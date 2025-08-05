Свежий анекдот
Мы варимся в странном компоте,
Где лгут за глаза и в глаза.
Где каждый в отдельности – против,
А вместе – решительно за.
Игорь Губерман
3 августа. В Кызыле приостановлена работа фонтана из-за загрязнения.
Действительно, фонтан стал «символом». Символом эффективности работы Ховалыга.
