«Мы попадем в рай, а они – просто сдохнут!» ©
 Газета РИСК
Сообщение для всех: "Если у вас имеются проблемы с работой сайта risk-inform.ru, попробуйте воспользоваться https://risk-inform.com, https://riskinform.blogspot.com или https://t.me/riskinform"

Главная / Архив / Архив газеты «РИСК» за 2025 год / № 29, 5 августа / Свежий анекдот
№29, 5 августа 2025 года.
    Свежий анекдот
Свежий анекдотМы варимся в странном компоте,
Где лгут за глаза и в глаза.
Где каждый в отдельности – против,
А вместе – решительно за.
Игорь Губерман

* * *

26 июля. Владислав Ховалыг: «Обновленный фонтан – это символ нашего общего стремления к развитию и благоустройству родного города».
3 августа. В Кызыле приостановлена работа фонтана из-за загрязнения.
Действительно, фонтан стал «символом». Символом эффективности работы Ховалыга.

 Доска объявлений 
Составление межевых планов, оформление земельных участков в собственность.
Тел. 8923 380 5700
Продам лодочный мотор SUZUKI-30, новый.
Тел. 8991 502 1644
Профессиональная покраска помещений безвоздушным покрасочным аппаратом.
Тел. 8913 356 2227
Спутниковый интернет, ТВ-каналы (Триколор, Орион, Радуга, НТВ+). Перенастройка антенн, компьютеров. Выезд в районы республики.
Тел. 8913 354 7490, 923 217 2383, 5-25-69 (без выходных с 10.00 до 20.00)
Остальные материалы номера 29:

Путин принял страну, где прапорщики воровали портянки и тушёнку. А сдаст страну, где полковники и генералы воруют целые отрасли экономики.

Шутка 2021 года

