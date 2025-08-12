«Мы попадем в рай, а они – просто сдохнут!» ©
Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2025 год / № 1, 12 августа / Перекрёсток мнений
№1, 12 августа 2025 года.
    Перекрёсток мнений
Перекрёсток мнений

Цитаты Владимира Путина

Аноним, 06-08-2025 #1[ru]

Это он так объясняет, почему бороться с коррупцией «не надо»? Ведь «ничего здесь необычного нет». Да и вообще: общество само виновато, что не борется с коррупцией.

Аноним, 06-08-2025 #2[ru]

Интересную мысль высказал Рамзан Кадыров: «Мне не нужно каждый день проводить совещания, потому что работа налажена и успешна по всем направлениям». Получается, что у Путина и прочих губернаторов типа Ховалыга, которые постоянно проводят совещания, принимают отчеты и раздают поручения, работа либо не налажена, либо неуспешная.

tlg_comm, 10-08-2025 #4[ru]

Менять надо чиновников каждые два года, и депутатов по одному от региона, а то сидят до смерти, вот и коррупция, которую ни как не победить.

Свежий анекдот

Аноним, 06-08-2025 #1[ru]

«В Кызыле приостановлена работа фонтана из-за загрязнения» – что, собственно, и ожидалось. Это же надо было додуматься – разворовывать бюджет прямо на главной площади республики! Даже Кара-оол с многострадальной набережной делал это аккуратнее. А что дальше? Под видеокамеры будет в открытую грабить банки?

Аноним, 07-08-2025 #2[ru]

«Лига безопасного интернета» умывает руки: серийная доносчица Мизулина испугалась закона имени Оруэлла. Главная стукачка России сообщила, что «приём обращений об экстремистской деятельности, терроризме, угрозах нападений на школы будет закрыт». Из-за того, что власти запретили искать «экстремистские» материалы в интернете, Мизулина больше не хочет искать мифические угрозы путинскому строю, а то вдруг оштрафуют.

При этом она уточнила, что её организация продолжит искать «детскую порнографию, продажу наркотиков, пропаганду суицидов и живодёрство». Ведь это гуглить в России пока НЕ ЗАПРЕЩЕНО.

Аноним, 08-08-2025 #4[ru]

Ховалыг: «Завершен капитальный ремонт еще одной школы – в селе Бора-Тайга Сут-Хольского кожууна. Дети теперь будут получать знания в комфортных условиях обновленного здания...» https://t.me/khovalyg_live/8088

Особенно понравился «обновленный» туалет. Теперь дети смогут отправлять свои естественные потребности одновременно на четырех унитазах, а попутно обсуждать тему прошедшего урока, сидя на них лицом друг к другу. А те, кому не досталось места, могут принять участие в разговоре около раковин, которые расположены тут же. А если в туалет захочет учитель, то вообще замечательно – сидя на одном из унитазов, он сможет продолжить объяснять урок, глядя ученикам прямо в глаза.

Небывалый уровень «комфорта» – Владислав Товарищтайович задал новый уровень стандарта для школ Тувы!

Аноним, 08-08-2025 #6[ru]

#4 – Понятно, что к людям в Туве относятся как к скоту. Но всему же должен быть предел! Даже в тюрьмах очко хоть как-то прикрывают от посторонних взглядов, а тут ряд унитазов выставлен на всеобщее обозрение. По задумке Ховалыга, пока одни дети будут срать, другие тут же будут руки мыть?

Интересно, а хотя бы разделение на М/Ж сделали? Или это «гендерно-нейтральный туалет» – слева унитазы для мальчиков, справа – для девочек?

Сколько стоит закон в тувинском суде?

Аноним, 06-08-2025 #1[ru]

По другой версии, Х. заявил в пятницу, в узком кругу чюдюков и Айлан-Силы, что хорошо, если он живой и невредимый уйдет с должности. Сильно плохо складывается ситуация вокруг испарившихся ИПСЭР-овских средств. Слишком много...

Аноним, 06-08-2025 #2[ru]

Суд в России уже давно (если не всегда) не является независимой ветвью власти. Это просто каста дорогих чиновников на службе у исполнительной власти. Только расценки на их услуги повыше, чем у обычного чиновника. Как скажет вышестоящий начальник – таким и будет приговор. А что там написано в законе – это дело десятое.

Аноним, 06-08-2025 #3[ru]

Крысы разбегаются с тонущего корабля под названием «Ховалыг»: Андрей Чымба покинул пост первого заместителя министра культуры Тувы, сообщают региональные телеграм-каналы. На эту должность он был назначен в конце июня 2025 года после того, как был уволен с поста директора ГТРК «Тыва».

Аноним, 07-08-2025 #4[ru]

Бывший губернатор Челябинской области Борис Дубровский объявлен в розыск – база МВД России. Дубровский занял пост губернатора в 2014 году, в 2019 он подал в отставку. Позднее стало известно о возбуждении против Дубровского дела о злоупотреблении полномочиями с ущербом на сумму более 20 миллиардов рублей. Надеюсь, Ховалыг уже подготовил себе пластического хирурга, спрятал заначку и подготовил запасной аэродром в теплой стране с запасной женой?

Аноним, 07-08-2025 #5[ru]

Ховалыг: «Сегодня провел заседание общественного совета нашей кадровой программы «Герои Тувы»... Рад, что меня выбрали в качестве наставника Героя России Буяна Куулара». Стоит напомнить, что объявленный в розыск губернатор Дубровский не был каким-то иноагентом, выступающим против России – тоже был «настоящим патриотом». Хвалил Путина, следовал указаниям своей партии. Но это почему-то ему не помогло. Так и Ховалыгу не поможет заигрывание с ветеранами СВО – когда силовикам поступит команда ФАС, никто не будет вспоминать про его лизоблюдство и показушный патриотизм.

Аноним, 07-08-2025 #6[ru]

«Андрей Чымба покинул пост первого заместителя министра культуры Тувы» – Можжевельник: «Как в детской поговорке. Обманули дурака на четыре кулака. А что мог ожидать от невиновника недалекий сукпакский паренек, кое-как закончивший КызПедИн?»

Аноним, 08-08-2025 #7[ru]

Александр Владиславович Ховалыг, сотрудник Росгвардии, а также выпускник Тыва-турецкого лицея, переводится в Москву – в центральный аппарат Росгвардии. К чему бы это?!

tlg_comm, 10-08-2025 #8[ru]

Многих руководителей сменили с вашей помощью, но лучше не стало и вряд ли станет, одни родственники сменяют других.

Коротко

Аноним, 06-08-2025 #1[ru]

Как вообще земля может стать причиной поломки фонтана?? Ведь он находится на улице, он создан для работы в сложных условиях. А если завтра подует пыльный ветер – фонтан вообще рухнет? А осенью листья летят, летом – тополиный пух. Может, Ховалыг еще миллиард выделит на сооружение прочного купола над фонтаном, чтобы защитить его от непогоды? Ну и от вандализма обязательно надо построить 3-метровый забор с колючей проволокой, с госохраной и собаками по периметру! Как это сделано на набережной...

Обзор прессы

Аноним, 06-08-2025 #1[ru]

Так если править компаниями будут сантехники, назначенные Манынолом, то тут далеко не до рентабельности.

Аноним, 06-08-2025 #2[ru]

Россия ждет наблюдателей из арабских и африканских стран на выборах в Госдуму, которые пройдут в 2026 году – заявил член ЦИК РФ Антон Лопатин. Он подчеркнул, что ЦИК интересно делиться опытом организации и проведения выборов. «Многие организации и страны стремятся к нам попасть для того, чтобы перенять эти практики и, возможно, использовать у себя в своих странах», – добавил Лопатин. И это правда. Многим хочется так же нагло и, в то же время технично, уметь фальсифицировать выборы или просто имитировать их проведение. Лучший опыт в этой области им сможет предоставить наш Фортуна – незаменимый мастер, без которого трудно обойтись тувинским фальсификаторам!

Сергей Конвиз: Трамп снова объявил ультиматум своим союзникам

Аноним, 06-08-2025 #1[ru]

«В Мариуполе многодетная семья из Тывы получила ключи в доме, который строил их папа»... Что самое страшное – у людей с фото ничего не ёкнет внутри – они будут спокойно гулять по полуразрушенным улицам, по дворам, где жители города хоронили своих близких. И улыбаться на камеру.

Аноним, 06-08-2025 #6[ru]

Ещё один корабль ВМФ России уйдёт на металлолом спустя 11 (!) лет ремонта. Это большой противолодочный корабль с ракетным вооружением «Адмирал Чабаненко», который непрерывно ремонтируют с 2014 года... На металлолом он уйдёт следом за крейсером «Адмиралом Кузнецовым», который был единственным авианосцем в составе ВМФ РФ, но аналогично застрял в ремонте на 7 лет. А у нас всё ещё вторая армия мира?

Аноним, 06-08-2025 #8[ru]

Встреча президента России со спецпосланником президента США продлилась около 3 часов. 3 часа – это же как две пары в универе. А это означает, что дней минувших анекдоты от Рюрика до наших дней Стив сохранит в памяти своей.

Аноним, 06-08-2025 #9[ru]

Трамп подписал указ о введении дополнительной пошлины в размере 25% на импорт из Индии за закупки ею нефти из России. Мера вступит в силу через 21 день. При этом с 1 августа Вашингтон уже ввел торговые пошлины против Индии в 25%, объяснив это торговым дисбалансом и тем, что Нью-Дели ведет бизнес с Москвой.

Аноним, 07-08-2025 #10[ru]

Выпустить указ со страшным названием «В ответ на угрозы Соединённым Штатам со стороны правительства Российской Федерации», в котором... вводятся дополнительные 25%-е импортные пошлины на товары из Индии. При этом: 1) Индия – единственная страна в Азии, которая могла бы стать стратегическим партнёром США в противостоянии с Китаем, 2) Индия – это потенциальный рынок сбыта американского оружия и вытеснения России с него, 3) Китай остаётся в стороне, как бы ни при чём. В этом весь Трамп...

Аноним, 07-08-2025 #12[ru]

Трамп назвал «хорошими» шансы на скорую встречу с Путиным и Зеленским. Короче говоря, Трамп в очередной раз подтвердил стиль своей политики – TACO – «Трамп Обязательно Наложит в Штаны» (англ. Trump Always Chickens Out). Все его обещания и угрозы – это пустой пшик.

Аноним, 07-08-2025 #13[ru]

Главным итогом встречи Уиткоффа с Путиным стало заявление Белого дома, намекающее на возможность встречи Трампа с Путиным, а впоследствии их обоих – с Зеленским. У меня есть две версии происходящего: либо Уиткофф сделал Путину предложение, от которого тот не смог отказаться (вообще не связанное, возможно, с боевыми действиями в Украине), либо Путин бросил Уиткоффу спасательный круг, позволяющий Трампу красиво выйти из игры (например, «воздушное перемирие»). Собственно, весь вопрос и сводится к тому, удовольствуется ли Трамп «суррогатом перемирия» или нет?

Аноним, 07-08-2025 #14[ru]

Вопрос Трампу: «что даёт вам уверенность, что Путин в этот раз будет соблюдать договорённости?» Трамп: «сейчас у меня нет ответа, посмотрим в течение недель или меньше». Гениально! Воистину, самая большая глупость – повторять одно и то же и надеяться на другой результат.

Аноним, 07-08-2025 #16[ru]

Си Цзиньпин не может позволить России заключить мир в Украине. Китай рассматривает конфликт как опосредованную войну, чтобы измотать Москву и Вашингтон перед вторжением на Тайвань, пишет The Telegraph. Чем выше издержки конфликта для России, тем больше в общественном сознании будет закрепляться мысль о том, что главный бенефициар происходящего – Китай. Путин всё больше будет восприниматься как простая китайская марионетка и ничего с этим кремлевская пропаганда не поделает. Она сама навязала своей аудитории мировосприятие, в рамках которого слабые всегда управляемы сильными. «Пекин будет воевать с Западом до последнего русского».

Аноним, 08-08-2025 #18[ru]

Трамп заявил, что переговоры пройдут непонятно где, непонятно когда и непонятно с кем.

0
risk-inform.ru/article_11524.html

Остальные материалы номера 1:
Материал входит в раздел тематического архива:

Омоновец, укушенный Каспаровым при его задержании, неожиданно научился играть в шашки.

Шутка 2012 года

