Трамп, став президентом, первым делом начал торговую войну со всем миром. И с Европой – тоже. Мало того, стал угрожать европейцам тем, что выведет свои войска с европейского континента, оставив их один на один с «агрессивной Россией». Так что Европа вот уже полгода как находится в состоянии перехода в «автономное плавание». Потому она всё меньше намерена ориентироваться на желания непредсказуемого противоречивого самовлюблённого Трампа. Более того: Европа была вынуждена взять курс на создание собственных вооружённых сил, которые она намерена готовить в противовес вооружённым силам России к 2029 году. Численность населения ЕС и её финансовые возможности сделать это позволяют. Да, им придётся немного урезать свои социальные программы, что приведёт к некоторому падению сегодняшнего высокого уровня жизни европейцев. Но власти западных стран уже развернули мощную программу запугивания населения «российской угрозой», и в этом они уже преуспели. И будут продолжать наращивать градус русофобского психоза, пока не достигнут нужного результата.

Кроме того, у Европы огромный товарооборот с Китаем и Индией, который они могут увеличить за счёт сокращения торговли с США. О чём Трамп знает и боится этого.

ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕЙ СПЕЦОПЕРАЦИИ ВСЁ ТАК ЖЕ ДАЛЕКО

В общем, в такой ситуации Трампу необходимо обеспечить мир в Европе, иначе он становится посмешищем в глазах мирового сообщества. Я уже не говорю об его жгучем желании получить Нобелевскую премию мира. Но на пути к этому стоит несговорчивый Путин, с которым разговор по существу у Трампа никак не получается.

Но и у Путина ситуация тоже непростая. СВО длится уже четвёртый год. Скоро рубеж перемахнёт длительность Великой Отечественной войны. Если таким темпами «освобождать» Украину, то потребуется не один десяток лет. Впрочем, о смене власти в Киеве, денацификации и демилитаризации никто уже речи не ведёт. Все думают только о территориях, которые, по выражению белорусского Батьки, Россия «выгрызает» у Украины. Уже сейчас Трамп настаивает на том, что о разоружении Украины и гарантий её невступления в НАТО речи не идёт. Так что, скорее всего, и в ЕС Украину примут достаточно скоро.

Всё это входит в противоречие со стремлением Путина обеспечить безопасность России в стратегическом плане. При этом для всех понятно, что от самой Украины эта самая стратегическая безопасность зависит весьма условно. И говорить о ней в условиях, когда Европа будет финансировать и вооружать Украину, достаточно наивно. Скорее наоборот: Европа будет стараться готовить Украину к войне с Россией, делая из неё эффективный и надёжный форпост антироссийского сдерживания. Любой аналитик в такой ситуации скажет, что у президента России Путина очень мало шансов оказаться за одним столом переговоров с лидерами США и Китая, чтобы разделить сферы влияния в мире, получив под своё крыло республики бывшего Советского Союза.

Но давайте подумаем: а что же нас ожидает в ближайшем будущем? Судя по всему, прекращение огня на линии боевого соприкосновения назрело. Оно не за горами, как бы этому не противилась российская сторона. А там и до заключения мира недалеко. Но после этого наступает самый трудный период восстановления разрушенных территорий Украины. Страны Запада будут реализовывать в Украине современный вариант послевоенного плана Маршалла в Европе. А новые российские территории, включённые в Конституцию РФ, станут поглощать деньги российского бюджета, вызывая раздражение россиян. Мы будем наблюдать ситуацию наподобие той, что сложилась после 1945 года в Германии, разделённой на две зоны – западную и восточную. Как все помнят, это соревнование СССР проиграл. Восточные немцы убегали на Запад, именно из-за этого пришлось даже построить Берлинскую стену. Но и это не помогло. В конце концов, обе Германии объединились под знаменем ФРГ.

План Трампа предполагает суверенитет Крыма и четырёх территорий Донбасса на 49 или даже 99 лет. Как бы этот план не закончился тем, что случилось в Германии... Но это может произойти только в том случае, если Россию постигнет судьба СССР. А это означает, что во главу угла встанет экономика России, развивать которую в условиях изоляции от всего мира невозможно.

ЮЖНЫЙ КАВКАЗ УШЁЛ ОТ РОССИИ

А пока дела по Украине развиваются ни шатко, ни валко, Трамп организовал прорыв в отношениях между Азербайджаном и Арменией. Довольный Трамп объявил: «Нам удалось установить мир». 8 августа Алиев и Пашинян при посредничестве Трампа в Белом Доме подписали декларацию об отказе от военного противостояния. Армения и Азербайджан взяли на себя обязательства навсегда прекратить боевые действия, возобновить торговлю, путешествия и дипломатические отношения. И уважать суверенитет и территориальную целостность друг друга. А Вашингтон со своей стороны подписал двусторонние соглашения с обеими странами о расширении сотрудничества в области энергетики, торговли и технологий. В декларации, в частности, говорится о создании транспортного коридора между территорией Азербайджана и его эксклавом, Нахичеванской Автономной Республикой, по территории Армении. Что-то подобное в ноябре 2020 года, после того, как Азербайджан нанёс поражение армянским силам в Нагорном Карабахе, было подписано Пашиняном и Алиевым при посредничестве президента России. Однако пользы оно принесло мало. И вот – новая страница истории Южного Кавказа.

Это, наверное, вряд ли понравилось Путину, который пытался урегулировать кавказский конфликт, но понимания ни в Азербайджане, ни в Армении не нашёл. И теперь у нас натянутые отношения с этими странами.

Сергей Конвиз

risk-inform.ru/article_11523.html

Материал входит в разделы тематического архива:

