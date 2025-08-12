«Мы попадем в рай, а они – просто сдохнут!» ©
Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2025 год / № 1, 12 августа / Свежий анекдот
№1, 12 августа 2025 года.
    Свежий анекдот
Свежий анекдотТрамп заявил, что если Россия и Украина не успеют договориться до конца лета, то тогда наступит осень!

* * *

Новости одного дня:
• Нефть резко подешевела.
• Россиян предупредили о резком подорожании бензина.
В России закончился период роста цен на бензин в связи с дорожающей нефтью. Теперь начался период роста цен на бензин в связи с дешевеющей нефтью.

0
 Доска объявлений 
Спутниковый интернет, ТВ-каналы (Триколор, Орион, Радуга, НТВ+). Перенастройка антенн, компьютеров. Выезд в районы республики.
Тел. 8913 354 7490, 923 217 2383, 5-25-69 (без выходных с 10.00 до 20.00)
Как Шолбан Кара-оол покалечил охранника Иванова: http://www.youtube.com/watch?v=YfgVCaRJp04 Иванов обвиняет будущего главу республики Тыва Шолбана Кара-оола в том, что он в 2006 году в пьяном виде в боулинг-клубе покалечил его сына-охранника.
http://www.youtube.com/watch?v=YfgVCaRJp04
Установка натяжных потолков. Быстро, качественно, гарантия.
Тел. 8913 345 3442, Евгений
В газету "РИСК" приглашаются распространители на выгодных условиях.
г.Кызыл, ул.Интернациональная, 115, тел. 66-7-66
Остальные материалы номера 1:

Омоновец, укушенный Каспаровым при его задержании, неожиданно научился играть в шашки.

Шутка 2012 года

