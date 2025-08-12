    Свежий анекдот

Трамп заявил, что если Россия и Украина не успеют договориться до конца лета, то тогда наступит осень!

* * *

Новости одного дня:• Нефть резко подешевела.• Россиян предупредили о резком подорожании бензина.В России закончился период роста цен на бензин в связи с дорожающей нефтью. Теперь начался период роста цен на бензин в связи с дешевеющей нефтью.